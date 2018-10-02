Еще раз к вопросу об Исламе и его мнимых защитниках (полемика, окончание), - Б.Мусаев

12:48 03.10.2018 Бахадыр Ф. Мусаев.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ИСЛАМЕ И ОДНОМ ИЗ ЕГО МНИМЫХ ЗАЩИТНИКОВ -3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.



"Хак эгилса да,

Лекин синмайди"

Это узбекская поговорка. Дословно в переводе на русский язык: "Правду можно согнуть, но не сломать".

Еще у нас говорят: "Правда в глаза - не отрава".



Именно в контексте содержащегося смысла в настоящих строках, я бы хотел продолжить и подвести черту разговору на предмет озаглавленного. Заметьте, что спровоцирован он не мной

Безусловно, можно было промолчать, не обращать внимания на пасквилянта. Но, право, это не тот случай, чтобы ....

Ведь дело не в том, что меня с ног до головы окатили нечистотами. В том – то и дело, что дело не в том. А в чем же?

Вот об этом я сегодня скажу кратко, поделюсь с читателем информацией (1, 2,3, ...) для размышлений, например, на сюжет, кто есть кто, что стоит в действительности за сочинительством "запоздалый ответ..."?

Мы вынуждены открыть узбекский сундук, вытащить некоторые старые вещи тридцати летней давности (1987-1988 г.), стряхнуть с них пыль и привести в надлежащий порядок.

I

Информация 1. Август 1987 года.

Группа сотрудников сектора социологии Института философии и права АН Уз.ССР (ИФАН УзССР), ядро которой составили Бахадыр Мусаев, Бахадыр Умаров, Арслан Таксанов, Эркин Халилов, Малика Юлдашева, под руководством директора ИФАН Уз.ССР, проф Т.С. Саидбаева по поручению правительства республики приступили к работе по изучению социально-демографической ситуации в Узбекистане и ее последствий до 2010 г. Нам были открыты все двери, точнее, тайные сейфы государственных учреждений, в т.ч. Госплана, где хранились секретные папки. На протяжении нескольких месяцев мы занимались исследованием, поставив целью показать истинное социально-экономическое положение Узбекистане в контексте демографической ситуации, без утайки ее противоречивых сторон. Мы изучали, анализировали документы, параллельно проводили социологические опросы по всем правилам выборки ...., надеясь, что наш труд будет использован во благо республике.

"Внимательное знакомство с с расчетами экономистов, со схемами развития и развития и размещения производительных сил республики на перспективу, анализ результатов социологических исследований среди школьников, учащихся ПТУ, студентов вузов, призывников, работников партийного и советского аппаратов позволдили пр ранжировать пол степени значимости проблемы региона. Стало ясно, что все достижения республики, которые программировались на будущее, не имеют под собой реальных оснований: во – первых, отсутствует концептуальная база; во – вторых, схемы и прогнозы Госплана "слеплены" кабинетными деятелями далекими от проблем реальной жизни, конкретных интересов людей. Между тем казалось бы , яснее ясного - перед регионом стоит наисложнейшая задача по осуществлению прорыва в XXI век, век научно-технических переворотов, новейших технологий. Мы констатировали, что республика к этому практически не готова. В этом не вина народа – его беда" (см. об этом Бахадыр Ф. Мусаев "Я никому не хочу зла.. . только справедливости прошу"/ ж. "Звезда Востока" № 2 1991 г., с.72-81).

Фактически таковая направленность выводов наших исследований, вернее, правда, о сложившейся ситуации в Узбекистане..., делала прозрачный намек (указывала) на то, что это не вина, а беда узбекского народа, когда и где у него оказались такие руководители .

В нашей записке для ЦК КП Узбекистана, в частности, обращалось внимание на следующее.

"Решение многих (узловых) проблем будет зависеть от качественных характеристик населения, особенно молодежи. Именно эта сторона проблемы вызывает наибольшую озабоченность, так как среднее поколение нации, ее молодежь, мало подготовлено к жизни в условиях радикальной хозяйственной реформы, в условиях научно-технической революции. Качественные аспекты подготовленности узбекской молодежи (общеобразовательный уровень, жизненные ориентиры и ценности, миграционная подвижность, способность адаптироваться к новым условиям и многое другое) мало соответствуют тем реальным жизненным проблемам, в преодолении которых ей предстоит участвовать"

Далее, в обобщающем выводе настоящей записке для ЦК КП, нами отмечалось:

"Выход из социально- демографической ситуации, сложившейся в Узбекистане, потребует всестороннего комплексного подхода. Предстоит большая работа по созданию материальной базы, способной обеспечить оптимальную занятость населения... Следует, наконец, начать научно – обоснованную, рассчитанную на длительный срок просветительскую работу по регулированию рождаемости, изучить с этой целью зарубежный опыт" (курсив мой – Б.М.).

Естественно, авторы записки обращали внимание руководителей, что требуется разработать концепцию идеологической работы, в полной мере, учитывающей историческое прошлое и современный уровень социально-экономического состояния региона, и главное, духовное развития узбекского и других народов Узбекистана в контексте тех задач и трудностей, которые предстоит решать и преодолевать.



II



Информация 2. 1988 – 1989 гг.

Вышеназванной временной творческой группе Института философии и права АН УЗССР во главе с проф. Т.С. Саидбаевым руководители правительства в своем письме выразили благодарность. НО НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА. Социальная атмосфера в Узбекистане ... Кровавые события в Оше, Узгене, следом погромы в Фергане ...., - безрадостные реалии в межнациональных отношениях... И опять вместо честной оценки безрадостных реальностей - их лакировка, дежурные лозунги о национальной гордости, игра популистов – демагогов на национальных чувствах... Вспомним вновь: уже появились первые жертвы ферганской трагедии, бушевали пожарища, лилась кровь, а руководитель ЦК Компартии Узбекистана бесстрастно вещает о некоей бытовой ссоре в г Кувасае, за которой ничего якобы не стоит, кроме тазика с клубникой из – за которой де и начался сыр - бор

О чем это я? Да, да все о той же нашей записке, переданной нами правительству и ЦК КП Узбекистана.

Вместо того, чтобы, наконец, приступить к разработке соответствующей концепции экономической и социальной политики в Узбекистане, партийные работники разговорного жанра и иже, кто с ними, из тех, кого (в кого) по снайперски метко назвали (попали) "людьми в ошейниках" (С. Мадалиев), начинают "охоту на ведьм".

К началу 1988 г. партийное руководство Узбекистано "разоблачило" нас как промальтузиантски мыслящих ученых, посчитав, что выводы нашей записки зиждутся на мальтузианстве и потому де мы все беды усматриваем в высокой рождаемости населения, якобы настаивая на необходимость снижения рождаемости под лозунгом разумного планирования семьи". Это была полная подмена понятий, смысла, логики наших мыслей, ибо упор в нашей записке был сделан перво – наперво на необходимость решения задач по созданию материальной базы, способной обеспечить оптимальную занятость населения. В настоящей аналитической записке не было и намека на какое – то административно- командное планирование семьи. Речь шла лишь о просветительской работе среди населения.

Но так как наши положения из записки уже к началу 1988 г. профанированы, искажены, а мы представлены как...

Мне неизвестно, была ли команда "сверху": Ату их! Фас!

Вскоре группа Саидбаева, почувствовала открытую неприязнь со стороны "великих мужей" от науки - уважаемых обществоведов старшего поколения, привыкших, по обыкновению, заниматься лакировкой действительности, читай, и апологетикой сиюминутных политических обстоятельств. Словом, мы попали... Нас окружали конформисты, благоразумные старперы, они же лакировщики, апологеты... , не способные не столько по уровню интеллекта, а сколько по причине отсутствия смелости говорить с народом языком правды. Они стали буквально травить нас.

