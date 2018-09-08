Теъмурбек – бич Божий против монголов (история), - Бахромхонтура Махдумзод

18:28 10.09.2018 Бахромхонтура Махдумзод



Теъмурбек - бич Божий против монголов



На стыке четырнадцатого и пятнадцатого столетий слава грозного Амира Теъмура Сохибкиръана Горагана была в зените. Однако привыкший по утрам купаться в живой проточной воде и будучи посвященным массировать быстрой скачкой мужское седалище - так называемое "второе сердце" Теъмурбек простудился в светлой, но таинственной воде Сыр-Дарьи в день зимнего атмосферного пика, называемого в Туркестане "чилля" с 25 декабря до 5 февраля и скончался, сгорев как порох от высокой температуры своего тела одоленный внешней болезнью "зотилджам" (двусторонним воспалением легких).



Тело Амира с тщательной предосторожностью привезли с берегов Сыр-Дарьи в стольный Самарканд и похоронили в некрополе Гур Амир в ногах духовника Саид Барака-Ишана. Впоследствии здесь же были захоронены его потомки вплоть до самого Мирзо Улугбека. Мавзолей Гур Амир был возведен в честь погибшего внука Теъмурбека Джахонгира (по образу и подобию этого колосса сооружена усыпальница Наполеона в Париже).



Имя его пишется и произносится даже потомками неправильно. Темир по-тюркски означает "железо". Однако, что значит Теъмур?! Возможно азербайджанцы правы называя детей Теймурами. Русские писатели еще со времен первых купцов и путешественников, шпионивших в Трансоксании абсолютно все имена собственные, топонимы, этнонимы постарались исказить до безобразия. Большую роль при этом играло толмачество поволжских татар. Поэтому неудивительно что Амир Теъмура Сохибкиръана Горагана, хорасанским прозвищем Теъмур Лянг, русские называют Тамерлан.



Всю свою жизнь он уничтожал мужскую особь дома Чингиса, а женскую оплодотворял по заветам того же Чингисхана. Однако самая прекрасная и нежная как китайская наложница императора, образованная, утонченная из них Сарой Мульк-Хоным прозвищем Биби-Хоным официально будучи старшей женой гарема была бесплодной и не имела потомства, сопровождая везде супруга, часто даже в дальних походах. Именно ей было позволено встречать Джахонгира из дальних походов. Всю материнскую любовь женщины она излила на внука семьи - сына Шохруха-Мирзы Мирзу Улугбека, по традиционному обычаю того времени по рождению отнятого от родителей дедом, якобы для воспитания. На самом деле властный Теъмурбек всех внуков отнимал от сыновей и держал при себе как Омонат (в номинально-условных заложниках). В памяти Мирзо Улугбека именно Сарой Мульк-Хоным осталась любимой бабушкой, воспитавшей его, потому как родная мать Гавхар Шод-Бегим всегда была от него в отдалении, пребывая в своем Хорасане. Амир Теъмур имел жен восемнадцать и детей числом двадцать один. Наиболее известны его жены: Бахт Султон-Ога, Биби-Хоным (урожденная Сарой Мульк-Хоным), Бурхон-Ога, Джонибек-Ога, Дилшод-Ога, Ислом-Ога, Кутлуг-Ога, Менглибек Джон Курбони, Навруз-Ога, Сары Туркан-Ога, Таваккаль-Хоным, Тугди-Биби, Туглук Текин-Ога, Тукол-Хоным, Туман-Ога, Турмуш-Ога, Улус-Ога, Ульджай Туркан-Ога, Чулпон Мульк-Ога. Сыновья Теъмура Гиесиддин Мухаммад Джахонгир-Мирзо, Мироншох-Мирзо, Тогайшох-Мирзо, Умар Шайх-Мирзо, Шохрух-Мирзо породили целую кучу любимых внуков Сохибкиръана. На его примере можно твердо сказать, что сыновья, не угодившие отцу вынуждены жертвовать собственными сыновьями для его радости.



