Еще раз к вопросу об исламе (полемика), - Бахадыр Мусаев

15:32 28.09.2018 Бахадыр Ф. Мусаев.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ИСЛАМЕ И ОДНОМ ИЗ ЕГО МНИМЫХ ЗАЩИТНИКОВ.



"Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"

( М. Булгаков

Эти крылатую фразу классика, изреченную известным персонажем романа "Мастер и Маргарита", я беру в качестве эпиграфа к своему замечанию, читай, он отражает мою реакцию на нижеприведенный пасквильный текст: Несколько запоздалый ответ сов. мазохисту Б.Мусаеву!

Его автор Абдулкадир Захиди, научный сотрудник Института востоковедения АН РУз, позиционирующий себя специалистом в востоковедении, знатоком – теоретиком и, главное, защитником ислама. Действительно, читая названный его текст, лично я, был поражен не столько его ученостью, высотой величия учености большого ученого, а то, как и что он пишет, обнаруживая в себе (проявляя) ), если не элементарное хамство, то способности обыкновенного пасквилянта- клеветника. Об этом говорят его грубости и равно, как оскорбительные, так и смехотворные измышления обо мне....



Впрочем, кому в досуг, рекомендую настоящее чтиво, а затем воздам должное данному сочинению, его автору и помимо этого, представлю информацию к сведению о себе, включая автонекролог и

отдельные выдержки из моих работ конца 80-х и начала 90-х, там где, кстати, фигурируют персоны в лице востоковедов проф. М Усманова и доц. А Захиди, академика АН УЗ СССР и член –корреспондента АН СССР, вице-президента АН УЗ ССР Э. Юсупова, что я о них - пустоцветах науки писал в действительности и как с точностью наоборот утверждает сегодня искомый востоковед о том, что я и он писали в те далекие перестроечные времена об исламе, например, как А Захиди совместно со своим духовным наставником и учителем (М. Усмановым) однозначно негативно отзывались о религии ислам. Но, загодя скажу, что читал ныне (28. 09 2018 ) запоздалый, т.н. ответ и, думая о правде и достоинстве, чести и лжи, вспомнил, в частности, следующие поговорки узбеков.



"Клевета – от дъявола, "Тухматчи – девдан,

Сурбет – шайтондан"".

Хам – от черта"



"Бессовестному совесть чужда". "Молинг кетса кетсин,

Кадринг кетмасин".



"Барабан внутри пуст, "Ногоранинг ичи иук,

А звук – высок" Овози баланд".



И ЕЩЕ.

СПРАВКА. В ночь на 28.09. 2018 на мой эл. адрес был прислан нижеследующий "запоздалый ответ сов. мазохисту Б. Мусаеву!" Посланец – посредник просил не называть его ФИО, а использовать настоящий текст по своему разумению, например, разместить на своей стр фейсбука, предложить какому – нибудь сайту.

В двух- словах наш разговор



- Зачем это Вам? И что от меня ждете?

- Выдержки и, разумеется, пожелания, чтобы "доказывая", что вы не верблюд, начать полемику.



Продолжение следует.



Бахадыр Ф. Мусаев 28. 09.2018 Ташкент Тузель-2



Итак, СЛОВО АБДУКАДИРУ ЗАХИДИ.



"Бахадир! Земляк мой, враг мой по убеждению, по своему ли недопониманию или из-за не зрелости как личности и как ученого, более или менее вульгарный социолог, в одном лице.

Ты, помнишь – как-то, ты задал мне вопрос, требуя ответа: "Абдукадир! Объясни мне, в чем суть фанатизма, экстремизма наших мусульман?!". Если помнишь, тогда я недолго думая, дал тебе скорый ответ: "Великая гордость за Аллаха Всевышнего, за нашего Пророка-Мухаммада - с.а.! за их извечную любовь к мусульманам, заботу их о них – вплоть до спасения от мук Ада (шафаат), особой склонности их обеих, всячески содействовать успехам мусульман".

Ты, не будучи философом, исламоведом, не вникая в глубинную суть моих ответов, а по существу, не разумея извечного рационализма, гуманизма ислама, шариата – основоположений Корана, Тафсиров, законов шариата, выдал свой не уместный выдох, отчаяния, выдал из себя – "Всего-то?!. Так не может быть?!"

