Кыргызское образование: бюджет и религия, - Н.Тлегенов

00:02 25.09.2018

Образование, бюджет и религия



Нурлыбек Тлегенов



Всем известно, что образование стоит на первом месте. Дети, учась в школе, открывают для себя новый мир, выходят из школы уже подготовленными молодыми людьми, готовые или продолжить учебу в высших учебных заведениях или приносить пользу стране на производстве.



Однако, какое может дать образование школа, место директора в которой можно купить за деньги?



В частности, 25 августа этого года на должность заведующего Районного отдела народного образования Кадамжайского района Кыргызстана был назначен Жэныш Гайбуллаев. В первую же очередь он, естественно, начал решать вопрос с кадрами. Не смотря на то, что основной состав директоров местных школ состоял из достойных и опытных кадров, он освободил с должности руководителей 16 школ района. Однако, те директора, которые решили любой ценой сохранить за собой место, выкупили их за взятку. Как видим, банальная взятка решает многие вопросы, укрепляя коррупционные системы в народном образовании.



Кроме того, остается желать лучшего ситуация в сфере строительства учебных заведений. Например, на территории Баткентской области с 2015 года начато строительство 9 школ. Однако, по настоящее время здания 6 школ не сданы в эксплуатацию. С начала 2015 года, начато строительство 7 зданий детских садов, из которых сданы в эксплуатацию всего 5. Для завершения строительства учебных заведений, местные жители собирали денежные средства и путем хашара оказывали содействие строителям, что говорит о том, что их детям необходимо учиться в нормальных школах.



Но, после сдачи в эксплуатацию ряда школ, в результате некачественного проведения строительства, учебные классы требуют дополнительного ремонта. Интересно, а за чей счет и кто их будет ремонтировать? Скорее всего, это снова будут родители, которые будут собирать деньги, нанимать рабочих, чтобы их дети учились в красивых кабинетах. Кроме того, для проведения занятий по физкультуре, отсутствует спортивный инвентарь. Не принято должных мер по предупреждению возгорания на линиях электропроводки, не отвечают минимальным требованиям кухни, столовые и другие помещения, где должны храниться продукты питания.



Аналогичная ситуация наблюдается и в школах сел Кук-Тала Марказского айыл укумата, Пум Майданского айыл укумата, Утукчи Бургандинского массива Кадамжайского района. Такое положение дел вызывает недовольство среди педагогов и родителей учеников. Ясно то, что при строительстве и ремонте учебных заведений, строители усердствовали не над качеством строительства, а над качеством своих карманов.



Если говорить об экономической стороне образования в целом, то здесь заметен некий прогресс. К примеру, бюджет Бишкека на 2018 год предусмотрел выделение 3,4 миллиарда сомов на сферу образования, о чем сообщает интернет сайт АКИпресс. В централизованном порядке предусмотрены расходы в сумме 33 млн. 228,7 тыс. сомов на приобретение основных средств и материальных ценностей для муниципальных учреждений образования. Кроме этого, предусматриваются расходы на капитальный ремонт учреждений образования в сумме 57 млн. 939,9 тыс. сомов.



Но ко всему прочему, не стоит забывать и дефиците бюджета, который по прогнозам специалистов в этом году может составить 20,3 млрд. сомов, исходя из того, что доходы республиканского бюджета в 2018 году составят 142,6 млрд. сомов или 26% к ВВП, а налоговые доходы составят 106 млрд. сомов. Здесь же присутствуют и социальный сектор, на который планируется потратить 82,2 млрд. сомов, а на образование - 29,7 млрд. сомов.



Думается, что расходы на образование могут увеличиться и за счет того, что школы Кыргызстана могут перейти на 12-летнее обучение, как это было применено в Пакистане. Об опыте школьного образования Пакистана рассказал председатель попечительского совета Университета Центральной Азии (УЦА) Шамш Кассим-Лакха. Он утверждает, что исследования в этой стране показали, что выпускники школ просто не готовы к поступлению в вузы. Им нужен был еще, как минимум, один год, чтобы они могли нормально учиться в институте. В итоге, в стране ввели 12-летнее школьное образование. В свою очередь, глава Министерства образования Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева отметила, что в республике такая практика тоже вполне возможна.



В то же время, исходя из данных интернет сайта namaz.kg, число мечетей и помещений для молитв в самом Бишкеке почти сравнялась с количеством средних школ. О том, что данная тенденция характерна для республики в целом, правительство Кыргызстана заявило еще в 2015 году. В то время увеличение числа мечетей было более заметным в южных областях республики.



Дав полную свободу всплеску религиозной волны в республике, правительство озабочено такой тенденцией, находясь в поисках путей выхода из сложившейся ситуации. По официальным данным за 2015-2016 годы всего в Кыргызстане насчитывается 2743 мечети, 2218 школ, 338 больниц и поликлиник.