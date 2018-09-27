Таджикистан: священнослужители - оборотни, - С.Довлатов

00:32 29.09.2018

Таджикистан: священнослужители - оборотни



В культовых учреждениях Таджикистана в последнее время сложилась неадекватная ситуация. Ну как, скажите, расценить то обстоятельство, что местные, официально зарегистрированные муфтии и имамы-хатибы, занимаются пропагандой догм и учений нетрадиционных течений Ислама?!



Так, в частности, в последнее время на территории Согдийской области (СО) Республики Таджикистан всплывает, как уже подчеркивалось, множество фактов причастности представителей официального мусульманского духовенства к деятельности различных запрещенных организаций и течений радикального Ислама. К примеру, в конце июня сего года завершился судебный процесс над 53-летним Нумонхоном Саидфайзуллоевичем Атоевым - уроженцем Истаравшанского района, таджикам по национальности, который будучи имамом мечети "Мухаммад Икбол", что в населенном пункте Тал Истаравшанского района СО РТ, занимался пропагандой взглядов религиозно-экстремистского течения (РЭТ) "Салафия".



Н.Атоев был задержан правоохранительными органами СО в феврале сего года после пятничной молитвы, в ходе которой он в открытой форме призывал собравшихся исповедовать догмы РЭТ "Салафия". В процессе проверки было также установлено, что задержанный в социальных сетях Интернета пропагандировал взгляды "салафитов", а также через своих зарубежных единомышленников получал проповеди течения, которые озвучивал в ходе пятничных намазов.



После подобных фактов назначение на должность имамов мечетей осуществляется по рекомендации спецслужб РТ. В частности, по указанию УГКНБ РТ по СО в апреле текущего года на должность имама-хатиба Истаравшанского района был назначен 37-летний Абдушукуруллохон Шокирович Тураев - уроженец Истаравшанского района, таджик по национальности, который до этого был имамом мечети "Хабибуллохон Муштарий", расположенной в населенном пункте Зархалол Истаравшанского района. На сегодняшний день А.Тураев в ходе пятничных молитв до прихожан мечети доводит тезисы якобы подготовленные спецслужбами РТ.



В целях оздоровления религиозной обстановки среди имамов правоохранительными органами СО проводятся профилактические мероприятия. В частности, ежемесячно в одной из мечетей Истаравшанского района при участии имамов начальником Истаравшанского РО УГКНБ подполковником Шамсулло Махмудовым и руководителем РОВД Алихоном Валиевым проводятся профилактические беседы. В ходе указанных мероприятий до собравшихся доводится пагубность последствий участия представителей официального мусульманского духовенства в деятельности различных нетрадиционных религиозных течений.



Сухроб Довлатов