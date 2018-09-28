Еще раз к вопросу об Исламе (полемика, окончание), - Б.Мусаев

00:29 01.10.2018 Бахадыр Ф. Мусаев.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ИСЛАМЕ И ОДНОМ ИЗ ЕГО МНИМЫХ ЗАЩИТНИКОВ -2 .



"Захиди - редкостный д...б. Сразу вспоминаются слова

Ленина о подобной интеллигенции".



Этот фрагмент записки независимого журналиста Алексея Волосевича, который был послан им на мой эл. адрес (28.09.2018), спустя несколько часов после воспроизведения в сетях первой части настоящей заметки на предмет .....У кого в порядке состояние сереньких клеточек, тому не следует объяснять, почему я на этот раз вместо прежнего эпиграфа избрал данное замечание журналиста, памятуя в какие времена и социальном пространстве мы с вами живем .

Потому не буду отнимать время досужими рассуждениями касательно содержания печально известного письма Ленина Горькому от 15 сентября 1919 г., а перейду сразу к предмету озаглавленного.

I

СТРЯХНУТЬ ПЫЛЬ С ДУШИ.

У меня нет сомнений и колебаний в вопросе о том, на что собственно предстоит акцентировать внимание. Например, где правда и почему так у нас заведено, когда не только не желают ее знать, а умалчивая одно, искажая другое, распространяя ложь, в лучшем случае, говоря полуправду, по сути, наводят тень нам плетень. Кому это надо? Впрочем, начну сначала.

Я грозился (незлобиво), что воздам должное сочинению "Несколько запоздалый ответ сов. мазохисту Б. Мусаеву!" и его автору, востоковеду А. Захиди (А.З.) , где он с пафосным воодушевлением, энергично.... выстреливает залп за залпом клевету не столько в мой адрес (Б.М.), а сколько на голову проф. Талиба Саидбаева (1937- 2008).

В самом деле, кто нашел в себе силы и терпение дочитать до конца названный "запоздалый ответ", тот, несомненно, обратил внимание, что А. З. щедро разбрасывается ярлыками не без назойливой, постоянной спекуляции формулировками типа "извечного рационализма, гуманизма ислама, шариата", "духовного развития народа", "невиданный геноцид против безвинного узбекского народа", "из нашего народа извести (в который раз) последние остатки исламской веры, положений, законов шариата из его быта и сознания", "коммунистического фундаментализма и атеистического реваншизма"(И. Каримов) и т.п. и т.д, поставив при этом в один ряд трагические события 1918 года, в т.ч. связанные с разгромом Туркестанской (Кокандской) Автономии и т.н. "узбекское дело" (начала 80-х гг.), "дело", которое сочинитель увязал тесно с именами Т.Х. Гдляна и Н.В. Иванова. И представляется, неспроста и не случайно увязал. Ведь "дорогого" здесь стоит, хотя бы вот эта, заключающая исторический экскурс ремарка А.Захиди:

"То преступление Советов (А.З. имеет в виду 1918 г., когда разгром большевиками Кокандской Автономии "Туркистон Мухторияти", сопровождался разграблениями, убийствами 30 тыс чел. в Маргилане, Андижане, Намангане и др гг. – примеч. Б.М.), рука об руку с армянскими преступными дружинами, было совершенно невиданным, специально организованным издевательством, оскорблением высоких национальных чувств, гордости нашего народа перед всем миром. Советы и в конце своего кровавого режима еще раз, по локоть в крови, использовали "опыт" того преступления против нашего народа, спустив проверенного армянского бешеного пса".



Далее (по замыслу за нынешней 2-й частью в следующей 3-й части настоящей моей заметки) мы остановимся на данном замечании А.З., осмысливая его содержательный смысл в контексте современных реалий Узбекистана и выявления кто есть кто



Пока же вернемся к ярлыкам, которыми награждает меня и проф. Т. Саидбаева наш большой ученый А. З., входя в образ правдолюба и истинного патриота, защитника интересов узбекского народа, читай, и защитника ислама, мусульман и мусульманства. Вот только лишь несколько избранных из полутора –двух десятков перлов, вернее, формулировок – ярлыков . На мой взгляд, они представляют незатейливый словесный набор обвинительных штампов.



