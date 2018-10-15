Атамбаев написал правду и разоблачил сам себя, - Д.Верхотуров

00:02 17.10.2018 Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев решил выступить в печати и рассказать всю правду об аварии на ТЭЦ Бишкека в январе 2018 года. Этот рассказ от первого лица, да еще дважды, в начале и в конце, снабженный указанием, что все в нем сказанное - правда и даже горькая правда - нельзя оставить без внимания.



Сначала Атамбаев зачем-то вспомнил рассказ Расула Гамзатова о студентах Литинститута, так и не ставшими известными и гениальными писателями. "Критиковать легче, чем созидать...", - подчеркивает Атамбаев.



Я вот не соглашусь с мнением Алмазбека Шаршеновича, который выставляет критиков эдакими неумехами, взявшимися за критику от неспособности к созиданию. Я бы сравнил хорошего критика с летчиком-истребителем. Ему нужно многое знать и уметь, нужно превосходно пилотировать свой самолет, быстро целиться, стрелять точно и вовремя, чтобы срезать вражеский самолет короткой очередью из пушки. Это не так-то просто. Вот и критику тоже нужно уметь найти уязвимые места и так сформулировать свою критику, чтобы очередью из слов сбить критикуемого, почти точно так, как истребитель сбивает вражеский бомбардировщик. Критика есть дело непростое и этому надо долго учиться.



Впрочем, ладно, покончим отступление и перейдем к делу.



У Атамбаева просто удивительный талант к саморазоблачению. Взявшись за статью и выбрав тему, в которой он явно считал себя сильным, поставив перед собой цель защитить свою позицию, он сделал все так, что из его статьи совершенно очевидна его причастность к аварии на ТЭЦ Бишкека.



Итак, Атамбаев пишет: "Авария на ТЭЦ 26 января 2018 года началась с промерзшего манометра, который должен показывать уровень подпиточной воды в котлах, но не показывал его". Редакция сайта KNews любезно поставила ссылку в этой цитате на свое сообщение от 14 февраля 2018 года о предварительных итогах работы Межведомственной комиссии по выяснению причин нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека под руководством первого вице-премьер-министра Аскарбека Шодиева. Да, действительно, одна из причин аварии - это то, что датчики уровня воды в баках химобессоленной воды замерзли и давали ложные показания. Также замерзли импульсные трубки и подводящие трубопроводы на остановленных котлах, что позволило комиссии включить в выводы такое заключение: неготовность к осенне-зимнему сезону зданий и сооружений Бишкекской ТЭЦ.



Прекрасно! На этом можно было бы и заканчивать, раз найден тот самый неисправный манометр. Но дальше Алмазбека Шаршеновича понесло и он приписал к этой части своей статьи самый интересный абзац. Вот он: "Причина аварии на ТЭЦ - халатность и некомпетентность. Мы все видели фотографии обмороженных участков старой ТЭЦ, которые должны были ремонтироваться во время подготовки к осенне-зимнему периоду. Но следствие не интересуют те, кто готовил ТЭЦ к зиме, и кто несмотря на деньги, выделенные на ремонт, оставил старую часть ТЭЦ с выбитыми окнами и дырявой крышей, из-за чего замерзли манометры и импульсные линии оборудования. А ведь на ремонт старой ТЭЦ в 2016 и в 2017 году выделялись громадные суммы - 472 млн. сом и 408 млн. сом соответственно!".



Ну как, шибает? Разберем все по пунктам.



Первое. Атамбаев говорит о халатности и некомпетентности, но почему-то странный образом обошел имя ответственного в этой самой халатности и некомпетентности. В своей статье он назвал только директора ТЭЦ Андрея Воропаева. Назвал вроде бы нейтрально, но общий тон статьи бросает на него тень этого обвинения.



Между тем, хорошо известно, что Воропаев стал директором ТЭЦ только 3 февраля 2018 года, на следующий день после ликвидации аварии. На момент аварии он был в должности заместителя главного инженера Нургазы Курманбекова. Директором же ТЭЦ Бишкека на момент аварии был Омуркул улуу Нурлан.



