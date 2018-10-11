Толерантный Кыргызстан: хотели как лучше, а получилось как всегда, - М.Алымкулов

20:25 12.10.2018

Кыргызстан: хотели как лучше, а получилось как всегда



На днях в офисе неправительственного общественного фонда "За международную толерантность" в Бишкеке проводился семинар с участием преподавателей Академии государственного Управления при Президенте КР и Академии МВД Кыргызстана, где осуществлена презентация нового учебного пособия по вопросам профилактики правонарушений, разработанного и изданного при финансировании Управления ООН по наркотикам и преступности и Агентства США по международному развитию ЮСАИД. Данное учебное пособие предназначено для обучения слушателей и студентов высших учебных заведений Кыргызстана.



В ходе семинара президент общественного фонда "За международную толерантность" Тажыкан Шабданова отметила, что в рамках указанного пособия руководству вышеуказанных ВУЗов необходимо рассмотреть вопрос организации отдельного учебного курса. В данном контексте отмечено, что в рамках закона КР "О профилактике правонарушений" при проведении профилактически-разъяснительных бесед с населением необходимо участие представителей органов местного самоуправления (ОМС). При этом, в отмеченном учебном пособии четко распределены права сотрудников и их роль в общественной жизни страны.



По мнению компетентных специалистов, данные меры направлены на выявление фактов оказания психологического, либо физического давления со стороны сотрудников правоохранительных органов на профилактируемых лиц. Сотрудники ООН и ЮСАИД, в рамках внедрения принципов демократии и защиты прав человека, через работников ОМС планируют в дальнейшем осуществлять сбор информации касательно ущемления прав социально-уязвимых слоев населения и лиц причастных к деятельности религиозных экстремистских течений и организаций.



Несмотря на проводимые заинтересованными органами Кыргызстана профилактические мероприятия, направленные на снижение религиозного фона среди населения в некоторых населенных пунктах отмечается его резкое повышение.



Так, на территории Базар-Коргонского района Джалалабадской области широкое распространение получила тенденция обучения молодежи в незаконно сформированных при мечетях и домах местных жителей худжрах.



Яростный член религиозной организации "Таблиг-е джамаат" Хошим домла, в миру Абдурахмонов Хошим Рахманович, является неофициальным имамом махаллинской мечети "Эски жоъме" в айыльном укумате "Базар-Коргон". Он при мечети сформировал худжру, где еженедельно по средам и пятницам осуществляется религиозное обучение местных жителей. Обучение проводиться в двух группах. Первая группа состоит из слушателей от 13 до 18 лет (обучаются с 18:00 до 22:00 часов), вторая группа, лица от 18 до 27 лет (обучаются от 22:00 до 24:00 часов). Общее количество слушателей в обеих группах, на сегодняшний день составляет 35 человек.



Увеличивается количество лиц, посещающих культовые учреждения. Этим обстоятельством в своих корыстных целях пользуются "священнослужители", которые проводят среди населения целенаправленную агитационно-пропагандистскую работу.



На днях имам мечети "Жумъа" в Оше Суюнбек Хожиев после проведенного намаза "Бомдод", в связи с началом месяца "Зулхиджа" провел агитационную проповедь среди прихожан. В ходе своей речи С.Хожиев призывал присутствующих обязательно соблюдать в указанном 10-ти дневный пост, регулярно посещать мечеть, осуществить пожертвование в виде "эхсон", а также за день до праздника "Курбан хайит", собраться в мечети для обсуждения вопроса, выделения денежных средств на постройку культовых учреждений на территории города.



С.Хожиев еженедельно по понедельникам и пятницам после намаза "Бомдод", а также ежедневно перед намазом "Хуфтан" проводит религиозные проповеди среди отдельной группы лиц.



Нечистый на руку имам Хожиев вместе с мутавали мечети Аброром Назаровым присваивает денежные средства, поступающие в указанное культовое учреждение за счет пожертвований.



В народе говорят: "гладко на бумаге, но кругом овраги". Какие бы "высокие" лица, заседая в кабинетах ни принимали указы и постановления о профилактике правонарушений, в жизни все получается наоборот.



Медетбек Алымкулов