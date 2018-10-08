Казахстан: маневры религиозных экстремистов, - К.Бекбулатов

20:36 09.10.2018

Казахстан: маневры религиозных экстремистов



Тема религиозного экстремизма в Казахстане достаточно популярна и ее часто и охотно освещают СМИ. Но есть и другая сторона медали. Из-за этой популярности Казахстан уже не кажется оазисом безопасности в регионе. В прогнозных оценках зарубежных специалистов страна отнесена к группе стран высокого риска, не экстремально высокого риска, а уже достаточно высокого риска. Международные террористические организации, насаждая радикальные идеи, провоцируют антиобщественные настроения, раскол казахстанского общества по конфессиональному признаку, "размывание" национальной и религиозной идентичности.



Анализ в Казахстане указывает, что в республике происходит активизация деятельности религиозных экстремистов, которая приобретает все более четко выраженную политическую окраску. Их целенаправленные действия создают угрозу национальной безопасности государства. На наших глазах - происходит внедрение агрессивного ислама в повседневную жизнь республики, в которой до этого - и обычный то ислам не очень чтили.



Вопреки предпринимаемым властями и правоохранителями мерам по сдерживанию деятельности сторонников исламского фундаментализма, в с.Аксукент, Манкент, Карабулак, Мащад и Акбала Сайрамского района Туркестанской области Казахстана, населенных этническими узбеками, сохраняется повышенный религиозный фон с тенденцией дальнейшей радикализации местных жителей.



Этому способствует и продолжение пропаганды идей "салафитов" братьями Рахматуллаевыми. И это все происходит несмотря на то, что старший из братьев Абдуроеф лишен свободы сроком на 7 лет. По их (братьев) показаниям, были задержаны более 100 молодых жителей Сайрама в возрасте до 30 лет. Некоторые из которых привлечены к административной и уголовной ответственности, в отношении других продолжаются оперативно-следственные мероприятия.



Так называемый "вклад в развитие чистого Ислама" продолжает вносить брат А.Рахматуллаева - Абдукофе, имам одной из районных мечетей. Его сторонниками открыты несколько т.н. "намазхана" в селе Маданий (расположен в 5 км от Сайрамского райцентра). При этом, деятельность "салафитов" финансируется за счет пожертвований сторонников из числа состоятельных предпринимателей, а также отправки местных жителей на паломничество в Саудовскую Аравию.



Следует отметить, что в мечети "Саидазимота" ранее регулярно организовывались религиозные сборища женского крыла "салафитов", проводимые родственницами А.Рахматуллаева, однако, после резонансных арестов, ныне подобные собрания проводятся но местам жительств сторонниц.



В такой обстановке, деятельность "салафитов" в Казахстане может стать катализатором вооруженного противостояния и нанести серьезный урон целостности страны. Такая складывающаяся ситуация в стране дает основания полагать, что со временем независимый Казахстан, если власти не примут адекватных мер, может превратиться в религиозный халифат экстремистского толка, причем, вполне вероятно, без "цветных революций" и вооруженных столкновений.



Проблема религиозного экстремизма и терроризма является одним из самых крайних и опасных явлений современности. Казахстан в этом случае оказался втянутым в сферу деятельности международных террористических организаций, в основном исламского толка. При этом Казахстан рассматривается ими главным образом не как зона для совершения возможных терактов, а как своего рода база для осуществления конспиративной работы по подготовке подрывных действий в отношении соседних с республикой государств, в первую очередь Кыргызстана. В этом случае безопасность региона следует рассматривать как составляющую часть евроазиатской системы безопасности, являющейся, в свою очередь, частью глобальной системы безопасности.



Мы живем в очень не спокойное время, количество угроз и вызовов в современном мире заставляет любое государство, которое заботится о благополучии и безопасности своих граждан, принимать меры по прогнозированию и предотвращению террористических угроз. Промедление в этом вопросе очень опасно, и приводит к страшным последствиям. В современном мире терроризм поднял голову, и может нанести удар практически в любой точке земного шара.



Кылычбек Бекбулатов