Теъмурбек всю жизнь был вынужден защищать себя, свою семью, свой народ, свою Отчизну Мавераннахр. Поэтому ни на день не слезал с седла. Иначе враги растоптали бы не только его имя и честь, но и все содеянное им, чему любуются миллионы людей со всего мира. Амир Теъмур никогда не воевал на своей родной территории, которое населял его народ. Никогда не оборонялся, а напротив, стремительно атаковал, упреждая любой удар противника. Вся жизнь этого человека ушла на то, чтобы разбить всех врагов поодиночке. Он был вынужден, не покидая боевого седла постоянно опасаться предательства, ждать неожиданного нападения. Никто не может отрицать великой трагедии человека, теряющего сыновей и даже любимых внуков. Однако именно такие испытания сполна выпали на его долю. Когда он родился и принесли его шейхам Сайрама для тезоименования они сказали: "В походе родился, в походе умрет, но жизнь пройдет великую прославив свой народ". Народ Теъмура - это народ Мавераннахра. Понимал он это лучше всех будучи символом этой страны. Поэтому всю жизнь не слезал с коня. По-другому быть не могло - либо победоносные походы, либо гибель и разорение любимой Отчизны Мавераннахра.



Теъмурбек ранней весной 1391 года прошел как танк по Дашти Кипчаку и до сих пор в самом центре Половецкой Степи находится громадный камень, на котором высечено извещение о том, что именно здесь была ставка Амира Теъмура Сохибкиръана Горагана, где он приказал 3 мая устроить небывалую по масштабам облавную охоту. Обнаружили степных лосей, которых монголы называли Хандгай, а другие степняки Булан. Туманами войска командовали полководцы Худойдод, Шайх Теъмур, Умар Шайх-Мирзо, Султон Махмуд-Хон, Сулаймоншох-Бек, Мирза Мухаммад Султон Баходир, Мироншох-Мирзо, Амир Ходжи Сайфиддин, Амир Джахоншох Джукы. Трудно себе представить, как двести тысяч профессиональных наездников-чавандоз на всем скаку загоняют всю живность Степи в приготовленные для убоя ловушки и накопители, с приготовившими для разделки инструменты мастерами, без устали потрошившими дичь, засаливая ее впрок, выжаривая ее по рецепту кавурмы в объемистые керамические походные хумы, приготавливая из нее деликатесные копчености... Сколько мяса и жира, рогов и шкур, для производства луков и мечей… Современные историки писали, что после чигатаев в Степи не было даже волков. Дикие ослы куланы, нежные оху - прелестные царские олени, степные лоси полностью были перебиты, бесследно исчезли навсегда. Благодаря прибывшим впоследствии из Внутренней Монголии джунгарам-калмыкам-ойратам вместе с ними пришли в Дашти Кипчак современные джейраны (по-русски сайгаки). Есть еще дикобразы, суслики и хомячки… В горах Улытау воздвигнут обелиск "в назидание потомкам". Заготовив вдоволь запасов мяса и другой продукции войско устремилось на север по мере появления зеленой травы и благополучно добравшись оказалось у Ельца, где надолго остановилось стойбищем. Хотя православные попы по этому поводу придумывали много нелепых баек, необходимо пояснить, что этот маршрут был всего лишь уловкой Теъмурбека - искусного стратега и тактика, политика и полководца. Цель его была не Русь, а Боязид Йылдырым, которого необходимо было как следует наказать как зарвавшегося быка-отморозка. Когда Амир Теъмур написал ему официально как равному по статуту государю чтобы как сюзерен унял своих диких вассалов - вороватых азербайджанцев черных баранов и белых баранов (Аккоюнлу и Каракоюнлу) зажравшийся спесивый султан османов ответил нескромно, пообещав прийти в Самарканд и бесчинствовать в гареме Сохибкиръана. Разве можно было стерпеть такое оскорбление от жирного пузатого мальчишки?!