Такое разное понимание, восприятие указанных эгалитаристских принципов первоначального ислама, шариата – по злободневной проблеме фанатизма, экстремизма, было связано тем, что я был, не только философом, но и учеником исламоведа проф. М.А. Усманова, а, Мусаев Б. был учеником проф. Т.С. Саидбаева, социолога, с исламоведческим антуражем бывшего комсомольского, а затем партийного работника, аппаратчика, форменного вульгарно-социологического доктора философии, атеиста.

Разницу между нами, вскоре поймете в ходе изложения наших принципиальных разногласий по фундаментальным проблемам ислама, шариата, всего духовного развития нашего народа.

Начну, понемногу, с выяснения разницы между нами в социально-конфессиональном плане. Мы, с Б.Мусаевым, уроженцы Ферганской долины, из традиционной мусульманской семьи узбеков, почти ровесники.

Я получил высшее философское образование – на философском отделении ТашГУ им.В.И. Ленина, успешно закончил (1973), с защитой дипломной работы - "Философия Газали и ее критика Ибн Рушдом", на отлично. Потом, был направлен по приглашению на научно-исследовательскую работу, успешно защитил кандидатскую диссертацию, по проблеме формирования особенностей развития т.н. "Жизнерадостного свободомыслия" арабо-мусульманских народов раннего средневековья.

Б. Мусаев, скорее всего, получил диплом философа или социолога(?), (я до сих пор не в курсе) и кандидатом наук стал, что не исключено, под идейным руководством того же Т.С. Саидбаева.

В моем понимании, фанатизма, экстремизма (мутассиблик, жахолатпарастлик) в исламе, шариате нет. Это формировалось в результате

бесконечных поражений фанатиков крестоносцев от мусульман за долгие века средневековья, как ядовитая желчь озлобленных до глубины души и вымышлены ими, особенно таким фанатиком – анти-исламистом как Раймонд Луллий и иже с ними, приписывавших мусульманам. Их последователи в странах Западной Европы, перенесли все это в ХХ век, до сих пор используют эти идеи – жупелы.

Чтобы мои слова о т.н. фанатизме, экстремизме, якобы имевшиеся в исламе, не переиначили, не интерпретировали в узко политическом смысле, в угоду сиюминутным интересам сил Зла в современном мире, я отвязываясь от этого аспекта проблем, пытаюсь определиться более сущностно, фундаментально, т.е. концентрируюсь на логико-гносеологических и психологических аспектах поставленной проблемы.

То, что как обычно, широко распространенно употребляют вышеуказанные понятия в радикальном смысле, как бы само собою разумеющееся по отношению к исламу, шариату, но скажу откровенно, честно и научно адекватно неправильно, не состоятельно. Поскольку, то, что приводят в качестве яркого примера проявлений фанатизма, экстремизма в исламе, шариате, на самом деле являются обычной, самой непосредственной, специфически исламской формой особой радости, гордости, сакральной убежденности мусульман, в том, что Аллах Всевышный, по священным сурам-айатам Корана, особенно трепетно, благожелательно относится к своим любимым рабам мусульманам, к их Пророку – Расулиллаху-с.а.м.!, так как по его высшей небесной мудрости (асл ал-Хикмат), им завершается длинная, вековечная цепь (силсила) пророков, пророчества, вообще, что он является Последним, завершающим своей миссией - благодатью – "Печатью пророков" (Хотам ан-набиййин). Именно этот факт, особое внимание, благосклонность Аллаха Всевышнего к мусульманам, к их пророку, вызывает у всех мусульман великое ликование, гордость, наполняет их души бесконечной радостью. Ибо, сам Аллах Всевышный, делает такое высокое исключение, проявляет особой склонности к Нему, любимому из пророческой ряди, к мусульманам вообще.