Вот и надо было назвать виновного, по мнению экс-президента Атамбаева, в халатности и некомпетентности по имени. Но это так, мелкие неточности.



Второе и наиболее интересное. Алмазбек Атамбаев живописует разгром в старом здании ТЭЦ. Процитируем еще раз: "Но следствие не интересуют те, кто готовил ТЭЦ к зиме, и кто несмотря на деньги, выделенные на ремонт, оставил старую часть ТЭЦ с выбитыми окнами и дырявой крышей, из-за чего замерзли манометры и импульсные линии оборудования". Итак, по Атамбаеву, неотремонтированное старое здание ТЭЦ стало фактором, приведшим к аварии. Это неудивительно. Если в здании разбиты окна, течет крыша и оно явно не отапливается (ибо бессмысленно отапливать при разбитых окнах) или недостаточно хорошо отапливается, то неудивительно, что манометр замерз в сильные морозы.



Далее, Атамбаев пишет, что в 2016-2017 годах были выделены деньги, в общей сложности 890 млн. сомов специально на ремонт старой ТЭЦ. Это пишет сам Атамбаев, называя это "горькой правдой". Но ведь совершенно очевидно, что эти деньги были израсходованы не по назначению, то есть были попросту разворованы. Небольшой части этой большой суммы хватило бы на ремонт остекления и приведения крыши цеха старой ТЭЦ в порядок. Но этого сделано не было, и холодный, неотапливаемый цех стал ареной аварии.



Даже вроде бы привычному к разухабистому стилю кыргызской коррупции, мне стало в этом месте очень интересно. Это как нужно неистово воровать, чтобы не осталось денег даже на вставку стекол?! Разворовавшие эти деньги люди даже не стали утруждать себя созданием пристойной декорации, вроде того, чтобы вставить стекла, поправить крышу и покрасить стены цеха, для создания видимости ремонта. Если был бы сделан хотя бы этот минимум, в декоративно-маскировочных целях, то манометр не замерз бы и аварии не произошло бы.



Подчеркнем, что деньги на ремонт старой ТЭЦ, о которых нам напомнил Атамбаев, были выделены во время его президентских полномочий. И что, Алмазбек Шаршенович, Вы не порвали виновных в наглой краже на мелкие кусочки?



Теперь же, Алмазбек Шаршенович, ответьте, пожалуйста, на три вопроса (не мне, а кыргызскому народу):



1. Вы знали, что выделенные на ремонт старой ТЭЦ деньги были истрачены не по назначению?



2. Вы выявили и наказали виновных в этом?



3. Вы сделали что-нибудь для исправления ситуации к лучшему?



Если Вы ответите "да" - "нет" - "нет", то Вы признаете себя соучастником в аварии на ТЭЦ Бишкека. Если же Вы ответите "нет" - "нет" - "нет", то Вы признаете себя слабаком, не разбирающимся в государственных делах и не способным применить свои президентские полномочия по назначению. Если Вы скажете, что ничего не знали о том, что выделенные на ремонт старой ТЭЦ исчезли неведомо куда и в ремонт, даже в самом минимальном его виде, не воплотились, то это будет означать, что Вас попросту надули, обвели вокруг пальца, объегорили и так далее, причем это сделали Ваши же подчиненные.



Более того. Вы много говорили в своей статье о значении Бишкекской ТЭЦ, то есть понимали, что это очень важный объект. Но его состоянием не интересовались, хотя бы потому, что у Вас всегда была возможность прокатиться на своей президентском лимузине к ТЭЦ и посмотреть, идут там какие-нибудь ремонтные работы или нет. Помощники и подчиненные могли пытаться с разной степенью успеха Вас обманывать, но ведь свои-то глаза не обманут. Если после выделенных миллионов на важном объекте все та же самая разруха и выбитые стекла (видные издалека, даже в бинокль), то это уже веский повод устроить расследование, независимо от того, что там написали в отчетных бумагах. Вы ничего не сделали, и это достаточно очевидно из того, что старая ТЭЦ так и простояла без ремонта до января 2018 года, пока не замерзла.



Все это вытекает из Ваших же слов, из вашей же статьи, которую Вы сами минимум дважды назвали правдой.



Дмитрий Верхотуров Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539723720

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