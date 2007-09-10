Посткаримовский Узбекистан: перезагрузка клептократии, - Б.Мусаев

02:49 24.10.2018 Бахадыр Ф. Мусаев:

В УЗБЕКИСТАНЕ НЕ ПРЕКРАТИЛИСЬ МИСТИФИКАЦИИ С ДЕЛАМИ И СЛОВАМИ.

Об этом все еще приходиться говорить сегодня, потому что ...

О чем это я?

Да, да, именно о таковых мистификациях, или вещах, связанных с понятием обмана, читай, словарем его определений и синонимов, как то блеф, внушаемость, демагогия, лицемерие, подлость, измена, иллюзия ложь, мошенничество, ханжество, фарисейство, пропаганда, ... хочу сказать несколько слов.

I

И хочу сказать потому, что прочитал сегодня (23 10 2018 г.) заметку "ВСТРЕЧА С ПАЛАЧОМ, ИЛИ РЕПРЕССИИ СТАРТОВАЛИ СНОВА?

Ее автор журналист Бобомурод Абдуллаев (Усман Хакназаров) на своей странице facebook.com от 22 октября 2018 г. выражает тревогу...

Вот сокращенный текст его выступления .

"20 октября 2018 года примерно в 11.30-12.30 часов я вместе с писателем Мамадали Махмудовым (Эврилом Тураном), журналистом Бахтиером Каримовым и предпринимателем Мамаекубом Хамроевым обедали в кафе, расположенном возле чайханы "Салом".

Когда мы кушали, за соседний стол стали садиться 10-12 подозрительных лиц. Примерно через 15-20 минут к этому столу подошел смуглолицый молодой человек худощавого телосложения и перед тем, как сесть за соседний стол, внезапно протянул мне руку и сказал: "Здравствуйте, брат!".

В это время я разговаривал с Мамадали Махмудовым, Бахтиером Каримовым и Мамаекубом Хамроевым. Поэтому, увлекшись беседой, я не обратил внимания на молодого человека, протянувшего мне руку. Я автоматически протянул ему руку и поздоровался. И только потом я посмотрел в его лицо и узнал в нем Кобила (служебный псевдоним – Джавлон) Мухаммедова (или Мирзамухаммедова), который с 27 сентября по 5 ноября прошлого года вместе с еще двумя палачами пытал меня в СИЗО СНБ Узбекистана.

После этого он ничего не сказал и подсел к своим коллегам-чекистам...

Перед моими глазами опять стали проходить сцены прошлогодних пыток надо мной. Видимо, эта нервозность отразилась на моем лице, потому что Мамадали Махмудов спросил меня: "В чем дело?". Я специально громким голосом ответил: "Парень, который сейчас поздоровался со мной, – Кобил Мухамедов – один из тех, кто пытал меня в прошлом году в СИЗО СНБ. Говорили, что после служебного расследования он уволен и лишен свободы. Как видите, он не лишен свободы и не уволен. Спокойно ходит на свободе до сих пор работает в "конторе".

Я воспринял этий действия Кобила Мухаммедова как своеобразный сигнал с его стороны. "Посмотри! Никто не в силах остановить нас. Твои жалобы по поводу наших пыток бесполезны. Вот я, пытавший тебя, до сих пор на свободе и при должности", – такого содержания был этот сигнал.

В ходе судебных слушаний я постоянно говорил, что во время прошлогодних следственных работ снбшники Маджид Джураев, Кобил Мухаммедов и Элмурод постонно пытали меня. По этому поводу я и мой адвокат Сергей Майоров написали два отдельных заявления в Генеральную прокуратуру Узбекистана с требованием возбудить уголовное дело против этих палачей. Но ни я, ни мой адвокат не получили ответы на наши заявления. Суд вынес отдельное решение о необходимости проведения служебного расследования в отношении пыток и поручил исполнение этого решения Службе государственной безопасности.

Провела ли СГБ такое расследование?

Кто и когда остановит ложь Службы государственной безопасности? Есть в этой стране человек, который способен прекратить сгбшные преследования?

Согласно законам Узбекистана, указу президента Шавката Мирзияева от 30 ноября 2017 года и его посланию Олий Мажлису страны, работники правоохранительных органов, применившие пытки в отношении подследственных, должны привлекаться к уголовной ответственности.

Или же эти законы, указы и речи не касаются СГБ? Или же эти документы не касаются только последователей Рустама Иноятова?"

