В какую сторону смотрит "Родина-мать" над Днепром, - Р.Устраханов

16:26 16.09.2018

Борьба за умы, идеологическая агрессия Запада, попытки духовного разложения нашей молодежи. Об этом много пишут, дискутируют, обсуждают в различных телевизионных программах. Мы же поговорим о вещах конкретных и материально ощутимых. Для чего обратимся к сайту "Московского Дома Книги", дабы лицезреть выставленное на продажу в сентябре текущего года. Итак: Виктор Суворов (Резун) -- 22 позиции. Позиции -- это количество наименований книг автора, реализуемых торговой сетью.



Картина удручающая! Двадцать два наименования произведений изменника Родины в свободной продаже в столице России! Проходят резуновские "труды" под рубриками "История автономных краев, областей, районов, городов" и "Историко-публицистическая литература". Причем стоимость одной книжонки Лжесуворова-Резуна колеблется от 880 до 1200 рублей. Любопытно: с какой историей областей и краев читатель ознакомится в книгах предателя? Ведь содержание писанины Резуна выражается двумя словами -- ложь и русофобия.



Закономерен вопрос: как вообще антироссийский литературный мусор появился на прилавке центрального в Российской Федерации книжного магазина? Отметим: в продаже книги Резуна не только на Арбате, но и во всех московских "Домах Книги", в интернет-продаже. А попасть на полки "Московского Дома Книги" -- дело отнюдь не простое. Будь Вы Шекспиром, Чеховым и Гарсиа Маркесом в одном лице, но без воли конкретной персоны плод Вашего творчества никогда не появится на сайте главного "Дома Книги" страны.



Кто они, позволившие продавать двадцать два наименования книг предателя в столице и по всей России? Почему допускается печатание литературы русофобского содержания, ее реализация в нашей стране? Логистика появления на прилавках книг Владимира Резуна -- процесс сложный! Можно представить большое число лиц, вовлеченных в данный процесс, сопровождающийся договорно-правовыми отношениями. Процесс ежегодный и беспрерывный! Почему все идет вот так по "зеленому" для мерзавца, обливающего грязью настоящее и прошлое нашей Родины? Почему ему позволено иметь с продажи в России русофобских книжонок огромные дивиденды?



Ссылаться на ликвидность книг Резуна, как на причину присутствия их в магазинах, может только сам Резун и шустрые дельцы, стоящие за доходами от продаж. Ибо вряд ли "Московский Дом Книги" понесет убытки, если там откажутся от книг подонка, открыто позиционирующим себя ненавистником России. Между прочим, кроме моральной стороны вопроса, существует еще и уголовно-правовая в печатании и реализации "трудов" Резуна. Тот же "Ледокол" обосновано следует признать произведением, реабилитирующем нацизм. Следовательно, попадающим под действие статьи 354.1 Уголовного Кодекса России.



Ситуация, как видим, вопиющая, нетерпимая ни при каких обстоятельствах! Ладно, если бы Владимир Резун сыпал бы голову пеплом, каялся в содеянном с соответствующим содержанием своих книг. Однако ничего подобного! Какой русофобской мразью Резун был, такой и остался. Посмотрите его многочисленные интервью украинским и западным информационным агентствам! Перед нами тот же враг -- агрессивный и злобный! Тем не менее книжный рынок России предоставлен Лжесуворову без ограничений.



Коль заговорили об украинских средствах массовой информации. В "YouTube", в свободном доступе находится интервью Владимира Резуна Дмитрию Гордону от 29 июня 2016 года. Интервью примитивное, переполненное дешевым самолюбованием разжиревшего ублюдка. Но в нем присутствуют любопытнейшие моменты, кои заслуживают внимания. В интервью украинскому журналисту беглый шпион изображает себя эдаким провидцем. Мол он, Резун, способен замечать то, чего не могут другие -- видеть символические знаки в самом невероятном.



Оказывается символы свободной Украины, борющейся с Россией, Владимир Резун усмотрел в 1981-м году в Киеве при установке монумента "Родины-матери". Как рассказывает Резун, после открытия памятника он обнаружил, что лицом "Родина-мать" обращена не в сторону Берлина, а в сторону Москвы. И "старые и настоящие бандеровцы" (цитирую дословно -- авт.) пояснили Резуну, что так сделано это специально, с намеком на врага из Москвы.



Гордон вникал бредятину мерзавца "с сыновней почтительностью". Не прервал Резуна пояснением, что автор проекта, советский скульптор Василий Бородай -- фронтовик, освобождавший Украину от гитлеровцев и бандеровских банд. Что монумент является частью комплекса, посвященного Великой Отечественной войне. Расположение скульптуры связывалось именно с симметрией всего комплекса. Да и обращение "Родины-матери" лицом к Днепру куда прекраснее, чем к городским новостройкам.



Но забавна в интервью даже не ахинея Резуна в какую сторону смотрит "Родина-мать". А его "гениальная" способность увидеть символическую тождественность в установке памятника и рождении Надежды Савченко. Монолог Резуна интересен с точки зрения нынешних реалий, радикально изменивших украинские реалии 2016 года. Поэтому процитируем его полностью.



"Стоит женщина металлическая, смотрит на Москву. Она одна нас с тобой, -- Резун с фальшивым пафосом в голосе обращается к Гордону, -- всю Украину защищает. Она защищает своей металлической, стальной твердостью. Я думаю, что эту статую когда-то будут называть Надия. Це наша Надия. Это надежда Украины в борьбе за независимость. Вот стоит с мечом и смотрит туда (на Москву) и говорит: "Вот сюда не идите. Я защищаю одна". Проходит один день, второй, третий. И в городе Киеве рождается девочка, 11 мая 1981 года -- Надия Викторовна. Как это вот так. Поставлен ей рукотворный памятник до ее рождения! И тут же она рождается. И она всех нас защищает своей железной стойкостью невероятной, нечеловеческой!".



Напомним: в июне 2016 года, во время проведения интервью, Савченко находилась на Украине, помилованная Президентом России. Сегодня, когда Надежда Савченко сидит в украинской тюрьме, "провидческое" словоблудие Резуна выглядит комично. Воспринимается оно с точностью до наоборот. Ибо в 2018-м в Савченко, какую Резун с Гордоном в 2016-м сравнивали с Жанной д’Арк, украинцы видят борца за свободу Украины. Но не от Москвы, а от оккупационного неонацистского киевского режима. Как знаковый "разворот" лишь за два прошедших года!



И в завершении статьи все же ответим Гордону и Резуну куда смотрит "Родина-мать". Ответим так: "Господа молодые бандеровцы и старые предатели! "Родина-мать", действительно смотрит в сторону Москвы с того места, где "реве та стогне Днiпр широкий". Но смотрит в сторону Москвы по причине иной, чем вы думаете. Смотрит с той надеждой, с какой в сторону столицы Русского царства обратил взор свой Богдан Хмельницкий, ожидая спасения православия и Украины из Белокаменной. И прошедшие триста шестьдесят лет в адресате ожидания не поменяли ничего".



Устраханов Руслан

Мурманск