"Бахадыр - реальная жертва невежества!", "самый безнадежный совковый атеист-пропагандист?!", "наш жестокосердный, более точнее, бессердечный, "воинствующий атеист профессор, доктор –"античеловек" Т.С. Саидбаев",



"фанатизм, экстремизм проф. Т.С. Саидбаева...".



Примечательно, что он же, проф Т. Саидбаев характеризуется как



"злейший враг узбекского народа, нечистоплотное существо"



А относительно работы Т. Саидбаева " Диалоги об Исламе" (Т. "Фан" 1988) А.З. пишет:

"книжечка в своих главных, концептуальных тезисах, слишком тяготела к крайним формам проявления "коммунистического фундаментализма и атеистического реваншизма" (акад. Ислам Каримов). Это ярко бросалось на глаза, в слишком беспардонных обвинениях в адрес ислама, в адрес всего узбекского мусульманского народа".



Дальше-больше. Верный своему прокурорскому тону и стилю изложения, А.З. рожает очередное подобие гневной филиппики, направленной теперь против секретаря ЦК КП Узбекистана Р. Х Абдуллаевой и Т. С. Саидбаева , он объединяет их в одно дело, как де лидеров воинствующего атеизма, свершивших по его (А.З.) выражению "антирелигиозные преступления", являющихся "преступниками "идеологического фронта".



Пика кликушества, демагогии и диффамации А.З. достигает, когда он выдвигает обвинение и мне. Оно выражено в таких его словах



- ты, вслед за твоим учителем, который раз хочешь оскорблять Аллаха Таала, нашего пророка, высшие религиозные чувства, убеждать всех – вот мол де, на каких ложных, не состоятельных основах зиждутся ислам, вера, убеждения мусульман. Вот, что ты и твой учитель хотели бы довести до всех современных людей, превратное представление о мусульманах. Но, Аллах Таала, его преславный Пророк превыше всех ваших и пр. гнусностей!

Вы со своим узколобым, вульгарно-социологическим , сов мазохистким мировоззрением провокатора , на самом деле рассчитывали именно на это. Не так ли?!



Да, ничего не попишешь, горячая голова!

Но, что же зрим мы? Не уж то перед нами действительно настоящий заступник народа и за ним стоит правда? Полагаю, нет необходимости в тщательной разборке, проводить содержательный анализ текста А.З. "Запоздалый ответ...." , а достаточно сказать, что перед нами типичный совок узбекского розлива, из тех представителей интеллигенции Узбекистана - "людей в ошейниках" (С. Мадалиев), которые сегодня задним числом начинают позиционировать себя как вечные борцы со злом,

противники "империи зла"), поборники правды и социальной справедливости, патриоты Родины. Я об этом говорил публично в свое время на примерах академика Э. Юсупова, показав типичное лицо т.н. большого ученого, по сути, пустоцвета в науке (см. об этом газ "Советская культура" 03. 11. 1988 Правда – Лекарство горькое. Еще раз Об узбекском Дастархане и Национальном Достоинстве.), проф. М.А. Усманова и доц. А. Захиди (см. об этом газ. "Ташкентская Правда" 11.10.1988 "Полемика ли это?")

Первый, который академик АН Уз ССР, член –корр. АН СССР, директор филиала Института марксизма – ленинизма в Ташкенте, вице-президент АН Уз.ССР, член ЦК КП Уз. Депутат Верховного Совета...представлял из себя не столько ученого гуманитария, а агитатора – пропагандиста типа партработника разговорного жанра. В самом деле, начинал он с того, что издал свою первую книгу "Уничтожение противоположности между городом и деревней". Далее, так сказать, по мере научного роста, стал копать глубже, опубликовав капитальную монографию "Стирание существенных различий между городом и деревней". Затем перешел к теме Некапиталистического пути развития и т.д. и т.п., не отходя ни на шаг влево – вправо, двигаясь только прямо и вперед, точно по линии партии, во все времена, помимо всего прочего, особенно прославляет достижения узбекского села, показывает зажиточную жизнь сельчан ее роль ..Конечно, про умерших не говорят плохо, но, представляется, что мы не на общественной панихиде ...