Мы были объявлены чуть ли "не врагами своего народа". Нам за глаза говорили, что мы некомпетентны, не патриоты... Между прочим, и сегодня содержание, тон "Несколько запоздалого ответа ..." А. З., его доводы для обоснования якобы нашей некомпетентности, антинаучности, антинародности, антипатриотичности, один к одному напоминают те же, что 30 лет назад нам в лицо высказывали небожители или здравствующие академики, член-корреспонденты, Все же, представляется, А. З. переплюнул их в плане приклеивания ярлыков, оскорблений в адрес проф. Т. Саидбаева .

Однако вернемся в зад, извините, в прошлое, воздадим должное "первопроходцам" по части навешивания ярлыков. Среди коих "пионеров", я бы отметил не только учителя А.З. проф. М. Усманова, бывшего завотдела агитации и пропаганды Андижанского обкома партии, советника советского посольства (начало 80-х гг.) в Афганистане, по сути, являющегося советником, уполномоченным от советского правительства, приставленным к Генеральному секретарю ЦК НДПА (Народно Демократической Партии Афганистана) Бабраку Кармалю, а и С.К. Зиядуллава, академика АН УзССР, Председателя Госплана Узбекистана, Э. Юсупова, члена –корр. АН СССР, действительного члена АН Уз ССР, вице- президента АН Уз. ССР, директора филиала Института марксизма – ленинизма...., члена ЦК КП Узбекистана, депутата... , Р. А. Убайдулаеву, д.э.н (ныне академика АН республики Узбекистан, директора НПО " Ижтимойи Фикр") . И разумеется, сегодня, если можно выразиться, что сам А.З. выступает в роли продолжателя их своеобразного духовного наследия . Все они, живые и мертвые, прежде по своему как могли (и могут) толкали и толкают науку .

Я вспомнил сейчас со смехом и с некоторым запоздалым удовольствием, да иначе не могу, ибо являюсь по определению А.З. "сов мазохистом", как, например, Честил Меня и Других членов временной творческой группы исследователей во главе с проф Саидбаевым, академик С. К. Зиядуллаев.

Вот фрагмент из его прямой речи на одном из методологических семинаров (или собрания), организованном специально для нас (группы .Т.Саидбаева) в Президиуме АН УзССР.

"В записке прогнозируется безработица и этот тезис вызовет (вызывает) нездоровые чувства и озлобления людей".

Дальше – больше. Его заявлению активно поддержали Аманулло Файзулаевич Файзуллаев, д. ф. н., зав сектором Института Философии и права АН Уз ССР, Абдулхай Касымович Валиев проф, д.ф.н. (Институту философии и права АН Уз ССР. Они сошлись воедино в утверждениях, что мы оскорбляем всем духом записки национальные чувства узбекского народа: "Положения и выводы докладной записки играют на руку шовинистам", "оскорбляют национальные чувства узбекского народа", "искажают его облик".

Примечательно, что наша озабоченность здоровьем допризывников и актуализации этой проблемы тем, что растет численность солдат- узбеков, они восприняли как стремление противопоставлять узбеков и русских, предотвратить численность солдат-узбеков. Нам вменялось в вину, что мы не отразили достижений Узбекистан6а за 70 лет Советской власти, хотя сам характер поставленной нами задачи исключал такой перечень.

И совсем уж этот фарс обсуждение – осуждение нашей записки закончилось тем, что в "дискуссию" вступила Рано Ахатовна Убайдуллаева, д.э.н., зам директор Института экономики АН Уз. ССР. Она вдруг вставила замечание, что в последнее время в Центре (Москве – прим Б.М.) в центральных изданиях СМИ стали писать, что в Узбекистане более 2 –млн безработных. И это, по ее словам, возмутительно, потому что якобы перевирают там. Между тем, оказывается, согласно ее методике расчетов в республике лишь 1 млн. трудоизбыточных ...

Я здесь не удержался, не вставая места, подал реплику.

- _Рано Ахатовна, я читал в прошлом году(1987 ) одну вашу статью, где согласно вашему утверждению в Узбекистане насчитывается не менее 1,5 млн. безработных.