Более того, в Коране, Тафсирах, хадисах всячески воодушевленно рассказываются о том, что хотя в День Суда (Йавм ал-қийама) и воскресенья и состоится окончательный Суд над людьми, от имени Аллаха Таала, судебную тяжбу, как Высшая Судья, ведет Иса-а.с.!- но, из всех пророков только Мухаммаду Расулиллаху-с.м.!-сделано специальное исключение–божественное право (Шафаат) – заступиться за всех мусульман, даже за их большие грехи (Гунахи кабира), не смотря на то, что приговор необратим, но все же, даже такие мусульмане, в конце-концов, не останутся в аду в вечных муках, а высвобождаются, после временного пребывания, терпения мусульманами, испытания, муки, поскольку де Аллах Таала, не только Всемогущ (Қодир), не только, с Высочайшим гневом (Қаххар), с Великим рвением довести до конца наказание (Ал-Жаббор), но и есть "ал-Рахман" (Милостивый) и "Ал-Рахийм" (но и буквально "Милосердний"), то есть щадящий, прощающий(Ал-Гаффор), не останутся даже на Арасате, где то, между Раем и Адом, а, окажутся в Райю. Вот, что такое благосклонность (говоря проще – "симпатия") Аллаха Таала к мусульманам, к их Пророку – Мухаммаду-с.м божественный! Как всем этим - божественной благодатью не возликовать, не гордиться?!

Вот эта особенность эсхатологических предначертаний, согласно божественным Қада и Қадар, как это неоднократно, весьма серьезно отмечено в классическом исламоведении, явно отличает мусульманского Аллаха Таала, как от иудаистского Йахве (как чрезмерно разгневаюшегося, не прошаюшего), так и от христианского бога – Исы ибн Марьям (как чрезмерно потворствующего к слабостям человеческой души). Как не возгордиться этими особенностями, не наполнится великим божественным энтузиазмом (Завқи-шавқи илоҳий), в благодарность за все это мусульмане готовы перетерпеть все, отступиться от своей гордыни, но и даже от своей жизни (т.е.стать шахидом-мучеником) и подтвердить силу, всемогущество бога (Ал-Машъаллах; ал-Қудра). Все это подразумевается не только в открытом бою, войне, или в подготовке к серьезным поворотам в жизни государства, общества, личности, человека, в совершении приговора Аллаха, по тем или иным лицам – врагам, но и в обычной жизни, мирной, идиллической жизни мусульманина. Все это, западные люди, особенно политики, даже т.н. исламоведы, называют фанатизмом, экстремизмом.

Но, другое дело, когда эти по существу сакральные радости, воодушевленности, гордости, восхищения – священные религиозные чувства, ценности мусульман за Аллаха Таала, за своего Пророка, за мусульман, проходять через горнило самой беспощадной жестокости, смерти, через большой социальной, цивилизационной несправедливости и мусульманофобской решимостью, в современных условиях, доводятся до состояния изгоя перед всем человечеством, всех мусульман, целой нации. Это даже хуже чем нацизм, тем более, когда жертвенность (шахидство) становиться единственной возможностью для ответа агрессору(Израилю, государствам Запада, тоталитарным режимам) за нарушения даже естественных прав человека, в условиях большой социальной несправедливости, многолетней несправедливой, беззастенчивой поддержки других агрессоров, содействующим им сил, про-расистки и про-сионистски настроенных кругов, в США, государств Западной Европы, в т.ч., сил тоталитаризма, то как быть с точки зрения, как божественной, так и общечеловеческой справедливости?!.

Можно сопоставить то, что израильтяне, не смотря на их первоначальные злодеяния против Пророка, против мусульман, им как Зиммиям было предложено платить только Джизью (налога за душу) и продолжать жить в рамках своих общин, под защитой мусульманского государства, шариатских законов, тогда ведь мусульмане не только могли бы сделать так, чтобы иудеи не могли переселяться в не мусульманские территории, но и "окончательно решить иудейский вопрос" - истребить их, стереть их с лица Земли.

Но, Пророк наш преславный, своим Заветом ко все мусульманам запретил, не допустил античеловечной развязки, исходя из идеи единого Таухида и из того, что они (израилитяне) являются "людьми Писания"(мин ахл-ал-Китаб), что они все же, дети Ибрахима-а.м.!, исходя из принципа общечеловеческого гуманизма, не сделали это и израильтяне на протяжении всех веков господства мусульман, жили бок о бок с мусульманами и другими народами, с У11 по ХУШ вв. И, если сопоставить весь этот удивительный, высокоблагородный, гуманистический жесть, с тем, что творят Израиль, западноевропейские государства на протяжении Х1Х- ХХ1 веков, стараются всячески усилить Израиль, что бы, это государство продолжал убывать мусульман, даже своих сограждан, издевается, уничтожает, оскорбляет, подвергает всеобщему уничижению мусульман. И, даже, сейчас, когда Израиль надевает тогу демократического государства, забывая даже идею единого Таухида, идушего от - Ибрахима–а.м.! общечеловеческого принципа гуманизма, дело ведет к тому, чтобы Израиль был возвышен, а мусульмане унижены, истреблены, что так память то короткая?! Арабы, мусульмане наказываются всячески, а Израиль как бы вне закона, вернее над всякими законами возвышен. Вот эта реальность действенно, решительно подпитывает действительные фанатические, экстремистские настроения, действия, с обеих сторон.

