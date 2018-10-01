Эксклюзивная история Коканда, - Бахромхонтура Махдумзод

00:17 08.10.2018 Бахромхонтура Махдумзод



Спящая Красавица Ферганы



Эксклюзивная история Коканда, зафиксированная махаллинскими историками пока еще не изучена достойно. Потому что не было до сих пор соответствующих исследователей. Варяги и пришлые не в счет, они обязательно находятся на идеологической платформе лжи, расизма, шовинизма, очерняющей во всем коренные народы многострадальной Трансоксании и всячески восхваляющей все европейское, имперское, колониальное… Более того они не владеют языками местных народов исходя из того же презрительного к ним отношения. Однако если кто-то из них сможет овладеть с горем пополам устным общением с местными, почему-то считает себя обязанным быть рьяным маргинальным черносотенцем, хотя наружно тщательно будет прятать свой великоросский шовинизм. Таких многоликих особей приходилось встречать в Самарканде, Сурхандарье, Фергане.



Обычно ими пользуются ушлые околонаучные деятели Ленинграда и Москвы. Например, есть такой институт имени Миклухо-Маклая громко обозначенный "антропологическим и этнографическим". Сотрудники института обязаны знать языки народов, которых они пытаются как-то расписать в своих публикациях. Однако ни один из них своих "хлебных" языков не знает. Есть среди них родившиеся либо выросшие среди аборигенов Средней Азии и кое-как несколько слов запомнившие для похода на базар. Теперь они признанные мэтры данного заведения. Однако именно эти горе-знатоки прежде всего из-за незнания языка и культурологии коренных народов Средней Азии захламляют науку громадным массивом фальсификаций на тему истории, исторической географии, краеведения, культурологии, литературы, философии, этнографии и этнологии нашей Трансоксании.



Впервые в советское время, не найдя специалистов проблемы на свой собственный страх и риск расписывал после тщательного изучения Авесту и зороастрийские жреческие секреты Дэн-Намак прежде всего для себя по посылу самоидентификации. Однако мои скромные труды были опубликованы в Амстердаме и Копенгагене как "Абастост" и "Секреты санскрита Дэн-Намак". Парадокс заключался в том, что при серьезном увлечении и очень пристальном интересе к этим источникам европейского научного мира, во всей Средней Азии никто этой научной проблемой даже не интересовался. Не нашел даже посвященных в эти вопросы людей ни в Ташкенте, ни в Душанбе - среди подлинных прямых потомков традиционно зороастрийского региона. Поэтому впоследствии осознав неактуальность изучения Авесты и текстов санскрита происходящих из древнего источника переключился в другие интересные сферы и пришлось увлеченно заниматься археологией, географией края, гляциологией, спелеологией. Исследовал ледник Арча-Баши из которого проистекают реки Исфайрам, Шахимардан и Сох. Еще в 1988 году принес в высокие кабинеты фотографии опасных морен этого ледника, грозящих прорваться большими объемами селевой шуги (смесь воды, грязи, камня, льда), однако никто в областном аппарате даже не почесался. В результате те же самые скоты нагло врали, выступая с пеной на губах в свое оправдание, когда 8 июля 1998 года Арчабаши прорвал свою северную морену и громадный сель снес урочище Шахимардан погубив десятки тысяч людей, о чем запрещали говорить и писать при режиме Каримова.



Аловутдин бесконечно прикрывающий с юга Туркестанский Хребет, названный ушлыми колонизаторами именем лазутчика-разведчика Федченко, прошел несколько раз вдоль и поперек по маршруту Сох - Самарканд, спускаясь с Фанских гор, которые Высоцкий находил самыми прекрасными в мире. Побывал в пещерах Айик-Ункур, Девайрон-Ункур, Геологической, Калта-Камар, Кони-Гут, Пошшо-Ипак, Тош-Ункур, Чиль-Устун...



