Умерла оперная дива Монсеррат Кабалье

09:01 06.10.2018

Полное имя Мари́я де Монсерра́т Вивиа́на Консепсьо́н Кабалье́ и Фольк (кат. Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Folch; 12 апреля 1933, Барселона - 6 октября 2018) - испанская оперная певица (сопрано). Прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Огромный репертуар (88 ролей), около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии - от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.



Обучалась в консерватории при барселонском театре Лисео и окончила обучение в 1954 году. Поступила в 1956 году в Базельскую оперу, где в ее репертуар вошли роли Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи.



Между 1956 и 1965 годами Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах разных городов Европы - Бремена, Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона, а также исполнила в Мехико в 1964 году партию Манон в одноименной опере Массне. Международная известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти (концертное исполнение в "Карнеги-холле").



В 1964 году она вышла замуж за Бернабе Марти. В 1966 году родился сын Бернабе, 1972 году - дочь Монсеррат.





