Крепость Гебал-Библос-Джубейля, - жемчужина Ливана, - П.Густерин

19:59 22.10.2018

П.В. Густерин



Крепость Джубейля



Древний финикийский город Гебал, более известный под греческим названием Библос, был в 636 г. без боя занят арабами, которые переиначили его название на созвучное арабское слово "джубейль", что значит "пригорок". 28 апреля 1104 г. город оказался в руках крестоносцев под предводительством графа Раймонда де Сен-Жиля, взявшего Джубейль благодаря помощи генуэзской эскадры из 40 галер. Раймонд отблагодарил своих союзников, предоставив им треть завоеванного города.



Французы называют город Жибле (Gibelet).



26 июня 1109 г. граф Бертран де Сен-Жиль, сын графа Раймонда, передал весь город генуэзцам за их помощи в захвате Триполи, где они на этот раз предоставили около 60 галер. Один из командующих эскадрой, Угоне Эмбриако, был поставлен во главе двух новых третей, а через некоторое время получил в управление весь город и, наконец, стал его владельцем с правом передать по наследству.



Итальянцы называют город Библо (Biblo), что, как видно, ближе к греческому названию.



Крепость нынешнего Джубейля была построена крестоносцами из известняка и остатков древнеримских сооружений. Система обороны включала, кроме выхода к морю, окружной ров.



В августе 1187 г. Библо по договору был передан египетскому султану Салах-ад-Дину, по приказу которого стены крепости в 1190 г. были частично разобраны. Позднее крестоносцы вернули город и в 1197 г. восстановили городские укрепления.



Крепость образует квадрат и состоит из стен с пятью выступающими прямоугольными башнями разных размеров и донжона. По изящному двухарочному мосту можно подойти к главному входу, расположенному в северной стене. К мосту ведет лестница.



Площадь крепости по внешнему периметру составляет около 3,2 тыс. кв. м, площадь внутреннего двора вместе с донжоном - около 1,3 тыс. кв. м, площадь квадратного донжона - 400 кв. м. Расстояние до моря от западной стены - 175 м (с точностью до 5 м).



Система лестничных переходов позволяет быстро передвигаться по смотровым площадкам и помещениям, которых довольно много, несмотря на казалось бы небольшие размеры крепости, и которые весьма вместительны. В одном из них, слева от входа, расположена музейная экспозиция, рассказывающая о древней истории города.