Клановый УзбекиСтон. Тревожная осень, - В.Хлюпин

21:06 19.10.2018 Как рассказывают историки современный узбекский этнос сложился на базе 92-х племен, большей частью тюрко-монгольских, прикочевавших на территорию центральноазиатского Междуречья (Мавераннахра) в средние века. Основной массив – шейбанидская кочевая орда (начало XVI века). Весь перечень племен достаточно обширен, укажем главные – уйсун (самое почитаемое), минг (правили в Коканде), юз, меркит, мангыт (правили в Бухаре), бахрин, буркут и т.д. Причем, многие из узбекских племен, одновременно, являются и казахскими (кипчак, конырат, найман) и кыргызскими (кипчак, найман). (1)



С момента обретения государственности в современном (советском) варианте границ Элита Узбекистана четко делилась на региональные массивы: 1. Ташкентцы ("колониальная", самая русифицированная и европеизированная и относительно монолитная); 2. Ферганцы (отчасти "колониально-русифицированная", отчасти старая элита Кокандского ханства, изолированная в своей долине и весьма раздробленная на подгруппы – кокандцы, андижанцы, ферганцы и т.д.), 3. Бухарско-Самаркандская группа (элита бывшего Бухарского ханства), 4. Хорезмцы (элита бывшего Хивинского ханства, уже тогда прочно оттертые на периферию власти, как и автономные каракалпаки).



Сначала страной правил соперничавший диумвират: Акмаль Икрамов ("Ташкент")-Файзулла Ходжаев ("Бухара"); после расстрела обоих в 1938 г. к власти пришли "ферганцы" Усман Юсупов и сменивший его в 1950 г. Амин Ниязов; в середине 1950-х первенство взяли "ташкентцы" - Нуритдин Мухитдинов и Сабир Камалов), затем эра Шарафа Рашидова 1959-82 гг. (доминируют "самаркандцы"). В годы перестроечной чехарды власть опять перехватывают "ферганцы" - Иманжон Усманходжаев и ташкентцы – Рафик Нишанов. Затем наступила "самаркандская" эпоха Ислама Каримова, плавно пролонгированная его преемником Шафкатом Мирамоновичем Мирзиеевым. Еще при Рашидове (если не раньше) сложился и Большой клановый альянс – "самаркандцы" обычно выступали в союзе с "ташкентцами", отбивая наскоки излишне радикальных ( и в религиозном смысле тоже, всем памятны "Андижанские события" 2005 года, едва не переросшие в всеобщее мусульманское восстание) "ферганцев". При этом внутренняя конкуренция внутри Больших территориальных сообществ была не меньше, а порой и больше чем внешняя. Однако в силу ряда причин, главная из которых – наличие сартовского городского населения, не подверженного кочевому родо-племенному делению) специфика узбекской кланократии – доминирование земляческих клиентелл, своего рода махаллязация традиционного трайбализма (махалля – городская территориальная/квартальная община, автономно-самобытная в бытовом укладе и исконном самоуправлении). Отсюда такая мозаичная этничность узбекского клана/социума.



Режим Ислама Каримова казался совершенно несокрушимым пока в 2013 году совершенно неожиданно не разразилась "внутрисемейная" свара - война Алой и Белой узбекских Роз (принцесс) в считанные месяцы втянула в себя практически весь истеблишмент страны, стремительно опустив рейтинг как обеих соперничающих "партий", так и самого престарелого президента, который оказался зрителем грязного спектакля, был растерян и никак не мог определиться - чью сторону занять. Поначалу сложилось даже впечатление, что сам Ислам Каримов хитроумно вызвал (спровоцировал) этот внутренний конфликт, чтобы проверить верность и селектировать свое окружение перед озвучкой имени Преемника. Однако, если это так и задумывалось в начале конфликта, то развитие ситуации вылилось в неуправляемый выплеск взаимного компромата, нецензурной брани и взаимной ненависти, при этом под удары взаимного "черного" пиара попали даже , сначала сестра супруги И.Каримова – Тамара Собирова, а затем и сама Татьяна Акбаровна.



Безусловно, внутрисемейный разлад в немалой степени содействовал ухудшению здоровья И.Каримова и ускорил его уход из жизни. Умер Каримов скоропостижно, прямо не назвав преемника, но без видимой серьезной борьбы внутриэлитный консенсус сошелся на фигуре ближайшего помощника и опытного аппаратчика премьер-министра Шафката Мирзиеева.

