Академик Мясников о русском путешественнике Афанасии Никитине: пародия на науку, - П.Густерин

13:21 22.09.2018

П.В. Густерин



Академик Мясников об Афанасии Никитине: пародия на науку



Отрадно было узнать, что в цикле телевизионных лекций "ACADEMIA" канала "Культура" нашлось место и истории отечественного востоковедения. Для освещения этой отрасли отечественной науки был приглашен академик РАН В.С. Мясников.



Эфир первой из двух его лекций состоялся 18 ноября 2014 г., а на канале "Ютюб" ролик этой лекции был размещен 18 мая 2017 г.



Но какова же научная и образовательная ценность прочитанных академиком Мясниковым перед юной аудиторией и уважаемыми телезрителями лекций?



Ограничимся рассмотрением одного лишь эпизода, а именно отрывка из первой лекции, посвященного Афанасию Никитину и его путевым запискам "Хожение за три моря".









На 27-й минуте академик Мясников говорит: "Он (Афанасий Никитин. - П.Г.) с караваном купцов доплыл до Каспийского моря, по Волге спустился. Дальше там, на пороге Персии, караван был ограблен. Он остался без средств. Но все-таки двинулся дальше". Первое ограбление русских купцов названного каравана произошло в устье Волги, а второе - на восточном берегу Каспия, у современной Махачкалы: в любом случае это нельзя назвать "порогом Персии", каковым является, например, порт Энзели.



Далее: "Прошел Персию, добрался до Индии. Это уже была держава Великих Моголов". Афанасий Никитин прибыл в Индию около 1470 г., высадившись в Гуджаратском султанате, а покинул он ее в 1474 г., отплыв из Бахманидского султаната, занимавшего большей частью территорию современного индийского штата Махараштра. Как известно даже школьнику, Империя Великих Моголов возникла в 1526 г., то есть более чем через полвека после того, как Афанасий Никитин Индию покинул.



Далее: "Принял ислам, иначе бы он не смог там выжить в этих условиях". Ни одного свидетельства, говорившего о принятии Афанасием Никитиным ислама, в тексте "Хожения" нет.



Далее: "Он прошел… всю современную Индию". В действительности Афанасий Никитин побывал в городе Камбей (современный Камбат в штате Гуджарат) и 11-ти городах Центральной Индии (на территории современных штатов Махараштра, Карнатака и Андхра-Прадеш), то есть он посетил незначительную часть современной Индии - побывал всего в 4-х из 29-ти штатов, не считая 6-ти союзных территорий и Национального столичного округа Дели.



Далее, на 28-й минуте: "Побывал на островах, прилегающих к Персидскому заливу". В действительности Афанасий Никитин посетил всего один такой остров, а именно - остров Хормуз.



Далее: "И дальше вернулся через Малую Азию в Турцию". Во-первых, территория полуострова Малая Азия и есть бОльшая часть территории Турции (506 тыс. кв. км из 783,5 тыс. кв. км). Во-вторых, Афанасий Никитин на территорию полуострова Малая Азия в это свое путешествие не вступал: крайней западной точкой его пребывания в Азии при возвращении из Индии стал портовый город Вона, современный Першембе в провинции Орду (нельзя путать с городом Першембе в провинции Зонгулдак, который как раз и находится на полуострове Малая Азия).



Далее: "Из Турции доплыл до Крыма и уже потом пешком с котомочкой дошел до Твери". В действительности Афанасий Никитин даже до Смоленска не дошел, поскольку умер в пути.



Далее: "Он, конечно, шел. Впервые попал русский человек вот на этот такой, как говорится, настоящий Восток". Неясно, какими критериями академик Мясников пользуется для того чтобы определить "настоящий Восток". А если, по его мнению, существует "настоящий Восток", то что есть "ненастоящий Восток"? Исхоженная русскими купцами до рассматриваемого путешествия Афанасия Никитина Передняя Азия - чем академику Мясникову не Восток?



Подробнее см.: Хожение за три моря Афанасия Никитина. - Л.: Издательство "Наука", 1986.



Не сомневаюсь, что выводы из прочитанного уважаемые читатели сделают сами. А я был рад еще раз прикоснуться к истории жизни моего замечательного земляка.