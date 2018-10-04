 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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До таджикской весны осталось совсем немного…, - А.Шоев
13:32 05.10.2018

До таджикской весны осталось совсем немного…

Религиозные экстремисты в Таджикистане, как и их "соратники" во всем остальном мире, занимаются подрывной деятельностью против территориальной целостности и политической стабильности государства. Террористы, удобно маскируясь под религиозной оболочкой, постепенно добиваются своих целей, начиная с попавших в поле зрения небольших групп людей. Затем они оказывают определенное воздействие на их психику и сознание, склоняя к агрессивным действиям.

Такие деструктивно настроенные ячейки религиозно-экстремистских и террористических течений функционируют почти во всех регионах Таджикистана. Например, недавно правоохранительными органами Хатлонской области был задержан один из сторонников религиозно-экстремистского течения "джихадизм" Жалол Файзиев, житель района Ш.Шохина (бывший Шурабадский район).

В ходе следственных мероприятий было установлено, что Ж. Файзиев, пребывая в качестве трудового мигранта на территории России, попал под влияние сторонников вышеуказанного течения и прошел диверсионно-террористическую подготовку в одном из лагерей БФМТ в Сирии. По возвращении на постоянное место жительства организовал подпольную "худжру", где в течение последних семи месяцев занимался обучением местной молодежи, а также вел активную агитационно-пропагандистскую деятельность по вовлечению в свои ряды новых сторонников.

На основании показаний Ж. Файзиева, за причастность к РЭТ "джихадисты" на территории Хатлонской области осуществлено задержание его преступных сообщников Холярова Бобуржона, Неъматзода Фурката, Чориева Хусниддина, и Яхеева Рустама.

Раджбаров Кахрамон, выехав на заработки в Москву, попал под влияние "московского джамоата" джихадистов. В настоящее время занимается обучением догмам данного течения трудовых мигрантов из Центрально-азиатских республик.

Печально, что в последнее время все больше под влияние радикальных террористических групп и ячеек попадает молодежь. В настоящее время 70 процентов населения Таджикистана находятся в возрасте до 30 лет. Большинство из них не имеют соответствующего образования, чаще страдают от безработицы и плохого здоровья. Такая молодежь обычно больше всех рискует стать жертвой или виновником насилия.

Президент страны, неоднократно призывал молодое поколение республики приумножать богатства Таджикистана, повышать ее статус на международных площадках. Но в то время, как социально-экономическое положение молодежи на очень низком уровне, а радикализация исламской молодежи набирает обороты, отсутствие элементарной возможности трудоустроиться может привести не к приумножению богатства, а к большому взрыву. Именно эти обстоятельства как раз в свое время послужили основой концепции "молодежного бугра", которая сыграла пагубную роль в событиях "арабской весны".

До таджикской весны осталось совсем немного…

А.Шоев

Источник - ЦентрАзия
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