Афганистан: борьба с солдатами-"призраками", - О.Рахими

19:27 24.09.2018

Порядка 30 тысяч афганских полицейских, участвующих в боевых действиях, не смогли вовремя получить свою зарплату за несколько месяцев. Причина в том, что НАТО, финансирующее силовые структуры Афганистана, внедряло новый способ борьбы с "солдатами-призраками". "Солдаты-призраки" - довольно распространенное явление в Афганистане. Местные высокопоставленные офицеры или чиновники силовых структур вносят несуществующих людей в списки на получение довольствия, в том числе денежного, и присваивают выделенные на "призраков" средства. Так, недавно новый глава полиции провинции Газни Фарид Машалл заявил, что при проверке в его ведомстве обнаружилось 1100 "солдат-призраков". Всем им исправно начислялась зарплата.



Для устранения "призраков" из зарплатных ведомостей НАТО стало требовать биометрическое подтверждение существования конкретных полицейских и военнослужащих перед тем, как выделять деньги на них. В 2017 году в целях борьбы с "призраками" по инициативе НАТО была проведена биометрическая регистрация военнослужащих афганской армии. Это позволило, по мнению официальных лиц Афганистана, значительно улучшить учет военнослужащих.



Именно НАТО обеспечивает почти все финансовое содержание силовых ведомств Афганистана, выделяя на эти цели порядка $4 млрд в год.

Однако, тем полицейским и военным, которые находятся длительное время

на передовой или несут службу в труднодоступных районах, формально

подтвердить свое существование крайне сложно.



"Наш район был окружен [боевиками] в течение полутора лет…

Полицейские не могли поехать в административный центр провинции для

биометрической регистрации, а подобная регистрация у нас на месте не

проводится", - рассказал глава полиции уезда Гурзиван в провинции

Фарьяб Абдул Самад.



По словам Самада, из-за того, что зарплату не выплачивают уже три

месяца, пятеро из 30 его сотрудников оставили службу. Средняя зарплата

афганского полицейского составляет порядка $200. В ряды силовиков идут

преимущественно мужчины из бедных семей.



По данным Специального генерального инспектора США по

восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, общая численностьSIGAR) Джона Сопко, общая численность) Джона Сопко, общая численность армии и полиции Афганистана сократилась почти на 11% в течение 2017 года и в январе 2018 года составила 296,4 тысячи человек. Однако официальные лица Афганистана отвергают эти выводы и утверждают, что численность силовых структур в стране остается неизменной и составляет

334 тысячи человек.



Омар Рахими