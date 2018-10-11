К 70-летнему юбилею старейшей белоэмигрантской газеты "Наша Страна" (Nuestro Pais)

00:42 14.10.2018

Максим Ивлев



70 лет на посту стояния за Историческую Россию



18 сентября 1948 года в далекой Южной Америке, в столице Аргентины городе Буэнос-Айресе вышел первый номер нового русского издания монархического направления - газеты "Наша Страна" ("Nuestro Pais"). Основателем и главным редактором новой газеты стал писатель и журналист Иван Лукьянович Солоневич, человек удивительной судьбы, выдающийся публицист и деятель Русского Зарубежья, жизнь которого полна разного рода приключений, включая неповторимый побег из советского концлагеря в Финляндию. По существу "Наша Страна" стала логическим продолжением, издававшихся в тридцатые годы в Болгарии газет редактируемым Иваном Солоневичем - "Голосом России" и "Нашей Газетой".



С той поры утекло много воды… Открывалось и закрывалось множество русских эмигрантских газет и журналов, о которых теперь мало кто помнит. Умерла даже крупнейшая и старейшая русскоязычная газета Северо-Американских Соединенных Штатов - "Новое Русское Слово". А вот аргентинская "Наша Страна" издается до сих пор, ее читают в России и многих других странах мира, там, где живет еще старая русская белая эмиграция. Сам Иван Солоневич умер в 1953 году в столице Уругвая Монтевидео, а детище его - газета "Наша Страна", издается в Буэнос-Айресе до сих пор и с 1967 года (уже полвека!) ее редактирует Николай Леонидович Казанцев. Это своего рода тоже рекорд!



Я горд, что уже много лет сотрудничаю с газетой "Наша Страна". Газета переживала, да и сейчас переживает, весьма трудные времена, но несмотря на все трудности она живет. Помимо печатного варианта, появился и действует постоянно обновляющийся интернет-сайт газеты, где опубликована вся подборка номеров, начиная с самого первого, вышедшего 18 сентября 1948 года. Это ведь история, и в том числе история нашей родины.



С номера 58 "Нашей Страны", вышедшего 25 ноября 1950 года, на заставке газеты появился девиз - "Только царь спасет Россию от нового партийного рабства", со временем трансформировавшийся в "После падения большевизма, только царь спасет Россию от нового партийного рабства", который до сих пор стоит выше логотипа газеты и по-прежнему не менее актуален.



Я понимаю все трудности, испытываемые газетой в наши дни, и, тем не менее, хочу поздравить редакцию и лично главного редактора Николая Леонидовича Казанцева со столь славной знаменательной датой - семидесятилетием со дня основания замечательной газеты "Наша Страна". Газета уже давно вошла в историю - листая давние номера старейшей монархической и белоэмигрантской газеты Русского Зарубежья, словно пролистываешь всю историю русской эмиграции и самой России в целом. А сколько выдающихся публицистов, политических деятелей, журналистов и писателей выступало на ее страницах за эти прошедшие семьдесят лет! Этому может быть посвящена отдельная работа.



Так дай Бог "Нашей Стране" еще долгих лет жизни и здоровья, бодрости и энтузиазма ее нынешнему искреннему вдохновителю и главному редактору - Николаю Казанцеву. Газета по-прежнему твердо, как бессменный часовой, стоит на посту за Историческую Россию!