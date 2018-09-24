А. Сагидуллаев: "Причина Аральской катастрофы Правительство Узбекистана и его президент Ш.Мирзияев". А если по фактам? - М.Захидов

13:56 25.09.2018 А. Сагидуллаев: "Причина Аральской катастрофы Правительство Узбекистана и его президент Шавкат Мирзияев". А если по фактам? М. Захидов.



ПРЕДИСЛОВИЕ И КРАТКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ.



Классический прием псак-писак в делах, оплаченных заинтересованными структурами (типа "дяди Сэма"), по дискредитации своего государства и его руководства, – это перемешивание правдоПОДОБНЫХ фактов и измышлений. По фактам будут названы имена любителей легкой наживы за счет социала развитых государств (Австрии, Англии, Германии, Ирландии, Канады, Норвегии, США, Франции, Швейцарии, Швеции). О реальном облике этих квазидемократов и кривозащитников, погрязших в коррупции, – позже. Надо периодически ставить их на место, которое они заслуживают. Хотя бы для истории. Поэтому необходимо быть предельно точным.



В публикации на ЦА https://centrasia.org/newsA.php?st= была затронута тема "дома под снос". Местным недобросовестным властям (хокимиятам, кадастратам, строителям…) это "манка небесная". В противовес рекомендациям Президента, который постоянно подчеркивает: "ХАЛ? БИЛАН УЧРАШУВДА: ОДАМЛАРНИ РОЗИ ?ИЛИШИМИЗ КЕРАК!" – т.е. "На встречах мы должны быть внимательны к требованиям людей". В последующих публикациях я приведу факты, которые свидетельствуют о неподдельной СЕРДЕЧНОЙ благодарности различных по социальному положению граждан ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ШАГАМ Президента Мирзиеева по защите их чести и достоинства. Но проблема "сноса" все еще – вопиет. В последней публикации на ЦА https://centrasia.org/newsA.php?st=1536353820 мною приведен пример измышлений каракалпакского дисседента, проживающего в Норвегии. Анонимы в комментах обзывают меня по - всякому: "интерхалявщикам в законе" я кость в горле. А разоблачать во лжи надо по фактам. А быть по вашим дефинициям лизуном у Первого и у его Приемника - это даже вдохновляет. Преемственность мною сохранена. Ясно, ПИСУНИШКИ?



А теперь - по существу.



Норвежец Сагидуллаев Аманбай в заголовке обвинительной статьи допустил хронологическую неточность. Когда Арал начал мельчать, нынешнему Президенту было лет 5 – 6. В этом смысле Сагидуллаев напоминает мне судью из Юнусабада г. Ташкента Буриева, который приговорил к штрафным санкциям молодого человека. И знаете за что? Этот мальчик в 8 – ми летнем возрасте взял … в банке кредит и … скрылся. Лет через 10 его … нашли и привлекли к ответственности. Такие судьи высоко несут статус "независимых и неприкасаемых", по нашей ментальности означает - "зеленый свет узбекскому судейскому буритошмустафаевскому беспределу". (Подобный беспредел начался в бытность назначения ныне ушедшего из жизни Мустафаева первым генпрокурором Узбекистана без указки из ЦЕНТРА. Конечно, Мустафаев делал полезную для страны работу. Но коррупция и чванство в системе Мустафаева достигла апогея. Писаки пытаются связать проблемы с Рашитом Кодировым с именем Рустама Расуловича Иноятова, который вывел СНБ-СГБ в первую пятерку мировых разведок мира. Псакующая братия забывает, что Р. Кодиров безукоризненно работал в системе СНБ, он из безукоризненной семьи государственного, общественного, политического деятеля, участника и инвалида ВОВ Хамида Кадыровича Кодырова. В ведомстве Р. Иноятова его бы постигла участь высших чинов "службы безопасности", так как Рустам Расулович в интересах государства отсек от Гугуши экономкриминал и проигнорировал ее нападки. Р.Р. Иноятов с такой же невозмутимостью отнесся к мерзким обвинениям псевдониста "Бобо Абдуллаева – Усмана Хакназарова", навешавшего на генерал – полковника убийство А. Азизходжаева с помощью стюардесс рейса Ташкент – Франкфурт. Или его ночные выезды в Самарканд, откуда он контролировал вылет самолетов с наркотой и золотом за рубеж. Это сейчас выглядит анекдотичным, но в свое время это активно тиражировалось. Сухой остаток темы: Ш.М. Мирзиеев возглавил стабильное государство. Его нововведения за два года создали суперподдержку всех слоев населения. Породили уверенность на ускоренный прогресс к благополучию. Завистникам и противникам тоже имя легион. Начинаются подборка негатива в мозаичных формах по разным векторам. На арену вышли новые закиржоныалматовы, рустаминоятовы, бахтияргулямовы, … . Пока хватит.



