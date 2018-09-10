Спец по роботам Бахыт Султанов - новый аким Астаны

09:04 11.09.2018

Елбасы Н.Назарбаев подписал указ о назначении Б.Т.Султанова акимом северной столицы



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СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович

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[29.11.1971 - ..]

Родился в г. Алматы.



В 1994 году окончил с отличием Казахский Национальный технический университет по специальности "Робототехнические комплексы и системы".

В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бизнес и менеджмент".



В 1994 году поступил на работу ведущим экономистом отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан.



В Министерстве финансов работал в должностях начальника отдела (1995 г.), заместителя начальника управления (1996 г.), заместителя директора Бюджетного департамента (1997 г.), директора Департамента по государственным закупкам (1998 г.), заместителя директора Департамента Казначейства (1999 г.), заместителя директора Бюджетного департамента (2001 г.), директора Департамента государственного бюджета (2002 г.).



С сентября 2002 года по июнь 2003 года занимал должность директора Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.



С июня 2003 по февраль 2006 года был назначен вице - министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.



С февраля 2006 по январь 2007 года работал Председателем Агентства по статистике Республики Казахстан.



С января по 10 августа 2007 года - Вице-министр финансов Республики Казахстан



С 10 авг. 2007 - 12 марта 2010 - министр экономики и бюджетного планирования РК.



С 13 марта 2010 - помощник Президента Республики Казахстан.



С 21 янв. 2012 - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



С 6 нояб. 2013 - 11 сент. 2018 - заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан