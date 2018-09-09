"Подвиги" генерала Перовского и другие конъюнктурные ошибки Валентина Пикуля (полемика), - Б.Махдумзод

13:11 20.09.2018 Василий Васильевич Верещагин. После удачи. 1868, 47*39 см • Масло, Холст



Конъюнктурные ошибки Валентина Пикуля



Великолепный писатель Валентин Саввич Пикуль был подвержен необъяснимой жесткой обструкции писательской сворой Ленинграда. Напротив, молодые литераторы защищали его как могли и на всех наших гусарских пирушках он был самым почетным гостем. Преследование ремесленным цехом примитивных графоманов якобы за алкоголизм завершилось его переездом в Ригу. Там он спрятался от бездарного снобизма коллег и написал свои самые значительные произведения. Однако мы постоянно навещали его дружеским десантом, и все так же накрывали "колоритную поляну". Именно в дружеских беседах шумных застолий рождались оригинальные мысли, идеи новых произведений. Например, у меня была книжка, изданная еще до революции в Ташкенте, автором которой является великий "русский Рэмбо" генерал Андрей Евгеньевич Снесарев. Он знаменит еще с Большой Игры Киплинга Х1Х-столетия, когда под видом афганца либо индуса совершал дерзкие диверсии в Северном Хиндустане, мочил пачками шпионов пандитов и британских офицеров разведки как котят, после чего благополучно возвращался в Ош к своей любимой жене в большой гостеприимный дом тестя - начальника гарнизона. Однако это было на самом деле в обычной жизни пограничного противостояния Англии и России. Хотя Голливуд как всегда искажая историческую фактологию художественно изображает Рэмбо якобы уничтожающего советских бутафорных майоров табунами.



Валентин Саввич попросил у меня книгу, и она была ему презентована от всей души. Впоследствии родился замечательный приключенческий роман "Честь имею !" в котором легко опознать царского генерала и впоследствии генерала Советского Союза Снесарева Андрея Евгеньевича. Теперь доблестные либералы России выдумывают всевозможные заслуги сородичу Тухачевскому, который все свои книги и публикации выкрал у генерала Снесарева. Более того, именно недоучившийся прапорщик Михаил Николаевич засадил стукачеством Андрея Евгеньевича в Соловецкий лагерь и оттуда генерал был освобожден смертельно больным. Тухачевский без зазрения совести занял вожделенное место ректора Военной Академии, созданной на голом месте Снесаревым. Это позволило дальнейшими коварными интригами стать маршалом и даже заместителем наркома обороны. Так что уважаемые патриоты биография Андрея Евгеньевича читается как увлекательный детективный роман про шпионаж и контрразведку России. Пикуль признавался, что намеревается продолжить роман "Честь имею !" потому что рождались новые эксклюзивные сюжеты по ходу изучения жизни генерала Снесарева. Одно только творчество Снесарева достойно тщательного исследования, что в наши дни рьяно запрещается скрытой цензурой либералов. Например, в Институте Востоковедения где должны по логике вещей всячески пропагандировать и переиздавать труды Снесарева по востоковедению сидят ярые его оппоненты, толком не знающие даже своего "хлебного языка", за счет которого приобретают должности, звания и степени, массовыми тиражами "выдавая на гора", выпуская переписанные у дореволюционных авторов пустые тексты.



Несмотря на уважение и нашу неизменную дружбу не могу не покритиковать великого писателя за его слабость к временной конъюнктуре, пахнущей великоросским шовинизмом и махровым черносотенством. Всего лишь одна его реминисценция, названная миниатюрой в цикле исторических новелл "Хива, отвори ворота !", которую хочу напомнить современным жителям Казахстана и Средней Азии, обозначенных Лениным как единый Туркестан. В ней Пикуль допустил литературные ляпы истории. Хотя теперь каждый литературный невежа, будучи заядлым неграмотным графоманом, считает, что перевирать историю можно и даже имеет на это право в качестве художника. Однако в назидание нынешним подлым расистам, утверждающим будто колонизатор русский, просчитался бухгалтерией наскоком захватив Туркестан, Пикуль напоминает, как доставался хлопок плантаций Америки и шелк Ирана, а чай однозначно китайский из Кяхты. Эти насущные проблемы русские решили одним махом захватив благодатный солнечный Туркестанский рай. Почему же русские захватили Кокандское государство (Туркестан), а не Бухару или вожделенную, но недосягаемую Хиву ?!



