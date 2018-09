"Мифотворчество". К вопросу об этногенезе узбеков (полемика), - Ш.Муталов

00:08 19.09.2018 "Мифотворчество". По поводу "Полемики" и другое



Речь идет о "Мифотворчество. К вопросу об этногенезе узбеков (полемика)" и последовавших затем публикациях Бахромхонтуры Махдумзода. Автор комментариев к публикации Ш.С. Камолиддина (из комментариев не ясно, как же называется комментируемая публикация) пожурив, мягко говоря, означенного Камолиддина за отсутствие академичности, сам не особенно дает образцов оной. При прочтении "Полемики" протест вызвал тон публикации - менторский тон обладателя абсолютной истины, грубость на грани оскорбления, неприязнь, мягко говоря, к тюркам вообще и современным узбекам, в частности, непоколебимая приверженность к индо-европейским теориям, которые сами вполне могут оказаться мифами, только давно устоявшимися. Это протестное настроение, возникнув при чтении первой публикации, слегка поколебалось при ознакомлении с "Последними российскими кинофильмами о Золотой Орде", укрепилось при чтении последовавших публикаций.



Я не намереваюсь вникать детально в суть доводов ни Ш.С. Камолиддина, ни Бахромхонтуры Махдумзода, хотя иногда придется это делать. Например, в самом начале Б.Махдумзод пишет: "…[Золотая] Орда до сих пор в академической науке считается полигоном этногенеза монгольских племен и родов." Позвольте тогда спросить (в духе самого таксыра Бахромзода), кого же объединял Чингиз-хан в монгольских степях, если Золотая Орда (как задним числом был назван Улус Джучи) была полигоном их формирования? Ведь Улус Джучи окончательно сформировался после смерти Чингиз-хана.



Б.М.: "Почему-то казахи не отказываются от Чингиса и своего монгольского происхождения, а почему их родственники узбеки вдруг должны оказаться чисто "тюркскими племенами""



Казахи не отказываются от Чингиза (а скорее, апеллируют к нему) потому что центрально-азиатским народам пришлось, после распада СССР, заниматься своей идентичностью, и началось мифотворчество, и не только и центрально-азиатских народов. При этом историческая фигура должна символизировать могущество. Казахи апеллируют к Чингиз-хану, современные узбеки - к амиру Темуру, таджики - к Исмаилу Самани, киргизы - к Манасу. Современные узбеки к Чингиз-хану апеллировать не могут - они не есть расплодившиеся потомки кочевых узбеков Шайбани-хана. (Разделение на современных и кочевых узбеков было введено покойным академиком Бурибаем Ахмедовым). Что касается монгольского происхождения казахов, это спорный вопрос. Сами "монголы" не совсем монголы. Основную массу "эля" (не хочу использовать слово "орда" в виду его отрицательной коннотации в русском языке) Чингиз-хана составляли тюрки. Есть вполне обоснованное утверждение, что общим языков в этом "эле" был тюркский. А конгломерат, или союз, племен зачастую называли именем главенствующего племени или рода.



Б.М.: "Самыми цивильным суперэтносом из всех тюркоязычных был народ Сарт, еще недавно бывший ираноязычным автохтоном всех земель Трансоксании. Поэтому Сарты были билингвичны еще не успев растерять природную склонность к своему родному восточно-иранскому языку. … Однако Сарты оказались мудрее, они сознательно пошли на ассимиляцию с тюрками, а языком тюркским оперировали прежде всего из-за общественно-политического применения. Скрытно в ментальности Сартов преобладал тот же восточно-иранский язык, которым они всегда пользовались на бытовом уровне определяя особую психолого-культурологическую ментальность. Народная мудрость Сартов Самарканда гласит: "Забон - соябон"." (Запятая перед деепричастным оборотом отсутствует в оригинале - Ш.М.)



