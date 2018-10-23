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Иран попытался перетянуть к себе Афганистан, - Д.Калмаков
19:46 24.10.2018

Иран попытался перетянуть к себе Афганистан

Статья Кирилла Кривошеева и Сергея Строканя в газете "Коммерсант" "Перетягивание Кабула" заставляет задуматься о том, насколько реально желание Тегерана помогать в умиротворении Кабула. Потому что боевики ИГИЛ перетекают из Сирии в Афганистан, в том числе и по территории Ирана.

Россия и раньше пыталась изображать заинтересованность в решении проблемы Афганистана, когда собирала в Москве конференцию с участием Пакистана и Китая. Но как бы "забыла" пригласить туда представителя официального Кабула.

И вот теперь в Тегеране прошли консультации по Афганистану с участием секретарей Совбезов Ирана, РФ, Китая, Индии и Афганистана. Персы не стали обижать пуштунов, хотя далеко не факт, что интересы их совпадают в той части, которая касается прокладки газопровода ТАПИ.

Сообщается, что участники встречи в Тегеране обсудили пути противодействия терроризму и превращению Афганистана в новый плацдарм группировки "Исламское государство". При этом российские журналисты сами признают, что встреча в Иране стала лишь видимостью единства ключевых игроков, соперничающих между собой и предлагающих альтернативные пути афганского урегулирования.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев напомнил, что за последние годы в Афганистане усилилось влияние не только движения "Талибан", но и группировки ИГ, заявившей о себе после начала войны в Сирии. Российская сторона считает вполне реальным повторение сирийско-иракского сценария с участием ИГ уже на территории Афганистана. При этом глава российского Совбеза напомнил, что стремительная деградация ситуации в Афганистане происходит, несмотря на многолетнее военное присутствие США.

Вполне ожидаемо осуществил критику действий США секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. "Американские самолеты не наносили удары по террористам в регионе, хотя точно знали о местоположении боевиков", заявил господин Шамхани. Он сообщил также о "наличии документов, доказывающих, что коалиция под руководством США не принимала реальных мер против ИГ" и даже "сбрасывала полезные грузы террористам". А почему иранец не говорит о том, как вообще ИГ перебралась из Сирии в Афганистан? Ведь именно Иран находится между ними.

Участники тегеранской встречи подтвердили приверженность идее прямых переговоров между афганскими властями и талибами. Однако Кабул явно не испытывает особого энтузиазма по поводу проведения межафганской встречи в "московском формате" и призывает не форсировать события. Как заявил накануне консультаций в Тегеране заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил, приоритетным для такой встречи должно стать качество, а не скорость ее проведения.

За день до проведения в Тегеране конференции "Региональный диалог по безопасности" президент США Дональд Трамп с трибуны 73-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал Иран главной силой, подрывающей региональную безопасность. По словам господина Трампа, Тегеран "сеет хаос, смерть и разрушение".

Таким образом, россияне делают вывод о том, что их усилия по урегулированию ситуации в Афганистане заблокированы Вашингтоном. Как заявил "Коммерсанту" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и Института Ближнего Востока Георгий Асатрян, "США остаются монополистами афганской политики: у них практически полный контроль над президентским дворцом в Кабуле, и поэтому конкурировать с ними за влияние на ситуацию в стране бесполезно". Тогда почему Москва настаивает на встрече официального Кабула с талибами у себя?

Кривошеев и Строкань полагают, что у Москвы больше влияния на Иран, Пакистан и Китай. Если эти три страны они включают в клуб "друзей Москвы" по Афганистану, то Индию, присутствовавшую в Тегеране, относят к клубу "друзей Вашингтона" по причине недоверия индусов Пакистану.

Создается впечатление, что попытка Ирана перетянуть Афганистан на свою сторону вышла неудачной. Шиитский Тегеран ратует за интересы своих собратьев хазарейцев, а также части жителей северных провинций, говорящих на персидском. Вряд ли пуштуны будут в восторге от инициатив Тегерана. В настоящий момент Иран вынужден играть под дудку Москвы, чтобы решить вопросы сохранения своих сил в Сирии и Ираке.

Данияр Калмаков

Источник - ЦентрАзия
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