И заключает свою "Встречу с Палачом..." журналист следующими словами.

"Почему СГБ тревожит мою 70-летнюю маму? Что СГБ хочет от моей матери?

Кто и когда остановит ложь Службы государственной безопасности? Есть в этой стране человек, который способен прекратить сгбшные преследования?

Почему возле моего дома снова установлено наружное наблюдение?

Репрессии снова стартовали?".

Надо полагать, эти слова Бобомурада Абдуллаева могут быть обращены непосредственно к главе государства.

Не знаю, будут ли они услышаны, но лично я, как человек, не только имеющий глаза и уши, а и видящий, слышащий ими, замечу следующее.

В самом деле, не надо далеко ходить, предаваться глубоким размышлизмам, а верить своим ушам и глазам. Тогда становится понятным и объяснимым , сложившаяся ситуация, по которому получается, что мы –узбекистанцы пошли по тому же прежнему кругу, приняв вновь правила такой игры, навязанной нам "сверху", когда имеем ситуацию, о которой весьма кстати напоминают слова Кота Базилио и Лисы Алисы :

На дурака не нужен нож-

Ему с три короба наврешь

И делай с ним что хошь!

Безусловно, благородны намерения первого лица государства, не вызывает сомнений искренность его заявлений относительно проектируемой им социальной политики на ближайшие годы, что все и вся будет служить человеку. Однако на поверку, т.е. в реальной жизни, хочет он того или нет, все это оборачивается обманом, ибо от имени государства, под маркой добра его чиновниками творится немало .... Не знаю, кто как, а я думал, помимо всего прочего, о вышеназванных ".. этих вещах, связанных с понятием обмана".

Ведь каким беспамятством надо обладать, чтобы не помнить, как мы многое из этих вещей уже испытали на своей шкуре, проходили здесь и сейчас (1989-2016).

Разве не элементарно просто, что у нас все, как и прежде, не очень просто. Не очень просто, хотя бы потому, что далеко не перевелись ложь, обманщики и мистификаторы, воровство и коррупция, воры и коррупционеры? Собственно, складывается впечатление, что хозяевами жизни остались те же самые кровососы – "барака топгурлар" ("ищущие благ") , иначе говоря, хищная неистребимая бюрократия с мощной мошной за рубежом. Они бездарные и бесстыдные ныне надели маски слуг народа, но это не может скрыть ...Ясно, что такой порядок вещей сохраняется и сохранится до тех пор, пока не начнутся истинные изменения в стране сопряженные лишь с политическими ...

Возможно, нельзя исключать, что рано или поздно глава государства перестанет действовать в в основных сферах жизнедеятельности общества и государства методом тыканья и будет проявлять решительно и последовательно политическую волю, чтобы начать в стране действительные политические изменения. Однако на сегодня то, что происходит с государством и в государстве Республики Узбекистан не может не вызывать тревогу, которое ранее выражал на своей стр facebook 27 февраля 2017г.

Впрочем, кому в досуг почитайте нижеследующую мою заметку и пораскиньте сами мозгами.

II

ПОСТКАРИМОВСКИЙ УЗБЕКИСТАН: ПЕРЕЗАГРУЗКА КЛЕПТОКРАТИИ.

После смерти И. Каримова в Узбекистане не перестают говорить о демократических реформах. Впрочем, на словах демократию исповедовал, читай, за идею демократизации уклада жизни государства и общества будто боролся Юртбоши с самого начала провозглашения независимости страны. Это, например, обозначается в следующем его утверждении.

"демократия не внедряется силой, она прививается, иногда долго. Настоящую демократию не власть учреждает, люди сами ее создают – своей культурой, пониманием общественных нужд".

(см. Пресс-бюллетень Президента Республики Узбекистан. Ташкент , 1992, №3, с.61).

Четверть же века власти И. Каримова показывают, как правил (какие дела творил), и то, какую систему правления он оставил своему "сыну". А показывает нам самая жизнь, с точностью наоборот, все, что он говорил и говорил. И всякий раз, когда я снова и снова слышу о его заслугах и "заслугах" перед отечеством, что он сделал, оставил … почему- то, в первую голову мне идут слова А. Токвиля

"Лишать народ свободы под предлогом того, что он не умеет ею пользоваться, – тяжкое преступление".

