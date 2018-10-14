Ливанская крепость Сайды, - Павел Густерин

00:01 16.10.2018

П.В. Густерин



Крепость Сайды



Современный ливанский город Сайда, названный в древности Сидон основавшими его финикийцами, являлся исходным портом их средиземноморской торговли.



Город не раз захватывался завоевателями: египтяне, ассирийцы, вавилоняне, персы, македоняне, римляне, арабы, турки-сельджуки, турки-османы и другие народы, каждый в свое время, устанавливали здесь свою власть.



Отметились здесь и крестоносцы, называвшие город Сажет (Sagette), что похоже на латинское слово "sagitta" - "стрела".



Ими он был взят под предводительством короля Иерусалима Болдуина I (1110-1118) вскоре после Первого крестового похода, 4 декабря 1110 г.



Город удерживался крестоносцами до 1187 г., когда он перешел в руки египетского султана Салах-ад-Дина (правил в 1174-1193).



Позднее Сажет был возвращен крестоносцам.



Находившийся в Леванте французский король Людовик IX (правил в 1226-1270) приказал в 1253 г. возвести новые городские укрепления.



Сажет защищался от напавших на него мамлюков немногочисленными рыцарями-тамплиерами до 14 июля 1291 г.



Оставшиеся в живых рыцари эвакуировались на остров Кипр.



Позднее крепость Сайды несколько раз восстанавливалась и подвергалась разрушениям, пока не была приведена в боевую готовность в начале XVII в. при повелителе друзов (читай "ливанцев") Фахр-ад-Дине бен Маане (правил в 1590-1633), который готовился к войне с Османской империей.



После устранения османами строптивого ливанского лидера крепость потеряла свое военное значение.



В настоящее время ее руины - музей под открытым небом.