Получается, что Вы так усовершенствовали свою методику расчетов, благодаря которым у нас в республике значительно уменьшилось число безработных Я так понимаю, это ваш вклад в экономическую науку.

Она не сказала ничего в ответ. Лишь еще более порозовело ее лицо

Здесь поднялся со своего стула председательствующий вице-президент АН Уз ССР Эркин Юсупович Юсупов с возгласом.

- Товарищ Мусаев, Вы не умеете вести себя... Попрошу вас выйти.



Вот и все и не далеко не все о том, в моем понимании и объяснении вопроса о том, откуда растут ноги, скажем так, мягко выражаясь, злопыхательства А.З., навешанных им ярлыков Т.С. Саидбаеву, ...

Разве не очевидно: А.З. собственным воображением создал для себя некие образы проф. Проф. Саидбаева и Б. Мусаева, а затем вошел в раж ( во вкус) "разоблачать", вывести нас в "злейших врагов узбекского народа" Читая "Несколько запоздалый ответ....", я был в недоумении, зачем наводить тень на плетень, врать безбожно, при этом смешав в кучу многое, а именно, не соединимые между собой явления, факты, события. Здесь, в самом деле, и про "всемирного Изгоя", выкрики невнятного содержания в отношении историков (цитирую)

"кое-кто горе ученых-историков находятся в тисках "научного бандитизма", получившего тотальное распространение в современном Узбекистане, и им нужно дать заслуженных пинков". И спохватившись, что не о том говорит, садится на свой облюбованный конек, иначе говоря, спекуляцию всякого рода плоскими формулировками. Так и здесь завершает свою "мысль" относительно "горе ученых –историков" утверждением "это не дает основание, чтобы считать тебя ( имеет ввиду меня – прим. Б.М.) адекватным социологом, чистоплотным человеком !?"

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Да, я было задался целью показать лицо А.З. как человека, который, судя по характеру и содержанию его рассуждений, где он пытается размышлять о том, например,

что по его словам " ...жертвенность (шахидство) становится единственной возможностью для ответа агрессору (Израилю, государствам Запада, тоталитарным режимам)..."

или, когда

проводить надуманную параллель между событиями февраля 1918 г. и т.н. "узбекским делом" 80-х гг.. , то отпадает надобность обстоятельного анализа, чтобы не увидеть за всеми этими неуклюжими, плоскими, по сути, недоношенными мыслями, неистовствующего "критического критика", человека без тормозов. Это обнажается в тех случаях, когда и где особенно требуются трезвость и ясность мышления, последовательность ...Зато издержки таких "мелочей" с лихвой восполняются продвинутым мировоззрением непримиримого борца, который, согласно его же (А.З) ниже приведенных утверждений помогают ему выступать против сионизма, против "всемирного Изгоя, каким являлась всегда, является и теперь Россия" (З.А.) , разумеется, стойкого и последовательного патриота, непримиримо настроенного против "злейших врагов узбекского народа" (типа проф Саидбаева – прим Б.М.), включая людей подобных Б. Мусаеву, с присущим им "сов мазохистким мировоззрением провокатора".

Натурально ведь, что видим позиционирующего себя не без заметного самолюбования, какой он (А.З.) редкостного ума человек, гуманист, защитник узбекского народа, стало быть, и всех мусульман, мусульманства, разумеющего по его же словам "извечный рационализм, гуманизм ислама, шариата – основоположений Корана, Тафсиров, законов шариата".

На самом деле, . разве не очевидно, что явленного нам философа (востоковеда и исламоведа в одном лице), повторим вновь, отнюдь не отличает логика, трезвость и ясность мышления. Зато налицо черты человека самовлюбленно демонстрирующего знания истории ислама, естественно, претендующего на репутацию знатока Корана и, конечно, патриота и защитника ...

