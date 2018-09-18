К руководству Казахстанской службой внешней разведки "Сырбар" пришли Сартаев и Шаймерденов

17:33 19.09.2018

Официальные сообщения со ссылкой на подписанные указы Елбасы



"Указом Главы государства временно возложено исполнение обязанностей директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" на Сартаева Исатая Бахтияровича - первого заместителя директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - говорится в сообщении.

Прежний директор Службы внешней разведки "Сырбар" Габит Байжанов назначен помощником Президента - секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан



Аденов Кузембек Станбаевич освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки "Сырбар" в связи с переходом на другую работу.



"Распоряжением Главы государства Шаймерденов Жанат Куандыкович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - говорится в сообщении.