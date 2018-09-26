Таджикистан: гепатит как эпидемия

16:30 27.09.2018

Санитарная ситуация в Таджикистане вызывает опасения. Недавно за нарушение санитарных норм и правил стерилизации в этой стране были закрыты 22 частные и государственные стоматологические клиники.



Количество стоматологических клиник в Таджикистане в последнее время сильно возросло. Профессия зубного врача считается прибыльной и престижной. Но руководство клиник порой забывает о том, что в подобных учреждениях необходимо строго соблюдать медицинские стандарты. Поэтому, контроль в данной сфере решено ужесточить.



Признаки ужесточения контроля над стоматологией были заметны еще в конце прошлого года. Тогда клиникам запретили принимать пациентов, не имеющих справки о результатах анализа на гепатит. Пациент может сдать анализ непосредственно в клинике, но, во-первых, это означает дополнительную плату, а во-вторых - лечение может быть начато только спустя сутки, когда выяснятся результаты анализа.



Поэтому многие пациенты выражали недовольство новыми правилами. Опрошенные журналистами медики уточнили, что даже если пациент болен гепатитом, ему не откажут в лечении. Обязателен лишь сам факт наличия справки.



Стоит отметить, что СМИ еще в 2012 году сообщали о риске заражения гепатитом в стоматологических клиниках Таджикистана. Нередко пациенты жаловались, что после посещения зубного врача у них обнаружено наличие гепатита. Внеплановая инспекция Госсанэпиднадзора, проведенная при участии журналистов, подтвердила, что во многих клиниках, на которые поступали жалобы, не соблюдаются санитарные нормы.



Кроме того, стало известно, что в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана 19 человек, в том числе восемь детей, отравились мукой, в которой присутствовало ядовитое растение гелиотроп. Жители кишлаков Питут и Шитхарв Ишкашимского района начали поступать в больницу с диагнозом "гелиотропный гепатит". Спустя две недели, умер один из заболевших - 11-летний мальчик.



В ходе расследования было установлено, что в августе 2017 года местный предприниматель закупил 5,4 тысячи килограммов пшеницы в районе Хамадони Хатлонской области. Впоследствии он продавал зерно местным жителям, а они перемалывали его на мельнице и пекли из муки лепешки. Эксперты полагают, что именно в этой пшенице находился ядовитый сорняк.



В настоящее время подозрительная пшеница изъята у населения. Взамен им передали муку из государственного резерва. Однако, не исключено, что у некоторых людей, успевших поесть ядовитые лепешки, признаки отравления проявятся через несколько месяцев.



Самая серьезная вспышка гелиотропного гепатита была зафиксирована в Таджикистане в 1992 году. Тогда мукой с примесью гелиотропа отравились около восьми тысяч человек, не менее 500 из них скончались.



Николай Гриценко