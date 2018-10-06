Афганистан: талибы активизировались, - О.Рахими

00:25 09.10.2018

Афганские силы безопасности несут серьезные потери в провинциях Сари-Пуль, Кундуз, Джаузджан и Саманган, где счет погибшим силовикам идет на десятки.



В непосредственной близости от границы с Туркменией талибы активизировались в начале июля текущего года. В северной провинции Джаузджан подтвердили, что центр уезда Хамьяб, граничащего на севере и западе с Туркменистаном, был захвачен талибами. Полиция деревни Исмаил в уезде Сари-Пуль сообщила, что округ пал под натиском "Талибана" около четырех утра в понедельник, 10 сентября. Деревня также находится на границе с Туркменией.



В Кундузе насчитали более 30 погибших и раненых в результате боев в уезде Дашт-и-Арчи. "Сейчас я в больнице в Кундузе, и я видел до 9 раненых или погибших местных полицейских", - сообщает член провинциального совета Амруддин Вали.



Организованная атака на Дашт-и-Арчи с нескольких фронтов началась в ночь на 10 сентября около 12:30, на контрольно-пропускных пунктах талибы столкнулись с сопротивлением. Со стороны боевиков погибли 12 человек и 16 ранены, рассказал Имамуддин Рахмани, пресс-секретарь полиции Кундуза.



В северной провинции Сари-Пуль продолжаются тяжелые столкновения, которые также начались в ночь на 10 сентября. Боевики атаковали центр провинции с трех сторон, здесь убиты 17 силовиков и еще трое ранены, заявил губернатор Сари-Пуля Захир Вахдат, по данным полиции убитых силовиков не менее 8. Представитель провинциального губернатора Забихулла Амани предупредил, что "если правительства щ отправит подкрепление, центр будет взят талибами". Одной из ключевых Причин столь высоких потерь среди полицейских является именно отсутствие поддержки в нужном месте в нужное время. Еще не менее 10 полицейских, в том числе глава полиции Сайед Юнус, погибли при нападении сотен талибов на провинцию Вардак в центральном регионе Афганистана.



В приграничной с Туркменистаном афганской провинции Бадгис на северо-западе Афганистана был убит один из командиров "Талибана" высшего ранга Маулави Назир Мотмайн, возглавлявший в этой провинции так называемую "Красную группу" талибов. Он был в числе 13 человек, напавших на КПП в районе Ааб-и-Камарина.



Омар Рахими