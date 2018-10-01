Скончался один из создателей МИД независимого Казахстана Салим Курмангужин

11:29 03.10.2018

МИД РК сообщил 1 октября, что на 85 году ушел из жизни ветеран дипслужбы РК Салим Альмагамбетович Курмангужин.

Будучи опытным дипломатом, достойным руководителем, приложил все свои знания и опыт для становления дипслужбы независимого Казахстана. Выражаем наши глубокие соболезнования его близким и родным.



КУРМАНГУЖИН Салим Альмаганбетович



[04.01.1934 - 01.10.2018]

Род. в с. Енбек Сергеевского района Северо-Казахстанской обл. Казах. Отец - Альмаганбет Курмангужин долгие годы работал председателем колхозов им. Ленина и "30-летия Казахской ССР" в СКО.



Окончил казахскую среднюю школу в г. Петропавловск (1951).

Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, Алма-Ата (1951-55), преподаватель англ. языка. Окончил Высшую дипломатическую школу МИД СССР, Москва (1961-63). Кандидат полит. наук (тема диссертации: "Становление и развитие дипломатического ведомства Республики Казахстан", 1999 г.).



В юности во время уборки урожая работал на "лобогрейке", а осенью на волах отвозил зерно в Петропавловск.



После окончания вуза - преподаватель английского языка Петропавловского пед. института (1955-56); 2-й, 1-й секретарь МИД КазССР (1956-61);

3-й секретарь отдела культурных связей Посольства СССР в ОАР, Каир (09.1963-67); 3-й, 2-й, 1-й секретарь отдела Ближнего Востока МИД СССР (1967-73); консул Генконсульства СССР в г. Стамбул, Турция (05.1973-78);

и.о. генерального консула СССР в Турции (04.1974-?); советник Генерального секретариата МИД СССР (1978-84); советник Посольства СССР в Эфиопии (1984-89); эксперт Управления по работе с сов. посольствами МИД СССР (1989-92); 1-й зам. МИД Казахстана (1992-93); Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Венгерской Республике (11.06.1993-96); советник Министра иностранных дел РК (1996-97); начальник Управления контроля МИД РК (1997-98); начальник отделения повышения квалификации Чрезвычайных и Полномочных послов и руководящих работников МИД РК Дипломатической академии МИД РК (1998-99); преподаватель Каз. Академии управления и КазНГУ им. Аль-Фараби (с 1999)



"читаю лекции по дипломатии на английском языке в Казахско-Американском и Национальном университетах" (на 2013)



Чрезвычайный и полномочный посол РК



награжден орденом Креста средней степени со звездой, Венгрия, медалями.



"Заслуженный работник дипломатической службы РК"

"Заслуженный деятель Казахстана"



Автор книг: "45 лет на дипломатической службе" (2004) и др.



Женат (с 1956), жена - Ляйля Кадыровна Дощанова, химик по образованию. 2 сына. Старший сын - Рустем