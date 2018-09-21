ТЭО Партия исламского возрождения Таджикистана. Прошлое без будущего

14:05 22.09.2018 ТЭО ПИВ. Прошлое без будущего



Сайт "Фергана.Ру" (Фергананюс.ком), претендующий на объективное освещение событий, считает своим авторитетным "аналитиком" по Таджикистану руководителя террористическо-экстремистской организации Партия исламского возрождения (ТЭО ПИВ), деятельность которой запрещена в РТ. Эта партия вне закона на территории стран СНГ, ШОС и ОДКБ, где внесена в единые списки (реестр) террористических, экстремистских и сепаратистских организаций.



Все это говорить о том, что сайт "Фергана.Ру" получает "вознаграждение" от соответствующих спецслужб за материалы в поддержку ТЭО ПИВ и ее руководителя. Поэтому М.Кабири здесь светит зеленый свет и предоставляется полный карт-бланш на публикацию любых материалов и интервью - пусть даже самого экстремистского содержания. Раздел "Таджикистан" на указанном сайте давно превратился в печатный орган ТЭО ПИВ, рупор ее идей. В то же время здесь не появилось ни одной аналитической статьи, объективно отражающей реальную ситуацию в этой стране. Информационная политика сайта, домыслы и клевета ангажированных "звезд" направлены на введение в заблуждение читателей, пользователей и общественности в целом.



В большой политике Кабири является "сбитым летчиком", отработанным товаром. Более того, лицом, скрывающимся от уголовного наказания, находящимся в розыске. Он утратил с родиной и бывшими земляками географическую, социальную, языковую и ментальную связь, болтаясь неприкаянно между странами, в поисках хотя бы малейшего внимания. Не привыкший и не имеющий работать, приносить пользу, а не вред и разрушения, Кабири небедно существует на деньги иранских спонсоров, которые также проплачивают его интервью и участие в различных мероприятиях. В том числе, недавнюю "командировку" на совещание ОБСЕ в г.Варшава.



Об этом с Кабири (с эксклюзивной пометкой "специально для "Ферганы") беседовала польский социолог Анна Цеслевская. Из интервью очевидно, что Кабири не потерял надежду возглавить любое объединение кроме ТЭО ПИВ, так как последнюю во всем мире воспринимают именно как террористическо-экстремистскую организацию, и находиться в статусе ее руководителя - значит быть изгоем в мировом сообществе. Поэтому он готов вступить в коллаборацию чуть ли ни с первым встречным. Прикрыть оппозиционной ширмой свою террористическую сущность. Однако он остается в меньшинстве, так как ни одно законопослушное, здравомыслящее и уважающее себя объединение не будет контактировать и поддерживать террористов. И вряд ли какие-либо еще структуры "захотят присоединиться к ним позже". В Варшаве, в надежде возродить хоть какое-то подобие ОТО 90-х гг., под его руководством четыре малоизвестные оппозиционные группы создали альянс из таких же оторванцев и отщепенцев, не имеющих ни малейшего отношения к современному Таджикистану. Об этом Кабири мечтал три года, но саму идею и название украл у Зардушта, о чем известный ученый-политолог Хафиза Бобоеров предъявил претензии Кабири. Руководитель ТЭО ПИВ рассчитывал, что единомышленники толпами потянутся в альянс, но просчитался. Потенциальные члены из "Группы-24", "Ватандора", Союза конструктивных сил отказались объединяться с Кабири и иметь с руководителем террористическо-экстремистской организации ничего общего, объясняя: "Мы никогда не сядем в разбитый корабль Кабири и не будем иметь с ним никаких контактов!". Известный журналист Д.Атовуллоев также заявил о том, что никогда не будет сотрудничать с теми, кто ранее уже нарушил договор: "У нас свой путь, и нам не по пути с заблудшими!"



Давая интервью, Кабири входит в раж и начинает говорить от имени государства, правительства, народа, хотя не имеет на это ни малейшего права. Его никто не уполномочил делать заявления от имени Таджикистана и его граждан. Девятимиллионному населению республики по большому счету наплевать на мнение и рассуждения о том, как выглядит будущее их родной страны в глазах руководителя террористическо-экстремистской организации, виновной в развязывании гражданской войны и гибели более 150 тысяч соотечественников. То, что Таджикистан является правовым, демократическим и светским государством - данность, которая существует независимо от мнения, желания и рассуждений Кабири. Это - не его прихоть. Это - волеизъявление народа, закрепленное в Конституции РТ, гарантом которой является ее Президент, Лидер нации. Слышать о том, что Таджикистан должен быть светским государством из уст главаря исламистов, по крайней мере, странно.