Как давно это было, быльем вроде поросло. Ан, нет. Придется таки открыть наш старый сундук, вытащить на свет старый хлам и ... стряхнуть пыль с души. Но предварительно скажу для затравки.



Наш А.З., неистовый правдолюбец и защитник интересов узбекского народа много чего такого наговорил, то ли в запальчивости, а может, ретроспективный его взгляда, утверждения о прошлых событиях и места в нем его самого и др., не совсем адекватны в силу старческой аберрации или попросту не более чем проявление маразма?

Отнюдь. Речь на самом деле, что здесь перед нами: во- первых, предстает банальный лжец; во - вторых, это человек, у которого к тому же проявляются все признаки носителя национального фанатизма.

Относительно "во-первых". Перед нами банальный лжец, переворачивающий с ног на голов в стремлении во что бы то ни стало "обличить"Т. Саидбаева и Б. Мусаева во многих смертных грехах. Об этом говорит хотя бы факт, что А. Захиди в своей ("знаменитой") совместной с проф. М. А. Усмановым статье "Под ширмой науки", опубликованной в газ. "Сельская правда" (от 28 сентября 1988 г.), они (М. Усманов и А. Захиди – прим Б.М.) не выступали в роли защитников ислама, национальных ценностей, интересов узбекского народа и т.п. и т.д. Достаточно, что в названной работе, эти с позволения сказать исламоведы, задались целью: с одной стороны, дискредитировать проф. Саидбаева как ученого, а с другой - представить его на примере брошюры "Диалоги об исламе", что он (Т.Саидбаев) и его названная работа наносят "по их же словам "очевидный вред атеистической работе" (см об этом статью Б Мусаева "Полемика ли это?" газ. "Ташкентская правда"т от 11.10.1988).

Далее Захидов и Усманов пустились во все тяжкие, написав, по сути, донос в духе 30- х годов. В самом деле, они черным по белому написали, что работы Саидбаев и в т.ч. его "Диалоги об исламе" являются учебником для мусульманских священнослужителей (мулл), что Т. Саидбаев делает попытки идеализировать личность пророка Мухаммада.



В ответной статье "Полемика ли это?" я заметил: "разве не известно знатоку ислама М. Усманову, что Мухаммада как религиозного и политического деятеля признают ведущие ученые –исламоведы?".



Между прочим, занимателен и тот факт, как процитировал я их в своей вышеназванной своей статье "Полемика ли это?", что пишут проф. М. Усманов и А. Захиди", на что акцентируют внимание в статье "Под ширмой науки".

Цитирую из "Полемика ли это?": "Они пишут: "сейчас в условиях перестройки выдвигается требование восстановления ленинских принципов в отношения к религии, церкви и верующим . Это отчетливо проявилось в мероприятиях , связанных с 1000 - летием введения христианства на Руси, в печати подчеркивалась положительная роль православной церкви в истории и культуре России".



Что же касается "во – вторых"....

Очень интересно, как мы читали у А. З. в тексте " Несколько запоздалый ответ...", каким образом он преподносит, интерпретирует февральские события 1918 г., а именно, проводит исторические параллели между ними и пресловутым "узбекским делом" 80-х гг., назойливо – агрессивно, надуманно муссируя сюжет на предмет армяно-тюркских ..

Все это дает основание сказать, что, на мой взгляд, мы имеем дело с беспринципным флюгером - лжецом, который под ширмой приверженца правде , защитника ... неутомимого борца против сионизма и всяких там Саидбаевых и Мусаевых, которые де , по его утверждению (выражению), служат интересам "всемирного Изгоя, каким являлась всегда, является и теперь Россия" ставит себе целью ...