Ш.М.: "Сарты" будут возникать и далее, и об этом позже. Сейчас же отметим, что Б.Махдумзод назвывает сартов суперэтносом, то есть, не менее двух компонент. Сарты билингвы, а начало билингвизма отнесем к самому позднему принимаемому в науке времени проникновения тюрок в "Трансоксанию" - конец 1-тысячелетия. То есть в 15 веке они уже должны говорить на тюрки свободно, как на родном, и им нет нужды обучаться ему, как второму. И почему "скрытно"? "Сарты" говорили на тюрки из практических соображений, принуждения никакого не было. И откуда Б.Махдумзод знает про ментальность "Сартов" через столько то веков? К тому же, "Сарты Самарканда" сами себя считают таджиками. Видимо, не все о себе знают.



Иногда не понятно, против чего возражает Б.Махдумзод. Например, он приводит выдержку из Ш.С. Камолиддина: "В научной литературе уже не раз указывалось на ошибочность такого мнения и, что тюрко-язычные предки узбекского народа еще в древности и раннем средневековье вели оседлый образ жизни [4] и составляли часть местного согдийско-хорезмийского населения [5]." Вроде бы мнение "полемизируемого" автора не противоречит мнению полемизирующего: не были тюрки автохронами "Трансоксании". Ан нет, Махдумзод полемизирует: "- тогда назовите их по конкретному известному этнониму хронологически: монгол, чигатой, сарт, согдиец, сака-тиграхауда, сака-хаомауварка, сака-тиай-тара-дарайя…"



Это первые абзацы "Полемики". И здесь, пожалуй, кончается академический тон и начинаются сарказм и брань. Вот образцы: "не выдумывать безобразные невежественные байки", "это словоблудие". Это последнее о "современном узбекском народе". Термин в контексте этногенеза узбеков, действительно, сомнительный. В этой связи Б.Махтумзод утверждает: Современный народ Узбекистана - это Сарты, они говорят на своем родном языке на базисе андижан-кокандских говоров, обладающим государственным статусом. В отличие от цивильных современных Сартов зараженные узбекским национализмом представители Конграт, Локай, Мангыт, Марха, Найман и др. натурально узбекских племен, компактно обитающих в оазисах Бухары, Джизака, Кашка-Дарьи, Сурхан-Дарьи и даже Хорезма умышленно игнорируют язык Ташкента, Ферганы и всячески везде и всюду пропагандируют свой диалект отсталых кыпчакских говоров, который не изменился даже за полтысячи лет их присутствия в цивилизованной Трансоксании. Это может подтвердить любой человек." (Запятые отсутствуют в оригинале)



Как "любой человек", я это не подтверждаю. Современный народ Узбекистана - узбеки, таджики, русские, татары, казахи, киргизы и другие общим числом сто, по нижней границе оценки, а не сарты. Государственным языком является литературный узбекский язык, созданный действительно на основе городских говоров Ташкента и Ферганской долины. Именно на основе. На узбекском литературном языке говорят в официальной обстановке (и то не всегда), на радио, телевидении, на театральной сцене, в кино и тому подобное. Даже говоры Андижана и Коканда не совпадают полностью с литературным языком. Ташкентский говор еще дальше от литературного, чем андижанский и кокандский. Далее. В обыденной обстановке, а иногда и по радио и телевидению, все говорят на своем диалекте.



Если принять точку зрения Б.Махдумзода: "зараженные узбекским национализмом представители ... натурально узбекских племен, … умышленно игнорируют язык Ташкента, Ферганы и всячески везде и всюду пропагандируют свой диалект отсталых кыпчакских говоров…", то, что юг США говорит на английском, который почти не понимают на севере страны, объясняется их гражданской войной, американцы вообще говорят не так, как в Англии из-за бывшего колониального угнетения, в Лондоне самом множество говоров, потому что низшие слои ненавидят высшие. Ну и так далее. Русский литературный язык - это говоры Москвы и Петербурга. Но юг России "ғ"-кает (фрикативное произношение фонемы /г/, то есть [ɣ]), а север "о"кает, и есть еще говоры. Видимо, национализм времен феодальной междоусобицы не позволяет перейти на литературный русский. Та же картина в Германии: бюнендойч не совпадает с диалектами земель. В арабских странах не говорят на классическом арабском, языке Корана. Видимо, из-за нелюбви к священной книге. Везде существуют диалекты. Редко один диалект являтеся литературным языком, и литературный язык вытесняет диалекты из всех сфер употребления. И диалект более крупная единица. Так что бывает "говор диалекта", а не "диалект говора".