На фото 1 РИСУНОК Арала образца 1848 года, который сделал первооткрыватель и исследователь Арала, Контр – Адмирал Российского Императорского Флота Алексей Иванович Бутаков. Этот "колонизатор" создал на Арале первую флотилию. Надо создавать правдивую историю для поколений, а не пудрить им мозги, что Беруний 1000 лет тому назад был у порога открытия теории относительности. Это в оскорбляет память о самом Беруни, который и без теории относительной прославлен навеки. Фото 2 снимок со спутника Арала, датируемый 24 августа 1964 годом. Ровно через неделю Шавкат Мирзиеев пойдет в первый класс.



Начиная со школьной скамьи Президент рос (во всех аспектах) в то время, когда понятие "геноцид" даже теоретически не формулировали в великом СССР, и, в частности, интернациональном Узбекистане. Пусть ваша хрЕнология будет не намеренной неточностью. ОКЕЙ & ХОП. Но в остальном Аманбай перешел все границы даже НЕДОЗВОЛЕННОГО. Его коллега с неоконченным специальным СРЕДНИМ образованием фотографа Суратбайхон Икрамов (не путать с Даней Кисловым, которого тоже гнали из всех вузов), взял на себя роль Прокурора Администрации Президента. После ночной попойки Икром угли потребовал у Главы государства наказать … Председателя СГБ РУ за то, что он высказался нелицеприятно (но абсолютно объективно. – м.з.) об узбекских оппозиционерах и правозащитниках, которые в основной массе (амбициозно - деклассированные элементы узбекского гражданского общества. – м.з.). И даже осудить.



А писун Аманбай пошел вообще ва – банк и заявил от имени "МЫ": "МЫ ТРЕБУЕМ У ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ АРАЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ 8 Июня 2018 года в г.Ташкенте РЕЗОЛЮЦИЮ ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА ШАВКАТА МИРЗИЯЕВА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ПРИВЕЛА К АРАЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ НАЧАЛИ ГИБНУТЬ ЛЮДИ, МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ МНОГИМ ДРУГИМ СТРАНАМ".



Президент специалист - ирригатор с-х. Еще будучи премьером, в июле 2016 г. он обратился с посланием к руководству Таджикистана по вопросу Рогуна (uzmetronom.com). Не буду останавливаться на очевидной связи Рогун – Арал, но продемонстрирую результат непродуманного строительства аналогичной дамбы на о. Тасмания (Австралия). В марте 2000 г., когда я был проездом в Антарктиду, путь наш лежал через Тасманию. Коллеги, австралийские ученые, свозили нас, на место, где они установили наблюдение за акваторией водохранилища, кот. изображено на фото 3.



Прошло 10 лет. Во что превратилась акватория о. Гордон см. на фото 4.



Обвинения А. Сагидуллаева адресованы и первому Президенту РУ, иноятовскому СНБ, Президенту РУ приведем ниже без изменений.



"ПРАВИТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАН НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА В РЕШЕНИИ АРАЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ. ПОСКОЛЬКО РЕШЕНИЕ АРАЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЕТ ДАВНО И ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН ЕЩЕ В 1989 ГОДАХ ВОЗИЛ В МОСКВУ НА УТВЕРЖДЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ПРОЕКТОВ А В 1990 ГОДУ ПОЛОЖИЛ НА СТОЛ КАРИМОВУ ЭТИ ПРОЕКТЫ. КАРИМОВ ЗАМАНИВ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН СВОЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ И УНИЧТОЖИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН, А СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗЪЯЛИ ВСЕ ПРОЕКТЫ ЯКОБЫ ДЛЯ ДОРАБОТКИ В ТАШКЕНТ И ЗАКРЫЛИ ВСЕ РАБОТЫ ПО АРАЛУ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН. ВОТ ОДНА ИЗ НИХ: ЭТО СОЕДИНЕНИЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ С АРАЛЬСКИМ МОРЕМ КАНАЛОМ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ОКОЛО 255 КИЛОМЕТРОВ. БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИШЛИ К ЕДИНОМУ МНЕНИЮ, ЧТО ПРОЕКТ РЕАЛЬНЫЙ, ОСУЩЕСТВИМЫЙ, ЖИЗНЕННЫЙ А ГЛАВНОЕ НЕ ДОРОГОЙ. К ПРИМЕРУ СТОИТ ОТМЕТИТЬ ЧТО ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ КАНАЛОВ И РЕК РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН 2770 КИЛОМЕТРОВ. ПРОЕКТ НУЖДАЛСЯ ТОЛЬКО В УТВЕРЖДЕНИИ И ПОДДЕРЖКЕ. ПО СЕГОДНЯШНИМ ДЕНЬГАМ ЗАТРАТА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 350МИЛЛИОНОВ (!!! МИЛЛИОНОВ) ДОЛЛАРОВ ДАЖЕ НЕ МИЛЛИАРД. ПОСЛЕ ПРИХОДА К ВЛАСТИ МИРЗИЯЕВА ЭТОТ ПРОЕКТ ЕЩЕ РАЗ ПОЛОЖИЛИ ЕМУ НА СТОЛ, НО ОН ТАКЖЕ КАК КАРИМОВ НЕ ПОДДЕРЖАЛ ЭТОТ ПРОЕКТ … ". На этот ураган обвинений в адрес Ислама Абдуганиевича, Р. Иноятова и Президента Узбекистана я замечу:



1. общеизвестно, что нулевой уровень акватории океанов со связанными морями принят за начальный или нулевой;



2. сравним уровень акваторий внутренних морей (озер) Каспия и Арала и проект "коту под хвост": уровень Арала выше уровня Каспия.



АХИНЕЯ. А) Следствие: вы все – заполнители … КАСПИЯ, специалисты, эксперты, правительство Каракалпакстана образца 1989 - 90 годов, которое ЗАМАНИЛ (слово – то какое!) И.А. Каримов, чтобы его уничтожить, поплывете на Каспий колобком и плакала ваша, Жаноб (Г-н) Аманбойхонжонбек Сагидулла ОЛГА КАРАКАЛПАКСТАН Оглы, беззаботная норвежская житуха. Но он не одинок. Есть арало - БАЛБЕСЫ более высокого уровня по добытам регалиям. На одном из совещаний по Аралу в Нукусе, начальник Средазирсовхозстроя Наджим Рахимович Хамраев - советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Соцтруда, д-р технаук, профессор, член-корр. ВАСХНИЛ, академик Узб. академии сх наук, как его формулировали, заявил, что мы обойдемся без сибирских рек, что у нас дружеские отношения с Индией и мы заполним Арал водами … Ганга. И пошла трепать губерния. Один за другим, ораЛторы перечисляя регалии Хамраева, захлебывались в почтениях и благодарностях за мудрое решение проблемы. На мой вопрос, как быть с Гиндукушем? - на меня зашикали. "Теперь засохнет … Марианская впадина, куда впадает Ганг" - продолжил я. А потом добавил: придите домой и посмотрите на карту. Представляю, что было с этой оравой аралторов потом. Но все равно журналисты, хоть по касательной, об этом эпизоде написали в местной газете.