Однако оставим это "во – вторых" для обстоятельного рассмотрения в следующей части (Еще раз об исламе и одном из его мнимых защитников -3)



II

ТЕПЕРЬ НЕМНОГО О СЕБЕ (АВТОНЕКРОЛОГ).

.

Я, Бахадыр Мусаев, родился 24 сентября 1944 г (г. Андижан) в семье служащего (прокурора г Андижана, Пахтабадского района Андижанской области), Фахритдина Мусаева (1909-1953). Мать, домохозяйка, девичья фамилия Зухритдинова Лобархон (1925-1997). Детство и юность провел в г. Фергане, воспитываясь в семье журналиста – фронтовика Адхама Хамдама, друга моего отца. В 1962 году закончил общеобразовательную среднюю школу №2 г. Ферганы.



Выпускник философского факультета МГУ (1968г.). Прошел двухгодичную стажировку в Институте социологических исследований АН СССР в качестве стажера – исследователя, разрабатывая проект "Этнические группы промышленного предприятия". В 1974-1977 гг. являлся аспирантом Института философии АН СССР, где защитил (1978) диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. Служил в Советской Армии (г. Магнитогорск. 1971-1972 ). В 1972 г прошел офицерские сборы в г. Пермь. Старший лейтенант запаса.



На протяжении ряда лет (1968г., 1973 -1974 гг., 1978 -1999 гг.), работая в вузе, научных учреждениях и др., исполнял функции ассистента и старшего преподавателя, доцента, старшего лаборанта, младшего и старшего научного сотрудника, социолога I категории, ведущего сотрудника и главного специалиста.

Места работы: сектор социологии Института философии и права АН Уз.ССР, кафедра философии Ферганского политехнического института, Всесоюзный Центр Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ. Ташкентское отделение), директор хозрасчетного центра "Социолог" при инженерном обществе СССР и Ташкентского обкома КП Узбекистана, заместитель директора по науке Центра социологических исследований при Министерстве труда Республики Узбекистан,



С 3 ноября 1993 г. по 16 февраля 1999 г. работал в Институте Стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ), где исполнял функции (в соответствующей последовательности) старшего, ведущего сотрудника, заведующего сектором, главного специалиста. После известных февральских событий 1999 г. в Ташкенте, будучи, не согласным с внутренней политикой правительства страны, я подал заявление с просьбой уволить меня из названного института по собственному желанию.



После ухода из ИСМИ работал по контракту в качестве главного специалиста отдела методологии и методики проведения социологических исследований неправительственной организации "Ижтимой Фикр" ("Общественное мнение"). Однако, спустя год, из – за своих публичных выступлений на региональных и международных конференциях, публикаций в иностранных СМИ, интернет – сайтах, в частности, на предмет информационной безопасности республики Узбекистан, предупреждения развития экстремизма в Узбекистане как фактора обеспечения региональной безопасности, содержание которых не совпадали с официозом, по настоятельному требованию представителей аппарата президента, администрация названной НПО расторгла со мной трудовой контракт.

В последствии для меня все двери, в какие – либо официальные и иные учреждения, расположенные на территории республики были закрыты и остаются закрытыми по настоящее время.



Долгое время, как утверждали и утверждают республиканские СМИ, Мусаев Бахадыр, т.е. я, активно занимался клеветой на Узбекистан по радио "Озодлик" ("Свобода") и Би би си. В результате публикаций, начиная с 2000 г., например, в международном журнале социально-политических исследований "Центральная Азия и Кавказ", издаваемом в Осло на русском и английском языках, сотрудничества с Ташкентским отделением Британского института по освещению проблем войны и мира, выступлений на страницах интернет-сайтов, где за минувшее десятилетие воспроизведены сотни моих заметок о текущих политических событиях, неприглядных сторонах социальных реалий страны, в мой адрес раздавались угрозы, неслась хула, граничащая с нецензурной бранью, распространялись и распространяются до сих пор небылицы, "приклеиваются" ярлыки, частности, следующие. "Анархист", "не патриот", "враг нации", "интеллектуальный провокатор", "маэстро черных дел", "немецкий шпион", "троянский конь", "русофоб", "пантюркист", "шовинист", "узбекский националист", "пишущий в угоду посторонним" и др.



