 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 14.10.2018
00:42  К 70-летнему юбилею старейшей белоэмигрантской газеты "Наша Страна" (Nuestro Pais)
00:25  Сапоги Шералы, или предательство в кыргызской политике, - Б.Кольбаева
00:03  Ирако-сирийская "мозаика" и будущие "торги", - С.Шакарянц
Суббота, 13.10.2018
21:08  Варфоломей переходит черту. Русскому миру брошена в лицо еще одна перчатка, - Олег Мономах
13:01  "Кузькина мать" была самым доходчивым аргументом советской дипломатии, - С.Гомзикова
12:59  Как Лондон и Париж спасли фюрера от гибели в 1938 г. (история), - Б.Хавкин
11:27  В Киргизии истребляют последних ослов. Виноват китайский "эликсир молодости", - Н.Рыскулова
11:25  Швейцарские журналисты обнаружили прямую связь компании Zeromax с Гульнарой Каримовой
09:32  Биржи по всему миру обвалились после доклада МВФ. Готовимся к кризису?
03:56  "Гарантии безопасности": как развивается военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана
00:57  В таджикском Мургабе открыли "Музей горного барана Марко Поло"
00:46  В Казахстане есть камни-трованты, способные расти, размножаться и передвигаться
00:18  Лавров: США создают в Сирии квазигосударство
00:05  Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда? - М.Шибутов
00:04  Государство в государстве: власть имущие сожрут народ, а после - самих себя, - П.Беседин
00:03  Ответные меры. Казахстан ввел запрет на ввоз мяса из Кыргызстана
00:00  В Таджикистане уверяют что нашли на своей территории еще один "центр мировой цивилизации" - Саразм
Пятница, 12.10.2018
22:42  "Объясняйте человеческим языком" - Дарига Назарбаева министрам
22:12  Турецкий суд постановил освободить американского пастора Брансона, осудив его за терроризм
20:39  Ушел в отставку глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев
20:31  Подземный буддистский храм обнаружен в таджикском Фахрободе
20:30  "Акватория озера Иссык-Куль находится на грани экологической катастрофы", - депутат Байпакбаев
20:28  В Кыргызстане издан учебник с сотнями ошибок; минобразования подает в суд на издателя
20:26  Либеральное пожарище. Угроза фашистской диктатуры в Бразилии, - С.Кожемякин
20:25  Толерантный Кыргызстан: хотели как лучше, а получилось как всегда, - М.Алымкулов
18:20  Казахстан анонсировал очередную реформу МВД - модернизацию оптимизации
18:18  Разоблачителя Кылыча Султанова уволили из послов Киргизии в Корее. Он в ответ попросил полит-убежища
18:17  В Алматы КНБ нейтрализовал особо опасную банду бывших ментов
16:56  Несчастная любовь привела к межнациональной кыргызо-таджикской бойне в Петербурге
12:47  Индия встала на путь возможного конфликта с Пакистаном? - Шаши Тарур
12:45  Альянсу между США и Саудовской Аравией грозит раскол, - Мохаммад Баззи
12:43  В Евразии может появиться свой парламент. Кому он нужен?
12:42  Как живет единственный узбекский театр Таджикистана?
12:40  Главный козырь Кремля: ржавые бомбы и тупые кадры. Дядя Сэм глубоко задумался о будущем…, - К.Душенов
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08:56  "В кадровой кыр-политике дефицита нет. Просто отбор кадров проводится неправильно", - Жениш Молдокматов
08:52  Появятся ли в Ливии росийские "ихтамнеты"? - А.Запольскис
08:46  Варфоломеевский день. Турецкий удар по православию, - А.Калашников
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08:16  Беглый банкир Ертаев как пешка в шахматной партии Казахстана и России, - Д.Ашимбаев
08:09  Раскулачивание по-пекински. В Китае рекордно сократилось число богачей
08:05  Саудовской Аравии угрожает "акт Магнитского". Американские сенаторы обязали Трампа провести расследование
07:51  США ловят "шпионов Китая" в третьих странах, - В.Скосырев
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07:46  РосЧиновники обещают "русскому миру" новые преференции, - Е.Трифонова
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00:37  Большинство военных союзов ни к чему не обязывает, - А.Храмчихин
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00:17  Блеск и нищета дипломатии США. "Большой конфликт" на Дальнем Востоке вступает в блоковую фазу, - В.Павленко
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К 70-летнему юбилею старейшей белоэмигрантской газеты Наша Страна (Nuestro Pais)К 70-летнему юбилею старейшей белоэмигрантской газеты "Наша Страна" (Nuestro Pais)
00:42 14.10.2018

