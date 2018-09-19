Генерал внешней разведки Габит Байжанов возглавил СовБез Казахстана

17:24 19.09.2018

Официальная информация:



Елбасы подписал Указ

"Назначить Байжанова Габита Жакыпбаевича помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар".



БАЙЖАНОВ Габит Жакыпбаевич

/ /

[01.11.1963 - ..]

заместитель директора Службы "Барлау" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (=2007=);

2009 - 24.02.2015 - первый заместитель директора службы внешней разведки "Сырбар"

С 24.02.2015 - 19.09.2018 - директор Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар",



С 19.09.2018 - секретарь Совета безопасности РК



генерал-майор (5 мая 2010).

генерал-лейтенант внешней разведки (2 мая 2018)



Женат, имеет троих детей.