Особенно гнусны в этом отношении поведение тоталитарных государств, как из бывшего соцлагеря, так и из традиционной мусульманской среды - живущие и действующие, как ни в чем не бывало - как не идти, с радостью на шахидство от безысходности, отчаяния. Поскольку, Бахадир, ты сам даешь поводы, я привожу свои аргументы, анализирую утверждения твоего, надеюсь, учителя проф.Т.С. Саидбаева.

Не надо быть трижды умным, чтобы понять и сказать, что тов. проф. Т.С. Саидбаев – "Великий исламовед"(?), автор "фундаментальных трудов" по исламу(??), как это ты, без зазрения совести, умудряешься писать, что твой учитель или кумир, был направлен из Москвы в Узбекистан специально, в спешном порядке, для того, чтобы наш из нашего народа извести (в который раз) последние остатки исламской веры, положений, законов шариата из его быта и сознания, чтобы этим, в перестроечные годы разложений "спасти агонизирующий социализм, с человеческим лицом", проще говоря, продлить жизнь оплота тоталитаризма, в 1/6 части мира, а заодно, объявить Узбекистан, весь узбекский народ главными виновниками всех бед социализма, объявлять целый народ Узбекистана, на 92 % состоящий из узбеков-мусульман, осрамить перед всем миром, как коррупционеров, преступников, взяточников - анти людьми, того самого безвинного народа, который был доведен до полной деградации, нищеты, убожества, параличу, стереть с него всякие следы политической активности, сознательности. И как перец ко всему этому, Москва специально сделала так, чтобы нашему народу был еще немыслимо горько, унизительно и оскорбительно, послав в нашу республику в качестве специального государственного следователя, заклятого врага всех тюрков-мусульман, Т.Х. Гдляна, вкупе с Н.В. Ивановым, из той же "когорты партии преступников, наряду с большевиками, которая с благословлением Советов, в конце января - в начале февраля 1918 года, совершила невиданный геноцид против безвинного узбекского народа, разграбила, сожгла Коканд, Маргелан. Андижан, Наманган и др. города, пролила кровь более чем 30 000 человек (Совокупные данные, приводимые в книгах Т. Рыскулова и Г. Сафарова, изд. в Ташкенте: Узгосиздат. 1921-1922 гг.) как бы в отместку за мнимый геноцида армян, якобы имевший место в 1915 году. Единственная вина нашего народа, состояла в том, что поверив демократическим обещаниям Февральской буржуазно-демократической революции 1918 г., осмелился объявить "Туркистон Мухторийати" (Туркестанскую автономию), объявил о восстановлении национальной государственности. То преступление Советов, рука об руки с армянскими преступными дружинами, было совершенно невиданным, специально организованным издевательством, оскорблением высоких национальных чувств, гордости нашего народа перед всем миром. Советы и в конце своего кровавого режима еще раз, по локоть в крови, использовали "опыт" того преступления против нашего народа, спустив проверенного армянского бешенного пса. Но, сейчас, между прочим, не об этом речь, у нас разговор о фанатизме, экстремизме в исламе.

Так что, Бахадир, ты глубоко ошибаешься концептуально, когда пишешь о том, что твой учитель - великий исламовед, имевший фундаментальные труды по исламу. Я докажу на двух ярких примерах его элементарное невежество в указанной сфере науки.

1. На стр. 23 книжечки Т.С. Саидбаева "Диалоги об исламе", черным по белому, написано: "Умер Мухаммед в июне 623 года" (Sic!)

2. На стр. 61 пишется, что мы "ранее говорили о неверности существующих в сознании отдельных верующих и неверующих(Sic!) представлений о Мухаммеде как первом и последнем пророке аллаха". Таких примеров элементарного невежества, много в той маленькой книжечке Саидбаева Т.С. много. Эти невежественные сентенции не мог бы позволить себе написать даже самый безнадежный совковый атеист-пропагандист?! Мне жаль тебя, Бахадир - реальную жертву невежества!

