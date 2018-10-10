Бандитский Сарыагаш - самый криминальный район Казахстана, - Я.Чулаков

18:12 11.10.2018

Бандитский Сарыагаш - самый криминальный район Казахстана



Сарыагаш - самый густонаселенный район и не самый благополучный район Южно-Казахстанской области Казахстана. Приезжая в Сарыагаш, стоит быть начеку и не помешает проявлять лишнюю бдительность, где преступность оказывает серьезную угрозу для жизни жителей и гостей района.



Поводом печальной славы стал серьезный уровень преступности, здесь часто случаются нападения, рэкет, уличные грабежи, разбои, мошенничества, стычки на почве межэтнических взаимоотношений. Через территорию района проходит международная трасса, от которой идет ветка дорог до границы России. Криминальные элементы, "гастролеры" и лица без постоянного места жительства здесь частые гости.



Также на территории района располагается несколько рынков, которые в совокупности с автобусными стоянками, стали своего рода привлекающей инфраструктурой для криминальных элементов. Одной, из преступных группировок занимающейся рэкетом на дорогах среди водителей большегрузных автомашин и пассажиров автобуса является ОПГ "Тоболинские".



Члены указанной группировки под покровительством сотрудников ДВД установили самовольный блок пост на трассе и требуют плату за проезд транспортных средств. В случае игнорирования водителями остановиться они легковыми автомашинами загоняют их на обочину и угрожают пистолетами с порчей имущества транспортного средства.



Во главе группировки стоит некий "Азамат" по прозвищу "Китаец", житель села Тоболино Сарыагашского района, ранее отбывавший тюремный срок за разбой. Большинство членов данной группировки являются рецидивисты, в т.ч. за незаконный оборот наркотиков. Они имеют обширные связи среди т.н. "воров в законе" и пользуется их поддержкой. Все криминальные действия в Сарыагашском районе контролируются группировкой "Таболинские".



Одновременно наблюдаются факты вовлечения сотрудников правоохранительных органов в преступную среду, где определенные сотрудники полиции, пользуясь своими должностными полномочиями, занимаются реализацией наркотических средств данной ОПГ. Кроме того, производятся задержания "неугодных" лидеров ОПГ путем фальсификации улик и получения заведомо ложных обвинений.



В целом криминальная ситуация в Сарыагаше напоминает знаменитый французский фильм "13-й район", где из-за разгула преступности район был отгорожен от благополучных кварталов бетонной стеной, за ней бурлит совсем другая жизнь, процветает торговля наркотиками и оружием, полиция не стоит на страже закона, а лишь защищает себя или же сама поддерживает беззаконие.



Яздурд Чулаков