БЛЕВ Б) Другой академик, археолог Ахмадали Аскаров, в моих глазах был знаменит тем, что, желая быть избранным председателем Комитета ВС УзССР по науке, образованию, культуре, ответил депутатам - оппонентам так (фрагмент из протокола 1 сессии ВС УзССР 12 созыва, 1990 г.): "А. Аскаров (Наманган области, Норинкапа сайлов округи). Агар истасангиз комиссия раислигини хам хохламайман. Лекин бор гапни айтишим керак. Лекин тил масаласига келсак, академик даражасига етган булсам, яна кайта айтаман, бунга рус тили оркали етдим. Мени Ленинградда устозларим тарбиялади. Бу русми, белорусми, украинми, немисми, инглизми, яхудийми - бу устозим олдида отам билан бир каторда устоз деб хурмат билан карашга мажбурман. Мен оддий укитувчи рус тилини билмай туриб Ленинградга бордим, улар мени фарзанд деб тарбиялади ва багрига олди. Уша ерда фан номзоди деган унвонни кулимга берди. Ушани рус тили оркали эгалладим. Нима учун биз факат узбек тилига махкам епишиб олишимиз керак. Улар бир инсон жахон маданияти даражасига кутарилмокчи булса, уз она тилини хам, бошка тилларни хам юкори даражага кутармокчи булса, рус ти¬лини мукаммал билиши керак. Мен позициядан хеч качон кайтмайман. Мен узбек тили оркали академик булдим, деб айтганим йук. Буни айтмайман хам.



Залдан. Овозга куйилсин.



Р. Б. Мирхонов (Бухоро области, Ленин сайлов округи) Каранг, кандай англашилмовчилик, хурматли Олий Совет Раиси уртокнинг номзодини тавсия килди. Куринадики…



Привожу перевод фрагмента стенграф. отчета ВС:



А. АСКАРОВ (НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОРИНКАПАСАЙСКИЙ ИЗБ ОКРУГ). ЕСЛИ ХОТИТЕ, Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ИЗБИРАННЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА. НО ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ. ЕСЛИ ВОЗВРАТИТЬСЯ К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ, ТО Я ПОВТОРЮ, ЧТО СТАЛ АКАДЕМИКОМ, БЛАГОДАРЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. МЕНЯ ВОСПИТАЛИ ЛЕНИНГРАДСКИЕ УЧЕНЫЕ. КЕМ БЫ ОНИ НИ БЫЛИ – РУССКИМИ, БЕЛОРУСАМИ, УКРАИНЦАМИ, НЕМЦАМИ, АНГЛИЧАНАМИ, ЕВРЕЯМИ – МОИХ УЧИТЕЛЕЙ Я ДОЛЖЕН ПОЧИТАТЬ, КАК РОДНОГО ОТЦА. Я БЫЛ ОБЫЧНЫМ АБИТУРИЕНТОМ И НЕ ВЛАДЕЛ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, КОГДА ПОЕХАЛ В ЛЕНИНГРАД, ГДЕ ОНИ ВЗЯЛИ МЕНЯ ПОД СВОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО И ПО – ОТЦОВСКИ ВЗРАСТИЛИ МЕНЯ. ТАМ ОНИ ДОВЕЛИ МЕНЯ ДО КАНДИДАТСКОЙ СТЕПЕНИ. БЛАГОДАРЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ТОЛЬКО ЗА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИГНУТЬ ВЫСОТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НЕОБХОДИМО В СОВЕРШЕНСТВЕ ВЛАДЕТЬ РУССКИМ ЯЗЫКОМ. Я ОТ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ. Я НЕ ГОВОРИЛ И СЕЙЧАС НЕ СКАЖУ, ЧТО СТАЛ АКАДЕМИКОМ, БЛАГОДАРЯ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ.



ГОЛОСА ИЗ ЗАЛА: ПОСТАВИТЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ.