Тем более что Кабири неоднократно, в том числе в канун Дня независимости и в ходе подготовки к созданию альянса, пытался героизировать и романтизировать басмаческое движение в Средней Азии, называя отпетых профессиональных головорезов народными героями, защитниками обиженных и угнетенных, изображал их борцами за национальную идею и независимость Туркестана. Он, вопреки здравому смыслу расценивал басмачество как явление, способное мобилизовать нацию под флагами восстановления "истинного ислама". Заинтересованными радикальными и террористическими силами возрождение басмачества, этого стихийного движения прошлого века может быть представлено как один из способов консолидировать современное исламское общество против "неверных". С поправкой на время и на прогресс, необходимо отметить, что у боевиков ТЭО ПИВ, действовавших на территории Таджикистана в наши дни, много общего с бандами басмачей из прошлого. Схожи методы и жестокое отношение к мирным гражданам: угрозы отрезать уши (в Варшаве), пытки и отрезание голов, расправа ножом и топором над туристами в Дангаринском районе. Именно такими варварскими, басмаческими методами 20-х годов прошлого века расправлялись боевики ТЭО ПИВ над мирными жителями Таджикистана во время гражданской войны в девяностые. Басмачей и боевиков ТЭО ПИП объединяет борьба за исламский фундаментализм, ставка на силу оружия ("штык рождает власть"), содержание на доходы от криминальной и наркодеятельности ("грабь награбленное"); материальные дотации и моральная поддержка заинтересованных зарубежных стран. Криминалитет, внешние и внутренние деструктивные силы, видя в ТЭО ПИВ единомышленников, поддерживают ее, предлагают дестабилизировать обстановку, организовать и финансировать государственный переворот (2015 г.). При подобных сделках заинтересованная сторона (Иран) не желает сил и средств. В ход идет агитация, религиозная пропаганда, моральное давление. Решающую роль в сговоре обычно играет материальное вознаграждение. Как и сто лет назад, под знаменами ислама и этнической независимости современные джихадисты тянут мусульман назад в прошлое, подобно басмачам 20-х годов прошлого века. Последние отрицали любой прогресс, образование, препятствовали реформам, расправлялись с активистами светской власти на местах (как ТЭО ПИВ в 90-е). Тактика басмачей, как и боевиков ТЭО ПИВ, сводилась к внезапным налетам на советские воинские части, промышленные объекты, железнодорожные станции, склады, населенные пункты и сопровождалась массовыми убийствами, поджогами, разрушениями. С особой жестокостью басмачи, действовавшие огнем и мечом, расправлялись с пограничниками, милиционерами, партийными работниками, врачами, инженерами, учителями, с женщинами, сбросившими паранджу или обучающимися девушками. Методы современных боевиков ТЭО ПИВ аналогичны. В 90-е гг. в Таджикистане по заказу, руками членов Партии исламского возрождения были убиты лучшие представители науки, культуры, медицины, журналистики, общественные и политические деятели. Для устрашения и уничтожения соотечественников боевики названной партии использовали способы, не отличающиеся и даже превосходящие фашистские пытки. По меткому выражению одного из ученых, ТЭО ПИВ - это продолжение басмачества 20-30 х годов. Цель и тех и других - не создание национального государства, а создание антинационального государства. И те, и другие для достижения своих целей используют насилие, убийства и террор. ТЭО ПИВ, как и басмачество, является деструктивной антинациональной организацией. А Кабири со своей постыдной антинародной позицией ничем не отличается от Ибрагимбека и Кури Шермата. Объявив последних своими отцами и дедами, Кабири еще раз доказал, что имеют с басмачами одинаковое мышление, взгляды, ценности.



Всем известно, и это изначально закреплено в уставе ТЭО ПИВ, что ее конечной целью является построение шариатского государства на территории РТ. Это и есть "главный стратегический вопрос", по которому пришли к консенсусу приспешники ТЭО ПИВ. "Тактические вопросы" Кабири обещает решить по ходу дела. Народ Таджикистана много раз был свидетелем того, какую тактику устрашения, насилия и террора использовали члены и боевики ТЭО ПИВ на протяжении всего своего существования. Последним примером такой тактики стал террористический акт, совершенный ими против иностранных туристов в Дангаринской районе. Кабири многословно и пространно, но неубедительно об этом рассуждал. В то время, когда следствием доказано, что заказчик и исполнители теракта действовали по указанию ТЭО ПИВ, прикрывшись знаменем "Исламского государства".