Дело в том, что из всех трех монархий Трансоксании самой богатой, самой обширной, самой перспективной была монархия Мингов Коканда. Современный Казахстан от Оренбурга до Китая (включая Восточный Туркестан), от Омска до Джизака, а также благодатная Фергана до Афганистана (включая большую часть Памирского массива) составляли земли Коканда. Тщательно исследовав привнесенные знаменитыми шпионами путешественниками от Валиханова до Федченко сведения, Русский Генеральный Штаб однозначно констатировал стратегическую необходимость приобретения Кокандского государства. Уже потом после его захвата территорию назвали Западный Русский Туркестан в противовес Восточному Китайскому Туркестану. Посмотрите академические дореволюционные описания природы и экономики края и убедитесь насколько лакомый удобный кусок соблазнительно манил к себе молодой хищнический капитализм России.



Базиль Перовский



Внук украинского свинопаса Кирилла Розума Василий Алексеевич Перовский был губернатором Оренбургского края. Поэтому имел возможности прибирать под себя земли Кокандского государства на которых сидел как хозяин, фактически будучи полуцарем. Завоеванный край земли кокандцев звался по-сартски Урин-Бурун (Оренбург, значит). Базиль Перовский 18 лет был адъютантом князя Кутузова-Голенищева в Бородинской битве, где ему оторвало палец, впоследствии замененный золотым наперстком. Потом пленным ходом в обозе маршала Даву дошел до Парижа босиком без сапог, отобранных конвоирами. О том каким гомосексуальным насилиям подвергли его развратные французы лучше не вспоминать. Николай как равного себе приблизил его и сделал своим флигель-адъютантом. Ведь это был бастард самого внука брата Олексы Розума, который в московском селе Перово (теперь в черте мегаполиса) повенчался тайно с самой Елисавьет - императрицей России, ненасытной на мужчин любвеобильной дщерью Петровой.



Алексей Кириллович Разумовский (12.09.1748 - 5.04.1802) камергер, действительный тайный советник, министр народного просвещения, сенатор, могущественный глава масонов России в 47 лет сделал своей домашней наложнице сына Васю. Законная жена его урожденная Шереметьева - внучка сподвижника Петра Бориса Шереметьева добровольно ушла от него в свое московское имение на Маросейке, безвозмездно отдав ему все богатства. Кроме этого сына Васьки наложница нарожала еще восемь детей. Всех внебрачных детей Разумовский наградил фамилией Перовских по тому факту, что именно в Перово был дан старт происхождению внебрачных бастардов его рода еще его царственным дядей Алексеем в тайном церковном браке с императрицей Елизаветой Петровной.



Посмотрите на его портрет работы Карла Брюллова 1837 года уже будучи губернатором. С 1833 года Базиль Перовский становится губернатором Оренбуржья. Пушкин пребывал в его доме как в своем и писал "Капитанскую дочку". Данилевский изобразил Перовского с его любовью княжной Авророй в романе "Сожженная Москва", Лев Толстой сделал из него образ заносчивого и глядящего в облака Андрея Болконского. Владимир Даль - военврач и собиратель фольклора дружил с ним как со своим полковым командиром.



Оренбург - самый сытый уголок России, мяса и хлеба вдосталь. Правда за околицей уже начинается пустынная степь неисправимых и непокорных природных баррантачей-воров. Однако именно здесь Василий Алексеевич ощущал себя настоящим мужчиной, человеком государственного масштаба и вершил историю как ему заблагорассудится. Как говорится, до Бога высоко, а до царя далеко !