Впоследствии занялся запутанной историографией Кокандского государства, что привело к монументальной работе о Фронде Ферганы. Оказалось - все русскоязычные источники по истории Коканда абсолютно лживые. Почему-то все авторы постарались безбожно врать в угоду своему государству, классу, нации. При этом очень старательно обходили подлинную историческую фактологию абсолютно полностью игнорируя великолепные труды махаллинских историков, даже если они были родом из зарубежных Афганистана, Ирана, Кашгара. Мне помогли найти правильный вектор поисков монографии ученых Джувонмардиева, Мухаммадиева, Набиева и даже каталог под редакцией Троицкой.



Современные совковые невежи и постсовковые безграмотные графоманы ХХ1-столетия даже не представляют какова была подлинная история, культурология, философия жизни уникального древнейшего оазиса цивилизации, условно называемого русскими Коканд. По сути это миниатюрная Трансоксания. Такая же благодатная райская земля обильная лучшей в мире водой между полноводными Саями белопенных горных рек Исфара и Сох. Именно здесь между двумя параллельными речками с востока и запада впадающих как две вертикальные черты в своем основании в полноводную континентальную реку Сыр-Дарью еще с доисторических времен жили высокие и стройные брахецефальные европеоиды по антропологии ферганцы, называемые махаллинскими историками КУКТУНЛИЛАР "одетыми в синие одежды". Они и сейчас носят национальную верхнюю одежду - чапан только синего и в крайнем случае зеленого цвета. Между тем мало кто из них различает цвета зеленый и синий, применяя расхожее обозначение - универсальное слово "кук". Место это из-за райского климата и тишайшего спокойствия называли ХОБАНД (спящий). Потому что все попадающие сюда с дальней дороги почему-то сразу засыпали и сладко высыпались как нигде в другом месте и других краях. Здесь была особая аура. Возможно причина этой уникальности в низменности земли, ведь Коканд расположен на самом дне Ферганской Котловины и здесь атмосферное давление выше других мест. Еще может быть причина в особой свежести от близости шумно протекающих нескольких Саев горной воды Анхор, Гальча-Сой, Катта-Сой, Найман-Сой. Со временем в средневековье с поднятием великолепных зданий и городских стен этот чудесный город на всем Востоке стали называть Хобанди Лятиф, что означает Спящая Красавица. Однако уже к нашествию монголов город приобрел звучание Хуканди Лятиф.



Конфедерация Мингов



Государство Мингов основывалось на военной демократии пришлых в Ферганскую Котловину племен Дашти Кипчака. Возможно не все из 92/96 известных племен алчин, анмар, аргын, арлат, байаут, баташ, буркут, бурлан, бурят, гирей, джулгут, джулджут, джуналахи, джурат, джыйыт, илачи, кабаша, канглы, кардари, кары, кереит, килекеш, килечи, кимат, кият, конграт, куджи, курджалык, кыят, мангут, меркит, нуджин, оглан, онпут, пуладчи, рамадан, санхиян, табын, тангут, тартыл, татар, туркмен, убрят, уйурджи, уйшун, урйуз, фахыр, хафиз, хытай, шуджа-ат, шуран, шымырчик, юрга осели в Фергане.



Однако здесь имеются остатки сотен других этнонимов, не включенных в таблицы 92/96 племен, но особенно выделенных в локальной топонимике Х1Х - начала ХХ столетия. Как например: авгон, араб, бадай, бешбола, бешкапа, дараджат, джалаут, джалоир, джубурган, дурмон, калмак, капчугай, каучин, киргиз, кохат, куджалык, куралаш, кыпчак, кыргын(л), кырлык, кышлык, мамасаит, найман, сарой, тама, теит, тилов, тубан, туда, тургак, турган, турклар, турмаут, тюрк, уйгур, самуймаут, утарчи, ширин, шуран, чакмок, чоркас, чимбой, чувуллак, ябу, яильма.



Обычно в Трансоксании выделяют самые мощные племена Дурмон, Кунгрот, Мангыт, Найман и не упоминают Мингов. Однако Минги могут оказаться под названием Марка.



