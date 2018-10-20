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Мухамеды XXI века – неоджахилийские "волки в овечьих шкурах", - Назира Нуртазина
12:31 22.10.2018

МУХАМЕДЫ XXI ВЕКА - НЕОДЖАХИЛИЙСКИЕ "ВОЛКИ В ОВЕЧЬИХ ШКУРАХ"

Похоже, мир ввергается в пучину невиданного хаоса и распада поистине апокалиптической глубины. Рушатся вековые и тысячелетние эталоны, нормы морали, человечности, представления о чести. В итоге для большой, причем властвующей и лидерствующей части человечества уже не существует ровно ничего святого. Вместо религии давно торжествует Антирелигия, по грешной земле триумфально шагают предсказанные всеми пророками и святыми "волки в овечьих шкурах". Как и следовало ожидать в соответствии с описаниями грядущего Акыр Замана (с казахского "Конец света"), из подсознания "цивилизованных" народов планеты буйно вырвались неконтролируемые инстинкты насилия, казалось бы канувшие в лету зверские нравы и ритуалы язычников-каннибалов.

И сердце сжимается у всякого честного и думающего мусульманина, когда он видит, как расплодились на земле, в разных ее частях и государствах преступники, террористы, коррупционеры, развратники, прикрывающиеся принадлежностью к миру Ислама. Конечно, еще рано выносить вердикт, обвинять конкретно кого-то по делу о трагической смерти оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги внутри консульства Саудовской Аравии в Турции 2 октября 2018 г. Однако в целом есть повод заметить, что нормальных мусульман давно возмущает тот факт, что антигерои в нашем неспокойном столетии - террористы, диктаторы и пр. как будто в насмешку носят имена сакральных персонажей, подлинных героев Ислама: Омар, Осман, Ибрахим, Ахмед, Мухамед (Мохаммад) и т.д.

Да, это наверное точно Конец света, если имя великого Пророка присвоили людишки, не только далекие от высоких эталонов исламской религии и образа Благородного Рыцаря (кем был на самом деле основатель Ислама), но порой даже готовые преступить элементарные нормы общечеловеческой нравственности и порядочности…С другой стороны, современное человечество в целом еще не в состоянии понять этот подлог, ибо люди, именно светские, нерелигиозные, простые обыватели, немусульмане (а может, включая и часть мусульман), вконец запутались, не различая, где же истина, а где кроется подлая ложь и имитация.

Многовековой сложный узел противоречий и мифов затянут вокруг Ислама, а все потому, что действительно есть в этой религии одна деликатная вещь: канонами Ислама и его Книгой освящается благородная, рыцарская воинственность и доблесть (но никак не кровожадность, агрессивность, коварство, "нож в спину" безоружному человеку и т.д.). Еще известный метафизик, знаток религий Ф.Шуон писал о "кшатрийском" типе религиозности. При этом границы между воином и святым в духовных традициях мира считались достаточно условными, например, не зря сам Гаутама Будда происходил из воинов-кшатриев. Зияющая пропасть, которая разделяет, скажем, доблестного рыцаря Айвенго, с одной стороны, и наемного киллера-садиста, с другой - казалось бы, ясна и должна быть понятна любому здравомыслящему человеку. Тем не менее в случае с Исламом и его основателем многие не удосуживаются как следует включить свой мозг и поразмышлять на сей счет.

Проблема в том, что жестокое убийство Джамаля Хашогги многие современники (пусть и не вслух, но в душе, также в анонимных комментариях в социальных сетях) поспешили связать с "жестокостью и зверством" арабов-мусульман, их "дикостью" и пр. Как мы поняли, такое мнение возникает лишь в силу многовековых ложных стереотипов и особенно при первом, весьма поверхностном взгляде на проблему. А что же было на самом деле?

Да, страна с репутацией благородных "хранителей двух святынь" (т.е. храмов Мекки и Медины), родина Ислама и Пророка, и вдруг такой криминал! Однако, на мой взгляд, все понятно: для уяснения сути надо почитать, помимо Библии и Корана, серьезные труды по культурфилософии, новейшей (трансперсональной) психологии и т.д. И тогда в свете современного интегрального знания вырисовывается такая картина: сейчас в сознании трансформирующегося (дай Бог, не агонизирующего) человечества происходит необратимый сложнейший процесс выброса темных энергий, реанимации из его ментального багажа, т.е. подсознания эмоционального негатива - старых кровожадных "богов и демонов", возрождение неоязычества.

У человека, сведущего в истории и вероучении Ислама, жуткая история смерти журналиста Джамала Хашогги (т.е. жестокое и варварское убийство, с пытками, расчленением и пр., также сопровождавшее данное преступление такие чувства, мотивы и образцы поведения, как обман, коварство, поистине первобытный размах и глубина мести и пр.) вызывают законные ассоциации вовсе не с Исламом, а именно с его противоположностью - с доисламским, джахилийским прошлым Аравии! Произошедшее не имеет ничего общего с ментальностью и кодексом чести мусульманина, которому учил Пророк и первые праведные мусульмане. Зато это очень похоже на нравы древних арабов-язычников, да и многих первобытных племен и народов на заре истории.

