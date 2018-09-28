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Португальская крепость Непорочного Зачатия Девы Марии на острове Ормуз (по материалам полевых исследований)Португальская крепость Непорочного Зачатия Девы Марии на острове Ормуз (по материалам полевых исследований)
13:30 30.09.2018

П.В. Густерин

Португальская крепость Непорочного Зачатия Девы Марии на острове Ормуз (по материалам полевых исследований)

Осваивая свою половину мира, определенную Тордесильясским договором с Испанией в 1494 г., португальцы начали "точечную застройку" доставшейся им части ойкумены, главным коммуникационным пространством которой стал Индийский океан. Все огромные территории Азии и Африки небольшое даже по европейским меркам государство, каковым являлась Португалия, колонизировать не могло, а еще в его распоряжении была Бразилия. Поэтому оптимальным стало решение португальцев о строительстве опорных пунктов на наиболее важных путях сообщения. Одним из таких пунктов стала крепость, построенная на острове Ормуз у входа в Персидский залив.

Строительство крепости Непорочного Зачатия Девы Марии началось в 1507 г. легендарным колонизатором Афонсу де Албукерки после того, как он подчинил себе местного правителя, имя которого история не сохранила, и заставил его стать данником португальского короля Мануэла I. Примечательно, что португальцы часто строили свои укрепления на островах. Если говорить о соседях ормузской крепости, таковыми являлись португальские фортеции близлежащего острова Кешм и острова Бахрейн.

Расположенная в северной части острова, крепость Непорочного Зачатия Девы Марии имеет форму неправильной трапеции со сторонами по внешнему периметру: юг - 180 м, север - 95 м, запад - 235 м, восток - 205 м (с точностью до 5 м) и занимает площадь примерно 2,9 га; площадь внутренней территории - около 0,8 га. Углы крепости образуют бастионы, самым крупным из которых является юго-восточный, поскольку здесь крепость была наименее защищена с моря. Остальные бастионы примерно равновеликие. Северо-западный бастион остался лишь в плане.

Вход в крепость расположен с севера, с наиболее защищенного с моря направления.

Во внутреннем дворе сохранились полуподземные казармы и закрытая цистерна для дистилляции морской воды, представляющая собой весьма сложное инженерное сооружение.

Кстати, вода на острове Ормуз из-за нестерпимой жары является особой ценностью. Еще в студенческие годы я прочитал об Ормузе у Афанасия Никитина, посетившего этот остров на пути в Индию и обратно, в его "Хожении за три моря": "Велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет". Когда я сам 20 августа 2018 г., то есть спустя 547 лет после Афанасия Никитина, оказался на Ормузе, то убедился в справедливости слов своего знаменитого земляка: за полтора часа выпил имевшиеся у меня полтора литра воды, а потом весь смысл моего существования свелся к поиску нового источника живительной влаги. Хотя влажность на острове очень высокая, живительной ее никак не назовешь. Благо, что к тому времени я успел сделать бОльшую часть снимков и измерений.

Крепость пережила несколько штурмов. Албукерки, покинувший остров Ормуз в 1508 г. из-за разногласий со своими соотечественниками, вернул ее в 1515 г. В том же году он продолжил ее возведение. В 1622 г. крепость захватили совместные силы жителей острова и англичан-наемников Ост-Индской компании. Последняя уже в то время предпринимали все возможные усилия для вытеснения португальцев из их колоний и установления контроля над важнейшими мировыми коммуникациями. Так, незадолго до взятия ормузской крепости при штурме португальской крепости на соседнем острове Кешм погиб английский полярный мореплаватель Вильям Баффин. О событиях 1622 г. оставил сообщение российский купец, а по сути, - начальник первой российской государственной экспедиции Федот Котов в своем отчете "О ходу в Персидское царство и из Персиды в Турскую землю, и в Индию, и в Урмуз, где корабли приходят", побывавший в Персии через два года после упомянутого события: "Раньше город Урмуз был индийским (под властью португальского вице-короля Индии. - П.Г.), но его взяли шах и немцы (англичане. - П.Г.) вместе. А сейчас, говорят, что тот город Урмуз целиком принадлежит шаху".

Примечательно, что ормузская крепость носила такое же название, что носит главный католический храм нынешней Москвы. Маловероятно, что на территории крепости существовало отдельное здание церкви, поскольку никаких ее остатков и даже фундамента не сохранилось. Возможно, церковь располагалась в одном из бастионов.

Я не стал занимать здесь место портретами короля Мануэла I и дона Албукерки (их легко можно найти в Интернете), а разместил свои снимки крепости, используемой как музей, которые и представляю уважаемым читателям.

Моя статья по теме: https://centrasia.org/newsA.php?st=1506979380

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538303400
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