Минг, юз, кырк, он, беш составляют единую семью родов крупнейшего племенного образования. Естественно Минги были самыми авторитетными и могущественными среди всех племен, населяющих Фергану. Поэтому по всем законам логики им необходимо было собрать другие племена под своей рукой. Этому способствовали великие ишаны Ашта, мюридами которых стали все тарговинцы, начиная с легендарного Чамашбия Бобо, могиле которого приходят поклониться паломники, знающие святыни Ашта и Бобои-Об. Бухара данного периода номинально считалась сюзереном Ферганы и при власти там находилась династия Джанидов. Правителем Бухары был Убайдуллахан Второй (1702 - 1711) сын Субхонкулихана, который был прямым потомком Джучихана через сына Тукай Тимурхана. Основатель - первый хан этой династии Джанибекхан был племянником того самого Симеона Бекбулатовича, правившего Русью в должности "Великого князя всея Руси" в 1575 - 1577 гг. которому Иван Грозный всегда официально уступал престол.



Таким образом, в кишлаке Таргова на мазаре-могиле Чамашбия-Бобо, состоялся священный обряд "Ок Фотиха", проведенный великим ишаном Ашта Мирза-Ходжа Ишаном (Эшони Калон). Именно он благословил на царство выдающегося представителя Мингов Шохруха ибн Ашурбия. Это означает, что владетели Ферганы в лице "Чадакских Ходжей", неправильно указанных Бартольдом (они же были Великими Ишанами Ашта - Эшони Калони Ашти) будучи этническими таджиками передают эстафету правления регионом племенной конфедерации ферганских узбеков в лице Мингской династии.



Этот немаловажный штрих исторической фактологии неизвестен и непонятен русским, а тем более европейским историографам, потому что никто из них не знает языка "ширу-шакар", не разбирается в элементарных тонкостях сартско-таджикского менталитета.



Когда образовалось государство Коканда на базе древних сакральных резиденций мазаров Дехкон-Туда и Таргова, боевые племена пришлых степняков-шейбанидов еще в недавний период русской революции и гражданской войны называемые в этих краях "Элатийя", объединились в единую конфедерацию при голосовании демократическим способом Степного Равноправия под эгидой семи самых многочисленных племенных объединений, имеющих возможность выставлять тридцать тысяч всадников по одному с каждой кибитки: Джалоиры, Казахи, Каракалпаки, Кенагасы, Кипчаки, Минги, Найманы.



Этот принцип государственности называется Орда и классифицируется как военная демократия. Точно также древние монголы организовывали Орду у себя и ее лидером был Джамуха. Впоследствии коварный Темучин перетянул на свою сторону продажных вождей племен, чтобы победить Джамуху и ему это удалось. Однако потом избравшись Чингисом, ему пришлось становиться солдатским императором и ни на один день не прекращать захватнических войн обогащения. Впоследствии точно таким же солдатским императором стал Амир Теъмур Гораган Сохибкиръан. Государство Теъмура держалось на трех китах: армии, налоге, торговле. Независимое государство узбеков на стыке веков держится на: армии, полиции, налоге. Почему-то отсутствует современная экономика.