Я привел эти примеры фанатизма, экстремизма твоего учителя проф. Т.С. Саидбаева, из его книжечки "Диалоги об исламе" (Т.: ФАН. 1988). Можно и не говорить о том, что книжечка профессора, от начала до конца и ее фактическое содержание, напичкана ехидными замечаниями, мелкими, язвительными комментариями, откровенно оскорбительными в адрес самого Аллаха Таала, Его Пророку, всех мусульман, объяснениями автора провокатора. Почему, я и даю такие резкие, отрицательные оценки, даже навешиваю ярлык автору - как провокатора.

Необходимо, особо обратить внимания читателя на то, что указанная книжонка была опубликована в 1988 г., в канун обретения Узбекистаном государственной независимости, когда народ, в том числе, мусульмане из числа фундаменталистов, был на улицах, площадях, протестовал, стоило только подвести спичку, и большому социальному взрыву было не миновать. Как провокатор тов. проф. С.Т. Саидбаев слишком хорошо зная удобность момента для провокаций, особенно на религиозную тему, связанной с исламом, с мусульманским населением, пустился устраивать беседу – "Диалоги об исламе", на каждой странице его книжонки было награмождено невиданное количество ехидных замечаний, комментариев, в т. ч., в адрес самого Аллаха Таалла, самого Пророка-с.а.м.! - и мусульман. Например, "Коран сообщает лишь единственную потребность(???) – до сотворения мира "был его(Аллаха) трон на воде"(11:9)"-с.31.; "Выходит, что Коран не был "мудрой книгой", даже для времени своего появления?"-с.31; "С: Аллах в Коране знает столько, сколько знали арабы времен его появления"(для чопорного знатока ислама, Корана, это можно, но если иметь ввиду высокие религиозные чувства, трепетные обращения мусульман, это было равно сильно оскорблению Аллаха и Корана)-с.33.; из слов-ответа просветителя М. Ф. Ахундова, на мнимый вопрос безграмотного мусульманина: "И: получается, что у Мухаммеда были какие-то особые права в "женском вопросе?"

С: … "Удивительная вещь: все стихи из Алкорана… представляют… аллаха…в таком виде, будто он получает какое-то особенное удовольствие и наслаждение от сближения пророка с женщинами … Алкоран полон подобных нелепых стихов, свидетельствующих о чрезмерной страсти пророка к женскому полу, и мы обязаны читать эти нелепости на могилах наших покойников для спасения их душ" - сс.39- 40. Малахиды из числа отщепенцев-атеистов, и не такое могли писать.

Но, это был слишком специфический, именно мусульманский щепетильный вопрос, на которого вынужден был ответить так наш просветитель, и об этом негоже было слишком распространится в простонародной среде, тем более мусульманину. А, в условиях современности, с таким ангажированным акцентом, упирая на порнографические, сексуальные подробности, вряд ли стоило остановиться. Но, этот же был наш жестокосердный, более точнее, бессердечный "воинствующий атеист" профессор, доктор – "античеловек" Т.С. Саидбаев собственной персоной, который должен был продолжать свое смакование до конца.

Если бы в то время (т.е. 1988 г.), Узбекистан был нормальной мусульманской страной, то за каждые выше приведенные утверждения, даже по старой советской Конституции Узбекистана, предписывавшей ответственность за прямое оскорбление высоких религиозных чувств, не только были обязаны привлечь зарвавшегося, с воспаленным умом-разумом атеиста к ответу, по статьям уголовного кодекса и сажать на жаркие нары, мест не столь отдаленных, не то, чтобы народ в пылу искреннего своего возмущения, гнева, бросил бы на него с смертельный град камней. Не было, не только нормального активного с национальным сознанием населения, не говоря уж о здоровых политических силах, не было никакой политической воли. Узбекский народ был, в фактическом положении паралича воли, сознания, не интересовался тем, что пишут наши русскоязычные, про-московски ориентированные СМИ о нас, вплоть до юридических законов, на такие темы (Например, профессор-правовед М.Миренский и ему подобные).

Так что, главным исполнителям идеологической смерчи, преступлениям против нашего народа, прошедшие в конце 80-х ХХ века, тогда повально повезло, никто рот не открывал, даже не возмушался, все были безразличными ко всему, в т.ч. и к религиозным вопросам.