Хивинский хан. Вокруг 1500 верст безводных и горячих безжизненных убийственных песков из которых неожиданно вынырнут головорезы киргизы, а еще хуже туркмены. Хрен кто до него доберется ! Однако Перовский решил во что бы то ни было выслужиться и захватить Хиву. С этой сумасбродной идеей он носился несколько лет и наконец выступил в поход. Прежде всего он приказал не выпускать из Оренбурга хорезмские караваны и наложить печатный арест на их товары. Перовский как школяр надеялся, что так будет до тех пор, пока хан Хивы не выпустит из неволи всех русских людей рабства. Петербург отпускал на выкуп невольников Хивы из казны три тысячи рублей чистым золотом. Однако этого было очень мало и не хватало на своевременный выкуп самых древних невольников, чтобы они хоть увидели свою хату. На своеволие оренбуржского губернатора хивинский хан отреагировал, подарив свободу 25 рабам, пришедшим вольными в Оренбург с бухарцами. Однако к обеду, данному в их честь губернатором троих принесли на руках, а старшему было уже 120 лет (если такой долгожитель раб, значит хорошо жилось в хорезмийской неволе ?!).



После этого даже агитировать генералов и офицеров не было нужды, они будто озверели. Сушили картошку, лук, морковь, свеклу, сухари. Прессовали сено во вьючные пакеты. Несмотря на запрет военного министра Чернышева, канцлера Нессельроде, министра финансов Канкрина Перовский добился от Николая благословения на захват Хорезма. Правда, экспедицию строго засекретили. Генерал Циолковский как местный советовал выступать осенью, а генерал Рокоссовский был категорически против зимнего похода.



14 ноября 1839 года Перовский подкрепленный суммой в 1 698 000 казенных рублей выступил в свой знаменитый и позорный во всех отношениях амбициозный поход. Кавалерия была усилена 12500 гужевыми верблюдами, тянущими артиллерию и станки для русского секретного оружия - боевых ракет. В обозе везли гальваномины для подрыва толстых стен из пахсы, речные понтоны и челны, разборные степные кибитки, санитарные фуры, складные кровати господ офицеров, мешки с овсом, бочки с вином и медом, ящики с консервами, даже черные плитки сухого бульона и много еще чего абсолютно лишнего... Снегу выпало по колено, а потом был мороз под тридцать градусов и свирепый степной ветер. Лошади панически убегали в степь, повинуясь дикому инстинкту спасения. Однако отцы-командиры настолько оказались безалаберными и тупыми, что не обеспечили солдат караула даже валенками и тулупами. Каждое утро солдатам ампутировали отмороженные руки-ноги. Верблюды изрезали себе ноги об изломы острого замерзшего наста и падали… Мороз декабря стабильно держался не менее сорока градусов и при этом кружили постоянные метели. Машина для варки сбитня стояла холодной - нечем было ее топить. Вокруг ни кустика ! Богом и людьми проклятая земля. Чтобы вскипятить чайник воды, солдаты жгли веревки и упряжь. Люди не высыпались из-за холода и ко всем невзгодам прибавилась хроническая бессонница пяти тысяч воинов. Первой вымерла конница Уфимского гарнизона. Верблюды выплевывали овес, не принимая его, но голод был столь велик, что они сжевали все рогожные циновки, заменявшие им попоны. Солдаты умирали, наедаясь не сваренного полусырого мяса, в котлах не успевала вскипеть вода бульона.



На тридцать третий день вышли к Эмбе !



Перовский здесь продержал экспедицию две недели, чтобы люди досыта поели ржаного хлеба, какого не видели от самого Оренбурга. Казаки, посланные в разведку, вернулись и сообщили, что за Эмбой снега выше пояса !



На Эмбе был форт: солдаты грелись в землянках. Лошади подъедали запасы сена, уцелевшие верблюды радовались колючкам бурьяна. Дилемма Перовского: вперед на 1000 верст в Хиву или назад на 500 верст в Оренбург ?!



