 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.09.2018
19:55  Военные союзники Россия и Иран быстро становятся противниками в экономике, - Wall Street Journal
19:53  Почему Россия обхаживает белых фермеров из Южной Африки, - Washington Post
19:32  Разорванный Укр-рос договор: разбор ситуации, - О.Миклашевский
19:27  Афганистан: борьба с солдатами-"призраками", - О.Рахими
19:16  Готовы ли чиновники Кыргызстана ходить пешком? - 24.kg
19:09  Баррель может подорожать до 100 долларов. Россия и Саудиты не смогут компенсировать антииранские санкции, - М.Сергеев
16:48  Киргизский посол в Корее всех сдал. Дебош Каденовой пытался замять Аппарат президента...
16:42  Аркадаг сочинил очередную книгу. Теперь про "цели устойчивого развития"
15:49  Главарь Конституционного суда Молдовы Поалелунжь отстранил от власти президента Додона
15:34  За убийство узбекской киноактрисы Нилуфар Султановой сел ее бой-френд
13:47  Трамп бьет по России и Китаю, чтоб Турция и Индия боялись, - Виктор Баранец
13:44  Киргизские пленницы: в Средней Азии невест крадут как скот, - И.Кармазин
13:43  Всемирная торговая дезорганизация: США наступают на Китай
13:32  Хроники коррупции: как Мирзиеев борется со взяточничеством, - Е.Игумнова
13:29  КырДепутат Исаков и его колесоо. Народные избранники вконец обнаглели от безнаказанности
13:26  "Ну вымрет 30 миллионов". Встречаем новый мировой кризис, - В.Катасонов
13:24  Интеграционные процессы в СНГ и ЕАЭС невозможны без русских диаспор, - А.Халдей
13:23  Параллели: как Пекин использует британскую модель колонизации мира
13:21  Иранская рулетка Трампа, - С.Тарасов
13:19  Под старину. Казахстан восстановит древнюю архитектуру Туркестана
11:01  Как-то рановато. В Кулябе начали отключать населению электричество ради заполнения водохранилища Рогунской ГЭС
10:43  Кыргызские Лунарики. Две матрешки - Мамытова и Исакунова схватились за кресло минсоцразвития страны
10:37  Невиданный случай! В Киргизии кто-то (кто?) отказался стать министром, - De-facto
09:23  В создании Китайско-пакистанского экономического коридора "третьим" может стать Саудовская Аравия, - Е.Пустовойтова
09:15  Американская религиозная свобода для Узбекистана, - А.Пахолин
08:50  "Я пила только валерьянку", - кыргызская VIP-авиадебоширка Каденова отрицает вину
08:48  В иранском теракте ищут американский след. США отрицают причастность к нападению в Ахвазе
08:44  Шанхайского миллиардера-инвестора Сяо Цзяньхуа будут судить за финансовые махинации и взятки
08:32  Сенсационные итоги 2-го тура РосВыборов: кандидаты ЛДПР становятся губернаторами в Хабаровском крае и Владимирской области
08:30  ОПЕК+ поставили на паузу. Санкции против Ирана пока не приведут к росту добычи, - "Къ"
08:11  Рохинджастан. Мусульманские беженцы из Мьянмы создали в Бангладеш государство в государстве, - А.Куприянов
08:04  Ереван не выдержит других. Пашинян выстраивает модель единоличной власти, - В.Соловьев
01:09  Потянет ли Казахстанская экономика выплату Китайских долгов?
01:04  Избирательный год. Какие сценарии украинских выборов выгодны России, - О.Игнатов
00:43  В Узбекистане отменили празднование юбилея народного поэта Рауфа Парпи. Не заслужил...
00:12  Ружье, погоны и бутылка водки. За что убили военкома Алматинской области Беристемова
00:08  Узок круг этих подруг. Путина затискали на Женском Евразийском форуме
00:07  Дома не сидится. Жээнбеков отправился с визитом в Нью-Йорк
Воскресенье, 23.09.2018
18:10  Пресс-служба КырПрезидента опровергает, что уволенная за пьяный дебош в самолете чиновница Каденова - племянница президента Жээнбекова
13:43  Казахстанского певца Ильяса Аутова ("Motor-Roller") наградили в Москве за военно-патриотические заслуги
13:40  Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 5, - О.Айрапетов
13:38  Мэр Бишкека Суракматов женил своего старшенького (строительного бизнесмена). Избранница - Дженнифер Жаныбек кызы (видео)
13:37  Кто стоит за терактом в Иране? - С.Тарасов
13:05  Готовы дать... Армии Таджикистана и Узбекистана провели совместные военные маневры в Чорухдарроне
11:01  Непорочность требует жертв. Что грозит невесте в Таджикистане, если она не девственница, - Гуландом Зарифи
08:03  Предприятия Таджикистана задолжали работникам свыше $2,5 млн
01:25  Как технично стырить 2,2 млрд сомов. Кырправительство определило победителя тендера прожекта "Безопасный город"
00:57  Подозрительные следы одного из "отравителей" Скрипаля Петрова ведут в Казахстан
00:16  Рождение английской демократии: Хартия вольностей (но не Великая), - Яна Литвинова
00:13  Внутри мартини, в руках бикини... Устроившая дебош в аэропорту Сеула замминистра труда Киргизии Зууракан Каденова лишилась поста
00:10  Скандальная ситуация с беженцами в Европе, - Гордон Браун
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Афганистан: борьба с солдатами-"призраками", - О.Рахими
19:27 24.09.2018