На мой взгляд, А.З. как есть проявляет себя банальным демагогом, лгуном, человеком с задатками того типа националиста, которого (предположу) отличает такого рода преданность и бездумная любовь к своей нации, что она не может скрыть, что за разговорами о мусульманах и мусульманстве, в действительности, он ставит превыше всех свой народ и соответственно нацию, ради благополучия которого и светлого будущего на словах готов на все, а на деле и на ложь, демагогию, беспощадность, полное подавление его (народа) врагов, признанных и объявленных самолично "несправедливыми, бесчеловечными, ...нечистоплотными существами"

При этом все вышеуказанные черты А.З. органично соединяются в нем так, что по призванию и по жизни он, в лучшем случае, проявляется как конформист, хорошо приспосабливающийся к любой системе и во все времена. Не буду голословен. Вот следующая информация ( 3 )для размышлений.

1991 – 1992 гг.

Я не помню, что когда- либо задавал вопрос, требуя ответа, как пишет А.З.: "Абдукадыр! Объясни мне, в чем суть фанатизма, экстремизма наших мусульман?!". Никогда с ним не говорил лицом к лицу, разве, что однажды после провозглашения независимости, в конце октября( или ноября) 1991г., гуляя по Бродвею (бывшая улица К. Маркса), увидел, что в летней чайхане сидит пестрая кампания. Ба! Знакомые все лица "эрковцев",и "бирликовцы". Вот проф А. Арифов. Я подошел ближе. Поздоровался... и услышал разговор о синергетике. Насколько помню, здесь находился Абдукадыр Захидов, который был в центре внимания. Как раз в тот момент, он, придав своему лицу многозначительность, говорил: нам, ведущим ученым, руководство Узбекистана поручило, используя учение о синергетике и ее методы, обосновать концептуально безальтернативный, исключающий оппозицию путь политического развития Узбекистана.

Вместо P.S.

Не знаю почему, но сейчас мне вспомнились мимолетно эпизоды 1991 /1992гг . Видимо, потому вспоминаются, что они связаны опосредованно и непосредственно с бурным периодом политической жизни Узбекистана, которые я ощутил отчасти и на себе.

3 сентября 1991 г. Минюстом Республики Узбекистан зарегистрирована Демократическая партия "Эрк". В том же году, она (партия "Эрк") открыла Университет демократии. М. Салих, председатель названной оппозиционной партии своим приказом назначил ректором университета, если не ошибаюсь Тахира Каримова, преподавателя кафедры философии Государственного Института народного хозяйства.

1991 г. На Пишпекской улице штаб "Бирлика"... Президентские выборы в декабре 1991 г....

1992 г. в здании партии "Эрк", расположенном недалеко от Генеральной прокуратуры прочитаны первые лекции для активистов (бирликовцев, эрковцев, ...) .., Кстати, лекции эти читал проф. М. Усманов.

Отказ М.Салиха от мандата депутата летом 1992 г. .. Начало репрессий против членов партии "Эрк", идеологическое наступление очерняющее оппозиционеров ... В декабре 1992 г. арестован Генеральный секретарь ДП "Эрк" А. Арифов, вслед за ним ....

1993 г. 5 января с. г. я взял интервью у М. Салиха..., события последовавшие за этим, коснулись лично и меня, коренным образом изменив мою судьбу. В этот год окончательно ...

Словом, оглядываясь назад, невольно думаю: вот таким образом начался безальтернативный, исключающий оппозицию путь политического развития Узбекистана. Сегодня же... Впрочем, поживем и увидим. Говорят ведь, что у каждого времени свой устав, герои и антигерои, провокаторы и люди без чести и совести, попросту, если называть их своими именами, это демагоги и мерзавцы, клеветники – подонки.

Все же и они ведь люди, к которым испытываю смешанные чувства презрения и жалости. Я не прощаю их за зло. Сказано

"Если вы творите добро, то творите для самих себя, а если творите зло, то для себя же..." (17: 7).

Пусть простит Аллах. Он грозный, но Любовь и Справедливость, Свет, словом, все Хорошее и Доброе от Него, преисполненного МИЛОСЕРДИЕМ.



Бахадыр Ф. Мусаев 02-03. 10. 2018 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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