Красивый этноним "Минг" звучит как числительное "Тысяча" и это происходит из того факта, что в составе крупнейшего и мощнейшего суперплемени Минг состояли средние и мелкие племена Юз, Кырк, Он, Беш. Между Нау-Пролетарской самой западной ж/д станцией на землях Ферганской долины и Карасу самой восточной ж/д станцией можно насчитать не один десяток селений, названия которых производные от этих числительных. Например, Юзы расселились от самых западных земель на входе Ферганской Котловины до нынешней ж/д станции Рапкон, также с ними вместе селились Кырки и Оны. Далее идет расселение племен Беш на территории нынешних Бешарыкского (бывшего Кировского) и Узбекистанского (бывшего Кагановичевского) районов. Еще дальше ближе к Коканду селились Найманы с охватом засоленных земель до самой светлой Сыр-Дарьи. Большие селения Минглар находятся на восток, запад, север и юг от Коканда в разных удалениях. На восток от Коканда расположены селения кенагасцев Катта-Кенагас, Кичик-Кенагас, хотя они живут в Багдадском, Бувайдинском и Ленинградском районах. Далее на восток и юг земли Джалоиров, главное селение которых под своим этнонимом-топонимом расположено не доезжая Ок-Ера и Риштана. Везде, где не было оседлых городов и селений в условиях степей и пустынь Ферганы обитали Кипчаки, не изменяя кочевой образ жизни. Каракалпаки занимали всю акваторию Сыр-Дарьи по обоим берегам реки.



Казахи участвовали в конфедерации Мингов потому что были мюридами великих ишанов Ашта - прямых потомков Махдуми Аъзама. Первоначальный сакральный центр Ашт свое духовное влияние распространял на Арашон, Ангрен, Джеттысу до Кашгара, Ферганскую Котловину, Памир до Каратегина, Самарканд. С приходом русских в эти края древний горный Ашт оказался в зоне оккупации неверных, для жителей Бухарского эмирата более значительной духовной цитаделью стал Кобадиен на бурной горной реке Кофирнихон. Однако своего сакрального значения Ашт никогда не терял и до сих пор для таджиков Ферганской Котловины является духовной цитаделью, находясь под священной вершиной Бобои-Об. Одно только участие казахских султанов в Конфедерации Мингов доказывает успех наступательной политики Коканда в завоевательных кампаниях в Дашти Кипчаке. Исторический Курултай Туркестана избравший казахского султана Таваккаля верховным главнокомандующим и великим ханом для отражения джунгарского нашествия проходил под руководством Великих Ишанов Ашта и активным обязательным участием войска Кокандского ханства, на тот период истории ограниченного своими границами в пределах Ферганы. Как известно объединенные силы Туркестана дали достойный отпор джунгарам.



Как видим киргизов в Конфедерации Мингов не было, потому что они появились намного позже при Эридоно-бии. Валиханов Чукан Чингисович свидетельствует о том, что киргизские племена "адыгене" с середины ХУ111-столетия занимались хлебопашеством вокруг Маргилана и Оша, тем самым подтверждая тезис предоставления киргизам земель Эридонобием. Между прочим, мало кто из его казахских биографов знает, что Валиханов для полного обретения образа маргиланского купца Ахмадбая долго жил в процветающем поныне прекрасном медресе Саид Ахмад Ходжи в Маргилане до своего вояжа в Кашгар.



Военную демократию Мингов нарушил Олимхан кардинально изменив структуру войска и государства своими реформами. Он обязал служить всех без исключения в регулярных войсках по мере надобности. Более того, именно Олимхан впервые создал регулярные наемные войска государства преимущественно из предгорных таджиков, называемых в Ферганской Долине "гальча" (галька), которые сильно боялись его и называли Шери-Гарон. Именно Олимхан отменив институты демократии создал институты монархии и себя назвал Великим Ханом, а до него вожди государства назывались очень скромно Биями как бы избранные всенародно на курултае племен общим голосованием, хотя и были подняты условно символично, лидерами крупных племен Конфедерации Мингов сидящими на белом войлоке на уровень головы с троекратным криком "Хон, хон, хон !!!"