Порядка 30 тысяч афганских полицейских, участвующих в боевых действиях, не смогли вовремя получить свою зарплату за несколько месяцев. Причина в том, что НАТО, финансирующее силовые структуры Афганистана, внедряло новый способ борьбы с "солдатами-призраками". "Солдаты-призраки" - довольно распространенное явление в Афганистане. Местные высокопоставленные офицеры или чиновники силовых структур вносят несуществующих людей в списки на получение довольствия, в том числе денежного, и присваивают выделенные на "призраков" средства. Так, недавно новый глава полиции провинции Газни Фарид Машалл заявил, что при проверке в его ведомстве обнаружилось 1100 "солдат-призраков". Всем им исправно начислялась зарплата.

Для устранения "призраков" из зарплатных ведомостей НАТО стало требовать биометрическое подтверждение существования конкретных полицейских и военнослужащих перед тем, как выделять деньги на них. В 2017 году в целях борьбы с "призраками" по инициативе НАТО была проведена биометрическая регистрация военнослужащих афганской армии. Это позволило, по мнению официальных лиц Афганистана, значительно улучшить учет военнослужащих.

Именно НАТО обеспечивает почти все финансовое содержание силовых ведомств Афганистана, выделяя на эти цели порядка $4 млрд в год.
Однако, тем полицейским и военным, которые находятся длительное время
на передовой или несут службу в труднодоступных районах, формально
подтвердить свое существование крайне сложно.

"Наш район был окружен [боевиками] в течение полутора лет…
Полицейские не могли поехать в административный центр провинции для
биометрической регистрации, а подобная регистрация у нас на месте не
проводится", - рассказал глава полиции уезда Гурзиван в провинции
Фарьяб Абдул Самад.

По словам Самада, из-за того, что зарплату не выплачивают уже три
месяца, пятеро из 30 его сотрудников оставили службу. Средняя зарплата
афганского полицейского составляет порядка $200. В ряды силовиков идут
преимущественно мужчины из бедных семей.

По данным Специального генерального инспектора США по
восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, общая численностьSIGAR) Джона Сопко, общая численность) Джона Сопко, общая численность армии и полиции Афганистана сократилась почти на 11% в течение 2017 года и в январе 2018 года составила 296,4 тысячи человек. Однако официальные лица Афганистана отвергают эти выводы и утверждают, что численность силовых структур в стране остается неизменной и составляет
334 тысячи человек.

Омар Рахими

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537806420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года №746
- Кадровые перестановки
- К. Токаев: Законотворчество остро нуждается в совершенствовании
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- В Мажилисе презентован проект поправок по вопросам здравоохранения
- Аскар Жумагалиев провел встречу с министром ИТ и телекоммуникаций Индии
- Малик Мурзалин посетил ряд объектов областного центра
- На заседании МВК поддержана целесообразность введения запрета на вывоз макулатуры с территории Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  