Арабы в VII в. перед приходом Ислама превратились в весьма агрессивное сообщество с испорченными нравами, склонным к пьянству и убийствам (хотя надо сказать, что их предки когда-то были верующими и воспитанными единобожниками, сынами Ибрахима-Авраама, но в силу ряда исторических факторов народ деградировал). В частности, культ мести у арабов-язычников возрос до непомерных масштабов: было популярно членовредительство и расчленение трупов, когда у убитых врагов в отместку отрезались уши, руки, головы, даже вынимались внутренности; нередко победитель съедал печень поверженного врага. Так они мстили своим врагам, которые зачастую были их кровными братьями, но только из другого племени и клана.

Почему великий Гете говорил, что человечество обязано очень многим пророку Мухаммеду? Многие этого не понимают. Также и другие светлые головы Европы, Индии, России отдавали дань уважения этой справедливой, харизматичной личности, признавая его религиозный и политический гений, отмечая бесспорный вклад Мухаммеда (мир ему!) в моральное возрождение человечества. Ответ: потому что Ислам в своем истинном, чистом и первоначальном смысле был (и остается) синонимом правопорядка и морали, противоположностью языческой распущенности с культом разврата и насилия. Пророк Мухаммед (мир ему!) пришел в этот мир для борьбы с грехами и пороками, сумев в итоге успешно обратить своих диких и буйных соплеменников и большую часть человечества на путь этики, на рельсы цивилизации, что было неразделимо от акции покаяния и восстановления единобожия.

Мусульманский шариат сложился в борьбе с языческим "беспределом", как фактор облагораживания нравов языческих народов, внесения в хаотическую жизнь древних людей новых понятий о праве и законе, свободе и правах человека (в том числе женщины, раба, неараба). Как известно, Ислам еще задолго до европейских норм демократии и современного международного права дал многим народам Востока элементарные знания и принципы справедливого мирного сосуществования стран, народов и культур на основе веры в единого Бога и общее происхождение всех потомков Адама.

Не все знают сегодня, что исламский закон впервые в истории человечества санкционировал цивилизованное обращение с военнопленными, запрет пыток и членовредительства, жестокого обращения с рабами и даже животными (см. Хадисы, Коран, работы по истории и теории мусульманского права). Даже древний Рим или Китай не знали многих свобод и прогрессивных правовых норм, которые обосновал Ислам.

Великий британский философ истории ХХ в. Арнольд Тойнби (умер в 1975г.) открыл закон повторяемости истории. Так что, например, при тонком анализе под оболочкой христианства можно увидеть воскресшее дохристианское наследие (Тойнби считал современный западный мир повторением на новом витке истории греко-римского язычества и диагностировал его состояние как "экс-христианское"). Поэтому неудивительно, что и в мусульманском мире при всей его относительной духовной устойчивости изнутри могут происходить процессы перерождения и поднимать голову совершенно далекие от духа Корана и Сунны, по сути доисламские и антиисламские явления и привычки, но искусно выдаваемые (либо бессознательно, ошибочно воспринимаемые) за тот же Ислам и обычаи мусульман. Причем данный процесс скорее начался еще давно, возможно, уже в позднее средневековье.

А ведь еще великие суфии, мудрецы Востока завещали быть бдительными и прозорливыми, ибо более всего опасен "скрытый ширк", т.е. скрытое идолопоклонство (многобожие). И сам Пророк предсказал, что ближе к Концу света в его общине останется очень мало истинно верующих, а у большинства вера (иман) будет только на языке. Таким образом, отпав от истинного Бога, заблудший мусульманин, а вернее, уже неверный, может незаметно даже для себя начать поклоняться таким "богам", как собственный нафс ("эго") с его страстями и гордыней, любовью к золоту и богатству (Мамона), царскому трону и политическому могуществу.

Иными словами, в "последние дни" (по Библии) архисложное, опасное положение человечества заключается в том, что массовый отход от истинного культа единого Бога-Вседержителя, от подлинного Света веры и цивилизации и переход на сторону Тьмы, хаоса, дикости, языческой вакханалии, зверонравия, культа войны, жажды мести и крови и пр. - вся эта демонизация, "шабаш ведьм", неоджахилийа совершаются не открыто, а под личиной прежнего монотеизма, при сохранении формальной, "овнешненной" религии и теологии: белокаменных церквей, позолоченных мечетей, красивой религиозной риторики, активной борьбы якобы за ее идеалы. Вот это и есть истина всех мировых религий о наступлении эры хамелеонов, оборотней и "волков в овечьих шкурах".

Назира Нуртазина,
историк, религиовед
(Алматы, Казахстан)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540200660
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