Необходимо отметить, армия Коканда при братьях Олимхане и Умархане - первых двух великих ханах Коканда нагоняла страх на все без исключения соседние государства, будучи самой мощной на всем Среднем Востоке. Кашгар был завоеван на востоке, Дашти Кипчак на северо-западе, Джеттысу на севере, Ура-Тепа, Самарканд, Шахрисябз на юго-западе. Земли Коканда простирались на севере до Семипалатинска и Омска, на западе весь Дашти Кипчак до Оренбурга, на юге весь Каратегин до Афганистана, на востоке Кашгар до Хотана. Например, эмир Афганистана Дуст-Мухаммадхон мог выставить ополчение количеством в лучшем случае максимум 20 000 белуджей, пуштунов, таджиков, туркмен, узбеков, хазарейцев… Что и привело его к неминуемому поражению в первой англо-афганской войне. Хан Коканда Олимхан мог выставить сразу 100 000 человек из которых 80 000 были кавалеристы номады, а 20 000 были отборной пехотой из оседлых горожан-сартов. С этим войском он шутя взял Ташкент, а затем и Сайрам, получил прозвище Золимхан. Недалекие в государственной политике шейхи Туркестана предали его анафеме по-мусульмански. Необходимо напомнить, что сразу после этого он был убит в результате внутреннего подлого заговора. Эстафету принял просвещенный Умархан, провел реформу сократив регулярные войска до 40 000 воинов и последовательно завоевал все земли до Оренбурга, за что был назван мусульманским клиром "Амир уль-муслимин" (Повелитель мусульман). Однако и на север до Омска и Семипалатинска казахские султаны были его вассалами-данниками. Правда потом макиавеллическим искусством русской дипломатии почти все они были куплены за мешки империалов-червонцев каждый в 11,5 граммов чистого золота весом, вследствие чего обогатились на века, что мы и наблюдаем теперь в ХХ1-столетии. Именно продажность степной аристократии позволила русскому агрессору приблизиться к материнскому домену ханства, а продажность северных дикокаменных каракиргизов начиная с "бугу и сарыбагышей", помогла окончательно овладеть всеми землями государства до Каратегина и Дарваза, до Иркештама и Кашгара. Необходимо напомнить всем современным историкам Средней Азии, что, если бы не было предателей казахов, киргизов, поволжских татар рьяно помогавших русским войскам еще неизвестно как сложилась бы историческая ситуация и смогла бы Россия стать самым большим колонизатором планеты, захватив Кавказ и Среднюю Азию вместе с Дашти Кичаком?..



Коканд имел в государственном управлении три партии. Самая многочисленная и мощная партия была Сартская. Она была мощной не из-за того, что состояла из многочисленного оседлого населения городов и сел, основного производителя материального богатства. Прежде всего мощь Сартов происходила из относительно высокой интеллектуальности и образованности. Когда дикокаменные каракиргизы как обычно в наши дни (1990, 2010 гг.) творили свои разбои и убийства, достаточно было ферганским Сартам подойти со своими пушками в Ош и все кровожадные головорезы-убийцы бежали на Чон-Алай, торопясь спрятаться в карстовых норах высокогорных пещер, кротами сидели там, дрожа от страха.



Второй по значению была партия Кипчакская, породненная почти каждой своей семьей с Мингами. Особенно утвердилось ее значение с возвышением Мусульмонкул-Чулока в должности Мингбаши и он единовременно стал визирем, главнокомандующим, регентом. Будучи вождем лидирующего рода Кугай он породнился с Шералиханом выдав за него сестру Еркиной и, она родила хану несколько сыновей третьим из которых был Худояр. Именно за этого 12-летнего мухомора Мусульмонкул-Чулок выдал свою 15-летнюю дочь. Это дало ему беспроблемно править государством даже после убийства Шералихана сторонниками Муродхана, представителя династийной ветви, начинающей от Олимхана. Срочное возвращение из Оша в Урду Коканда чтобы низложить Муродхана не позволило Мусульмонкулу до конца уничтожить каракиргизов Чон-Алая, которые взбунтовались по примеру Алымбека-дадхо, оказавшегося клятвопреступным государственным предателем. Именно благодаря предательству каракиргиза Алымбека русские войска смогли нанести поражение правителю Ташкента Каноатшаху и продвинуться от Алма-Аты до Авлие-Ата.