В добавок ко всему этому, можем привести весь "методологический замысел" Т.С. Саидбаева: что, узбеки – народ нахлебников; они многодетны; они не хотят кормить своих детей достойным трудом, ибо они все должны иметь все и сразу, и за даром; они чужды техническому, промышленному труду, ленивы до мозга и костей – они живут только с взяткой на уме - во сне и на яву и т.д.

Все это и другие безобразия он написал и после выше указанной публикации в 1988 г., в статье под названием "Узбекистан: между вчера и завтра" (ж-ле "Звезда Востока" за 1988). После кончины Т.С. Саидбаева и его захоронения в Ташкенте, эту негодную писанину, пытаешься продолжить ты – Б. Мусаев.

Назвать узбеков, лентяями, лодырями, дармоедами, не любителями умственного, промышленного труда, народом – неблагодарным за заботу о нем Великого брата – Кормилица (Русского народа) был вопиющим, несправедливым, бесчеловечным, и мог писать только злейший враг узбекского народа, нечистоплотное существо, поскольку все это было написано сознательно, оскорбительно и направлено против честного, униженного неимоверно, доведенного до скотского состояния и нищенства, народа-труженика, сумевшего при этом выстоять, сохранить себя, наперекор, невиданным преступлениям тоталитаризма Советов, против народа, который, за весь послевоенный период обеспечивал: не только Союз, но и весь соцлагерь; полным набором тяжелых металлов (молибден, титан, золото, серебро, медь, а так же уран, плутоний и т.п.) и др.; в течении 30 лет (с 1958- 1991 гг.) по двумя магистральными трубопроводами – Бухара –Урал, отправлял промышленный газ (каждая труба по 3.00 м., по диаметру), а сам нищенствовал, был обозван как народ, кормившийся за счет Центра, мы уже не говорим о том, что при 6 000 000- м населении на ВОВ был отправлено более 1 млн. узбеков, при таких потерях в людских ресурсах, принял более 1 млн. детей, сирот, людей, кормил, дал выжить инвалидам, старикам, больным, выдержал, нес непосильную тяжесть ВОВ в тылу. В добавок ко всему этому, как черная неблагодарность за все это, написать грязный пасквиль в адрес узбекского народа, который написал тов. Т. С. Саидбаев, не мог бы написать даже Шайтан – Дьявол проклятый, устыдился бы, не выдержал бы?!.

Если бы, при разложении Советского тоталитаризма, имелись бы зрелых, сознательных людей-политиков, политических сил, можно было и насущно необходимо было бы выторговываться, и добываться вернуть хотя бы десятую долю того, по тем годам, что Узбекистан внес в дело становления монстра – гиганта империи, на 100 лет вперед, современная Россия не могла бы выдюжить такую цену. К твоему сведению, скажу, что такой более или "менее справедливый перерасчет" можно производит даже и сейчас, как это принято у цивилизованных государств, народов, но, не с тоталитарным государством - всемирным Изгоем, каким являлась всегда, является и теперь Россия. Твой учитель по злому умыслу служил интересам этого Изгоя, стараешься выслуживаться теперь, и ты сам тов. Б. Мусаев?!

В чем смысл плагиатного, недобросовестного использования тобою утверждений чужих рецензий?!. Чтобы лишний раз красоваться в сетях Интернета, или заявит о себе, лишний раз, что ты еще жив?!. Или ты сам свой самостоятельный отзыв не можешь представить? Тогда зачем еще раз светиться?

1. суешься не в свою отрасль как востоковедение, исламоведение, не будучи сам ни тем, ни другим?

2. В 1988 году, я свой гневный отзыв на провокационную книжонку проф.Т.С. Саидбаева, отдал в распоряжении, им униженных, от него получивших вполне заслуженных крепких пинков нашим дабба академикам, чтобы те как-то отыгрались.