И далее продолжается сарказм. Есть, правда, и пример применения логики, саркастической. Когда Ш.С. Камолиддин доказывает наличие определенных занятий, профессий на основе существования исконно тюркских слов для них, Б.Махдумзод восклицает: "- получается, не пользуясь иранским словом Сартарош узбеки (пардон, тюрки) никогда не брились, не стриглись, не мылись???" (здесь нужно бы один вопросительный и два восклицательных знака, а не три вопросительных - Ш.М.) Конечно, тюрки брились, стриглись и мылись. Но стрижка и бритье не выделились в отдельный род деятельности. А когда выделились, заимствовали уже существовавший термин у соседей.



Встречается и "сильный" аргумент в форме "чушь собачья", сила которого в его близости к крепким выражениям. И в таком духе "академического" сарказма и издевок Б.Махдумзод опровергает утверждения Ш.С. Камолиддина об автохронности тюрков (тюрков, не узбеков) в "Трансоксании". Полудикие, дикие … Вот пример. "- никакой культуры узбеков не было." У полемизирующего автора специфическое, узкое понимание культуры. В то время, когда в академической науке, которую часто упоминает Б.Махтумзод, настоящие дикие общности, существовавшие десятки тысяч лет назад, называются культурами - Андроновская культура, культура Алтын-тепе и многие другие, узбекам с системой управления, войском, сумевшим изгнать из власти Тимуридов из "Трансоксании", отказывает в наличии культуры. "Только лошадей, коз, овец выращивали и все. Все остальное они переняли у афганцев, иранцев, таджиков, уйгур." Конечно, афганцы (таджики с пуштунами вместе) научили узбеков изготавливать оружие и сбрую, иранцы научили их строить юрты, таджики учили ковроткачеству и изготовлению войлока, ну и уйгуры чему-нибудь научили, ну, например, шить одежду, тибетцы (или ханьцы) сочинили за них эпос. А ведь кочевые узбеки - часть большой общности, которая создала империю намного обширнее государства Александра Македонского.



Между тем, например, Олжас Сулейменов в "Аз и Я" приводил примеры сходства шумерских и тюркских слов (всего 60) и осторожно делал вывод, что шумеры и тюрки жили по соседству. Олжас Сулейменов не единственный, кто придерживается такого мнения. Есть и более смелые утверждения: шумерский и тюркские языки - родственные. В любом случае, либо шумеры мигрировали из региона Южной Сибири - Алтая в Месопотамию (сторонников такого взгляда мало), либо тюрки - в обратном направлении. Во втором случае из-за отсутствия быстрых средств передвижения тюрки некоторый период времени населяли Трансоксанию. Вдобавок, генетики обнаружили в генах татар такие же гаплогруппы, как и у ископаемых скифов. Либо татары - не тюрки, либо скифы - не индо-европейцы.



Но затем были опубликованы "Последние российские кинофильмы о Золотой орде - смесь шовинизма и глупости". Вполне можно солидаризоваться с мнением Б.Махдумзода об упомянутых фильмах. Но "стиль - это человек". Не стоит приводить все оскорбительные эпитеты, примененные к создателям фильмов. Но есть моменты, касающиеся затронутой в связи с предшествовавшей публикацией. "Даже столица Золотой Орды у них страшная клоака - в то время, когда это была самая богатая и цивилизованная столица Евразии, не уступающая в своем великолепии известным мегаполисам Земли. Город имел знаменитые крытые базары с торговыми рядами на которых было налажено банковское дело, многолюдные просторные бани, водопроводные коммуникации, канализационные коммуникации, фонтанные коммуникации, мечети и церкви, дворцы и караван-сараи, культурные центры и цирк." - пишет уважаемый автор. Теперь надо вспомнить его утверждение: "- никакой культуры узбеков не было." А ведь узбеки - осколок той Орды с великолепной столицей.



