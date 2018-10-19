 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Клон-2. Господин Зулпуев снова назначен директором Агентства по ликвидации банков Киргизии
10:41 22.10.2018

Кыргызские новостные ленты сообщают, что Зулпуев Саидбек Мейраждинович назначен директором Агентства по ликвидации банков. Соответствующее распоряжение 13 октября 2018 года подписал президент С.Жээнбеков.

Также распоряжением от 13 октября Каримбаева Нуриля Курманбековна назначена заместителем директора Агентства по ликвидации банков.

Прикол в том, что указанный г-н С.Зулпуев (сын Министра водного хозяйства М.Зулпуева) итак бессменно занимает эту должность
с января 2012 года

ЗУЛПУЕВ Саидбек Мейраждинович
/ /
[11.06.1968 - ..]
Родился в городе Фрунзе/Бишкек. Кыргыз.

Образование высшее. В 1993 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности экономист.

Трудовая деятельность:
1985-1986 гг. - Управление Панамского гидроузла и ГК МСВХиПП КР, Техник сооружения.
1986-1993 гг. - студент Российской экономической академии имени Плеханова,
1987-1989 гг. - служба в рядах Советской Армии.
1993-1995 гг. - Проектный институт "Киргизпроводхоз", Старший экономист, ведущий экономист, заместитель начальника.
1995-1997 гг. - Министерство финансов Кыргызской Республики, главный специалист.
1997-2000 гг. - Джалал-Абадский городской финансовый отдел, начальник бюджетного отдела.
2000 год - Чуйское областное финансовое управление, начальник бюджетного отдела.
2000-2001 гг. - Чуйское областное казначейство, заведующий.
2001-2007 гг. - Центральное казначейство Министерства финансов, заместитель директора.
2007-2008 гг. - Центральное казначейство Министерства финансов, директор
С 27 ноября 2008 года - 18 апр. 2011 - заместитель министра финансов -директор Центрального казначейства.

С 18 янв. 2012 - директор Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА)

Советник государственной службы КР 2 класса.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540194060
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