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Из-за теракта пострадали как туристы, так и туризм Таджикистана, - С.Шабозов
00:48 26.09.2018

Из-за теракта пострадали как туристы, так и туризм Таджикистана

2018 год в Таджикистане объявлен Годом туризма. По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев 2018 года прибыли в Таджикистан, превысило 900 тысяч человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но, недавно в стране произошла трагедия, которая ставит под угрозу весь самостоятельный туризм в этой стране. 29 июля в 15:30 дня на территории джамоата (сельской общины) Себистон Дангаринского района Хатлонской области (юг страны) на шоссе Душанбе - Куляб автомобиль целенаправленно наехал на семерых иностранных велосипедистов, путешествовавших по стране.

Трое погибли на месте, еще один умер в больнице: два гражданина США, один - Голландии и один - Швейцарии. Трем другим оказана медицинская и психологическая помощь. Вся группа велосипедистов состояла из иностранцев: два американца, два швейцарца, один голландец, один немец, один француз. Французу повезло, что он отстал от группы, и его не было на месте наезда.

О случившемся было доложено президенту республики, для поимки преступников мобилизованы все подразделения силовиков. По всем районам центрального и южного Таджикистана был объявлен план "Перехват", посты усилены вооруженными силами ОМОНа и других специальных структур. На всех дорогах Кулябской зоны был организован досмотр автомашин. Сотрудники силовых структур тщательно проверяли и автотранспорт своих коллег.

Утром 30 июля стало известно, что в Дангаринском районе силовики ликвидировали двоих человек, причастных к наезду на путешественников. При задержании они оказали сопротивление, поэтому пришлось применить оружие. Еще один подозреваемый в причастности к наезду, житель Душанбе по фамилии Абдусамадов, был задержан в селе Торбулок джамоата (сельсовета) Лохур того же района.

В Торбулоке найден автомобиль марки Daewoo Leganza, принадлежащий уроженцу города Нурек 21-летнему Джафариддину Юсупову. Позже появилась информация о задержании еще троих подозреваемых. Их задержали на основании показаний Абдусамадова: это двое жителей города Куляб и один из района Джайхун.

Как и в терактах подобного рода в Евросоюзе, в Таджикистане, судя по всему, действовала целая сеть, а не одиночка, насмотревшийся роликов "про джихад" в интернете. Ответственность за нападение на группу иностранных туристов в Хатлонской области на юге Таджикистана взяло на себя "Исламское государство".

В заявлении говорится, что "отряд солдат Халифата" выполнил атаку на граждан "коалиции стран крестоносцев", то есть стран, ведущих борьбу с ИГ.

Эта формулировка отсылает к призыву бывшего главаря террористической группировки Абу Бакра аль-Багдади, с которым он обратился к сторонникам в 2014 году, порекомендовав, в том числе давить противников ИГ автомобилями. Используемая лексика указывает на то, что нападавшие в Таджикистане не были непосредственно брошены на выполнение конкретной задачи и рассматриваются террористами как вдохновленные пропагандой.

Американская пара из Вашингтона, погибшая при теракте в Хатлонской области на юге Таджикистана, - 29-летние Джей Остин (Jay Austin) и Лорен Гейган (Lauren Geoghegan), - планировала путешествовать по миру на велосипеде в течение года. Молодые люди специально для этого оставили свою работу.

В июле 2017 года пара отправилась в ЮАР и пять месяцев провела на велосипедах. После этого они колесили по Марокко и Испании, доехали по европейским дорогам до Стамбула. В мае 2018 года они улетели в Алма-Ату, путешествовали по Казахстану и по Кыргызстану. Они планировали пересечь на велосипедах Азию и отправиться в Австралию, но в Таджикистане их путешествие прервалось….

В МВД Таджикистана создан отдел туристической милиции. Об этом было объявлено на прошедшем 31 июля совместном заседании ведомства с Госкомитетом по развитию туризма и туристическими агентствами. Новый отдел создан по поручению президента Эмомали Рахмона при Департаменте по экологическим вопросам правоохранительного ведомства.

На него возложены задачи, связанные с обеспечением безопасности, сопровождения туристских групп, защитой интересов и информированием путешественников. По просьбе иностранных туристов сотрудники нового отделения могут сопровождать их по различным маршрутам. Сотрудники туристической милиции должны знать несколько иностранных языков и быть осведомлены о туристическом потенциале Таджикистана.

Организовать подразделение было решено после нападения на иностранных велотуристов в Дангаринском районе 29 июля. Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по статьям 104 ("Убийство") и 179 ("Терроризм") Уголовного кодекса республики. Несмотря на заявление ИГ, МВД Таджикистана возложило ответственность за теракт на сторонников запрещенной в республике оппозиционную Партию исламского возрождения (ПИВТ), которые якобы прошли военно-диверсионную подготовку в Иране.

Четверых преступников - Аслиддина Юсупова, Асомиддина Маджидова, Зафара Сафарова и Джафариддина Юсуфова - ликвидировали. Еще один, Джумахон Назарзода, госпитализирован с ранением. К настоящему моменту обнародованы показания лишь одного задержанного, Хусейна Абдусамадова, который подтвердил, что он был лидером террористической ячейки. На допросе он также сообщил, что якобы являлся членом ПИВТ. Заказчиком преступления назван Носирхуджа Убайдов, в 2015 году объявленный в международный розыск.

Между тем, Высший совет ПИВТ распространил заявление, в котором опроверг заявление властей Таджикистана о причастности организации к теракту. "Те, кто осуществил это ужасное нападение, уже открыто заявили об этом, однако таджикские власти бесстыдно проигнорировали это. Это демонстрирует, что таджикские власти пытаются отвлечь внимание граждан страны и международного сообщества от главных виновников происшествия и хотят использовать это как повод для оправдания репрессий против оппозиции", - говорится в документе.

ПИВТ также призвала незамедлительно провести международное расследование под руководством ОБСЕ, включая представителей стран, чьи граждане были атакованы террористами. Эксперты отмечают странность того, что в объяснениях МВД фигурирует Иран - один из ведущих акторов борьбы с террористами.

Как бы власти Таджикистана не объяснили это происшествие, завлекать иностранных путешественников в республику после него станет сложнее. Инцидент негативно скажется и на туризме в других странах Центральной Азии.

Саломуддин Шабозов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537912080
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