Далее – классика жанра: зачистка политического поля под растущие потребности "Большой Семьи" Первого (пока еще у Мирзиеева нет почетных номенов/титулов и прозвищ). "Семья для меня священна… знаю характер каждого внука", - знаково сказал Ш.Мирзиеев в документальном фильме "Господин Президент" (июль 2018 г.) (2).



Семья Шавката Мирзиеева – это две дочери. Старшая Саида. Ее муж – Ойбек Турсунов - зам. главы управления делами Администрации президента. Младшая Шахноза - ее супруг Отабек Умаров, работал по линии МИД в южно-корейском посольстве, затем - с января 2017 г. сотрудник, а ровно через год, с января 2018 г. – зам. начальника Службы безопасности (личной охраны) Мирзиеева. Похоже, непосредственно под Шахнозу в конце 2017 года было образовано особе министерство – дошкольного образования, в котором она заняла кресло второго руководителя (становиться министром еще несколько рановато). 6 сентября 2018 г. ряд СМИ сообщили, что Ойбек уволен с высокой должности и даже вынужденно выехал за границу. (3). Причина – ссора с женой. На следующий день последовало опровержение. Как бы там ни было, в распространенном по официальным каналам в конце августа списке сотрудников реформированной Администрации Президента его уже нет. Насколько верна эта информация пока сказать трудно, но факт налицо. Точнее два факта: 1. Большая семья президента Ш.Мирзиеева начала складываться и приобретать все больший вес; 2. Уже на раннем этапе становления в Семье, по-видимому, пошли раздоры и конфликты.



По требующим проверки данным отец Ойбека – генерал и один из руководителей Нацгвардии Узбекистана, брат старшего зятя - полковник Улугбек Турсунов, является первым заместителем начальника ГУВД Ташкента. Сам Ойбек в ноябре 2017 г. побратался с Рамзаном Кадыровым (о чем есть запись в Инстаграме самого главы Чечни) и начал выходить на серьезную международно-политическую арену. Есть сведения, что именно Ойбек Турсунов получил в доверительное управление "выморочное" имущество зятя Илама Каримова – Тимура Тилляева (муж Лолы Каримовой) – узбекский "Черкизон" - крупнейший оптовый рынок "Абу Сахий" (4) Младший сын президента - Давран еще учится. Супруга – Зироатхон (Ойхон) Махмудовна Хошимова – родовитая кокандка (ферганка), по образованию – "инженер-экономист". Ее отец Махмуд Хошимов – возглавлял ОРС Кокандского отделения Среднеазиатской железной дороги и был весьма состоятельным человеком (5)



Помимо дочерей – "королевн", есть в семье Ш.Мирзеева есть и своя новая "узбекская принцесса": 30-летняя Диора Усманова – племянница супруги президента и молодая вдова Бабура Усманова, погибшего в мае 2013 года в автокатастрофе в центре Ташкента любимого племянника и наследника российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова. Воспитывает дочку Мариам и мало в чем себе отказывает, живет в роскоши на два дома – в Париже и Ташкенте. Основала собственный бренд детской одежды "Bibiona Couture" . Британская Daily Mail в марте 2016 года опубликовало статью о Диоре со следующим заголовком: "Узбекская Мария-Антуанетта: "Сногсшибательная жизнь гламурной "принцессы", не только продающей детские платья за 5000 фунтов стерлингов…" (6). Именно семейной родственной связью, а ни чем иным, объясняется суровая мужская дружба узбекского президента с российским олигархом.



