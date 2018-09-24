Таджикистан. Цены на бахчевые скачут вверх, - З.Миракилов

00:06 26.09.2018

Таджикистан: цены на бахчевые скачут вверх



На рынках Душанбе цены на дыни и арбузы выросли более чем в три раза, поскольку из-за непогоды Таджикистан почти полностью потерял урожай бахчевых.



Сезон был крайне неудачным для бахчевых: начало весны выдалось дождливым, а затем ударила жара, и ростки погибли. Кроме того, приходилось экономить на подорожавших минеральных удобрениях, каждый мешок которых обходился в 250 сомони ($27). В итоге фермеры получили арбузов в четыре раза меньше, чем в прошлом году, и не смогли не то что заработать, но даже и возместить затраты.



В результате с рынков пропала отечественная продукция. Продавцы на рынках утверждают, что почти весь урожай таджикских бахчевых погиб, поэтому все завозится из Узбекистана. Цена на дыню сорта "Торпеда", завезенную из Узбекистана, где этот сорт называется "Мирзачульская", достигает 70 сомони ($7,5), тогда как в 2017 году она стоила до 20 сомони. А арбузы среднего размера продавали по 6-8 сомони.



Цены начали понемногу подниматься с 20-х чисел июля, но в последние дни они резко выросли. Так, если в первой половине июля дыню средних размеров можно было купить за 10-15 сомони, то сейчас такой же плод стоит 35-40 сомони. На границе один арбуз или дыня стоит 25-30 сомони ($3), на рынках в цену закладываются транспортные расходы.



Объясняя, почему урожай не погиб в соседнем Узбекистане, где была такая же погода, эксперты ссылаются на неэффективный менеджмент таджикского Министерства сельского хозяйства, которое дает рекомендации фермерам, какие сельхозкультуры выгодно выращивать в том или ином районе.



В результате, когда в 2017 году -цены на бахчевые в Таджикистане снизились, многие в этом году отказались их выращивать. Теперь дехкане массово засеяли поля репчатым луком, так как цена на репчатый лук в прошлом году была рекордно высокой, однако из-за отсутствия экспорта она снизилась в разы.



Несмотря на это, Управление растениеводства Минсельхоза Таджикистана отчиталось о том, что до конца июля было собрано свыше 261 тыс. тонн арбузов и дынь, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,3 тыс. тонн больше. Всего под бахчевые отведено 16,6 тыс. гектаров и сейчас урожай убран с 9 тыс. гектаров.



По данным Минсельхоза, на конец июня собрано более 97,1 тыс. тонн фруктов, что превышает показатели того же периода прошлого года на 20,2 тысячи тонн. Только винограда собрали свыше 5,3 тыс. тонн. Между тем, как отмечает агентство Avesta, на рынке виноград стоит от 5 до 10 сомони (до $1) в зависимости от сорта.



Забир Миракилов