Как нарушаются права туристов в Кыргызстане, - М.Кылжыев

13:58 03.10.2018

Как нарушаются права туристов в Кыргызстане



По непонятным причинам в последнее время на территории южных областей Кыргызстана значительно активизировалась деятельность различных международных неправительственных организаций, направленных на реализацию проектов в социальной сфере. Так, в начале августа в городах Кербен и Каракуль Джалалабадской области были открыты Центры бесплатной юридической помощи, где предусматривается выдача консультаций со стороны юриста, нотариуса и адвокатов.



Следует отметить, что в рамках проекта сотрудники ЮСАИД, в процессе проводимых бесед с представителями социально-уязвимых слоев населения - это представители нацменьшинств и студенческая молодежь, особый интерес проявляют к фактам возможного притеснения их прав и свобод гражданами титульной нации, оказания на них давления со стороны членов ОПГ.



Вместе с тем, реализаторы проекта ввиду начала свободного функционирования пунктов пропуска на узбекско-кыргызской госгранице, предпринимают попытки по добыванию сведений по фактам неправомерного отношения военнослужащих к гражданам, пересекающим МПП.



После установления дружественной политики между Республикой Узбекистан и Кыргызстаном, многие граждане Узбекистана выезжают в Кыргызстан с целью проведывания родственников, либо отдыха в курортных зонах. Что в свою очередь используется отдельными коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, занимающимися временной регистрацией иностранцев в стране.



Ввиду дешевой путевки на отдых в курортную зону на озере "Иссык-Куль" большое количество граждан Узбекистана приезжает в Кыргызстан. По действующему законодательству, пребывающие в страну на срок более 3 суток иностранцы, обязаны пройти регистрацию в правоохранительных органах на местах, где госпошлина равна 100 сом, и регистрация осуществляется в течение трех дней. Вместе с тем, в случае размещения иностранного гражданина в гостинице, курортном пансионате или доме отдыха администрация данных заведений, осуществляет регистрацию без участия иностранца, предварительно включая госпошлину в цену проживания.



Принимая во внимание отсутствие паспортов у прибывающих на отдых иностранцев (их паспорта хранятся в лечебных учреждениях и пансионатах) сотрудники правоохранительных органов нарочно организуют проверку документов по местам проведения досуга граждан. При этом, в случае выявления отсутствия документов удостоверяющих личность, сотрудники, без внесения ясности под угрозами выдворения из страны вымогают у отдыхающих денежные средства. По данным фактам от граждан других государств поступает ряд жалоб в адрес администрации домов отдыха и гостиниц. В этой связи, во избежание создания негативного имиджа и недопущения попадания иностранных граждан в неблагоприятные ситуации, администрация принимающей стороны вынуждена давать "на лапу" сотрудникам местной милиции, которым сухая ложка рот дерет.



Мулдыгары Кылжыев