Почти сразу по приходу к власти новый узбекский лидер начал разбор карьерных полетов/пролетов. Неформальный лидер "ташкентцев" Влиятельный Рустем Азимов – долгое время курировавший в правительстве весь экономический блок в июне 2017 года был перемещен из вице-премьеров на более скромную позицию - главы нацкампании Узбекинвест. Другой не последний ташкентец Элер Ганиев в ноябре 2017 года пересел из "вкусного" кресла главы МВЭС, инвестиций и торговли республики на скромный табурет зав. сектором Аппарата Президента. Силовик-тяжеловес "ферганец" Адхам Ахметбаев, давно повязанный общими делами с ташкентскими дельцами, сначала потерял пост главы МВД (январь 2017), а вскоре и вовсе был отправлен на пенсию. 22 декабря 2017 г. выступая с посланием в Парламенте Ш.Мирзиеев обвинил в измене двух генерал-лейтенентов ("с которых лично сорвал погоны") - Ахмедбаева и 1-го зампреда СНБ (также до января 2017 г.) Героя Узбекистана Шухрата Гулямова. Особо указывалось, что Ахмедбаев "присоединился к одной группе и организовал слежку за семьей президента" (7) , его судьба не ясна до сего момента, а Гулямов 10 августа 2017 г. получил от Высшего военного суда приговор к пожизненному тюремному заключению "с условием компенсации финансового ущерба в размере полтора миллиарда доллара, нанесенного государству". (8) Аналогичной расправе подвергся и бывший многолетний Генпрокурор (в 2000-2015 гг.), выходец из СНБ и "ферганец" Рашит Кадиров – его арестовали в феврале 2018 г. за взятки, вымогательство и злоупотребление властью. Вскоре настала очередь и самого потенциально опасного и крупного игрока – влиятельнейшего Рустама Иноятова – с января 2018 г. перемещенного с поста главы СНБ на почетную синекуру госсоветника по политико-правовым вопросам с издевательским поручением курировать "развитие рыбной отрасли". Кадры СНБ спешно "почистили", сменив даже вывеску – теперь это Служба государственной безопасности, аналогично жестко "подмели" и кадры иноятовцев в генпрокуратуре и других силовых ведомствах.



Информированный узбекский политолог Рафаэль Саттаров интерпретирует борьбу кланов так: "технократы" против " силовиков". "Интересы у них – противоположны. Первые для стабилизации режима пытаются делать упор на экономические реформы, вторые видят в любых изменениях риск дестабилизации страны. Первые считают, что демонтаж каримовской модели откроет в том числе для них самих новые возможности для карьерного роста и обогащения, вторые понимают, что эти реформы могут лишить их контроля над уже существующими финансовыми потоками". И "силовики", похоже, проиграли в клановой войне. Или уступили первый раунд схватки?

В ближний круг особо доверенных лиц и советников Ш.Мирзиеева, по данным Р. Саттарова, ныне входят: бывший глава МИДа, а ныне зампред сената (верхняя палата) Садык Сафаев, считающийся одним из авторов либерально-прозападного реверанса президента; бывший каримовский вице-премьер по науке и образованию Рустам Касымов - с 31 июля 2018 года он госсоветник президента по вопросам религии - руководитель Службы по взаимодействию с общественными и религиозными организациям – ректор Академии госуправления при Президенте; .возвращенный из опалы действующий премьер-министр Абдулла Арипов (9).



Мирзиеевская "оттепель" - объявленный реабилитанс жертв прежнего режима (от опальных певиц и журналистов до исламиста Мухаммада Салиха) в определенной степени и имеет причиной расширение элитной базы поддержки самого второго президента. Крайне узок круг узбекской элиты. Отсюда и возвращение во власть, старых "обиженных", а значит преданных и благодарных благодетелю. Пусть не на прежние высокие позиции, но вернулись к рычагам управления – осужденный при Каримове на 20 лет мэр Ташкента и первый вице-премьер Казим Туляганов (С 30 мая 2017 г. он – зампред Гос комитета по архитектуре и строительству – начальник Госинспекции архитектурно-строительного надзора ), аналогично: Бухарский облхоким Самойдин Хусенов, хорезмский облхоким Ислам Бабаджанов, ташкентский горхоким Абдукаххар Тухтаев, экс-глава МВД Закир Алматов; возвращен из опалы и из-под домашнего ареста глава госконцерна Узавтопром Улугбек Розикулов. Реабилитированы даже осужденный еще в далеком 1994 году Госсоветник И.Каримова Мавлон Умурзаков и "авторитетный" ферганский воротила Салим-"бойвачча/богач" Абдувалиев. (10).

Для контроля аппарата зачищенной СБУ-СГБ возвращен на службу в январе 2017 года "ответственным представителем по специальным заданиям" при Президенте РУ генерал Бахиер Гулямов, прозябавший в отставке с 2004 года 1-й зампред СНБУ (в 1998-2001 гг.), а главное – "самаркандец", люто обиженный Р.Иноятовым. (11).