12 мая армия достигла Тобола, а 1 июня преодолела вплавь реку Еик (Раздольную). 9 июня были на берегах реки Самары, а 18 июня состоялась битва на реке Кондурчи. Татары были разбиты, но Тохтамыш сбежал и написал трусливое письмо королю Ягайло. Неблагодарный клятвопреступник подлейший татарин Тохтамыш выступил инициатором континентального заговора против Теъмурбека. В этом преступном союзе состояли мамлюки, ордынцы, османы. Фома Мецопский документально сообщал о плененных Теъмуром посланцах Тохтамыша к тавризскому хану Ахмеду. Аль-Аскалани, Ибн Дукмак в своих летописях показывают посольства Тохтамыша к султану Египта. Ибн Тангрибирди перечислил всех участников этого союза. Авантюрный преступный блок против Амира Теъмура составили татарский хан Тохтамыш, османский султан Боязид, мамлюкский султан Баркук, эмир Сиваса Ахмед Бурханиддин, правитель черных баранов Кара-Коюнлу Кара Юсуф, Джелаириды, правитель Мардина, туркменский эмир, правитель Багдада. Послов Сохибкиръана еще недавно раб, а теперь глава мамлюков Баркук собственноручно обезглавил. Однако он и сам был отравлен в 1398 году.



В 1394 году ордынские узбеки Тохтамыша хлынули на юз через Грузию и принялись грабить земли Теъмура. Надо было навсегда разобраться с клятвопреступником Орды. Весной 1395 года смотр войску был устроен на берегу Каспия. Обогнув Каспий прошли Дербентский проход, пересекли Грузию, зашли в Чечню и здесь 15 апреля 1395 года две армии сразились на берегу Терека. Армия Орды была полностью уничтожена. Отсюда Теъмур пошел на северные берега Идэл и заставил Тохтамыша прятаться в лесах Булгара.



Всю жизнь бывший грозным руководителем головорезов-разбойников Теъмурбек пошел на османов привычным ему запутанным маршрутом. В отличие от своих знаменитых предшественников он ходил в походы зигзагами, и никто не мог предугадать его последующий шаг. Походная стратегия Чингиса была основана на двух стрелах-туменах Джебэ и Субудэя, отправленных от основной массы войск далеко вперед на разведку боем. Походная стратегия Бату была основана на сплошном тотальном прохождении маршрута как бы танковой армадой. После прохождения Батухана из Хорезма к берегу Идэл даже в Степи на пути следования ничего не росло до нашего времени. Походная стратегия Теъмурбека основанная на запутанных зигзагах никому не была понятна. К тому же у него была самая квалифицированная на тот момент разведка, состоящая из армян и евреев. Сидя в Самарканде он детально был осведомлен о том, что делается в Европе и Египте, в Москве и Сарае, в Дашти Кипчаке и Моголистане, в Дели и Ханбалыке. До прибытия на место о цели похода никто не догадывался. Достаточно взглянуть на карту. Цель Теъмура Анкара, а он оказался под Ельцом.



1389 год. На Косовом Поле сербский князь Лазарь в фехтовальном выпаде проткнул султана османов Мурада Первого в походном шатре за что считается героем югославских народов. Однако сын Мурада Боязид прозвищем Йылдырым стал непобедимой грозой для всех европейцев. Он покорил большую часть Балкан и Анатолию и с тех пор эта земля зовется Анадолу. После длительной блокады с 1394 по 1401 гг. едва не взял мегаполис Константинополь. Положил конец крестовым походам псов-рыцарей против мусульман. Разгромил в пух и прах хваленую армию крестоносцев под Никополем в 1396 году (Болгария). С тех пор европейцы писали кипятком при упоминании его имени. У него была лучшая в мире артиллерия и самая большая армия.



Придя в Анадолу Теъмурбек относительно малыми силами дал бой Боязиду, спесиво и самонадеянно понадеявшемуся на своих наемников. Однако толстый тупой султан не мог допустить, что выставивший двести тысяч чигатаев грозный гость из Самарканда еще может спрятать в лесу самую отборную часть кавалерии. В решающий момент битвы, когда мужественные сербы выдохлись в своем отчаянном порыве резни, а венецианцы и генуэзцы уже падали с ног как изнеженные возрастные путаны, Халиль Султан обрушился на османов своей несокрушимой конницей. В пух и прах разбил Теъмурбек более чем полумиллионную армию Молниеносного Боязида приведя с собой всего лишь двести тысяч джигитов Мавераннахра. Султана Боязида выловили живым и поместили в клетку для обезьян, так возили по всем городам и селениям Турции показывая бывшего падишаха османов населению как экзотичное животное. Пленный Боязид не вытерпел позора и через три месяца тихо умер в своей клетке.