Благодаря дружественным киргизам составили специальный караван в самый дальний форпост Ак-Булак, где гарнизон вымирал от цинги. Люди уже ходить не могли, они ползали по снегу - здесь был самый свежий рубеж продвигаемой российской границы. Все землянки были заминированы гальваноминами, предназначенными для хивинцев. Перовский взорвал этот форпост с безнадежно больным гарнизоном вместе взятым. Губернатор Оренбурга вернулся 14 апреля 1840 года - ровно через пять месяцев неслыханных страданий. На этом позорном поражении собственной глупости Перовский был вынужден оставить пост губернатора и удалиться к многочисленной родне в столицу.



Весной 1851 года Перовский повторно вернулся в Оренбург на должность губернатора. Одновременно правил еще и Самарской губернией. Перовский говорил: Или мы закрепим свои рубежи на Кушке, или Англия с горных высот Афганистана прольет свои вездесущие армии в цветущие долины Ферганы, выставит пушки в устье Амударьи, образуя границу с Россией в степях Оренбуржья.



Эскапады Пикуля



Оказывается, дальновидные англичане уплатили хану выкуп за русских пленных, потому что хан не соглашался отпустить их из рабства. Про англичан и Хиву поголовно все историки и литераторы писали слишком много и не всегда аргументированно.



Поэтому интересно, что пишет Пикуль про знаменитого хорезмийского классика узбекской литературы поэта Огахи: "Хивинский историк Агахи записал, что "англичане - это одно из русских племен (!), живущее к северу от России", и прибыли они в Хиву лишь затем, чтобы "выразить свою преданность его величеству хану". Дикость несусветная !" Любопытно, читают ли Пикуля заносчивые своим локальным шовинизмом узбеки ?!



Пикуль пишет "Из устья Сырдарьи войска пошли вверх по течению, и кокандцы бежали, спеша укрыться в крепости Ак-Мечеть, стены которой имели толщину в пять сажен. Хивинский хан увидел, как ловко русские бьют его вассала (!), хана кокандского (!), и прислал к Перовскому посла, который начистоту выложил, что хан хивинский согласен отныне платить Оренбургу любую дань.



Никогда хан Коканда не мог быть вассалом Хивы. Прежде всего надо объяснить русским писателям начиная с пресловутого Николая Анова до современных невежественных и неграмотных графоманов, что Хива - это маленькое дикое захолустье, равное по территории отдельному захудалому бекству Коканда. Посмотрите на карту того времени на которой всего три городка Гургенч, Ургенч и Хива, а вокруг голая безводная пустыня. Правда номинально под ханом был еще древнейший Мерв, но это был недосягаемый оазис под господством амбициозных очень непокорных туркменских племен теке-йовмуд. Более того, могущественным Кокандским государством правили ханы Мингской династии, опиравшейся на мощную конфедерацию из семи тридцатикибиточных племен. Хорезмом правили представители маломощной Конгратской династии, опиравшейся на скудное Аральское княжество. Хивинское ханство было ничтожно даже по отношению к Бухарскому эмирату. Необходимо напомнить, что ко времени захвата русскими Коканда это было самое богатое и мощное во всех отношениях государство из всех трех монархий Трансоксании. Именно поэтому русские пошли захватить его, а не Бухару либо Хорезм. Аналитический отдел Русского Генерального Штаба подсчитал все как в современном компьютере и дал однозначный вектор действий военным ястребам Российской империи, за которыми стоял азартный и жадный русский капитализм, изображенный в основном труде Владимира Ульянова.



Далее Пикуль выдумывает как безответственный сочинитель "Русские солдаты пошли на штурм Ак-Мечети и за 20 минут овладели кокандской твердыней (!), которая получила новое название: "Форт Перовский". Надо было ему хотя бы почитать про героическую оборону крепости кокандцами, даже детьми и женщинами. Наверное, не стал бы врать…



Про любовь башкир Пикуль выдает желаемое за действительное. Не могли памятливые башкиры любить Перовского сыновней любовью. Именно Перовский рьяно усердствовал, подавляя Башкирское восстание 1834 - 1835 гг. за что получал от Николая свои награды.



