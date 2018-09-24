 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.09.2018
00:57  Вседозволенность Израиля выходит ему боком, -- Д.Седов
00:48  Из-за теракта пострадали как туристы, так и туризм Таджикистана, - С.Шабозов
00:20  Исламисты больше не стекаются на Ближний Восток, они укрепляются в Центральной Азии
00:06  Таджикистан. Цены на бахчевые скачут вверх, - З.Миракилов
00:00  Ахалтекинец - лошадь императоров
Вторник, 25.09.2018
23:58  КырГенпрокуратура: В Минсоцразвития незаконно использовали дипломатические паспорта
23:51  Двое сотрудников МВД Киргизии Тойчиев и Карачев, получили по четыре года тюрьмы за шпионаж в пользу США
21:53  В атаку на российско-сирийские С-300 будут брошены F-35 и израильские коммандос
20:00  Эксперименты Westinghouse на украинских АЭС. Ч. 1, - А.Цуканова
14:12  Смерть Тамерлана, клад Чингисхана и подземная библиотека. Быль и легенды древнего Отрара
14:09  Как русские Мамаю наваляли. Непреходящее значение Куликовской битвы
14:07  The Hill: Иран может подорвать производство нефти у своих соседей?
14:05  Asia Times: Как Пакистан может извлечь максимум выгоды из отношений с КНР?
14:04  Что толкает молодежь Кыргызстана в цепкие лапы вербовщиков? - М.Кылжыев
14:02  Современная газовая отрасль Китая, - Б.Марцинкевич
13:56  А. Сагидуллаев: "Причина Аральской катастрофы Правительство Узбекистана и его президент Ш.Мирзияев". А если по фактам? - М.Захидов
10:28  Алматы. Найден зверски убитым пропавший профессор Агроуниверситета А.Смагулов
09:45  На кого намекает Атамбаев? Экс-президент признался в кадровых ошибках, - "ВБ"
09:40  Террористы планируют создать халифат в ЦентрАзии, - глава Антитеррористического центра СНГ Новиков
09:26  В Бишкеке схвачен разыскиваемый Интерполом казахстанский бандит "Макс" (Ниязов)
08:53  Американский бизнесмен Ли публично (ютубом) обвинил казахского генерала МВД Аубакирова в рейдерстве
08:48  Лимита нет и не будет. Энергохолдинг "Барки Точик" объяснил причину отключения света
08:45  Бандеровский террорист-минер Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Как "борец за демократию"
08:42  МИД Киргизии представил на увольнение посла Султана, разоблачившего пьяные художества не-родственницы президента
08:33  Министерство трех клоунесс. Глава КирМинсобеса раскатала бюджет на загран-командировки себе и своей семье
08:31  Депутатка КырПарламента Молдобекова отрицает, что занимается продажей детей и человеческих органов
08:28  Мы не пытались "отмазать" алко-дебоширку Каденову, - Аппарат президента Жээнбекова опровергает посла в Корее
08:24  И все-таки Трамп - агент "Кремля", - Р.Хубиев
08:20  Красный дракон показал зубы, или США в ловушке Фукуямы, - А.Запольскис
08:16  Ложь, свистеж и теория Ламброзо. Новый поворот в деле Скрипалей, - Э.Лимонов
08:11  Тайная торговля нефтью. Иран вновь пустил в ход танкеры-призраки, - "Къ"
08:08  Россия и Индия готовят на октябрь 6-миллиардный контракт на поставку С-400
08:06  Закрытие неба над Сирией чревато большой войной, - А.Шарковский
08:03  Турция рискует втянуться в конфликт с СаудАравией. На Северо-Восточную Сирию претендуют как Анкара, так и Эр-Рияд
08:02  Россия и Иран на грани экономической конфронтации, - И.Субботин
08:00  Китай купил государство в Африке (будущее Киргизии), - Е.Крутиков
00:44  Туркменистан: льготы пропали, появился дефицит, - Г.Яйлымов
00:42  На что рассчитывает Трамп угрожая Китаю? И что получит в ответ, - В.Павленко
00:07  Трамп пытался соблазнить Путина "мисками" пониженной социальной ответственности, - Independent
00:02  Кыргызское образование: бюджет и религия, - Н.Тлегенов
Понедельник, 24.09.2018
19:55  Военные союзники Россия и Иран быстро становятся противниками в экономике, - Wall Street Journal
19:53  Почему Россия обхаживает белых фермеров из Южной Африки, - Washington Post
19:32  Разорванный Укр-рос договор: разбор ситуации, - О.Миклашевский
19:27  Афганистан: борьба с солдатами-"призраками", - О.Рахими
19:16  Готовы ли чиновники Кыргызстана ходить пешком? - 24.kg
19:09  Баррель может подорожать до 100 долларов. Россия и Саудиты не смогут компенсировать антииранские санкции, - М.Сергеев
16:48  Киргизский посол в Корее всех сдал. Дебош Каденовой пытался замять Аппарат президента...
16:42  Аркадаг сочинил очередную книгу. Теперь про "цели устойчивого развития"
15:49  Главарь Конституционного суда Молдовы Поалелунжь отстранил от власти президента Додона
15:34  За убийство узбекской киноактрисы Нилуфар Султановой сел ее бой-френд
13:47  Трамп бьет по России и Китаю, чтоб Турция и Индия боялись, - Виктор Баранец
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикистан. Цены на бахчевые скачут вверх, - З.Миракилов
00:06 26.09.2018