Теъмур подошел к Измиру (Смирне) которую занимал гарнизон кровожадных псов-рыцарей хваленого ордена Иоанна Иерусалимского. Османы двадцать лет осаждали эту крепость и не могли ее взять. Теъмурбек взял ее на третий день. Хроника свидетельствует, когда на помощь осажденным крестоносцам прибыли корабли вездесущих продажных венецианцев и генуэзцев, Теъмурбек приказал обстрелять эти корабли из катапульт, закидав их головами всех без исключения псов рыцарей-иоаннитов.



Штандарт Теъмура с полумесяцем поднялся над башнями Пера в бухте Золотой Рог и с того самого момента полумесяц стал родным для османов. Император Константинополя и султан Египта поторопились признать власть Теъмура и заверили его в своевременной выплате дани. Английский король Генрих 1У, французский Карл У1 в испуге поздравили Амира с великой победой над их общим врагом Боязидом. Испанский король Кастилии Генрих 111 направил в Самарканд послов во главе с рыцарем-шпионом Руи Гонсалес де Клавихо. Все трепетали в поносном страхе ожидая вторжения самаркандцев в податливую вожделенную Европу. Однако Теъмурбек как всегда удивил всех и неожиданно повернул свои победоносные войска домой. Некоторое время они отдыхали в Крыму. Потом как следует наказали черкесов с осетинами. Навели порядок в Закавказье. Через Дербентский проход вышли в Азербайджан. Любопытна сказка, сочиненная в советское время бывшим приближенным у власти за свои угодные властям вещички завравшимся донельзя дикарем аварцем Гамзатовым. Он утверждал, что покорителю Ойкумены грозному Теъмуру его дикие предки прислали зобастого аварского петуха в пустом мешке намекая на то, что аварский петух по зернышку склюет многочисленное войско Сохибкиръана Горагана. Понятно стремление диких аварцев, которых на тот период истории не было в природе, хотя бы теперь задним числом прилепиться как-то к знатному имени Теъмурбека Сохибкиръана. Вообще про Теъмура столько сочинили небылиц, что при сопоставлении их будет побит рекорд пресловутой книги Гиннесса. Например, все без исключения невежественные и неграмотные современные графоманы в своих опусах ссылаются на скоропалительные фразы с детства невольника при дворцовом гареме Теъмура пресловутого Ибн Арабшоха (Ахмед ибн Можаммурдуд). Однако никто не задал логический вопрос: а почему этот подлый араб так ненавидит своего повелителя и хозяина, благодаря которому досыта ел белый хлеб и никогда не голодал, жил как принц в роскоши и тенистой прохладе дворцов Самарканда?!



Дело в том, что еще в Дамаске Теъмурбек взял в свой гарем его мать и она пришлась ему по вкусу, по этой причине ненасытный наездник не отпускал ее из спальни ни на один день. Благодаря этому ее сын также постоянно пребывал в личном гареме Сохибкиръана. Однако наблюдательный мальчик Ибн Арабшох находился в том самом пубертатном возрасте, когда каждый подросток самолично желает обладать своей матерью и ненавидит любого, кто ее покрывает, вплоть даже до своего родного отца. Поэтому этот мстительный ублюдок на всю жизнь затаил злобу и ненависть к своему благодетелю, без устали покрывающему его сексапильную мать и благодаря которому стал грамотным человеком средневековья. Впоследствии Ибн Арабшох дослужился до личного секретаря турецкого султана Мехмета Первого. Почему воинов Теъмура недоброжелатели как Ибн Арабшох называют кочевниками, ведь он опирался на оседлое цивилизованное население Мавераннахра?! Даже отец русского востоковедения немец Вильгельм Бартольд молча не прошел мимо "живодерства" Теъмурбека. В Энциклопедии Брокгауза и Эфрона он пишет следующее: "В жестокостях Тимура, кроме холодного расчета (как у Чингиса) проявляется болезненное, утонченное зверство, что, может быть, следует объяснить физическими страданиями, которые он переносил всю жизнь (после раны, полученной в Сеистане)". Археология безрезультатно (!) двести лет ищет подтверждения приписываемых Теъмуру зверств построения башен из голов и стен из тел людей.



Б. Махдумзод, университет СВР РФ Источник - ЦентрАзия

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