Мусульмонкул был вынужден срочно вернуть войска с артиллерией из Андижана и Оша общим количеством 12500 человек и вместе с ними прибыть в Коканд, чтобы восстановить должный порядок. Муродхон был немедленно на глазах у своих придворных зарезан и на Тахт (Престол Коканда) был посажен 12-летний мальчик Худоерхон будучи кипчакским зятем. В Ташкент правителем посажен любовник Мусульмонкула Азиз-бача.



Мусульмонкул тут же приказал своим кипчакам выкопать на западных окраинах города глубокий Анхор, чтобы заселить эти окраины своими кипчаками и благодарные кокандцы до сих пор называют этот канал Кипчак-Арык. Эта водная артерия теперь оказалась в самом центре города, начинаясь в южном пригороде Авгонбог проходит через городские гузары Толзор, Кипчак-Арык, Вохим, Тугон-Боши, Аргамчи-Махалля, Гозыеглык и уходит в дремучие песочные присырдарьинские земли на севере от Коканда, теряя воды.



Ферганские кипчаки южносибирской расы, выразительно монголоидны. Антропология: скулы д. 144 мм.; эпикантус (третий глаз) мужчин 28,4 %, длина тела 166 см.



Даже если их не стало по переписи 1939 года, тогда как по антропологии запросто можно обнаружить среди киргизов и так называемых узбеков. Однако по переписи 1926 года в Фергане кипчаков насчитывалось 33502 человека. Это были группы ферганских кипчаков Кулан, Улмас, Элатан. Андижан - самая облюбованная территория кипчаков Ферганы.



В Зеравшане обитают ак-кипчаки, кара-кипчаки, сары-кипчаки, джеты-урув, тогуз-урув.



По переписям населения очевидна политика государства по отношению к кипчакам.



Например, в 1924 году их зафиксировано 128 тысяч. В Ферганской Долине - 60 тысяч. Самаркандский уезд - 40,5 тысяч, Катта-Курган - 10,8 тысяч, Бухара - 10 тысяч, Хорезм - 3,8 тысяч. В 1926 году они зарегистрированы в последний раз в качестве особой народности кипчаков Ферганы в количестве 33,5 тысячи человек.



Первая волна кипчаков прибыла вместе с Шейбани. Вторая волна кипчаков из Казахстана попала в Фергану спасаясь от джунгарского нашествия 1723 года. Именно эти кипчаки второй волны впоследствии стали играть заметную роль в политике Кокандского ханства. Кипчаки, переселившиеся в Фергану к первой четверти ХУ111-столетия:

Сарт кипчак

Тоза кипчак

Киргиз кипчак

Китай кипчак



Третьей по значению была вспомогательная партия дикокаменных каракиргизов, которые впервые появляются в Коканде при Эридоно-бии (Абдулхакимбек), который подарил им суюргал (военный лен) когда они приползли на коленях и слезно умоляли его разрешить селиться на джяйляу в предгорной Фергане. Эридоно определил им только Атойнакский, Памиро-Алайский и Ферганский Хребты Котловины. Потому что Кураминский и Чаткальский Хребты были плотно заселены мелкими родами узбеков и кипчаков, а Туркестанский Хребет был занят издавна племенами прототаджиков типа Ягноби из которых происходит нынешний президент. Однако государству нужны были оседлые земледельцы, и чтобы привязать киргизов к земле правитель Коканда выделил им целинные земли "боз" на север от Маргилана и Оша. Киргизы до сих пор там обитают и выращивают особые жевательные сорта табака, который перетирают круглый год и обеспечивают "насваем" всю внутреннюю Киргизию. Бытует в Фергане особый термин так называемый опознавательный "киргизы Язъявана".



Киргизы пришли тогда в Ферганскую Котловину с Алтая и Минусинской Котловины будучи притесняемы безжалостными джунгарами-калмыками-ойратами, вырезавшими их на корню. Эрдоно-бий всю жизнь боролся с джунгарским нашествием отстаивая владения Коканда. Он даже попытался наладить тесные дипломатические отношения с Китайским правительством, чтобы навсегда отразить сильного агрессора, какими были на тот период калмыки. Поэтому в его интересах было поселить киргизов на востоке ханства.



