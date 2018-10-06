 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.10.2018
00:37  Бой Макгрегора и Нурмагомедова - зеркало отношений Запада и России
00:25  Афганистан: талибы активизировались, - О.Рахими
00:15  США не покинут японский "непотопляемый авианосец"
00:08  "Хиппи". Новый роман Пауло Коэльо - секс, пытки и Катманду
00:03  Новое послание Назарбаева: что в нем нового? - М.Шибутов
Понедельник, 08.10.2018
22:35  На взятке взяли 1-го зама начальника ДВД на транспорте КазМВД Бекенова
21:35  Ушел в 48 хороший российский писатель Олег Павлов. Живший в Казахстане и Узбекистане
21:07  Казахи продали "КазТрансГаз-Тбилиси" компании с Маршалловых Островов
20:55  В здании посольства СаудАравии в Турции пропал без вести оппозиционный журналист Хашогги
20:46  Славные дебилы. РосФутболисты Мамаев и Кокорин отбуцкали чиновника корейца из расистских побуждений
20:03  Довыеживался. Сын бывшего министра энергетики Таджикистана Гул-младший осужден на 5 лет за хулиганку
19:56  Швейцарско-подданные экс-мэр Алматы Храпунов с женой получили от Алматинского суда еще 31 г. л/с на двоих
19:52  Генпрокуратура Киргизии возобновила уголовное дело на бывшего вице-премьер-министра Сарпашева
19:39  КиберВойна. Россия атакует! - Independent
19:30  Особенности сражения за газовый рынок Европы, - Б.Николаев
19:22  США не уйдут с Ближнего Востока. Пентагон обнародовал планы по участию в сирийском конфликте, - "НГ"
15:43  Кремлевские боты сеют на Западе страх перед генетически модифицированными зерновыми и вакцинами, - Times
13:07  Эволюция клинча. Как американские санкции отразились на экономике и внешней политике Китая, - А.Кириллов
13:03  Иран осмелев с российскими С-300, грозит утопить Нетаньяху, - З.Караев
12:55  У Хабиба Нурмагомедова прикольная подружка - Кайли "мини-Хабиб" (видео)
10:40  Икбаль Дюрре: Шииты Ирака переживают внутренний раскол
10:37  Алексей Егоров - Художник калмык-монгол, ставший русским Рафаэлем
10:17  От Аргентины до Кореи: министр халявного туризма (соцразвития) Киргизии и ее замы за год побывали в 26 загранкомандировках
09:59  О разведчиках и шпионах. Дело о Скрипале открыло новую эпоху в международных отношениях, - Э.Лимонов
09:53  Экс-глава Сената Узбекистана И.Собиров стал скромным главой Чиланзарского райсуда
09:44  Немного недодушенный Макгрегор просит о бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым
09:09  Минфин Киргизии Касымалиев предложил больше не брать кредиты у Эксимбанка Китая. Себе дороже
08:57  Скончался от рака министр культуры Кыргызстана Султан Жумагулов
08:54  "Но примешь ты смерть от кота своего…". Почему русская экспансия в Сибирь, начавшаяся с потерь и даже трагикомедий, увенчалась успехом (история)
08:51  "Правительство не работает, Бахытжан". Елбасы уговаривает Казпремьера начать трудиться и угрожает заменить на японца
07:42  Главу Интерпола Хунвэя тихо "закрыли" в КНР. Не оправдал доверия партии...
07:34  Россия не выдала Казахстану, а дала убежище, беглому банкиру Ертаеву
07:28  Нью-Йорк. Из черного автомобиля расстреляли черного рэпера Hollywood Play
00:22  Куда делась культура душанбинцев? - А.Юлдашев
00:17  Эксклюзивная история Коканда, - Бахромхонтура Махдумзод
00:08  Тайна мумии в Фанских горах Таджикистана, - Т.Расул-заде
Воскресенье, 07.10.2018
20:06  Китайский музыкальный поток стремится к IPO
15:42  Путину стукнуло 66-ть
14:14  Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Афганистаном, - П.Густерин
10:11  В Таджикистане лидер ПИВТ Кабири заочно приговорен к "длительному сроку заключения" (срок не объявлен)
08:15  Нурмагомедов задушил Макгрегора
00:51  США могут оставить Японию один на один с Китаем? - Джозеф Най
00:49  Британский стрит-художник Бэнкси объяснил самоуничтожение своего творения на аукционе Sotheby"s
00:08  Москва созрела, чтобы дать сдачи Западу? - С.Гомзикова
00:06  Саудовская Аравия и Израиль стали партнерами по слежке
Суббота, 06.10.2018
23:52  Пилот вертолета, в котором разбился замгенпрокурора РФ Карапетян, был застрелен в спину еще в воздухе (СК опровергает)
22:46  У главреда "МК" Гусева (известного борца с коррупцией) обнаружился тайный офшор в США
13:17  Asia Times: Трамп уже начал проигрывать торговую войну с КНР
13:13  "Мисс Атырау-2015" Гаухар Касаева борется с раком и просит у казахстанцев помощи
13:11  Сбывается библейское предсказание пророка Иезекииля о Мертвом море
13:09  Глава Минсоцразвития Киргизии Исакунова вновь в центре скандала. Разоблачает депутат парламент
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бой Макгрегора и Нурмагомедова - зеркало отношений Запада и России
00:37 09.10.2018

О приличиях

Та степень, в которой бой Макгрегор - Нурмагомедов стал отражением всего комплекса обстоятельств современных отношений Запада и России, примечательна. Очень наглядная получилась картинка.