Здесь опять досталось современным узбекам. Правда, в компании с другими: "Где же вы казахские, ногайские, татарские, узбекские патриоты?! Это же открытый и ничем не завуалированный оскорбительный плевок в вашу сторону!!"



Следующей была публикация "За что казнили дервиша-суфия поэта-лирика Машраба?"



Б.М.: "Улемы были непреклонны, они жестоко расправились с ним, натравив на него местного князька, хокима Балха Махмуда Катагани. Тот был слишком диким и свирепым узбеком, чтобы отпускать какого-то сарта Ферганы просто так и с удовольствием повесил божьего человека, известного на Востоке поэта-юродивого на самой высокой виселице Балха."



Ш.М.: И здесь Б.Махдумзод не преминул пустить шпильку в адрес узбеков. Но кажется, никто не писал, что инквизиторы были слишком дикими и свирепыми, что сожгли на костре Джордано Бруно и тысячи других людей, Карл IX был слишком дик и свиреп, что дал команду на варфоломеевскую ночь, ну и так далее. Злосчастный хоким Балха просто уважал независимость судебной власти в лице улемов, которые были, возможно, таджиками, пуштунами, сартами, но не узбеками.



Следующей была публикация "Найдите Сокровища Бухары и Коканда". Это такое сочетание "Острова сокровищ" и пещеры Али-Бабы и "Тысячи и одной ночи". Картина, написанная размашисто, крупными мазками. Но, повторяюсь, стиль - это человек. Это краткое изложение сюжетов не одного "Золота Маккены" изобилует оскорбительными эпитетами. Не хочется повторять их. Только прямого оскорбления узбеков нет, разве что в адрес Насруллы, который мангыт, а эти последние - один из узбекских родов.



Последовавшая публикация "Иакинф Бичурин" показала, что в предшествовавшей публикации автор просто позволил себе отдых, "расслабился" перед новой серьезной атакой. Три первых абзаца серьезные, академические, остальные - ожесточенная атака. Правда теперь досталось не только узбекам. Есть "невежественных полуграмотных рецензентов Ленинграда и Москвы". Но узбекам досталось особенно.



Б.М.: "…продолжалась всю его жизнь беспощадная травля Гумилева как последовательного преемника о. Иакинфа всеми без исключения географами, историками, этнографами. В этом ряду бармалеев-тишковых, нечкиных-удальцовых, рыбаковых-сахаровых как ни странно плотным рядом стоят историки Узбекистана, что не делает им чести и покрывает их позором бесчестия." (Все как в оригинале - Ш.М.)



Ш.М.: Досталось сполна, иногда справедливо. Но так ли необходимо поносить тех, кого критикуете? Вот образцы.



Б.М.: "Интересно куда смотрели зажравшиеся злые толстопузые инквизиторы Ферганского университета с зелеными плющевыми тюбетейками на своих лысых головах динозавров?!" … "Возможно ушлая преподавательница Ферганского университета использовала этих домляшек (примерно означает "профессоришки" - Ш.М.) в темную и они как всегда из природной восточной лени не удосужившись прочитать ее невежественные рукописи подмахнули их как ответственные рецензенты…"



Ш.М.: Более того, бывает, что книжки написаны не обозначенными авторами, а составлены из рефератов их студентов и аспирантов, и это видно по разнобою языка и стиля разных частей книг.



Б.М.: "Стыдно быть такими невеждами господа узбеки!" (Пунктуация и орфография сохранены - Ш.М.)



