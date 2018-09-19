Свой в доску. О кадрах пятого Кыргызбашы, - С.Чериков

13:10 20.09.2018

По логике вещей, нынче кыргызского башбакана Абылгазиева ждет скорая отставка, если Сооронбаю Жээнбекову не изменит чувство самосохранения. Если изменит, то такова, значит, его доля, терпеть послушного непрофессионала. Президент на днях вроде и хорошенько покритиковал кабмин за нелады в экономике, которая по нормальным меркам, существует больше на бумаге, благодаря частному бизнесу и вдрызг коррумпированному Кумтору. Серьезных инвестиций, кроме арабских, мелковатых да еще с душком, нет и не предвидится.



Дело к тому шло: кабмин давно перестал удовлетворять неимоверно возросшие требования времени. Только в рамках ЕАЕС сколько проблем и все самотеком, будто нам все побоку. Единичные поездки-рукопожатия с коллегами по возрождающемуся Союзу, с обязательным приемом на десерт на Краснопресненской, в Акорде или Коксарой по сути стали протокольными и мало что меняют к лучшему. Реальных дел-то у нашего башбакана мизер, серьезных подвижек не видится. Вдобавок ко всему, союзнички нашего, 17-го за годы суверенитета премьера, похоже, всерьез не воспринимают, видя его приземленность и действия с заметной оглядкой на Хозяина, вместо того, чтобы предлагать тому самолично что-то дельное ради общего процветания ЕврАзии.



Хотя по новой Конституции почти вся власть в Кыргызстане должна принадлежать премьеру и парламенту, на деле получается немножко по-иному. Кадровые подвижки Мукана (так величат премьера в близком кругу) довольно бесхитростные: вроде бы не своих по трайбу, больше выходцев выше Ферганского хребта назначает, но те на поверку оказываются либо подручными Хозяина по послужному списку, либо его близкими. Отсюда и пошла молва о том, что в бишкекском Белом доме все остается по-прежнему, то есть, страна все еще президентская.



А хозяин-президент, ох как нуждается в настоящей, а не подручной правой руке. В такой, к примеру, как многоопытный-профи Амангельды Муралиев или своей головой думающий Темир Сариев. Чтобы разгрузиться для отмеренной Конституцией, спокойной и солидной работы без нервотрепок внутренней и внешней политики, встревания во все. К сожалению, он по-старинке продолжает командовать всеми и вся. Ибо, насколько мы поняли, потеря властных рычагов и влияния для пятого президента нежелательна. А для окружения и трайбовых доброхотов - вовсе катастрофа.



К тому же нет пока надежного, профессионального премьера. Но готов ли президент терпеть профессионала? Который, как правило, независим по природе. Вдобавок ко всему у Кыргызбашы в последнее время часто срабатывает трайбовый стоп-кран и его реальные шаги стали кем-то заметно подправляться и направляться, чего экс-президент предвидел. Как последний недавно признался в узком партийном кругу, он глубоко ошибся в истинных намерениях вроде бы ручного Жээнбекова. Восток!



К слову сказать, окромя набившей оскомину популярной в кругу сплетников темы братского влияния на президента, заметной фигурой в кыргызском дворе стал новый президентский рукап Досалы Эсеналиев, с которым мне когда-то пришлось поработать вместе. Орел, а не рукап, практик-менеджер отечественного розлива с доходным в местных масштабах опытом руководства всюду, будь то аппараты верховной власти, исполком политпартии, международные проекты.



Досалы - золотая находка для предельно нацеленного, глубоко понятного определенной, скажем так, консервативно либеральствующей (нынче в Кыргызстане появился и такой тип электората) части народа политикования Жээнбекова с помощью нужных кадров соответствующего уровня. Должен удовлетворять хозяина по всем параметрам, если опять-таки исходить из строго прагматичного потенциала режима.



Садырбек Чериков, журналист и блогер. Бишкек.