Таджикистан: цены на бахчевые скачут вверх

На рынках Душанбе цены на дыни и арбузы выросли более чем в три раза, поскольку из-за непогоды Таджикистан почти полностью потерял урожай бахчевых.

Сезон был крайне неудачным для бахчевых: начало весны выдалось дождливым, а затем ударила жара, и ростки погибли. Кроме того, приходилось экономить на подорожавших минеральных удобрениях, каждый мешок которых обходился в 250 сомони ($27). В итоге фермеры получили арбузов в четыре раза меньше, чем в прошлом году, и не смогли не то что заработать, но даже и возместить затраты.

В результате с рынков пропала отечественная продукция. Продавцы на рынках утверждают, что почти весь урожай таджикских бахчевых погиб, поэтому все завозится из Узбекистана. Цена на дыню сорта "Торпеда", завезенную из Узбекистана, где этот сорт называется "Мирзачульская", достигает 70 сомони ($7,5), тогда как в 2017 году она стоила до 20 сомони. А арбузы среднего размера продавали по 6-8 сомони.

Цены начали понемногу подниматься с 20-х чисел июля, но в последние дни они резко выросли. Так, если в первой половине июля дыню средних размеров можно было купить за 10-15 сомони, то сейчас такой же плод стоит 35-40 сомони. На границе один арбуз или дыня стоит 25-30 сомони ($3), на рынках в цену закладываются транспортные расходы.

Объясняя, почему урожай не погиб в соседнем Узбекистане, где была такая же погода, эксперты ссылаются на неэффективный менеджмент таджикского Министерства сельского хозяйства, которое дает рекомендации фермерам, какие сельхозкультуры выгодно выращивать в том или ином районе.

В результате, когда в 2017 году -цены на бахчевые в Таджикистане снизились, многие в этом году отказались их выращивать. Теперь дехкане массово засеяли поля репчатым луком, так как цена на репчатый лук в прошлом году была рекордно высокой, однако из-за отсутствия экспорта она снизилась в разы.

Несмотря на это, Управление растениеводства Минсельхоза Таджикистана отчиталось о том, что до конца июля было собрано свыше 261 тыс. тонн арбузов и дынь, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,3 тыс. тонн больше. Всего под бахчевые отведено 16,6 тыс. гектаров и сейчас урожай убран с 9 тыс. гектаров.

По данным Минсельхоза, на конец июня собрано более 97,1 тыс. тонн фруктов, что превышает показатели того же периода прошлого года на 20,2 тысячи тонн. Только винограда собрали свыше 5,3 тыс. тонн. Между тем, как отмечает агентство Avesta, на рынке виноград стоит от 5 до 10 сомони (до $1) в зависимости от сорта.

Забир Миракилов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537909560
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года №745
- Очередное заседание Сената состоится 27 сентября
- Кадровые перестановки
- "О развитии туристской отрасли Республики Казахстан" (правительственный час в Мажилисе)
- В Казахстане продолжается ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам
- Трансмашхолдинг приобрел более 99% казахстанской вагоносброчной компании "Тулпар-Тальго"
- Председательство в СВМДА перешло к Таджикистану
- Додона временно отстранили от должности президента Молдавии
- Сбились с курса
- Мангистауский областной суд рассмотрел уголовное дело
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  