Ш.М.: Да, стыдно, но зачем же поносить? (ударение на последнем слоге.) Кстати, зеленые "плюшевые" тюбетейки не ферганские, а ташкентские.



Б.Махдумзод - очень плодовитый писатель. Очередная публикацией была "Икона Владимирской Богоматери и приход Тамерлана на Русь". Тон поспокойнее, сведения исключительно интересные. Видимо от того, что события относятся ко времени намного раньше проникновения узбеков Шайбани-хана в Мовароуннахр. И (современные) узбекские ученые не писали на тему, видимо. Отметим только написание имени великого завоевателя в форме "Теъмур Тимур" по неизвестным причинам.



Всего через неделю появилась следующая публикация "Теъмурбек - бич Божий против монголов (история)". Очень интересное и более или менее спокойное повествование. Несколько логически не связное, но хлестких эпитетов хватает. Узбекам сильно не досталось. По той же причине - события более раннего периода. Но имя опять передается как "Теъмурбек", и шпилька в адрес современных узбеков (именно они подняли на щит Сахибкырана как "бобо" - предка).



Б.М.: "Имя его пишется и произносится даже потомками неправильно. Темир по-тюркски означает "железо". Однако, что значит Теъмур?! Возможно азербайджанцы правы называя детей Теймурами."



Ш.М.: Имя "Железного Хромца" в арабском написании ﺭ ﺗﻳﻣﻮ. Буквы "ﻉ", которая в кириллице передается "ъ" и обозначает более задний звук (в узбекском языке, не в русском - Ш.М.), в имени нет. Имеющаяся буква "ﯼ" обозначает долгий гласный звук, краткие гласные вообще не обозначаются. Так что правы и узбеки, и азербайджанцы.



Б.М.: "Археология безрезультатно (!) двести лет ищет подтверждения приписываемых Теъмуру зверств построения башен из голов и стен из тел людей."



Ш.М.: За это спасибо!



Правила академической рецензии требуют сказать несколько слов о языке рассматриваемого произведения. Б.Махдумзод регулярно не выделяет запятыми деепричастные обороты и не отделяет придаточные предложения от главных. Есть и ошибки, которые можно толковать и как орфографические, и как опечатки.



Естественно возникает вопрос, почему Б.Махдумзод так взъелся на узбеков и тюрков, кто этот человек.



Первое предположение по поводу "почему" может основываться на словах из предпоследнего абзаца "Мифотворчества": "Принципиально честно надо говорить про свой народ узбак: конграт, локай, мангыт, марха, найман…" Это удивительно похоже на официальный подход властей Таджикистана. Есть тенденция отрицать существование единой узбекской нации. Есть тенденция вбивать клин между узбеками и таджиками, и подогревать настроения, что узбеки притесняют таджиков, отняли у таджиков земли, включая две столицы. Эту тему, "ремесленники от интеллигенции", пользуясь выражением Б.Махдумзода, постоянно затрагивают, как человек трогает свой больной зуб. Один таджикский поет выразил это так: "Дашти Қипчоқ аз кӯҳи Бадахшон шуд баланд" (Дешт-и-Кипчак стал выше гор Бадахшана). Олжас Сулейменов в своей "Аз и Я" сказал, как можно понять современного копта, который переживает за ахаменитское нашествие на Египет. Но можно услышать и другое мнение таджиков: "Ӯзбаку тоҷик - гӯшту нохун, аз як дигар ҷудо карда намешавад". В совсем недавнем прошлом в Таджикистане был министр по фамилии Тухтаев. "Тухта" - тюркское имя. Поэт Мирзо Турсунзода не перестал быть таджикским от того, что "Турсун" тюркское имя. Можно продолжить.