Существует обоснованное опасение того, что для маскировки под светскую организацию ТЭО ПИВ и ее альянс будет позиционировать, выставлять себя демократическим, нерелигиозным объединением. Ведь прецедент, когда Конгресс конструктивных сил отказался вступить в коалицию из-за того, что не хочет выступать под крылом религиозной партии уже есть. В природе понятие "мимикрия" означает вид покровительственной окраски и формы, при котором зверь скрывается, маскируется под предметы окружающей среды, растения, несъедобных или хищных животных. Это способствует его сохранению в борьбе за существование. Кабири, укрывающийся от правосудия, в борьбе за существование, власть и деньги мимикрирует, принимая покровительственную окраску и формы. Практика мимикрии и приспособленчества ТЭО ПИВ начались сразу же после подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия, когда боевики, совершившие противоправные деяния, были амнистированы, вошли в состав правоохранительных органов, а элита ТЭО ПИВ по 30-процентной квоте заняла посты в правительственных структурах. Тогда, как и сейчас, лидеры ТЭО ПИВ надели маски благочестия, сделали вид, что отказались от прежних намерений построить на территории Таджикистана Всемирный халифат. И сейчас Кабири уверяет, что движения и группы, объединившиеся в альянс, не действуют под крылом его партии, а сотрудничают с ней. Однако те должны помнить, что сотрудничество и пособничество террористам УК РТ и Законом "О террористической деятельности" приравниваются к террористической деятельности. Как бы им не заиграться в эту опасную игру!



В одну реку не войти дважды. Не стоит наступать на одни и те же грабли, ведь времена ОТО давно прошли. Наученные горьким опытом, никто не собирается сегодня вести переговоры с террористами. Да и в 90-х гг., которые приводит в пример Кабири, правительство РТ имело дело с ОТО, а не с ТЭО ПИВ. Руководитель ТЭО ПИВ вводит общественность в заблуждение, говоря о том, что "наша партия стала намного более умеренной, у нас нет военного крыла, как раньше". А как же боевое крыло ТЭО ПИВ - "Ансоруллох", боевики которого находятся в Афганистане, ожидая команды, чтобы прорваться через афганско-таджикскую границу, возможно под знаменами других международных террористических организаций, находящихся в ИРА?



Правы прозорливые, дальновидные скептики, отвечающие Кабири "мы не хотим другого Ирана". Именно спецслужбы этой страны на протяжении долгих лет, практически с самого начала существования ТЭО ПИВ, поддерживают ее идеологически и финансово. Сегодня усилиями ИРИ на территории ряда европейских стран созданы ячейки ТЭО ПИВ. Для комфортного обустройства руководства партии в странах ЕС регулярно поступают финансовые средства через теневые схемы. При поддержке Ирана ТЭО ПИВ использует территории иностранных государств для ведения антиконституционной деятельности против Республики Таджикистан. Это иранские спецслужбы оплачивают участие активистов ТЭО ПИВ в заседаниях и конференциях различных международных организаций, "дискуссионные площадки", как выразился Кабири. В последнее время на нужды руководства ТЭО ПИВ иранской стороной выделено свыше 3 млн. долларов США. Эти средства использовались для организации пропагандистской работы, в том числе - регулярных интервью Кабири. Очень уж активно Кабири "открещивается" от Ирана ("В Таджикистане не будет второго Ирана по многим причинам"), для того, чтобы это было правдой!



Необоснованное сравнение Таджикистана с Северной Кореей, свидетельствует о том, что как бывший депутат Кабири не знаком с Концепцией внешней политики РТ, которая исходит из развития отношений доверия, дружбы и сотрудничества со всеми странами на взаимовыгодной основе. При этом РТ учитывает реальные и потенциальные вызовы, к которым относятся: опасность попыток навязывания чуждых для нашего общества идей и порядка извне; опасность распространения международного терроризма и рост экстремизма во всех его проявлениях; опасность распространения деструктивных религиозных и псевдорелигиозных течений. Как раз, чем на протяжении многих лет занимается ТЭО ПИВ.