Не был обделен я и вниманием своих доброжелателей в кавычках, которые занимались не столько опровержением моих идей, суждений, убеждений чисто логическими аргументами, а стремились и стремятся дискредитировать меня как человека умышленной ложью, всякого рода побасенками, не брезгуя и грязными домыслами.



В 2002 г. Комиссия по Развитию Демократии при посольстве США в Узбекистане приняла решение присудить мне малый грант для опубликования моей рукописи книги "Узбекистан независимый: Реформы или Бунты?" тиражом в 1, 5 тыс. Но решение это не было реализовано (примеч. ознакомится с назв. текстом книги можно на сайте см. www.centrasia. 19 – 23.01. 2004 г.).



Сотрудничал с Институтом Открытое Общество и, являясь грантополучателем, принимал участие в проекте "Гендерная политика и СМИ", в рамках которой написал аналитическую записку "Проблема насилия в отношении женщин Узбекистана" (опубликовано ИООФС в 2002 г.)



В марте 2007 г. приглашен немецким фондом Hamburger Stiftung fur politisch Verfolgte в качестве стипендиата. В этом качестве я находился в Германии (г.Гамбург) в 2007-2008 гг. В первые же месяцы пребывания в Германии закончил, начатую еще в Ташкенте книгу "Андижанский Веер – Машина для Убийства", которая размещена с июля 2007 г. на страницах интернет – журнала "Оазис" в формате pdf (см. www.oasis.info)



В настоящее время живу в Ташкенте. За истекшие годы после возвращения из Гамбурга (2008-2011гг.) написал серию очерков, озаглавленных "Вперед в прошлое", "Это слово "Туркестан" - что за ним?", "Кому злая память истории, а кому напоминание", значительное число заметок различной тематической направленности, связанных с освещением социальных процессов в Узбекистане, отдельных моментов современной политики России в Центральной Азии, трагических событий июня 2010 г на юге Кыргызстана и др..

Разведен. От брака имею сына и дочь, трех внуков.



Вместо P. S.

В дополнении к вышеприведенному и настоящему автонекрологу, воспроизведенному в сети (январь 2012), считаю нужным добавить, что я по сей день (на 2018 г.) не перестаю писать, касаясь определенных "опасных" тем во всех без исключения работах, где, по обыкновению, много "непричесанных" мыслей. Они продолжают ту линию, которая была обозначена, в частности, в следующих статьях. "Многие тебе лета, Нью – Тамерлан (И. Каримов) ! Заметки социолога" Ч.1- 5 (2006 г.), "Ахмаджон Одылов- дважды казненный. Из хроники узбекистанского абсурда" (2006).

Это, например, "Трагедия и фарс т.н. "Переходных Систем" Новых Независимых Государств Центральной Азии" (2010), "Исламофобия в зеркале мифа: Ислам опасен в своей основе" Ч. 1- 3. (2010), "Политический ислам" Ч. 1-5 (2012), "Я не мечтал и не мечтаю об исламской революции в Узбекистане" Ч.1- 6 (2012), "Каримизм жил, жив и будет жить?" (2012), "Деньги или Власть... Лики узбекского авторитаризма" Ч.1-3 (2012), "Ислам – Неотъемлемая Часть Национальной Идентичности, Традиций и Культурного Наследия, Морально – Нравственный Фундамент в Борьбе Народа Узбекистана Против Политического Мракобесия" (в соавторстве с В. Ахуновым 2012), "ЧАЛА", это тот, кто ради власти готов..." (2014) "УЗБЕКИСТАН НЕ ТОТАЛИТАРНЫЙ- САТРАПИЯ" (2014), "Я - МУЛЬМАНИН"(31.08 2016), "Узбекистан: Выборы без Выбора Ч.1-3.(2016), "Посткаримовский Узбекистан: Перезагрузка Клептократии" (2017), "Узбекистан на Обломках Эпохи Каримова" (2017), книга "ФИТРАТ – НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО" (2017).