Не думаю, что эта мысль не к месту. Нет, она имеет прямое отношение к нашему разговору. И вот почему.

В данной связи, сопоставляя вышеприведенное высказывание покойного президента относительно настоящей демократии, в самый раз напомнить, хотя бы самую малость, из разных периодов новейшей политической истории, начиная с 1988 г. И здесь возникают риторические вопросы, но далеко не праздного характера. Для этого стоит лишь назвать ряд движений и, объединений, партий, которые … Это народное движение Бирлик", партия "Бирлик", "Туркестан", "Свободное объединение молодежи Узбекистана, общественно-культурное объединение "Самарканд", Демократическая партия "Эрк", женское движение "Тумарис", "Движение за демократические реформы в Узбекистане", "Партия Свободных Дехкан" и др. (см. об этом, например, в работах Б. Мусаева Гражданские Движения и Партии в Узбекистане: Тенденции Развития и Проблемы// ж."Центральная Азия и Кавказ" №5 (23) , 2002, с. 52-62); его же кН. Узбекистан Независимый: Реформы или Бунты?" // www. сentrasia.ru . 19-23 01. 2004).

Где эти партии?

Разве не были попытки создания и реальное функцинирование названных организаций , партий стихийным проявлением стремления людей реализовать на деле вполне здоровый (нормальный) т.н."инстинкт власти"?

Бесспорно, сам факт их возникновения, это проявления гражданского самосознания, законное желание людей направить свою жизнь в русло демократической самоорганизации и материализовать пробудившиеся надежды на лучшую жизнь.

Чем же это не факт, не подтверждение вышеприведенных слов того же самого И. Каримова, что демократию не власть учреждает, люди сами ее создают – своей культурой, пониманием общественных нужд!?

Тогда в конце 80-х и начале 90-х была реальная возможность создать настоящее политическое пространство, где содержанием политической практики стали бы состязательность, выбор альтернатив, обеспечение условий развитию политического плюрализма и укрепление светского, конструктивного института оппозиции.

В действительности же И. Каримов стоял твердо и боролся не на жизнь, а на смерть за свое понимание демократии и учредил ее "сверху", эту свою фиктивную демократию. Вскоре таковая демократия была представлена в виде системы "многопартийности" и "парламентаризма" узбекского образца. Здесь никакая партия в отдельности и вместе взятые не определяет общественно – политические потребности, не выражают интересы вполне конкретных социальных групп населения, нет ни у одной партии своей идеологии в собственном смысле этого слова. В парламенте же (Олий Мажлисе) сидят, так называемые избранники народа и, естественно, проверенные "там наверху", принявшие или готовые принять правила игры этих "верхов". Заметим, что, помимо всего прочего, обществу безразлично кто избирается в Олий Мажлис, ни один депутат не отчитывается перед своими избирателями …Какие законы они там создают и соответственно, какие такие реформы они …? Все это вообще не интересует людей, тем более, что с их стороны не было и нет контроля за деятельностью депутатов Олий Мажлиса. Кстати, лично мне не приходилось до сей поры слышать, читать, что тот или иной депутат отчитывался перед избирателями и т.п.

Словом, на словах президент И. Каримов был всегда за демократию. В реальности, заботило главное, выстроить такую систему власти, точнее сказать, "народовластия", на вершине которой находится президент, власть которого ничем и никем не может быть ограничена. Ну, а если что, на то есть концепция управления, квинтэссенцию которой , т.е. наиболее существенное составляет "практичная теория" с ее установкой "вправить мозги.."

(к сведению читателей. Кому в досуг, тот может заглянуть в архив сайта centrasia.ru 31.08. 2006 г. и 10.09.2007 г., где воспроизведены мои доклады, подготовленные в свое время для выступлений на XVI – м и XVII-м Международном Экономическом Форуме в Кракове. Крыница Здруй. См "Махалля: Институт махали как генная клетка узбекского авторитаризма", " Клон фиктивной демократии или "парламентаризм в Узбекистане").

И он добился этой цели.

В результате мы имеем то, что имеем, когда у одного ЕДИНАЯ власть, а множество …, Поимели же мы узбекистанцы, что нас всех … Если короче, в Узбекистане получило еще одно яркое подтверждение справедливость афоризма, принадлежащего лорду Актону: "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно". Не надо доказывать, что эта истина имеет прямое отношение к упокоившемуся Юртбоши. Здесь, помимо всего прочего, достаточно было бы упомянуть его личные заслуги в успешном использовании известного метода семейного подряда применительно освоения национальных ресурсов. Это еще не написанная история о том, как происходило разворовывание национальных ресурсов, не исключая, и государственный бюджет.