Максим Ивлев

70 лет на посту стояния за Историческую Россию

18 сентября 1948 года в далекой Южной Америке, в столице Аргентины городе Буэнос-Айресе вышел первый номер нового русского издания монархического направления - газеты "Наша Страна" ("Nuestro Pais"). Основателем и главным редактором новой газеты стал писатель и журналист Иван Лукьянович Солоневич, человек удивительной судьбы, выдающийся публицист и деятель Русского Зарубежья, жизнь которого полна разного рода приключений, включая неповторимый побег из советского концлагеря в Финляндию. По существу "Наша Страна" стала логическим продолжением, издававшихся в тридцатые годы в Болгарии газет редактируемым Иваном Солоневичем - "Голосом России" и "Нашей Газетой".

С той поры утекло много воды… Открывалось и закрывалось множество русских эмигрантских газет и журналов, о которых теперь мало кто помнит. Умерла даже крупнейшая и старейшая русскоязычная газета Северо-Американских Соединенных Штатов - "Новое Русское Слово". А вот аргентинская "Наша Страна" издается до сих пор, ее читают в России и многих других странах мира, там, где живет еще старая русская белая эмиграция. Сам Иван Солоневич умер в 1953 году в столице Уругвая Монтевидео, а детище его - газета "Наша Страна", издается в Буэнос-Айресе до сих пор и с 1967 года (уже полвека!) ее редактирует Николай Леонидович Казанцев. Это своего рода тоже рекорд!

Я горд, что уже много лет сотрудничаю с газетой "Наша Страна". Газета переживала, да и сейчас переживает, весьма трудные времена, но несмотря на все трудности она живет. Помимо печатного варианта, появился и действует постоянно обновляющийся интернет-сайт газеты, где опубликована вся подборка номеров, начиная с самого первого, вышедшего 18 сентября 1948 года. Это ведь история, и в том числе история нашей родины.

С номера 58 "Нашей Страны", вышедшего 25 ноября 1950 года, на заставке газеты появился девиз - "Только царь спасет Россию от нового партийного рабства", со временем трансформировавшийся в "После падения большевизма, только царь спасет Россию от нового партийного рабства", который до сих пор стоит выше логотипа газеты и по-прежнему не менее актуален.

Я понимаю все трудности, испытываемые газетой в наши дни, и, тем не менее, хочу поздравить редакцию и лично главного редактора Николая Леонидовича Казанцева со столь славной знаменательной датой - семидесятилетием со дня основания замечательной газеты "Наша Страна". Газета уже давно вошла в историю - листая давние номера старейшей монархической и белоэмигрантской газеты Русского Зарубежья, словно пролистываешь всю историю русской эмиграции и самой России в целом. А сколько выдающихся публицистов, политических деятелей, журналистов и писателей выступало на ее страницах за эти прошедшие семьдесят лет! Этому может быть посвящена отдельная работа.

Так дай Бог "Нашей Стране" еще долгих лет жизни и здоровья, бодрости и энтузиазма ее нынешнему искреннему вдохновителю и главному редактору - Николаю Казанцеву. Газета по-прежнему твердо, как бессменный часовой, стоит на посту за Историческую Россию!

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539466920
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