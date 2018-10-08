Из мигрантов - в джихадисты. Таджикский путь, - С.Муродов

20:38 09.10.2018

Из мигрантов - в джихадисты



Экономическая ситуация в Таджикистане, продолжающаяся на протяжение более чем двадцати лет, оказывает самое негативное влияние на мировоззрение местной молодежи. Из-за безысходности и чувства безнадежности наблюдается постепенная деградация молодого поколения. Молодежь, которая вчера сидела на школьной скамье, сегодня не может найти себе достойную работу в своем родном Таджикистане. Перед ней высвечиваются два пути: поиск работы в России или вступление в ряды религиозно-экстремистских организаций, которые выступают против нынешних таджикских властей. О таджикских трудовых мигрантах и их жизни в России написано немало, однако, вопрос радикализации таджикской молодежи требует более пристального внимания, ибо этот процесс несет в себе больше угроз, нежели другие социально-политические проблемы.



По мнению наблюдателей, у людей, попадающих в чужую среду, происходит усиление показателей идентичности. Они начинают осознавать свою непохожесть, пытаются найти что-то свое, вокруг чего можно объединиться, становятся более религиозными. И это естественный процесс И тогда мечеть становится тем единственным местом, где иностранные мигранты могут встретиться с близкими по духу людьми. Мигранты, чувствуя свою уязвимость и бесправность, ищут поддержки и сплоченности. И именно они становятся участниками и членами бандформировании международного терроризма и воюют на территории Сирии и Ирака. Процедура набора новых рекрутов происходит по следующей схеме: обычно таджикские "джихадисты" не имеют возможности напрямую попасть в Сирию. Расстояние между двумя странами составляет более четырех тысяч километров. Новобранцев находят среди трудовых мигрантов в России. Ими обычно становятся верующие люди, которые посещают мечети. Там они знакомятся с чеченцами и дагестанцами, с которыми вместе также ходят в спортивные залы для занятий рукопашными видами спорта. Кавказские друзья помогают финансами "готовым" таджикским "джихадистам" перебраться сначала в Турцию и оттуда незаконным путем пересечь границу Сирии. А их родители, которые остались в Таджикистане, думают, что их сыновья продолжают трудиться в России.



Но не только кавказцы помогают таджикским парням встать на путь джихада. Много и граждан Таджикистана, которые отправляют своих соотечественников на бессмысленную войну, делая их пушечным мясом.



Один из таких является лидер одного из джамоат - джихадистов является гражданин Таджикистана Бойматов Жамшид. 54-летний уроженец Спитаменского района, Согдийской области пребывает в России с 2006 года. В его ячейку входят порядка 10 человек, все из Согдийской области, пребывающие в РФ на заработках. Религиозные сборища проходят в частных квартирах "подопечников" в вечернее время суток.



Ж.Бойматов поддерживает близкие связи с представителями "джихадистского подполья" в г.Стамбул Турции, куда направляет своих наиболее подготовленных в идеологическом плане учеников.



Одновременно с этим, он в процессе контактов через социальные сети и интернет-мессенджеры активно призывает своих родственников и односельчан к строгому соблюдению религиозного образа жизни и совершению "хиджрату". При этом, в текущем году, попав под его воздействие, выехал в Москву один жителей с.Тогаяк (село где проживают родственники Ж.Бойматова. ред.) некий "Валижон".



Несомненно, власти Таджикистана ведут активную борьбу с радикализацией населения. За последние несколько лет сотрудниками таджикской милиции были задержаны несколько десятков бородатых мужчин, которым после установления личности и снятия отпечатков пальцев насильно сбривали бороды. Следует отметить, что Ж.Бойматов и "Валижон" давно находятся в поле зрения правоохранительных органов (объявлены в розыск ред.), в связи с этим, регулярно осуществляются приводы их родственников в Спитаменский РОВД для проведения их опросов. Но фактических результатов эти мероприятия так не дали.



Примеров таких "деятелей" как Ж.Бойматов много. Из чего не сложно сделать вывод, что нынешняя ситуация с мигрантами в России и Таджикистане остается благоприятной для активистов радикальных религиозных организаций, которые умело направляют появившееся недовольство и агрессию рабочих в нужное для них русло. Отношение к ним (мигрантам) в России оставляет желать лучшего, а собственным властям их жизнь безразлична. В такой вот ситуации многие и соглашаются на предложения религиозных эмиссаров.. А это очень нехороший сценарий.



Самир Муродов