Вместе с тем наблюдаются явственные признаки кадровой чехарды – так и полугода не просидел в кресле новообразованного министерства физкультуры и спорта Шоакром Исроилов (февраль – июль 2018), чуть больше пробыл госсоветником по науке и образованию бывший вице-премьер Рустам Касимов (ноябрь 2017-июль 2018); Азим Ахмедхаджаев пробыл во главе новоучрежденного министерства по развитию информтехнологий и коммуникаций полгода (февраль-август 2018 г.); Шухрат Кадыров возглавил Госкомпанию "Узбтелеком" в марте 2017 г., в феврале 2018 г. был смещен, в августе 2018 года вернулся на прежний пост. Одним из последних мастодонтов Каримовской эпохи остается глава МИДа "ташкентец" Абдулазиз Камилов, попавший в верхний эшелон узб-истеблишмента еще при СССР благодаря женитьбе на дочери Шарафа Рашидова. По-слухам, сын Данияр продолжает трудиться в аппарате российского Газпрома и является гражданином РФ, соответственно.



О чем говорят эти кадровые "шараханья" - 1. Неготовность аппарата к преобразованиям, 2. Неспособность власти довести до ума начатые "реформации", 3. Ограниченность кадрового резерва, 4. Отсутствие четкой стратегии реформ.



Реформаторский зуд Мирзиеева понятен, но чреват непредсказуемыми рисками. Реформы в Азии вообще специя острая. Уже анонсированы: старт Налоговой реформы, новый инвестиционный курс - при помощи МВФ Министерство внешней торговли Узбекистана разрабатывает концепцию по созданию в республике экспортно-импортного банка (Эксимбанка), национального агентства продвижения экспорта и агентства по страхованию экспортных кредитов, созданы и начали работу Агентство по атомной энергии (и подписан договор с Россией о старте строительства первой узбекской АЭС); наконец, создано Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ), которое займется развитием цифровой экономики, внедрением блокчейна и т.п. новомодной IT-бижутерии.

В феврале 2018 года было реорганизовано Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций РУ с целым пакетом программ и задач по развитию IT-продуктов и, особенно, внедрению "электронного правительства". Тот факт, что аналогичное "правительство" уже благополучно заглохло в Казахстане и Кыргызстане никого в Ташкенте не смутило. Под реализацию одного только "программного комплекса Безопасный город и Электронное правительство" еще 17 октября 2017 года был создан Центр обеспечения информационной безопасности, в августе сего года трансформирован в Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка при Мининформе. Возглавил его Асаджон Ходжаев – бывший пресс-секретарь и недолгий фаворит Мирзиеева.

Аналогичные и родственные по аппаратной архитектуре структуры возникли при новообразованном в марте 2017 года Госкоминвесте страны. Развернута пиар-компания и активный бумагооборот вокруг модного теперь тезиса о модернизации Узбекской экономики. Реально и заметно сдвинулась ситуация в сфере туризма, но вот все остальные "кластеры" развития – конкретно пробуксовывают. На внедрение IT в систему образования брошен очередной относительно молодой сорокалетний "ташкентский" фаворит президента – Шерзод Шерматов, неожиданно пересаженный в июне 2018 г. из мининформа в кресло министра народного образования.



Это реформаторский шелухизм, поиск выхода страусиной попыткой засунуть голову в песок. Если я не вижу проблем, значит их – нет. Есть ощущение (веяние времени) – надо что-то менять, но чего и куда менять – полный блокчейн. Главный ошпоз заварил не традиционный плов, а казан неведомого варива. Вместо риса и мяса накидав русской петрушки, западных фрикасе, спелого тайского дуриана и сам удивленно сидит и ждет – чего там в итоге получится.



Ряд последних новаций вызывает просто недоумение. Так в августе с.г. объявлено об инициативе (читай – указе) президента построить деловые центры Business City во всех райцентрах РУ. Оно им надо? Дополнительный рынок типа восточно-урючного базара можно открыть и без особого пафоса. Да и без того этих рынков более чем достаточно, а развивать инновационные виды бизнеса с непременным привлечением инвесторов и соблюдением энергосберегающих технологий в, скажем, Тахтакупырском районе Каракалпакии, где топят кизяком и пасут овец на клумбе возле хокимиата – узбекская "маниловщина".



Всеобщая ликующая поддержка нового курса Мирзиеева – яркий пример мимикрии аппарата. Когда каждый районный хоким крутит у виска портрета над своей головой, докладывая в Ташкент об успехах блокчейнизации базарных барахолок.