Тогда, в 1988 г, был самый разгар, смерчи "Новой культурной революции", антирелигиозного преступления мнимых лидеров "Воинствующего атеизма", "преславных" Р.Абдуллаевой, Т.С. Саидбаева. Боясь очередного пинка от него, крутых оргрешений секретаря ЦК КП Узбекистана Р.Абдуллаевой, наши доморощенные академики уговорили моего учителя проф.М.А. Усманова, чтобы он смягчил принципиальные выводы моего отзыва, привел в респектабельный тогда вид СМИ, но, что бы эта наша публикация послужила им для подготовки самых серъезных оргвыводов, теперь против самых Р.Абдуллаевой и Т.С. Саидбаеву. совместная наша статья была опубликована, под заглавием "Под ширмой науки", в газ. "Сельская правда" (от 28 сентября 1988 г.) и производил эффект взрыва бомбы в глазах руководящего истеблишмента республики. Что и было проведено блестяще, в "лучших традициях" ЦК республиканской партийной организации. Р.Абдуллаева была убрана с поста партийного боса, выслана куда то подальше, а Т.С. Саидбаев был "отозван в Москву". Тем самым, чудесным образом оба преступники "идеологического фронта" уводились от заслуженной кары всенародного гнева. Все решалось келейно-коллегиально, тихо-гладко, не было никакой огласки, как будто и не было никаких смерч-компаний преступления, которые до сих пор, самым отрицательным образом отражаются в становлении нормального, здорового, современного духовного, политико-идеологического климата в Узбекистане.

Но, из-за не доведенности дела до логического-ситуативного конца, т.е. их преступная деятельность не только не была оценена как фундаментальное политико-идеологическое преступление в той, теперь общеизвестной исторической взрывоопасной ситуации в Узбекистане, а умалчивалось повсеместно. И соответственно, не получила высшую политическую оценку, не было вытекающих из нее политических и организационных решений. Вот какая осталась досада в моем сознании, душе.

В моем тогдашнем понимании(Отзыве), я обратил внимания не только на провокационную направленность кн. Т.С. Саидбаева "Диалоги об исламе", особо опасной в той взрывоопасной ситуации в Узбекистане, в канун обретения республикой, государственной независимости, но и на то, что книжечка в своих главных, концептуальных тезисах, слишком тяготела к крайним формам проявления "коммунистического фундаментализма и атеистического реваншизма" (акад. Ислам Каримов). Это зияющее ярко бросалось на глаза, в слишком беспардонных обвинениях в адрес ислама, в адрес всего узбекского мусульманского народа.

Я ожидал, во 1-х, полной огласки получать провокаторской направленности, экстремистской нацеленности той книжонки Т.С. Саидбаева, деструктивную роль ее автора на путях Узбекистана к государственной независимости, а отсюда преступной сущность его идей, практических действий. А, во 2-х, о необходимости научно обоснованного и политико-идеологически резкого отрицательного отношения республиканского политического руководства, в купе с руководством "Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана", в виде окончательного политического решения по вышеназванным преступникам.

Бахадир!. Твой учитель Т.С. Саидбаев и ты, в твоих "новых" материалах "К вопросу об исламе…" в унисон, с упоением приводите (который раз?) 4 пункта обвинений в адрес ислама, исходивших из раннесредневековых предрассудков об исламе. Кстати, книга У.М. Уотта "Влияние ислама на средневековую Европу"(М.:1976), является, убедительно опровергающим те тезисы, документом. А то, по вашей подаче, как будто получается, у неискушенного нашего читателя, ошибочное представление, что их "сформулировал этот современный западноевропейский исламовед". На разный ладь, и по поводу, и не по поводу, их смаковали, продолжаете смаковать и сейчас. У современного читателя, не имеющего особой охоты к чтению серьезной вещи, по его плоско-визуальной памяти, и на самом деле может создастся впечатления, будто современный западноевропейский человек именно так относится к исламу, к мусульманам.

Чего бы хотели вы, с твоим проф.Т.С. Саидбаевым, на самом деле, повторив издания указанных 4 пункта гнусных представлений, хулителей ислама, мусульман из числа вдохновителей крестоносцев, даже не имевших элементарных правильных представлений об исламе, о мусульманах, действительных мракобесов из раннего средневековья. Они, как это вы приводите который раз, суть следующие:

1.Ислам – ложь и сознательное искажение истины…

2.Ислам как религия насилия и меча…

3.Ислам как религия потворства своим страстям.