Иначе говоря, остаюсь таким, каким и был - "запретной" персоной. Кстати, это слово (понятие) употребил ташкентский журналист Карим Бахриев в своей книге СЛОВО О СВОБОДЕ СЛОВА (2004), отметив в ряду среди ряда замечательных людей и мое имя. Да, без ложной скромности признаюсь, что я был польщен, когда автор названной книги преподнес ее мне с дарственной надписью

"Бахадыр ака!

За хорошие дни, за надежду, с уважением вашей смелости и высокого ума"

Такие слова дорогого стоят в наши времена. Они, как бальзам для души всякому нашему брату, пишущему правду. Разве не могут не дать нам тепло такого рода строки, как вот эти нижеследующие строки. Их мне написал Рустем Джангожа ( Rustem Zhangozha), профессор, д.и. н., ведущий научный сотрудник Института Всеобщей Истории АН Украины (Киев).

" Брат мой, Бахадыр! Как-то В.Солоухин сказал: "Белая армия не смогла спасти Россию, но она спасла честь российских офицеров". Так и Ты - не спас свой народ, но зато спас честь узбекских интеллектуалов. А это не так уж и мало..."

И еще.

Однажды осенью 2007 г., будучи в Гамбурге, я был удивлен, обнаружив на своей эл. почте письмо из США. Оно вызвало у меня удивление на грани шока, потому что ее автором являлся Заррух Бехбуди, правнук незабвенного БЕХБУДИ, лидера среднеазиатских джадидов .

Zarrukh Begbudi" [zarrukh_begbudi@inbox.ru]

Здравствуйте, дорогой Баходыр.

Пишет Вам Заррух Бегбуди, я с семьей проживаю в Америке.

Каждый раз, читая Ваши статьи, очерки, я наслаждаюсь

чтением и одновременно горжусь тем, что еще не перевелись среди наших соотечественников умные люди, чего не скажешь о тех, кто в данный момент сидит у власти и безграмотно и бездарно руководит страной, посадившие такое богатое до недавнего времени государство в калошу. Я очень надеюсь, что в скором времени к власти придут такие умные, грамотные люди, как Вы. И я Вам очень желаю не обращать внимание на таких подлецов и шестерок-ж...лизов,пишущие Вам далекие от истины. Я правнук Махмуд-ходжи Бехбуди и, знайте, что я

всегда буду на вашей стороне. Я очень надеюсь на то,что, когда мы вернемся на родину, она будет процветать.

Спасибо Вам.

С искренним уважением Заррух Бегбуди.



Бывает в нашем возрасте с учетом места и времени, когда и где мы живем, в голову приходят всякие нехорошие мысли, гложет ..... В такие мгновения теперь мне все чаще вспоминаются, нет, звучат следующие слова Мухаммада Салиха, которые были в одном из его писем прошлых лет. При этом я будто вижу его "живьем". Мое "социологическое воображение" переносит меня подобно машине времени в октябрьский день 2005 г. Благословленное время и воздух свободы. Мы стоим с ним на берегу Босфора в Стамбуле. Он говорит:

" Бахадыр, помнится, в молодые годы я писал так: "Свеча ненависти моего далекого врага, больше освещает мой путь, чем солнце любви друзей моих"

И добавил напоследок: "Ненависть моих врагов показывает, что я на правильном пути".

Будь! М.С.



Бахадыр Ф. Мусаев 30.09. 2018 Ташкент Тузель-2



Продолжение следует. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538342940

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года №762

- Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года №763

- Вопросы занятости обсудили на парламентских слушаниях в Мажилисе

- Бакытжан Сагинтаев провел заседание совета директоров Kazakh Invest

- Кадровые перестановки

- В Генеральной прокуратуре обсудили вопросы соблюдения законодательства о пробации

- Рабочая поездка Государственного секретаря Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой в Кызылординскую область

- Внимание! Опровержение!

- В Сенате обсуждены вопросы реализации законодательства о науке и в области коммерциализации результатов научной деятельности

