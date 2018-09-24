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Что толкает молодежь Кыргызстана в цепкие лапы вербовщиков? - М.Кылжыев
14:04 25.09.2018

Что толкает молодежь Кыргызстана в цепкие лапы вербовщиков?

В Кыргызстане были опубликованы результаты аналитического отчета "Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана", проведенного исследователем Ингой Сикорской под редакцией сотрудников Search for Common Ground, работающих в этой сфере с 2013 года.

Данное исследование носило прикладной характер и включало в себя анализ социальных медиа и радикальных идей, распространяемых в Интернете, пользующихся популярностью среди молодых кыргызстанцев.

Опросив более сотни респондентов в наиболее подверженных вербовке районах, исследователи пришли к выводу, что запрещенные экстремистские и террористические группировки в Кыргызстане активно используют социальные сети для ведения своих информационных кампаний и вербовки молодежи.

Их успешная деятельность в интернет-пространстве связана с пользователями, которые распространяют их материалы, становясь, таким образом, волонтерами по продвижению радикальных идей.

Исследователям удалось выявить идеальные образы у респондентов, сформировавшиеся под влиянием информации из Интернета и социальной среды.

К примеру, респонденты в Базар-Коргонском и Ноокатском районах Ошской области считают идеальным следующий образ: мусульманин, который может участвовать в джихаде и, умерев за веру, попасть в рай. Почти все опрошенные в своих ответах косвенно описывали подобный образ современных моджахедов, не подчиняющихся светскому правлению.

Если раньше процесс вербовки проходил "лицом к лицу" - сначала искали уязвимую жертву, снабжали ее экстремистской литературой, всячески обрабатывали, а затем вовлекали в свою организацию, то с распространением Интернета вербовать людей стало намного проще и эффективнее.

Согласно данным исследования, в Кыргызстане процесс вербовки можно условно разделить на четыре этапа.

Первый этап: пресс-центры и рядовые боевики создают специальные видеоролики, обращения на разных языках (узбекском, русском, таджикском). На данном этапе важно, чтобы все, кто просматривает эти ролики, узнали в них своих знакомых, родственников, земляков, одноклассников. Также важно, чтобы ролики и обращения оказали влияние на эмоции и чувства зрителя, чтобы он начал поиск более подробной информации и других похожих роликов.

Второй: человек, который заинтересовался информацией, начинает активный поиск дополнительного материала и роликов.

Постепенно втягиваясь в процесс, он оставляет комментарии к роликам. Таким образом, со временем у пользователя появляется зависимость от потребляемой информации. Он изменяется внутренне, становясь менее общительным, более замкнутым, сочувствующим происходящему в роликах и обращениях. Именно на данном этапе у человека появляется отторжение от окружающей его среды: семьи, родственников, знакомых.

Третий: у новобранца меняется самовосприятие. Он представляет себя на месте боевых действий, мысленно живя в новом образе, как бы испытывая себя. Так происходит процесс подмены прошлого образа, внутреннего мира, а его психология переходит и приобщается к новому образу.

Четвертый, логистический этап: предлагается маршрут переезда в зону "службы" в зависимости от финансовых возможностей и социального положения, завербованного. На этом этапе человек уже полностью подконтролен вербовщику.

Опросы молодых кыргызстанцев показывают, что на первом месте по популярности среди опрошенных стоит видеохостинг YouTube, на котором респонденты просматривают ролики, содержащие экстремистскую пропаганду. Второй наиболее популярный медиаканал, который отметили все опрошенные - Facebook. За Facebook следует российский сегмент социальных сетей - "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Авторы исследования утверждают, что один из ключевых инструментов, который позволяет эффективно вербовать кыргызстанцев - это создание в пропагандистских материалах образа героя, как правило, человека в камуфляжной форме с оружием в руках либо с поднятым указательным пальцем, стоящего на боевых машинах, сидящего в окопе или ведущего стрельбу. Именно такой образ, по мнению опрошенных, наиболее притягателен.

Проанализировав все имеющиеся данные, исследователи пришли к следующим выводам:

Не существует определенной категории молодежи, поддающейся вербовке со стороны экстремистских групп. Жертвы насильственного экстремизма - это необязательно социально, и экономически уязвимые представители среди молодежи Кыргызстана, они могут быть и образованными, обеспеченными или самодостаточными членами общества.

Молодежь требует регулярного и полноценного внимания, как в социально-экономических аспектах развития, так и в политико-идеологических, со стороны всех других членов общества, особенно государства.

Жертвам насильственного экстремизма нужна вера в светлое будущее, которую они не могут найти у себя в стране. Им не хватает внимания к себе, их близким. Этим и пользуются вербовщики, "запаковывая" экстремистский контент в "героизм", "истину", "мир без коррупции" и т. д.

Мулдыгары Кылжыев

Источник - ЦентрАзия
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