7 августа 2018 г. Президент Ш.Мирзиеев заявил, что в Узбекистане закончилась "эпоха национального возрождения" и началась эпоха "национального процветания". (12). "Процветать" Узбекистан собрался по модернизационным планам самого президента. Как это делать на среднюю узбекскую зарплату 220 долларов, или на среднюю пенсию в 97 долларов – в указе не уточнялось! Видимо, в самое ближайшее время следует ожидать обнародования какой-нибудь Национальной стратегии реформ, в которой будут обозначены параметры и основные положения мирзиеевского "обновления".



Президент щедрой рукой и широким веером развешивает "люли" своему нерадивому окружению. Старается держать аппарат в страхе и тонусе: в июне 2018 г. жертвой борьбы с коррупцией пал глава Узбавтопрома "ташкентец" Умиджан Салимов, в сентябре за аналогичные прегрешения пострадал его земляк - хоким Ташкентского района Юнусабад Бахтиер Абдусаматов (в недавнем прошлом – глава Госкомприроды и вице-министр МВЭС). В начале лета 2018 года Ш.Мирзиеев нанес удар даже по родным самаркандцам – был арестован и обвинен в коррупционном самозастрое исторического центра города хоким области Туроб Джураев и его заместитель Уткир Абдуллаев. (13) и почти одновременно – уличен во взятках глава акционерной компании "УздонмахсулотХлебопродукт" Сурат Хайдаров с зятем. (14).

Таким образом, новый Вождь раздает "всем кланам по серьгам" – показывая, кто в Доме хозяин и показательно устраняя влиятельных лидеров, освобождаем, тем самым, место под рост собственной Большой Семьи. Политика простая и очень понятная.



Шавкат Мирзиеев делает реверансы во все стороны, стараясь, одновременно, понравиться – исламистам и демократам, сторонникам прогресса и консерваторам. В апреле 2018 г. с помпой открыта в Ташкенте "Международная Исламская академия" и тут же ее первым ректором назначен вполне себе атеист и экс-правоверный коммунист академик-востоковед Нематулло Ибрагимов. Четыре месяца спустя, тоже новое веяние, - его без объяснения причин меняют на столь же далекого от проблем теологии Шухрата Евкочева. Ради улучшения международного имиджа в 2018 году продолжается и ширится практика приглашения на топовые позиции в госструктуры иностранных специалистов. Сегодня советниками в министерствах и администрациях госорганов республики работают граждане Турции, Южной Кореи, Грузии, России и т.д. Так в июле сего года замминистра инновационного развития назначен германский историк Карстен Хайнц; в конце мая гендиректором национального почтового оператора "Узбекистон почтаси" стал экс-глава российского департамента Минсвязи Евгений Биргер; в августе с.г. 1-м замом Госкомтуризма стал гражданин США узбекского происхождения Улугбек Касимходжаев и т.д. Апофеозом кадрового обновления в том же августе 2018 г. заместителем главы Госкомтуризма Узбекистана назначен 23-летний студент Саид Акбаров.



С командой послушных киндер-сюрпризов и иностранных варягов, конечно, можно решать некоторые задачи, как-то пытаться разводить на бабки иностранных инвесторов и грантодателей. Некоторый экономический эффект это принесет, немного и не на долго. Это киргизский путь реформ – когда глубинные и глобальные экономические проблемы (а именно – перенаселение и, как следствие, массовая безработица молодежи), компенсируется сочинением "программ развития" под громкими названиями и попыткой выклянчить под их реализацию что-то у ЕБ, АБР, Ага-Хана, В.Путина, Синь Цзянпина и т.п. Кто даст – не важно, важно получить и освоить "халяву", за проедание которой никто и никого не спросит.



В настоящее время режим Мирзиеева внешне вполне себе прочен и стабилен. Хотя стабильность эта, во многом, суть - покрывало жесточайшей под-коверной борьбы кланов. Форма это борьбы, подчас ровно такая же как 100 и 200 лет тому назад. Так 5 августа 2018 года в Ташкенте в своем рабочем кабинете был зарезан неизвестным (успешно скрывшемся) недавно назначенный начальник Главного управления Патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дильшод Акрамов. Результаты расследования и обстоятельства дела так и остались неразглашенными. Точнее, официально было объявлено, что убийца, подчиненный Акрамова, по причине "личной неприязни" сначала плеснул в лицо шефа кислотой, а потом стал наносить удары ножом, Акрамов, в свою очередь, тоже отбивался ножом и нанес нападавшему 2-3 раны, пока не истек кровью. Злодей сбежал, был схвачен, но… выбросился из окна больницы и разбился насмерть. (15). В том же "черном" августе 20-го числа в автокатастрофе на трассе Ташкент-Бекабад разбиваются ближайшие сподвижники Ш.Мирзиеева премьер Арипов (пострадал не очень серьезно) и вице-премьер по ТЭКу – глава "Нефтегаза" Алишер Султанов (сильно обгорел и его пришлось срочно везти на операции и реабилитацию в Германию. (16). Таранил правительственный кортеж подозрительно ловко выскочивший на встречку неадекват. Восток не только "дело тонкое", но и обоюдо-острое…

Мирзиеев опасно раскачивает лодку государственного аппарата Узбекистана. Во-многом его сумбурные и показушные действия напоминают печальной памяти "перестройку" и "ускорение" М.Горбачева и реформы Н.Хрущева, который смешал в одну кучу кукурузу, ракеты, совнархозы и т.п. Реформы ради реформ и изображения движения (имитации прогресса).

Демократизировать Узб-социум, в принципе, невозможно. Точнее – это должно произойти естественно-эволюционным путем в десятки, если не за сотни лет (если и произойдет). "Вечный" характер устоев Бухары – не просто красивая поэтическая метафора, а реалия жизни.



Мирзиеевская "модернизация", как в свое время горбачевская "перестройка", уперлись в кадровую стену. Всем этим юным фаворитам и фавориткам -"мальчикам - побегайчикам" и "девочкам припевочкам" - ну никак не сдвинуть глыбу косного каримовско-рашидовско-бухарско эмирского аппарата, который, дружно, обеими руками, аплодирует президенту, но ничего не хочет менять. Узбекская ментальность такова, что младшим не обойти старших. "Реформы Мирзиеева" с высокой долей вероятности технично "заболтают" в аппаратах и размажут по госпрограммам какого-нибудь потемкинского "устойчивого развития". И это еще не самый худший вариант. Не исключена и вероятность прямой само-раскачки вертикали власти, когда всеобщий чиновничий "одобрямс" не просто саботирует, а прямо, хотя и скрытно – вредит и "реформациям" и самой власти. Чтобы провести подлинно модернизационные реформы в Узбекистане нужен определенный слом "традиционной" клановой ментальности, сделать это можно применив несгибаемую волю и жесткую руку, но здесь и кроется главное противоречие – провозглашенные "демократизация" и "либерализация" предполагают ослабление влияния силовых органов. Чтобы не потерять почвы под ногами Власти нужно срочно нащупать тоненькую тропинку между обрывом скатывания в восточную "демократию" (венец которой всегда – исламо-радикальная религиозная резня) и Стеной монолита клановой власти, скрепленного цементом традиционного патриархально-родового сознания.



Парадокс, но косный и казалось бы пассивно-инертный узбекский социум, на деле, при благоприятных тому обстоятельствах, крайне быстро превращается в протестную, крайне радикальную и жестокую боевую массу. И для этого не нужны никакие структурированные подпольно-антиправительственные ячейки, степень внутреннего нагрева социума давно близка к точке кипения, а банальные слухи и сплетни, вызванные каким-либо очередным "произволом" конкретного чиновника – легко могут спровоцировать масштабные (в условиях кучного махаллинского перенаселения) акции протеста.



Власть пока купирует подобные угрозы. Последний пример – возмущенный нагрев социума зверским убийством узбека-чемпиона боев ММА Джамшида Кенжаева охранниками ташкентского ночного клуба "Аурум" (9 августа 2018 г.). Нюанс в том, что по слухам, данный клуб, как и многие другие, "держат" представители ингушской диаспоры Османовы, которым, в свою очередь, покровительствуют начальник ГУВД Ташкента Улугбек Турсунов (женат на одной из Османовых) и многолетний советник президента Зелимхан Хайдаров (этнический метис – ингуш/крымский татарин).