Делая рекламу альянсу, Кабири упрекает представителей интеллигенции, не следующих за ним, в трусости. Однако отказ террористу в общении, пренебрежение и игнорирование его призывов - это и есть четкая, смелая гражданская позиция. Вряд ли Кабири дождется от нашей интеллигенции отклика, "идей, проектов и программ по различным вопросам будущего Таджикистана". Таджикская интеллигенция в 90-х гг. смертельно обожглась о сотрудничество с ТЭО ПИВ, которой поверила вначале. Ведь именно боевики ТЭО ПИВ, по указанию иранских наставников, осуществляли убийства и террор против лучших представителей государственной власти, науки и культуры. Вина ТЭО ПИВ в совершении террористических актов против генпрокурора Нурулло Хувайдуллаева, спикера парламента Сафарали Кенджаева, академиков Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, Моеншоха Назаршоева, журналистов Отахона Латифи, Мухиддина Олимпура, Виктора Никулина, Хушбахта Хайдаршо, писателя Сайфа Рахимзода, муфтия Фатхуллохона и многих других полностью доказана. Так почему сегодня интеллигенция должна поддерживать убийц своих коллег?



Кабири говорит о том, что "сегодня в Таджикистане власти ставят основной своей задачей не решение социальных, экономических вопросов, а именно очернение оппозиции". На деле, со дня обретения независимости руководство и правительство Таджикистана уже решило и решает ежедневно огромное количество проблем в различных сферах жизнедеятельности. В том числе, практически из руин власти и патриоты РТ подняли народное хозяйство, разрушенное гражданской войной. По вине, в том числе ТЭО ПИВ, экономике РТ был нанесен ущерб на сумму 7-10 млрд. долларов США. В то время как Кабири и "верхушка" ТЭО ПИВ "не ударили палец о палец" для ее восстановления. Руководитель этой партии и большинство его приспешников никогда не занимались общественно-полезным трудом, ни дня не проработали на производстве или в поле на благо своей страны. У них даже нет трудовых книжек и стажа работы. Всю жизнь они и их родственники жили на иждивении, за счет подачек от зарубежных спонсоров, на ворованные средства из партийной казны. Еще до бегства из республики они перевели немалые средства на иностранные банковские счета, в то время как по их вине семьи рядовых членов партии остались без кормильцев и средств к существованию. Руководитель ТЭО ПИВ печется о бюджете страны, в то время как сам заботился лишь о процветании собственного бизнеса, не вложив в копилку государства ни единой копейки и гвоздя.



Кабири хвастливо заявляет: "Мы в Европе, и у нас есть возможность непосредственно показать им, кто мы есть и какую страну хотим в будущем". Но его псевдопатриотические лозунги не интересуют бывших земляков и сограждан, которые живут на своей родине, на своей земле, кормятся собственным трудом. Простые пахари и труженики не собираются налаживать "духовно-информационный контакт" с предводителем террористов - Кабири.



Тот, кто продал и предал родину, не имеет права говорить от имени таджикского народа, от имени государства и правительства.



Говоря о правах человека, "узниках совести" и возможной амнистии, можно опровергнуть измышления Кабири официальным заявлением Первого замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сайфулло Сафарова: "Я вообще не говорил о политзаключенных в Таджикистане, как утверждают некоторые СМИ, так как хорошо знаю, что в нашей стране таковых вообще нет. У нас находятся в заключении политики, осужденные за совершенные конкретные уголовные преступления и приговоренные судом к различным срокам лишения свободы, но это не политзаключенные". Объявление амнистии является исключительной прерогативой Президента РТ. Не в компетенции Кабири делать публичные заявления на эту тему.



Кабири благодарит СМИ и соцсети за связь с народом, но умалчивает, что посредством того же интернета агитаторы ТЭО ПИВ вербуют в свои ряды молодых заблудших новичков. То, что он называет "более качественной и объективной информацией" на деле является антитаджикской, антигосударственной пропагандой, подготовленной иранскими спецслужбами. Никаких переговоров с членами террористических и экстремистских организаций правительство Таджикистана не ведет и вести не собирается ни при каких условиях. И это - мировая практика цивилизованного сообщества.



Руководство Таджикистана пользуется заслуженным уважением и авторитетом у международного сообщества, выступая с высоких трибун. А Кабири и ему подобным остается тявкать исподтишка, когда красная лампочка напоминает, что его время вышло (тайм аут). Его тщетные попытки вернуть время вспять любыми способами и средствами, в том числе созданием бледного подобия ОТО, напоминают барахтанье в мутной воде. История доказала, что у ТЭО ПИВ нет ни "сегодня", ни, тем более, "завтра". Нет будущего, а только бесславное прошлое - "вчера".



Рустам Алимов,

кандидат наук, социолог. Источник - ЦентрАзия

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