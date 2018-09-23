Туркменистан: льготы пропали, появился дефицит, - Г.Яйлымов

00:44 25.09.2018

В Туркменистане сохраняется дефицит на основные продукты питания, включая муку и сахар. В регионах страны хлеб продают по паспортам. В очередь за мукой люди записываются заранее.



Это происходит, в частности, в Дашогузской области, где многие пекарни, даже частные предприятия, остановили работу из-за нехватки муки. В Болдумсазе хлеб, который привозят из Ашхабада, отпускают строго по паспорту только местным жителям, причем в одни руки дают только по одной буханке. Приезжающим из соседних районов в продаже отказывают.



В Дашогузе местные жители, чтобы купить лимитированное количество муки - три килограмма на человека, - записываются в очередь за несколько недель вперед. Ранее в некоторых магазинах при этом требовали справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги. Люди обращаются в администрацию, но в ответ слышат лишь пустые обещания.



Сахар в государственных магазинах Дашогуза продают под расписку. Приходишь в магазин по месту жительства, где продавцы знают своих клиентов в лицо, называешь фамилию, имя, адрес и расписываешься в журнале, после чего на твою семью тебе продают килограмм сахара.



Дефицит сахара сохранялся и в Ашхабаде - в государственных магазинах за ним выстраивались очереди. Там его продавали за 7 манатов (неофициальный курс, которым принято руководствоваться при расчетах, по последним данным, составлял около 13 манатов за $1, так что килограмм сахара стоит примерно $0.5), по килограмму на человека. В частных магазинах он стоит на несколько манатов дороже.



В государственных магазинах Ашхабада лимит действует как на сахар, так и на яйца (не более десятка на человека). Продукты продают только взрослым. Некоторые покупают продукты для последующей перепродажи, зарабатывая на разнице. По продовольственным магазинам столицы ходят люди в штатском, требуя, чтобы продавцы снижали цены. Это же происходит и на рынках.



В Туркменистане дефицит основных продуктов - хлеба, сахара, подсолнечного масла, - наблюдается с прошлого года. Дефицит муки, в частности, был связан с невыполнением плана по сбору пшеницы.



Нехватка продуктов и рост цен происходят на фоне подорожания доллара на черном рынке. В начале июня курс достиг исторического максимума, когда он вырос до 29 манатов за доллар (официальный курс - 3,5 маната за доллар). Позднее стало известно, что в Ашхабаде за незаконную торговлю валютой арестованы десятки людей.



Гуванчмурат Яйлымов