Кто этот человек? В публикациях он представлен "Профессор института СВР РФ. Город Москва" (Мифотворчество), "Москва, Красная Пресня" без должности (Шовинизм последних фильмов), только имя (За что казнили дервиша), Москва, Красная Пресня, без



должности (Икона Владимирской Богоматери), Красная Пресня (Иакинф Бичурин), университет (теперь университет, а не институт - Ш.М.) СВР РФ (Теъмурбек). "Гугл" выдал информацию СВР - служба внешней разведки. (?) Еще: "отрывок из книги узбекского исследователя Бахромхонтура Махдумзоды "Иккитиллик - якдиллик":" Название вполне себе на литературном узбекском языке. К отрывку из книги бы еще обратимся. "Boris Mirzaev (Бахромхонтура Махдумзод). ФСБ." Boris Mirzaev (Бахромхонтура Махдумзод) Московский государственный университет ...



Не густо. Запутано. Одно более или менее твердо установлено: имя и фамилия - Борис Мирзаев, Бахромхонтура Махдумзод - творческий псевдоним.



Согласно "узбекскому исследователю Бахромхонтуру Махдумзоде" (это из вышеупомянутого отрывка) "..не знакомые с этнополитикой политические деятели не учли данные статистических ежегодников, издаваемых царским правительством по каждой области Туркестанского генерал-губернаторства, в которых преобладающим этносом указанных мест в первом столбце стоят "сарты", а "узбеки" последними.

К тому времени в составе тюркоязычного населения четко выделялись три крупных субэтноса, которые имели различия в антропологическом типе, говорах, материальной и духовной культуре. Первый из них - … "сарт". Второй из них … "тюрк". … третьей более скромной по численности группой в составе народа Туркестана (из тюркоязычных) были прямые потомки даштикипчакских узбеков…" (https://vse.kz/topic/28776-almati/page-27) Этим рассуждением обосновывается мысль, что вновь образованную республику нельзя было называть "Узбекистан"; видимо, следовало назвать "Сартистон".



Но есть два обстоятельства. Во-первых, упомянутые выше статистические сборники касаются той части Узбекистана, которая входила в Туркестанское генерал-губернаторство. Бухарского и Хивинского ханств, где узбеки были в большинстве, они не касались. Во-вторых, спорно, что само название "сарт" является этнонимом. Статистика царской России - не источник абсолютной истины. Адиб Халид, американский исследователь пакистанского происхождения в работе о джадидах рассматривает вопрос о "сартах" и приходит к выводу, что социальная группа, городское население независимо от этнической принадлежности. А казахи называли сартами вообще всех, кто водил караваны из Мовароуннахра через казахские. (Adeeb Khalid: The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Comparative Studies in Muslim Societies, Berkeley: University of California Press, 1998.) Алишер Навои в своем произведении "Муҳокаматул-луғатайн" замечает, что сартам трудно дается язык тюрки, в то время как тюрки легко осваивают фарси и свободно говорят на нем. Как помнится, сарты стали переходить на тюрки в конце первого тысячелетия, по Б.Махдумзоду сначала были билингвами, а затем тюрки стал их родным. Следовательно, во времена А.Навои сартами назывались таджики.



В отношении "кто такой?" "Яндекс" оказался результативнее: "Родовое имя автора Бахромхан Махдумзод. По паспорту гражданина РФ Мирзабаев Бахром Хамзахонович. Профессиональный историк-глобалист, востоковед-лингвист, актив 35 языков. Образование: Орловское училище связи, ТашГУ, Владимирский госуниверситет. Портфолио: исторические детективы, история религии, эротическая философия..."



Родовое имя - это имя, которое носят все члены рода. Если "Бахромхан Махдумзод" - родовое имя, что тогда личное имя этого выдающегося человека? Портфолио в определенной мере объясняет манеру изложения и солдафонские страсти, как то: "три жены эмира на каждого красноармейца" и прочее.



На вопрос, почему Б.Махдумзод взъелся на современных узбеков и почему оскорбляет оппонентов, ответа нет. Можно строить предположения, но это дело неблагодарное.



Шоахмад Муталов, независимый исследователь, Ташкент. Источник - ЦентрАзия