Минги живут в Афганистане, Башкортостане, Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Татарстане, Тыве и конечно же в Узбекистане. Башкирский светило Кузеев Р.Г. считает их древним тюркским народом. Однако они упоминались в исторических источниках буквально вместе с монгольскими походами и среди участников не было племен с этим названием. В башкирских и татарских Шеджере утверждается, что предком мингов был Тысячеколчанный (Минг садаклы) Урдас-бий, современник и соратник самого Чингиса. Тувинский фольклор объединяет Мингов - мингат - менгушей - монголов.



Минусинская Котловина - прародина Мингов. Они расселились от Алтая до Северо-Западной Монголии. В Среднюю Азию пришли с Чингисом. Кузеев считает, что потомки Урдас-бия в 1358 году перекочевали на север из акватории Сыр-Дарьи. Урдас это Санаклы-хан, бывший ханом в улусе Чигатая после Казанхана, умершего в 1346 году. Если хана называют Санаклы, а народ числительным Минг - в этом есть логика.



Минги - древнетюркское образование в процессе расселения, смешавшиеся с тюркскими и монгольскими группами. Они прошли значительный этап кипчакизации в области Черного Иртыша и еще западней. В Х111 - Х1У вв. Минги составили самостоятельное образование Золотой Орды. Миграция Мингов на Урал связана с враждой Теъмура и Тохтамыша. Минги расселились в западной Башкирии на одной территории с племенем Катай. После миграции башкиров они заняли слияние рек Уфа и Дема с Белой.



В середине ХУ1-столетия Минги во главе с Хонзафарбием в союзе с Юрматами вступили в вооруженную борьбу с ногайцами. С присоединением к России Минги получили жалованные грамоты на обладание Юго-Западной Башкирией. Теперь на их территории расположены Уфимский, Нуримановский, Чишминский, Иглинский, Альшеевский, Давлекановский, Мискинский, Бижбулакский, Аургазинский районы Башкортостана.



(Янгузин Р.З. Башкорт кабилэлери тарихинэн. Эфэ 1995)



В Афганистане Минги превратились в Хазори. Они пришли из Кашкадарьи и Бухары через Кермон и Фарс, затем были оттеснены в области Герата и Гура пишут историки Казвини и Гиббс. В 1270 г. чигатайский царевич Никудер был на службе Хулагухана.



При Бабуре, захватившем Афганистан его подданные никудерийцы и хазарейцы говорили на монгольском языке. Они жили на запад от Кабула до Герата, Гура, Кандагара…



Минги и сейчас живут в землях северного Афганистана: Балхе, Мазори-Шарифе, Меймене, Ташкургане.



В ХУ1 веке Минги расселились в Байсуне, Балхе, Денау, Кундузе, Фергане, Зеравшане, Джизаке, Ура-Тюбе, Ургуте, Шерабаде, Хивинском ханстве, что безусловно доказывает их миграцию в кампании Шейбани. По переписи 1920 года Минги насчитывались вторыми по количеству узбеками, только в Самаркандском уезде их было 38 000 человек. Минги Зеравшанской долины делятся на 300 родов (уруг), которые делятся на мелкие рода:

1) Тугали (ахмад, окшик, туйи намоз, чагир…)

2) Боглон (кора, мирза, чибми…)

3) Увок тамгали (алгол, жайли, кию хужа, тукнамоз, урамас, чаут, ярат)



Род Тугали считается бекским.



Алибеков Михаил "Домашняя жизнь последнего кокандского хана Худояра"

Джувонмардиев "Документы средневековой Ферганы"

Набиев "Из истории Кокандского ханства"

Троицкая "Архив Кокандского ханства"



Город Москва, Красная Пресня 1.10.2018 Источник - ЦентрАзия

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