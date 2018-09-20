Умер Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг

09:31 21.09.2018

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, ушедший из жизни в пятницу на 62 году жизни, скончался в результате болезни в центральном госпитале Ханоя.



Об этом сообщает местная газета VnExpress со ссылкой на источник в правительстве.



Согласно заявлению больницы, глава государства находился в тяжелом состоянии. По данным медицинского учреждения, лечением президента занимались местные и зарубежные специалисты.



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Чан Дай Куанг (вьетн. Trần Đại Quang; 12 октября 1956, коммуна Куанг Тиен, округ Ким Сон, провинция Ниньбинь - 21 сентября 2018, Ханой) - десятый президент Вьетнама (с 2016 года), доктор философии в области юридических наук, профессор. Депутат Национального Собрания 13-го созыва.



Биография

С июля 1972 года по октябрь 1975 года студент школы народной полиции и школы иностранных языков при МВД Вьетнама.



С октября 1975 года по июнь 1987 года сотрудник 1 департамента политической защиты, а также заместитель начальника II департамента политической защиты по кадровой службе при МВД Вьетнама.



С июня 1987 года по июнь 1990 года начальник департамента кадров и начальник отдела гражданской службы II департамента политической защиты при МВД.



Июнь 1990 года по сентябрь 1996 года: заместитель секретаря парткома и заместитель руководителя Департамента собственной безопасности, Министерство внутренних дел Вьетнама.



Сентябрь 1996 года по октябрь 2000 года: Руководитель департамента собственной безопасности, Министерства общественной безопасности; член департамента по общей безопасности КПВ; член Департамента общей безопасности Постоянного комитета КПВ и секретарь штаба безопасности партийного комитета в отделе министерства общественной безопасности.



С октября 2000 года по апрель 2006 года заместитель секретаря парткома и заместитель начальника Управления общей безопасности, Министерства общественной безопасности; повышен до генерал-майора (2003); и присвоено звание доцента (2003).



Апрель 2006 года по январь 2011 года: Член ЦК партии 10 созыва, член Центрального Народного Комитета по общественной безопасности, член Постоянного Центрального партийного комитета по общественной безопасности, заместитель министра общественной безопасности, генерал-лейтенанты (2007), и присвоено звание профессора (2009).



С января 2011 года по август 2011 года: член Политбюро, член Постоянного Центрального партийного комитета по общественной безопасности, заместитель министра общественной безопасности СРВ.



С августа 2011 года по сентябрь 2018 года: член Политбюро ЦК КПВ (11 и 12 созывов), член Совета национальной обороны и безопасности, делегат партии в правительстве, секретарь Центрального Партийного Комитета общественной безопасности, Министр общественной безопасности, присвоены воинские звания Старшего генерал-лейтенанта (2011) и Генерала (2012), глава центрального Руководящего Комитета в Нагорье, депутат Национального Собрания 13-го созыва, заместитель главы центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, заместитель главы центрального внутреннего подкомитета политической защиты.



Владел китайским языком.



Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в возрасте 61 года. Он умер в военном госпитале Ханоя после тяжелой болезни