4.Мухаммад как антихрист (там же на сайте Интернета)

Смаковывая все это – указанных 4-х пунктов гнусных представлений мракобесов из числа средневековых христиан, искажая их контекст, заодно обобщая их, приписывая их, У.М. Уотту, Б.Мусаев, как бы, невназначай пишет: "Христианские ученые рассуждали следующим образом: поскольку Мухаммед, не будучи пророком, все – таки основал свою религию, значит он откровенно поощрял зло; следовательно, он является либо орудием, либо посланцем дьявола…". Вот, что в действительности ты, вслед за твоим учителем, который раз хочешь оскорблять Аллаха Таалла, нашего пророка, высших религиозных чувств всех мусульман, убеждать всех – вот моль де, на каких ложных, не состоятельных основах зиждутся ислам, вера, убеждения мусульман. Вот, что ты и твой учитель хотели бы довести до всех современных людей, превратное представление о мусульманах. Но, Аллах Таалла, его преславный Пророк превыше всех ваших и пр. гнусностей!

Вы, со своим узколобым, вульгарно-социологическим, сов мазохистским мировоззрением провокатора, на самом деле рассчитывали именно на это. Не так ли?!. Этим старым хламом, вкупе с твоими, не очень чистоплотными сентенциями о давно канувшим на Лету, докладе акад. В.Ю. Захидова, в 1951 г., что ты хочешь показать себя как "современного креативного ученого?". Нелепее этого на зло не придумаешь, бедный Бахадир!

В п. II, вообще в твоих материалах Б.Мусаев, вдруг ты занял позу защитника ислама, его высших религиозных и национальных чувств, ценностей, с какой статьи? Будто ты и твой учитель Т.С. Саидбаев, всю жизнь не боролись с обыденным, житейским, каждодневным исламом нашего народа, очернить, осквернить его на глазах современных людей?! Что за Иудушкино обращение с исламом, попытка прилепить другим людям, своего бесцеремонного отношения к высшим религиозным чувствам, ценностям мусульман? Что они не в состоянии объективно разбираться в твоих Ляпсус-писанинах? Узбеки не зря говорят: Андешанинг отини қўрқоқ қўйма!?

Конечно, кое - кто из наших горе ученых-историков находятся в тисках "научного бандитизма", получившего тотальное распространение в современном Узбекистане, и им нужно дать заслуженных пинков. Но, это не дает основание, чтобы считать тебя адекватным социологом, чистоплотным человеком!?

Но, ради справедливости стоить отметить, что ты прав только в одном пункте своих материалов: Доктор Б.М. Бабаджанов, в своей не очень аккуратно научно оформленной монографии, совсем некстати, не разумно вцепился в проблему о "мнимых гомосексуалистских страстях" великого историка, чистоплотного мусульманина Хаким Хан Туры Масъума,

Бахтияр Бабаджанов мог бы, исследовать проблему гомосексуализма как более общая проблема, как проявления большого социального зла на Востоке (только ли на Востоке, а те гомосексуальные восприятия в современном католическом мире, не в расчет?!), и при этом обосновать свои наблюдения, выводы на основе доводов классиков Ибн Таймиййи, Ибн Жаузийа, Тоқиуддина Субки, доказывая их на примерах, имевшим место в частной жизни зажиточных, влиятельных людей Кокандского ханства, рассматриваемого периода.

Но, опять вопрос – причем тут ты?!. Или у тебя самый серьезный новый материал по проблеме, или ты приводишь результаты новых исследований?!. Ничего этого и в помине нет. Ты, просто списал из чужих рецензий, чужих мнений, чтобы еще раз покрасоваться на сайтах Интернета. И все, баста!

P. S. Из-за резкости моих заметок, пусть у участников Интернет сайтов, не возникнет представление о моем положительном отношении к фанатикам и экстремистам, упаси Бог!

Ибо, я из тех, кто с глубокой убежденностью считает, что американский народ, поистине, является великим народом, более того, составляет особую ценность – цивилизационным достоянием всего человечества, и стоит, конечно же, выше указанных гнусностей!

Я, искренне надеюсь, что, американский народ не будет долго идти на поводу у расистки и сионистски настроенных кругов, более того, долго не останется в роли безрассудного кормильца, прихлебателя-пасынка сионизма, как последнего грязного животного, из-под Ноевого корыта!



С искренним недопониманием и жалостью к тебе – Б.Мусаев!

Абдулкадир Захидий.Ташкент.1.У11.2018

Тел. дом.: 214-43-65; Тел.сот.связи: + 99893-517-60-08



содержание которой поразила меня Источник - ЦентрАзия

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