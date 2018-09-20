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Ты туда не ходи, сюда ходи... В Ташкенте состоялась международная конференция по развитию транспортных коридоров ЦентрАзии
11:44 21.09.2018

В Ташкенте состоялась международная конференция "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности".

От казахстанской стороны перед участниками выступил председатель Комитета транспорта МИР РК Асет Асавбаев, сообщает Пресс-служба МИР РК.

Диверсификация международных транспортных коридоров занимает важную роль в развитии транспортно-логистической системы страны.

По территории страны проходят 11 международных транспортных коридоров, из них 5 железнодорожных и 6 автомобильных.

Уже сегодня сроки прохождения грузов и доставка товаров транзитом по территории Казахстана составляет 13-15 дней, что в 2 раза быстрее, чем морским транспортом. В Казахстане на сегодня внедрен транспортно-логистический сервис с открытием железнодорожных регулярных контейнерных линий Китай-Европа-Китай на 17 международных маршрутах с основных точек консолидации грузопотоков Китая.

Основными партнерами в области международных автоперевозок являются Россия (4,9 млн.т), Китай (1,0 млн.т), Германия (0,3 млн.т), Польша (0,2 млн.т), Турция (0,2 млн.т) и Узбекистан (0,5 млн.т).

Казахстан придает особое значение развитию регулярных пассажирских сообщений. Сегодня с приграничными государствами осуществляются регулярные перевозки по 115 маршрутам: с Россией (84 ), с Китаем (14), с Кыргызстаном (11), Узбекистаном (5), Монголией (1).

Для обеспечения перевозок пассажиров между приграничными государствами с начала года открыты 11 новых маршрутов:

Житикара - Екатеринбург, Темиртау - Красноярск, Караганда - Новосибирск, Петропавловск-Сургут, Кант - Кара суу, Токмак-Масанчи, Шымкент-Ташкент, Алматы - Ташкент, Кызылорда-Ташкент, Уш Коныр - Ташкент, Уш Коныр - Нукус.

Отмечено, что всего за 8 месяцев 2018 года по регулярным международным автобусным маршрутам казахстанскими перевозчиками перевезено порядка 690 тыс. пассажиров, в том числе в направлении города Ташкент - 40 тыс. пассажиров.

Развитие транзита через Казахстан реализуется в рамках госпрограммы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы. В рамках ее реализации было завершено строительство международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай". Суммарная среднегодовая экономическая выгода от использования коридора составляет свыше 190 млрд тенге за счет увеличения объемов грузоперевозок и транзита в 2,5 раза, сокращения времени в пути в 2 раза, снижения количества ДТП на 27 %.

Другой перспективный проект - "Бейнеу - Акжигит" протяженностью 85 км. Работы по реконструкции ведутся на 2 пусковых участках км 0-63 и км 63-85. По итогам текущего года планируется открыть движение на всем протяжении участка, в целом завершение работ запланировано на 2019 год. Коридор обеспечит доступ к морским портам на Каспийском море (Актау, Баутино, Курык) далее в Турцию и в страны ЕС.

В Казахстане осуществляется активное внедрение Интеллектуальной транпортной системы (ИТС). Один из ее основных элементов - специальные автоматизированные измерительные средства (САИС), необходимые для обеспечения взвешивания транспортных средств в движении. Опыт стран по применению САИС показывает, что за первый год внедрения системы количество нарушений снижается от 50 до 85%.

В текущем году достигнуто соглашение о реализации системы мониторинга перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. В настоящее время она работает в пилотном режиме и до конца года планируется подключение к ней подвижного состава перевозчиков.

Одним из важных вопросов для обеспечения безопасности при перевозках пассажиров является внедрение системы диспетчеризации и онлайн мониторинга соблюдения маршрутов. Данная система позволит отслеживать перемещения автотранспорта и его отклонения от заданной траектории маршрута.

Полным ходом осуществляется цифровизация объектов придорожного сервиса. Так, в 2017 году в результате инвентаризации объектов дорожного сервиса в регионах в Google Maps и "Яндекс Карты" были внесены более 200 точек. В данный момент все объекты дорожного сервиса на республиканских трассах, соответствующие Национальному стандарту, внесены в карту Transpark Международного Союза автомобильного транспорта IRU. Данная карта доступна в режиме онлайн на сайте (https://www.iru.org/apps/transpark-app), также имеется возможность скачать мобильное приложение для iOS и Android.

Вместе с тем, разработано мобильное приложение KazWay, куда внесены все объекты дорожного сервиса, населенные пункты и пункты медицинской помощи на дорогах республиканского значения. Данное приложение доступно для платформы iOS и Android.

Важным вопросом является гармонизация требований путем присоединения Казахстана к международным документам. Так, на сегодняшний день страна присоединилась к 11 основным международным конвенциям и соглашениям в области транспорта.

На конференции были рассмотрены вопросы по осуществлению скоординированной транзитно-транспортной политики стран Центральной Азии для увеличения транзитного потенциала региона.

Также отмечена важность оптимизации тарифной политики и упрощение административных процедур при осуществлении транзитных перевозок между странами региона.

В рамках Ашхабадского соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора указано на необходимость эффективного задействования трансрегионального маршрута Центральная Азия-Персидский залив.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537519440
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