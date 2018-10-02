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    Туркменистан   | 
За здоровый образ жизни нездоровыми методами (туркменский опыт), - П.Бабич
13:17 03.10.2018

По данным ВОЗ в Туркмении одно из самых низких потреблений табачных изделий в мире. Думается, не за горами тот день, когда чиновники ВОЗ смогут на радость себе и всем неравнодушным к теме констатировать, что Туркмения вышла в мировые лидеры и по потреблению алкоголя на душу населения со знаком минус. Однако вряд ли туркменский опыт борьбы с вредными привычками пригодиться мировому сообществу и сомнительно, что кто-то захочет его позаимствовать.

Местный метод борьбы за здоровый образ прост, как дважды два. Путем искусственный ограничений на импорт и сокращением розничных точек сбыта создается дефицит, а затем без каких-либо объяснений продукция и во все исчезает с прилавков. Пока с горем пополам, помыкавшись и отстояв в очереди, страждущие еще могут приобретать табачные изделия. С алкоголем
все значительно хуже. После выхода "национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркмении на 2018-2024 годы" магазины по реализации спиртного закрываются в массовом порядке, а вся алкогольная продукция изымается. Только в столице в течение двух дней были закрыты все торговые, продававшие спиртные напитки по государственной лицензии.

Таким образом, власти собственноручно формируют очередные черные рынки там, где априори их не должно быть и лишают государственный бюджет существенной выручки от акцизов на алкоголь и табак. Конечно, местным любителям небо покоптить и зеленого змия придется туговато. Но, как говорится, голь на выдумку хитра и к тому можно не сомневаться, что на помощь потребителю придет контрабанда. В конце концов, туркменские наркоманы уже давно в подполье и особых проблем с приобретением наркотиков не испытывают.

С помощью сотрудников туркменских правоохранительных органов наркоторговцы организовали устойчивый канал трафика наркотиков из Афганистана и Ирана, откуда в страну поступают героин и метамфетамин соответственно. Ту же дозу героина сегодня в Туркмении одну дозу героина можно приобрести по "смешной" цене – всего за 3-5 манатов (около 50 центов).

Впрочем, для властей проблемы как бы ни существует. Правительство республики вообще не уделяет внимания разрешению этого пагубного для генофонда нации вопроса. А тем временем количество официально зарегистрированных наркоманов растет по всей стране. Конечно, никакой
статистики по наркомании в стране в открытом доступе нет, но в той же Лебапской области в местной лечебно-принудительной колонии Туркменабада, рассчитанной на 200 человек, содержится более 350 наркоманов. Почти половина из них женщины 20-30 лет, остальные – подростки и молодежь, чей возраст не превышает 25 лет.

Полина Бабич, РГСУ, Москва

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1538561820
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