Уже после захвата Коканда и Бухары, превращенной в протекторат, обжившись на сытых землях, подготовив надлежащие ресурсы и рассчитав соответствующее климатическое время русские войска выступили завоевывать несчастную Хиву одновременно из Ташкента и Самарканда, Ашхабада и Красноводска, Оренбурга и Мангышлака под общим командованием ост-гея барона Кауфмана, бывшего генерал-губернатором Туркестана. Были задействованы войска не только Туркестана, но и десантированные Николаем Григорьевичем Столетовым в юго-восточном заливе Каспия, а также Кавказа и Оренбурга во главе с Веревкиным. Весной 1873 года выступили 13 тысяч человек при 56 орудиях на 4700 лошадях с обозом из 20 тысяч верблюдов. 29 мая взяли Хиву. 12 августа был подписан Гендемианский Договор.



Еще хлеще Валентин Саввич фантазирует по поводу встречи Кауфмана с хивинским ханом: "На садовой дорожке показался хивинский хан - семипудовый ленивец, верный муж 218 жен, завернутый слугами в ярко-синий халат".



Однако мы в Интернете спокойно рассмотрим того хана. Это скромный поэт Ферузшох. Не сказать, что жирный и толстый, скорее стройный. Звали его Мухаммад Рахим Баходирхон, в простонародье Мадраимхон. Он был в династии Вторым Мадраимханом. Между прочим, этот "ленивец" официально правил Хорезмом с 1863 года по 1910 год без малого полвека будучи просвещенным монархом и покровительствовал наукам, музыке, литературе, архитектуре, просвещению, художественным ремеслам…



Потому что сам прославился как утонченный поэт и философ. Именно он разрешил в Хорезме новометодные школы, в которых специально приглашенные из Казани и Уфы татарские просветители вместо схоластических наук преподавали естественные и светские дисциплины на уровне зарубежных современных школ. Пожалуй, самым важным и значительным качеством его меценатства явились постоянные Мушоира (соревнования историков, музыкантов, острословов, поэтов, философов) на которых свое творчество демонстрировали Комил Хоразми, Табиби, сам Ферузшох и другие просвещенные лица (Первым ввел в культурный обиход Мушоира хан Коканда Умархон у которого в одном только гареме было более сорока поэтесс сартско-таджикского происхождения). По поводу жен какое-то преувеличение. Хотя он и выстроил великолепные здания своего гарема, которыми любуются теперь туристки со всего мира. Он по утрам ходил на поклон к матери и пребывал там до полудня. Мать не допускала для него излишеств. Говорили, что у него было четыре жены и сорок наложниц. Всему есть предел и ограничения.



Совсем заврался Пикуль, когда пишет: "они смотрят на своих потомков с правдивых и красочных полотен Верещагина". Чушь собачья ! Верещагин никогда не писал правдивых полотен и все его примитивные малярные упражнения Туркестанского цикла сделаны на заказ шовинизма и черносотенства. Особенно ханские дворцы с выставленными головами и кучами черепушек на природе, а также поле боя с телами убитых после мародерства…



И еще после этого пять абзацев не соответствующей действительности маргинальной лжи. Настоящий панегирик кровожадному отечественному колонизатору, якобы на своих трехгранных штыках приносившему жителям Туркестана свободу и счастье земное…



Бахромхонтура Махдумзод, Москва 9.09.18. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537438260

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Мажилис: законопроект о кинематографии – I чтение

- К. Токаев пожелал успехов новому послу Бразилии

- К. Кожамжаров провел двусторонние встречи с генеральными прокурорами

- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку строительной отрасли

- Главы национальных банков государств ЕАЭС подписали Соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансов

- Министр обороны проверил ход учения "Батыс-2018"

- О проведении брифинга РГП "ГТС" КНБ РК

- Упрощены процедуры ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по заключению налогового аудита

