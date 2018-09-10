|11:30 В Киргизии учредят орден "Чынгыз Айтматов". Заслужил!
11:21 Китайцы перестроят в Москве "Китай-город"
11:14 Рябчиков жуй... Главный узб-буржуй Алишер Усманов скромненько отметил 65-летие
10:47 На взятке погорел молодой выдвиженец - хоким Юнусабадского района Ташкента Бахтиер Абдусаматов
10:45 В Узбекистане вырубили фейсбук. За что?
10:40 "Вставайте!". В Германии формируется левая полит-сила против мигрантов, США и за Россию, - М.Епифанова
10:18 Рыночные механизмы сталинской экономики. СССР был вполне жизнеспособен, - С.Васильев
10:15 Варфоломеевская ночь. Украина на грани религиозной войны, - И.Кармазин
09:52 "Казахский Мутко" Жарасбаев: Кокпаристы Казахстана играли в полную мощь...
09:46 Афганистан: "Прощайте, горы! Вам видней...", - вспоминает постпред КГБ в ДРА генерал Зайцев
09:04 Спец по роботам Бахыт Султанов - новый аким Астаны
08:48 Почему жестокие монгольские воины, дошедшие до стен Вены, не сравняли Европу с землей? - Сесар Сервера
08:43 В президентши Грузии рвется Саломе Зурабишвили. Других претендентов мочат порносайтами, - Ю.Рокс
08:41 Либо мир, либо Идлиб. Почему Россия, Турция и США не могут договориться о судьбе северной сирийской провинции, - "Къ"
08:32 В центре Европы создан Национальный альянс Таджикистана. Попытка ОБСЕ примирить официальный Душанбе с оппозицией провалилась, - В.Панфилова
08:25 Башара Асада вывели за красную черту. Разногласия по операции в Идлибе возвращают Россию и Турцию в 2015 год, - И.Субботин
08:23 Кто захватит лидерство на рынке СПГ. Россия вступает в противоборство с США, Катаром и Австралией, - Г.Шехтман
08:19 Скончался первый омбудсмен Казахстана Болат Байкадамов
08:04 На круги своя. Опального экс-главрука администрации Елбасы Джаксыбекова вернули в родную компанию "Цесна"
07:37 "Шашмаком" - плод музыкального гения нашего народа, – словно шесть полноводных рек..., - Ш.Мирзиеев (речь)
06:51 Более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не идентифицированы
01:57 В Кыргызстане стартовала кампания "100 дней против торговли людьми"
01:36 Кто убил бомжиху? Скрипали и Кэмбербэтч, - Э.Лимонов
00:37 Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать кыргызам от нового политического сезона, - 24.kg
00:33 От Эрдогана требуют непопулярных реформ. Турция между ЕС и США, - А.Асалыоглу
00:13 Армия Донбасса ушла под землю и ждет украинского наступления, - Д.Стешин
|Спец по роботам Бахыт Султанов - новый аким Астаны
09:04 11.09.2018
Елбасы Н.Назарбаев подписал указ о назначении Б.Т.Султанова акимом северной столицы
-----------------------------------------
СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович
/ /
[29.11.1971 - ..]
Родился в г. Алматы.
В 1994 году окончил с отличием Казахский Национальный технический университет по специальности "Робототехнические комплексы и системы".
В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бизнес и менеджмент".
В 1994 году поступил на работу ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан.
В Министерстве финансов работал в должностях начальника отдела (1995 г.), заместителя начальника управления (1996 г.), заместителя директора Бюджетного департамента (1997 г.), директора Департамента по государственным закупкам (1998 г.), заместителя директора Департамента Казначейства (1999 г.), заместителя директора Бюджетного департамента (2001 г.), директора Департамента государственного бюджета (2002 г.).
С сентября 2002 года по июнь 2003 года занимал должность директора Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С июня 2003 по февраль 2006 года был назначен вице - министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С февраля 2006 по январь 2007 года работал Председателем Агентства по статистике Республики Казахстан.
С января по 10 августа 2007 года - Вице-министр финансов Республики Казахстан
С 10 авг. 2007 - 12 марта 2010 - министр экономики и бюджетного планирования РК.
С 13 марта 2010 - помощник Президента Республики Казахстан.
С 21 янв. 2012 - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
С 6 нояб. 2013 - 11 сент. 2018 - заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан