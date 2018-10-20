 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан застыл. Когда прорвут границу, - С.Муродов
12:15 22.10.2018

Таджикистан: в сложной ситуации

Таджикско-афганская граница - один из самых уязвимых участков в регионе Центральной Азии. Ни у одной из других стран Центральной Азии нет такой длинной границы с Афганистаном... Граница располагается по горным и скалистым районам, что во многом затрудняет контроль. Ситуацию еще больше осложняет то, что Афганистан стал местом, где собираются боевики, которые не могут найти себе место в Сирии и в Ираке. Хотя Таджикистан бдительно патрулирует границу, различные боевики поблизости в Афганистане безусловно угрожают национальной безопасности Таджикистана.

Одной из основных угроз на таджикско-афганском участке границы является возрастание контрабанды наркотиков, так как прибыль от продажи наркотических веществ один из основных источников дохода террористических групп на территории Афганистана. Активность боевиков, прикрывающих контрабанду наркотиков, постоянно возрастает, и это не удивительно, учитывая, что в их составе сегодня есть и граждане Таджикистана.

Особую напряженность создают боевики международных террористических группировок, которые наиболее активизировались в последнее время. Приведем несколько примеров. В начале июля группа афганских наркоконтрабандистов переплыв на резиновой лодке реку Пяндж в Дарвазском направлении предприняла попытку прорыва государственной границы на участке ответственности пограничного отряда "Дарвоз" Пограничных войск Таджикистана.

В результате ожесточенного боестолкновения с пограннарядом двое из нарушителей были уничтожены, остальные бросив груз, скрылись вглубь территории сопредельного государства. Ранен один военнослужащий. На месте происшествия было изъято 40 кг наркотического вещества опиум, 25 кг героина и 2 автомата "АК-47" с четырьмя магазинами.

Место происшествия и прилегающие к нему населенные пункты были оцеплены отрядами специального назначения МО и погранвойск. Сотрудниками правоохранительных структур ведется работа по обнаружению и задержанию возможно просочившихся боевиков, а также установлению их сообщников из числа местных жителей. Кроме того, для укрепления охраны государственной границы в указанном направлении дополнительно переброшены силы и средства МО, МВД и ГКНБ, дислоцирующиеся в других погранрайонах республики.

Аналогичная попытка прорыва государственной границы также имела место за день до вышеуказанного инцидента на участке ответственности погранотряда "Хамадони" РГУ "Хатлон", где ликвидированы два контрабандиста. На месте столкновения было обнаружено 50 кг наркотического вещества "гашиш", "АК-47" и 2 ручные гранаты "Ф-1".

Ситуация на таджикско-афганской сейчас более тревожная, чем кажется. Она раскачивалась очень последовательно и осознанно в течение последних лет. Почему все командиры ИГИЛ шли на север, командиры "Талибан" шли на север. Мы видим единый замысел по дестабилизации обстановки на границе. Руководство Таджикистана должно осознавать опасность дестабилизации обстановки в северных районах Афганистана, продолжающейся вот уже на протяжении ряда месяцев. Но надо признаться, что главная опасность исходит от радикально-экстремистских вооруженных группировок, участвуя в которых граждане центральноазиатских государств, получают боевой опыт и идеологический запал, который они уже готовы поджечь на южных окраинах СНГ в любой момент. Можно говорить открыто, что Исламское государство является проектом определенных заинтересованных стран и их спецслужб. Продвижение ИГ на восток приведет к тому, что политический хаос перекинется на страны СНГ и даже Китай. Нет необходимости долго думать о том, кому выгодно разжигать пожар в Центральной Азии. Экстремистов не остановит ни запрет на ведение боевых действий во время священного Рамадана, ни нормы исламской нравственности, ни каноны шариата, ни указания Священного писания. Эту сорвавшуюся с цепи дьявольскую машину может остановить только другая сила - мир, дружба и единство всех Центральноазиатских государств.

Самир Муродов

Источник - ЦентрАзия
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