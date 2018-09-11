Тюрьмы Кыргызстана стали основными центрами подготовки террористов, - М.Кылжыев

11:55 12.09.2018

Тюрьмы Кыргызстана стали основными центрами подготовки террористов



Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев заметил, что экономические объединения без систем безопасности становятся уязвимыми. В настоящее время, когда террористическая активность на Ближнем Востоке и в Афганистане растет, и ключевая роль в этом принадлежит ИГ и аффилированным с ним группировкам, данный фактор влияет на устойчивость ЕАЭС. Также Сагынбаев подчеркнул, что участники ЕАЭС имеют договоренности по борьбе с терроризмом, будучи членами таких организаций, как ОДКБ, ШОС и СНГ.



В чем опасность для Кыргызстана?



Сагынбаев отметил, что наблюдается быстрый перенос очагов терроризма с Ближнего Востока в Афганистан, причем в больших масштабах. Это несет угрозу и странам центральноазиатского региона.



"Прямым подтверждением тому являются продолжающиеся террористические акты с большим количеством жертв в Афганистане. ИГ открыто заявляет о планах напасть на Центральную Азию и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Уже сейчас идет сбор информации об уязвимых участках границы и о ситуации в приграничных с северным Афганистаном районах", - сказал секретарь Совбеза.



Он сообщил, что есть угроза "атак вдохновения" на территориях других стран, в том числе членов Евразийского экономического союза. Опасным фактором является то, что в рядах ИГ много выходцев из Кыргызстана.



"В свою очередь, Кыргызстан является объектом интереса международных террористических организаций в качестве "участника" транзита живой силы, поставщика человеческих ресурсов, а также как место создания очагов напряженности", - сказал секретарь Совбеза.



Еще одна опасность в том, что часть террористов возвращается в свои страны, в том числе в Кыргызстан, где они создают так называемые "спящие ячейки". По данным профессора Кыргызско-Российского Славянского университета Ларисы Хоперской, до 9 тысяч выходцев из постсоветских стран были в рядах этой группировки, треть из них уже вернулась.



"Также изменилась тактика - с захвата новых территорий вооруженным путем на создание террористических ячеек. Вербовка идет разными путями. Например, в России умышленно совершают преступления, чтобы попасть в тюрьму и впоследствии создать там ячейку", - рассказала она.



Теолог Кадыр Маликов подтвердил, в свою очередь, что такие события происходят и в Кыргызстане. "У нас тюрьмы стали основными центрами подготовки террористов. Налицо слияние и сращивание криминала и приверженцев террористических идеологий", - сказал Маликов.



Мулдыгары Кылжыев