Нравы и методы борьбы за власть узбекской верхушки – просты и стары. По данным "Радио Озоди" З.Хайдаров содержал в одной из гос-резиденций "Туркестан" что-то наподобие небезывестного берлинского "салона Китти" - престижный бордель с обслуживанием и обработкой VIP-клиентов. (17). Младший брат З.Хайдарова – Сулейман, кстати, долгие годы сидел на деньгах будучи главой казначейства Минфина страны. Учитывая, что З.Хайдаров – давний и искренний недруг ныне полу-опального главы СНБ Р.Иноятова и один из инициаторов нынешнего "курса модернизации" нетрудно достроить логическую цепочку – весь "модернизм" замыслов президента проистекает не от осознания перспектив стратегического развития родной страны, а от конъюнктуры борьбы за власть разных крыльев его ближайшего окружения. Мирзиееву (его растущей семье) оказалось тесно в одной стране с много чего прибравшим к рукам Р.Иноятовым и отсюда удар по "силовому блоку". Причем на разгром ненавистных силовиков-ретроградов брошены, собранные с миру по нитке, все – и жук и жаба (от опальных и обиженных казнокрадов каримовской поры до рекрутированных из ниоткуда киндер-сюрпризов дальнего и ближнего зарубежья). С таким воинством победить можно – они будут яростно рвать шкуры поверженных указами президента врагов, растаскивая по своим махаллям выморочное имущество; удержать победу – нельзя. Это шакалы, их сила в стае и наличии вожака, чуть Акела даст слабину – загрызут, вцепившись в спину.



Сегодня В.В.Путин в Ташкенте подписал с Ш.Мирзиеевым пакет в 20 штук новых соглашений. Их много, разных и это хорошо. Про стратегическое партнерство, союзничество на все времена и т.д. Атомная станция за 10 миллиардов тоже, наверное, кому-то (топ-менеджерам Росатома) очень нужна. Стоит только помнить, что с И.А.Каримовым В.В.Путин уже тоже подписывал десятки договоров, что не мешало узбекскому лидеру весьма радикально менять внешне-политический курс страны. И второй важный момент, планируя возведение "стройки века" не стоит забывать классика Ходжу Насреддина - в Бухаре не надо никуда спешить и долгосрочно что-то планировать, или ишак, или хан, обязательно выкинут сюрприз. А Росатомщикам неплохо бы созвониться с коллегами из РусГидро, которые сейчас как раз сочиняют очередной иск Лондонскому суду на предмет выбивания неустоек из Киргизского (соседнего Узбекистану) правительства. Проект Камбаратинских ГЭС тоже называли "стройкой века" и много хлопали в ладоши, а теперь не могут найти концов и авансов инвест-проект-Панамы.



1). anaga.ru/uzbeki.htm?utm_source=politobzor.net.

2). fergananews.com/news/31510.

3). ca-portal.ru/article:44968

4). catoday.org/centrasia/smi-prezident-mirzieev-prodvigaet-zyatev-po-sluzhebnoy-lestnice.

5). nur.kz/1337134-v-teni-karimova-neizvestnaya-semya-shav.html).

6). kabarlar.org/news/88463-chem-izvestna-uzbekskaya-princessa-diora-usmanova-plemyannica-zheny-shavkata-mirzieeva-foto.html.

7). 365info.kz/2017/12/mirziyoev-obvinil-svoego-sovetnika-v-predatelstve/

8). catoday.org/centrasia/v-uzbekistane-arestovan-byvshiy-glava-mvd-iz-za-slezhki-za-semey-prezidenta

9). vteme.kz/publ/analitika/politika/kak_mirzijoev_izmenil_kadrovyj_sostav_vlasti_uzbekistana/13-1-0-118.

10). stanradar.com/news/full/24760-top-10-reabilitirovannyh-kogo-vernul-vo-vlast-mirzieev.html.

11). novosti-uzbekistana.ru/mirziyaev-naznachil-otstavnogo-generala-snb-svoim-otvetstvennym-predstavitelem/.

12). fergananews.com/articles/10113.

13). ca-news.org/news:1459657?f=cp

14). rus.ozodlik.nym.by/a/29336774.html

15). rus.ozodlik.org/a/29415810.html

16). gazeta.uz/ru/2018/08/20/sultanov/

17). rus.ozodlik.mobi/a/27612723.html



Виталий ХЛЮПИН, к.п.н.,

редактор centrasia.org Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539972360

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Н.Нигматулин прибыл в Павлодар обсудить реализацию Послания Президента

- Б. Сагинтаев провел совещание по вопросам развития регионов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №653.

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №637

- Президента Казахстана сегодня окружает молодая, но стареющая гвардия

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев предложил в соответствие с Посланием Президента, сделать бесплатными детские секции в новых спорткомплексах

- Министр финансов Алихан Смаилов проинформировал о выделении средств, направленных на реализации поручений, озвученных в Послании народу Казахстана

- Об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции на 18 октября 2018 года