Есть некий западный "чемпион", который решает подтвердить свой "титул". В своей способности сделать это он не очень уверен, многое за последние годы было упущено, но на него работает большая часть внешних обстоятельств.

Новый "чемпион", хотя и набрал силу, в этих обстоятельствах не до конца разбирается; они для него, по большому счету, чужие.

Западный боец между тем чувствует себя не очень уверенным в победе и начинает себя распалять. Он бахвалится. Устраивает драки на периферии. Показывает, что готов упредительно напасть на конкурента: если не собственно его атаковать, то, по крайней мере, подкараулив на подземной стоянке, "разбить стекла в его автобусе".

Начинается открытый поединок. Он проходит по западным правилам. Западные болельщики, хотя объективно большинством точно не являются, в "зале" доминируют.




Когда дело доходит собственно до драки, западный чемпион сдувается. Его придушили, и он признает свое поражение.

Но что делать его окружению, ведь оно перестает быть окружением "царя горы"? Эти приспешники еще в ходе поединка отметились подлостью, а теперь тем более грязно действуют в отношении того, кто одержал верх. Следуя за своим кумиром, они провоцируют обидчика, оскорбляют его отца, его близких, его религию, его народ.

Оскорбляют - и получают от того, кто на этом этапе оказался сильнее, заслуженное. Немногочисленные его сторонники пытаются "добавить" придушенному фанфарону, который все еще продолжает брыкаться.

Их сдерживают некие "объективные" судьи, дальнейшая потасовка остановлена. Фанфарон, однако, понял главное: еще одна попытка "разбить стекла в чужом автобусе", и разбиты будут стекла в его собственном доме. И, скорее всего, - еще и его собственная физиономия.

Кроме того, новый чемпион, который давно говорил о том, что существующее положение вещей в данном виде "спорта" нетерпимо и его надо менять, на деле показал: если провокаторы не остановятся сами и если их не остановят официальные судьи, то они все равно будут остановлены, но уже полностью без правил.

И все же что-то изменить ему вряд ли удастся. Может быть, лучше вообще не участвовать в западных извращающих смысл мужских единоборств шоу?

Стоит упомянуть еще одно примечательное последствие поединка Макгрегор - Нурмагомедов: напористость нового чемпиона испугала даже самого "губернатора", который наблюдал за поединком со стороны. "Губернатор", как отмечает пресса, "спешно покинул зал".

Близкие бывшему западному чемпиону судьи подумывают, как бы лишить нового чемпиона его титула. Это вроде бы "бои без правил", но когда удобно зафиксировать нарушение правил, стоит его зафиксировать и сказать: хочешь участвовать в нашей "тусовке", принимай тот факт, что здесь главные - мы. Как решим, так и будет.

И все-таки главное - не они. А кто же? СМИ? "Общественное мнение"? Удалившийся "губернатор"?

Да, в смысле провоцирования на эпатаж, на хамство, на оскорбления, западные СМИ сильны. Наши, к счастью, пока в этом гнусном деле от них отстают и, надеюсь, никогда не догонят.

Главное - это сам боец. Настоящий боец никогда не будет оскорблять отца или мать своего противника, его народ, его религию. А если их оскорбит другой, ответит на это оскорбление жестко. Что и сделал Хабиб Нурмагомедов. Да и не мог он поступить иначе: ведь у него тоже есть дочь и сын.

Надеюсь, что его отец, Абдулманап Нурмагомедов, которого, кстати говоря, на поединок даже не пустили, накажет его не очень сильно. В любом случае в семье Нурмагомедовых всегда будет жить рассказ о том, как Хабиб Нурмагомедов не стал "политкорректно" слушать оскорблений в адрес своего рода.

Это отдельный хороший урок тем, кто последние тридцать лет оскорбляет наших дедов и отцов, а нас пытается приучить к тому, чтобы мы слушали эти оскорбления "политкорректно".

Что же касается до зрителей, которые "могли пострадать" от потасовки за пределами ринга, то тем из них, кто не понимает, что именно они идут смотреть, получить такое знание было бы полезно. Другие болельщики, понимающие, куда они пришли, сами включились в выяснение отношений и, думаю, не жалеют об этом.

И последнее. Бывший "чемпион" приличий не соблюдает. Его соперник показал, что и он может перейти границы. Если все в мире "боев без правил" и вообще в мире останется, как сегодня, новой жестокой драки не избежать.

Многие "болельщики" только этого и ждут. Но не лучше ли все-таки, как сказал действующий президент UFC Дэйна Уайт, "держать этих ребят подальше друг от друга"?

Михаил Демурин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539034620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2018 года №758
- К.Токаев: Эффективное выполнение задач, поставленных Главой государства в Послании, зависит от качества законов
- Н.Нигматулин встретился со спикером Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырымом
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: Поддержка казахстанских предприятий в закупках квазигоссектора должна быть не только правом, но и обязанностью Правительства(выступление на пленарном заседании)
- Вице-премьер А. Жумагалиев встретился с Генсеком ООН А. Гутерришем по вопросам развития цифровизации
- Великобритания и Казахстан укрепляют торговые и инвестиционные связи и открывают новые возможности для сотрудничества
- Постановление ЦИК РК от 8 октября 2018 года №18/211
- Важный акцент. Все для людей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  