Кыргызстан: фабрика пророков, - М.Кылжыев

01:10 16.10.2018

Кыргызстан: фабрика пророков



Современный Кыргызстан, по определению, стал местом, где все проблемы, в той или иной мере, характерные для постсоветских республик Средней Азии, проявляются особенно ярко, а порой, и вовсе драматично. Экономика, политика, социальная сфера - куда не посмотри везде балансирование между "плохо" и "очень плохо", причем без всякой надежды на какие-то позитивные подвижки в обозримом будущем. А в последнее время к этим безобразиям, как будто их нам не хватало, добавился еще и резкий рост религиозного экстремизма.



Более 80% установленных экстремистов, проживающих на территории Кыргызстана, - это последователи террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Сейчас, по информации правоохранителей, только активных сторонников "Хизб ут-Тахрир" в республике насчитывается, по меньшей мере, 20 000 человек. Большая их часть проживает в южных регионах - в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Особую обеспокоенность в правоохранительных органах Кыргызстана выражают в связи с тем, что пик экстремистской активности в стране приходится на молодых людей в возрасте 25- 30 лет.



Политическая нестабильность и откровенная слабость власти в Кыргызстане за последние годы, создали благоприятную питательную почву для активизации исламистских радикальных взглядов в стране. По мнению политологов, наиболее опытная на этом фланге партия Хизб ут-Тахрир" активно и успешно наращивает силы за счет притока новых сторонников.



В настоящее время, несмотря на все запреты, Хизб ут-Тахрир"значительно усилила свою религиозно-пропагандистскую деятельность среди этнических узбеков южных областей Кыргызстана.



Один из идейных вдохновителей так называемой "Узгенской ячейки" Хизб ут-Тахрир"- Ахун Каримбоев, давно и успешно занимающийся религиозно-просветительской и вербовочной деятельностью среди местной молодежи, среди которой он обладает непререкаемым авторитетом, в организованной им подпольной "худжре". Новоявленный "пророк" не имеет официального религиозного образования, а всего лишь обучался догмам радикального ислама в "худжре" еще одного претендента на звание "властителя душ" Эсонали Мансурова, под влиянием которого он и стал демонстрировать фанатичную приверженность экстремистским идеям Хизб ут-Тахрир". В 2016 году Ахун Каримбоев попал в поле зрения спецслужб за незаконную религиозную деятельность и вынужденно выехал в РФ, где продолжил свою противоправную деятельность среди трудовых мигрантов. В конце 2017 года, за нарушение порядка пребывания в РФ, он был задержан сотрудниками миграционной службы и выдворен из страны. По возвращению на родину правоохранительные органы КР арестовали Каримбаева и некоторое время содержали в ИВС.



Однако, при помощи членов своих учеников и последователей из "Хизб ут-Тахрир", подкупивших сотрудников 10-отдела УВД Ошской области, псевдо пророку удалось освободиться и уйти от уголовной ответственности. В настоящее время Ахун Каримбаев стал одним из лидеров Узгенской ячейки "Хизб-ут Тахрир" и активно поддерживает связь со своими единомышленниками, проживающими в других районах Ошской и иных областей КР. Через интернет он проводит дистанционные занятия по фундаменталистскому направлению религии, рассылает религиозно-экстремистскую литературу и всеми силами и средствами способствует реализации главной цели своей организации - образованию халифата и уничтожению светской власти в республике.



Эксперты отмечают, что хизб ут-тахрировцы извлекают выгоду даже из официального запрета своей организации в стране. Во-первых запрет носит лишь формальный характер, а на самом деле никак не ограничивает в действиях новоявленных "пророков", а во-вторых, зачастую показывает их как жертв власти. А в Кыргызстане, в силу тотального недоверия к институтам государства, все "униженные и оскорбленные" властью получают общественный иммунитет, посильную защиту и сочувствие. Поэтому схватку с радикалами власти сегодня больше проигрывают, а о том, что будет завтра, просто страшно думать…



Мулдыгары Кылжыев