Известно, рыба гниет с головы. О чем это я, не надо объяснять, памятуя тему озаглавленного. Тем более, полагаю, читатели сами пораскинут мозгами, прочитают специально что – либо о понятии, явлении, именуемым КЛЕПТОКРАТИЯ.

Однако что же из себя сегодня представляет Узбекистан?

Оказывается, здесь наблюдаются признаки начала фактических реформ, о которых не переставали говорить на протяжении четверти века, как и о "государстве с великим будущим", правда, ранее, это было не более чем красивый лозунг, под знаменем которого лгали, воровали, угнетали, сажали, пытали.

Ныне, одни просто в шоке, как они сами признаются от изменения в лике власти, оно будто стало человеческим, стремящимся улучшить ….Ну, нечто подобия социализма с человеческим лицом.

В частности пишут:

"Поднялось самосознание народа, они уже не чувствуют себя не защищенными, у них есть выбор, и уверенность в том, что их услышат".

Лихо! Но не перебор ли так утверждать?

Лично для меня, текущая ситуация в Узбекистане, если размышлять о нашем бытии в контексте "здравствующего" строя правления, то все просто и очевидно. Налицо, продолжающийся процесс перегруппировки сил в верхнем эшелоне власти, толчок которому дало дело "Баронессы" и ее падение (Я имею в виду, конечно, достойную дочь своего отца, которая тоже якобы бесстрашно боролась с отечественной мафией, разоблачала их преступления, включая разворовывание национальных ресурсов – прим. Б.М.).

Теперь же, вслед за уходом Юртбоши, как мы наблюдаем, этот процесс перегруппировки сил получил, получает, по всей вероятности, получит углубление, расширение в масштабах всех этажей власти по вертикали и горизонтали.

Иначе говоря, в текущей ситуации относительно лика власти, на мой взгляд, следует отметить, что нынешний политический режим в Узбекистане, читай, строй правления не изменился и не изменится по сути, если не принимать во внимание его форму. К месту о форме, сказать точнее, о сохранении прежней природы существующего режима власти, мне приходилось писать ранее следующее.

"…если иметь в виду сегодняшний подлинный Узбекистан и того, что здесь и сейчас происходит? Несомненно, следует говорить о его политическом ландшафте и встряске, произошедшей, помимо всего прочего, в результате неблаговидных дел старшей дочери президента Узбекистана, она же "Гугуша" и гламурная дива, плоть от плоти порождение и продукт нашей культуры – мультуры и авторитарного режима власти. Здесь и сейчас по данному поводу пришла пора отметить, что в системе появились угрозы, риски и вероятность сбоя системы, Для предотвращения всего этого в ней проводят перезагрузку, очищают от вирусов. Словом, идет перегруппировка верхних эшелонов власти. В известном смысле здесь все напоминает действия людей военных, которые знают хорошо, что "на войне как на войне"

(см об этом www.uzxalqharakati.com 27.11.2013 Подлинный Узбекистан. Политтехнология по-узбекски в действии.)

Основная же моя мысль относительно текущей ситуации в Узбекистане состоит в следующем утверждении.

Если в стране за фасадом риторики президента Ш. Мирзияева и отдельных его позитивных поступков, все останется как есть, без изменений политических, то продолжится процесс разложения этой системы, получившей славу, как государства клептократического, где вор сидит на воре и вором же погоняет.

Проблема и не только в том, что такого рода система власти разрушается сама по себе и изнутри, а в непреложности факта, что началом ее конца следует считать конец августа 2016 г, когда умер И.Каримов. Все это и логически и исторически один – в – один напоминает историю страны Советов, систему, которую было, пытались улучшить, перестроить Н. Хрущев, М. Горбачев. А держалась она лишь благодаря жесткому диктату Москвы и огромной политической воли великого диктатора.

Написал я эту свою "ересь" и думаю: Ну, да ладно, Аллах с ней, с этой перезагрузкой. И ничего личного в отношении нового главы государства, который в ловушке оставленного наследия. …Но, право, зачем повторять путь…. куда мы …



Бахадыр Ф. Мусаев Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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