Р.Б. МИРХОНОВ (БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЛЕНИНСКИЙ ИЗБ. ОКРУГ). ПОСМОТРИТЕ, КАК НАС ДЕЗИНФОРМИРОВАЛИ. УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СТАВЬТЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ.



Депутат - академик А. Аскаров был избран Председателем Комитета ВС УзССР. Депутаты оценили его слова о значимости русского языка, об отношение к ленинградским ученым – педагогам. Но 30 сентября 1991 года А. Аскаров проявил истинное лицо по отношению к Исламу Абдуганиевичу, который поддерживал на выорах, войдя в сговор с частью депутатов из Ферганской Долины (Андижан, Наманган, Фергана), а также Ташкентской группой депутатов из приятелей известного криминального авторитета Габо (Габриэльянц), хозяина рынка на ипподроме. Это отдельная тема. А еще через год Г-н Аскаров написал огромную статью в независимый журнал под редакцией акад. Х. Бобобекова на узбекском языке: "О ПРОДАЖНОЙ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ". Он обвинил их во всех … "бедах" советского строя. Но этот "сынок – клятвеннопреступник" из определенного числа узбекских членов АН УзССР, ставшие академиками по принципу "НЕГАТИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ" (Т. Джураев, Лапкин, С. Негматов, Т. Рашидов…), опирался на фейковый документ, изданный в Польше, который был направлен на дискредитацию спецслужб СССР. А ваши соотечественники, Аман – байка Сагидуллаев, каракалпакские чинуши, для отмывки денег, заказали вертолет МЧС и прокатили на нем А. Аскарова, продажного ("сына интернационального полка" ленинградских ученых), над акваторией Арала. После этого Ахмакали Хлестакович Аскаров собрал депутатский комитет и заявил, что найдено практическое решение проблема Арала. "Мы будем с вертолета вызывать дождь и начнется заполнение Арала" - было заявлено "сыном полка". Депутатам из аскаровского комитета я популярно объяснил, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОЖДЬ ВЫЗВАТЬ МОЖНО. ТАК ДЕЛАЮТ В МОСКВЕ ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ, ЧТОБЫ "РАЗОГНАТЬ" ТУЧИ. НАД ТУЧАМИ РАССЫПАЮТ ПОРОШОК - КОНДЕСАТ, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ "ЙОДИСТОЕ СЕРЕБРО". СРАВНИТЕ МОСКВУ И АРАЛ. И ПРЕДСТАВЬТЕ, СКОЛЬКО НУЖНО СЕРЕБРА, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АРАЛА. Кто – то из депутатов понял, но большинство ничего не поняло. Далее.



ВЕРТЕП В) Высокопоставленные чиновники Каракалпакстана публично связывали спасение Арала с назначением вторым секретарем ЦК Компартии Узб. В.П. Анищева из партактива Воронежа, "десантника" ЦК КПСС по наведению порядка в республике. www.centrasia.org/newsA.php?st=1403375880



Анищев стал председателем Комитета по спасению Арала. На самом деле, благодаря активным действиям "Бирлика" по проблеме Арала, и протестным выступлениям российских неформалов по переброске 5% вод сибирских рек в Арал, надо было снять напряжение. Анищев был практически главой государства. И ему был дозволен беспредел. С собой он привез парткомдесантницу некую Лаврушко, партинструктора какого-то райкома в Воронеже, которую сделал … секретарем по идеологии Ташгоркомапартии. Трагические последствия "анищевского вертепа", а пока сосредоточу внимание читателей на парадоксе. Приезжает гастролер из Воронежа исправлять коррупцию в Узбекистане под крышей ЦК КПСС. И село естраивает на теннисном корте трах-тарахдром с привезенной компартактивисткой, а узбекские и каракалпакские чинуши захлебши со всех трибун благодарят покорно. Проходят годы, появляется грантоед Псака-Писун и вешает чужую компру на кого захотят хозяева "инвесторы". Маразм.



Ташкент, 25.09, Захидов Марат, пенсионер. Источник - ЦентрАзия

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