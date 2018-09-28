 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан: на границе с Туркменистаном нарастает тревога, - О.Рахими
00:39 01.10.2018

Афганистан: на границе с Туркменистаном нарастает беспокойство

Жители приграничных провинций Афганистана, в том числе на севере страны, из-за вооруженных столкновений в регионе массово покидают свои дома. Как сообщил депутат местного собрания провинции Кундуз Саид Эседулла Садат, в настоящее время только в районе Калайзал 86 сел захвачены боевиками.

"Талибан захватил 86 сел в Калайзале. На их территории правительственные силы были вытеснены Талибаном", - сообщает региональный чиновник.

Наступление боевиков в Кундузе, а также других приграничных регионах Афганистана, началось в середине апреля. С тех пор, местные жители, среди которых немало семей этнических туркмен, были вынуждены бежать, бросив свое имущество. Многие из них находятся в бедственном положении, в то время как правительство Афганистана не способно обеспечить им безопасность и пропитание.

Накануне сообщалось о столкновениях правительственных сил с вооруженными группировками в приграничных с Туркменистаном провинциях Фарьяп и Джовузжан. Из-за ухудшения условий безопасности жители двух туркменских сел Гурайыш и Чаршанги, расположенных в районе Довлетабат, граничащей с Туркменистаном афганской провинции Фаряп, под натиском вооруженных группировок были вынуждены покинуть свои дома.

Сотни семей этнических туркмен расположились на окраине одноименного села Гурайш в соседней провинции Джовузжан, без средств к существованию. Десяткам женщин с детьми посчастливилось добраться и до провинциальной столицы Шибиргана. Тысячи семей этнических туркмен из-за боевых действий между вооруженными группировками и афганскими силами безопасности были вынуждены покинуть десятки сел в провинциях Гундуз и Джовузджан.

Точными данными о численности людей, сумевших выбраться из захваченных "Талибаном" и другими вооруженными группировками территорий на границе с Туркменистаном, не располагает даже правительство. Только в местечке недалеко от города Дашдаховдан в настоящее время скопилось несколько тысяч семей. Это даже лагерем не назовешь. Люди находятся практически в чистом поле. Без крыши над головой, без еды и одежды. Неизвестно, сколько из них умирает от голода и болезней. Из-за угроз безопасности до них не могут добраться ни правительственные организации, ни международные, в том числе Красный крест. Местное население добровольно делится хлебом и другими продуктами с беженцами в Дашдаховдане.

В текучем году движение "Талибан" объявило о начале весеннего наступления и вооруженные действия группировки осуществляются под названием "Хандек".

В общей сложности 34 района в провинциях Кундуз, Джовузджан, Фарьяп и Балх являются регионами компактного проживания этнических туркмен. Точные данные о численности туркмен в Афганистане недоступны. По мнению представителей туркменской диаспоры в Афганистане, предположительно в стране проживает от 3,5 до 4 миллионов этнических туркмен.

Девять районов провинции Фарьяп, три района провинции Джовузджан и один район провинции Балх непосредственно граничат с Туркменистаном. Протяженность границы между Туркменистаном и Афганистаном составляет более 800 километров.

Омар Рахими

Источник - ЦентрАзия
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